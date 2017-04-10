«Легенды завтрашнего дня»? 2 сезон: больше трэша и бреда!

Легенды продолжают восстанавливать порядок во временной линии путём невероятных глупостей и тотального разрушения. Чтобы им не было скучно, против них выступает Легион Гибели во главе с Иобардом Тоном, который хочет спастись от окончательного стирания из реальности.

DC’s Legends of Tomorrow Жанр: супергероика, хронофантастика, комедия

Продюсеры: Грег Берланти, Марк Гуггенхайм, Эндрю Крейсберг

В ролях: Кейти Лотц, Брэндон Рут, Виктор Гарбер, Доминик Перселл

Премьерный показ: октябрь 2016 — апрель 2017, The CW

Продолжительность: 17 серий по 42 минуты

Первый сезон «Легенд» веселил за счет безумной трэшовости всего происходящего в сочетании с ударной дозой самоиронии. Главным нашим пожеланием на второй сезон было «больше бреда». И авторы не подкачали.

Первая же серия начинается с того, что Легенды-мушкетёры отражают атаку убийц с бластерами на короля Франции, пока Сара занимается бурным сексом с королевой. Ух ты, давайте ещё! И дают ведь. В сезоне нашлось место Альберту Эйнштейну, Аль Капоне, Джорджу Лукасу, Толкину и даже тираннозавру. Оказалось, кстати, что если не дать Лукасу снять свои фильмы, то герои потеряют способности. Рэй без «Звёздных войн» не пошёл в науку, а Нейт без «Затерянного ковчега» не заинтересовался историей. А ещё герои слетали на луну и посидели за круглым столом короля Артура…

Ради всего этого сериал стоит посмотреть. И простить ему все косяки, из которых он, по сути, и состоит. Хотя неясно, считать ли это косяками, когда почти все недочёты сериала высмеивают сами же персонажи.

Можно придираться к дешевизне постановки, дырам в логике, идиотизму персонажей, к тому, как жалко смотрится Легион Гибели. Можно ругаться, что из-за скромного бюджета героям не дают развернуться на полную катушку. Можно бесконечно перечислять, сколько шансов использовать свои силы упустили Палмер, Виксен, Капитан Сталь или Огненный Шторм. Можно. Но проще посмеяться над нашествием зомби на рабовладельческие плантации и над тем, как Рэй Палмер пародирует Мэтта Деймона из «Марсианина». В «Легендах» нет ситуаций, от которых герои не смогли бы отшутиться.

Пожалуй, кроме тех сцен, где юмор неуместен — например, во время разговоров о рабстве. И лучше бы их и не было. На фоне весёлого балагана серьёзные рассуждения об угнетённых рабах или бесправных женщинах выглядят унылыми и крайне фальшивыми. Лучше уж слушать, как Виктор Гарбер распевает песни в хьюстонском ЦУПе.

Не обошлось без кроссоверов и иных реальностей. «Легендам» выпала честь закрыть кроссовер четырёх сериалов The CW-DC и представить публике «масштабную» битву героев с Доминаторами. В одной из серий появилась Фелисити в образе супергероини. Конечно, не обошлось без Лорел Лэнс — показывать погибшую Чёрную Канарейку во всех сериалах уже становится традицией. Для фанатов также подогнали Американское Общество Справедливости, в котором появился старичок Лэнс Хенриксен (андроид Бишоп из «Чужих»). Любят сидабовцы приглашать старых звёзд.

Отдельно стоит похвалить Доминика Перселла в роли Хитвейва. Его персонаж вышел по-настоящему интересным и развивающимся, а также стал главным источником самоиронии. Сценаристы не зря повесили на дуболома Рори завязку интриги — и актер, и персонаж справились.

Сериал завершился клиффхэнгером, который отсылает к старому плохому фильму «И грянул гром», превратившему хороший рассказ Брэдбери в трэшовый фантастический боевик. Уверен, что большинство зрителей так же воспринимает и «Легенды». Но лучше включить чувство юмора и наслаждаться поездкой.

«Легенды завтрашнего дня» выбрали очень правильный тон повествования. Такой бредовый сюжет, перегруженный деталями, может спасти только юмор. И с этим у сериала проблем нет.

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