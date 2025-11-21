Топ-10 персонажей игр, с которыми нельзя закрутить роман (а жаль!)

Допустим, вы решили сыграть в новенькую RPG. С большой вероятностью, пока игра устанавливается, вы отправитесь гуглить доступные классы, билды и отряды, а ещё — романы. Ведь за последние двадцать лет романтические отношения стали не обязательным, но ожидаемым элементом сюжетных игр, в которых много внимания уделено общению главного героя с яркими и обаятельными второстепенными героями. И дальше возможны три варианта. Вы можете определиться с фаворитом до начала игры и держаться этой линии. Вы можете предпочесть интригу — познакомиться с персонажами в процессе и выбрать для романа самого понравившегося. Или вы можете встретить героя, настолько яркого и обаятельного, что отношений с ним вы будете ждать до самого финала — но, к своему изумлению, ничего не получите. Вашему вниманию — игровой топ персонажей, которые френдзонят игроков. Чтобы было честно, мы затронули лишь те игры, где в принципе есть механика романов, не то утонули бы в перечислении героев Genshin Impact. И да, предполагаемые романы мы учитываем только разнополые. Впрочем, в некоторых из этих игр можно играть как за мужчину, так и за женщину.

10. Фиона (Tales from the Borderlands)

В интерактивном кино от Telltale по мотивам Borderlands два протагониста: Риз и Фиона. Планировщик до мозга костей — и мошенница-импровизатор. Корпоративный чистоплюй — и жительница планеты-помойки. Они демонстрируют игроку контрасты опасного мира Borderlands, а параллельно учатся работать друг с другом. Сюжет прямо ставит их в позицию «скованных одной цепью», ведь иначе им не найти большой куш.

Риз может увлечься младшей сестрой Фионы Сашей, и, хотя между ними нет даже поцелуя, игрок получает пару-тройку романтичных сцен и упоминания этой пары в Borderlands 3. Что же Фиона? Как ни удивительно… если игрок не станет романсить Сашу, в одном из последних диалогов Риза с Фионой открывается секретная реплика, намёк на чувства первого к последней. О полноценном романе нет и речи. Но химия между героями есть, и часть фанатов хотела бы большего.

9. Баэлот (Baldur’s Gate)

В 2012 году вышел ремастер олдскульной RPG Baldur’s Gate, в котором наряду с многочисленными изменениями появились новые сопартийцы. Один из них — дроу по имени Баэлот, великолепно озвученный и наделённый сильной сюжетной линией. И он, в отличие от какой-нибудь чародейки Нииры или полуорка Дорна, настроен к игроку совершенно платонически.

Здесь надо понимать, что в классической версии игры романов не было вообще. Странно говорить это про игру от BioWare, но да, на момент её выхода ещё не было ни Jade Empire, ни Star Wars: Knights of the Old Republic, на которых студия обкатывала эту механику, чтобы потом перевернуть взгляд на игровые романы в серии Mass Effect. На примере Нииры можно сказать, что романы в Baldur’s Gate: Enchanced Edition хорошо структурированы, отношения между героями развиваются и закрепляются. Но всё зависит от того, совпадает ли мировоззрение героев.

Баэлот легко очаровывает и вызывает к себе огромный интерес. Однако о нём, увы, героиням остается только мечтать. В противном случае он мог бы посоперничать в популярности с другими дроу вроде Виконии или Минтары.

8. Малевола (Dispatch)

Игра совсем новая, выпускается эпизодами и уже успела стать неожиданным прорывом этой осени. От Dispatch исходит обаяние старых добрых проектов Telltale, что неудивительно, раз над игрой работают некоторые ветераны этой студии. Dispatch — интерактивное кино, деконструкция супергероики. Да, очередная деконструкция, но с изюминкой. Сюжет игры повествует о нелёгкой и безумной жизни Роберта Робертсона, который вынужден на время оставить борьбу со злом и воспитывать кучку суперзлодеев.

Для главного героя доступны такие романтические варианты, как супергероиня Блонди Блейзер и бывшая злодейка Невидива. Линии с ними очень хороши. Но игроки также обратили внимание на Малеволу — интересный гибрид Карлах из Baldur’s Gate 3 и Мэджик из Marvel. Разработчики сделали всё, чтобы эту женщину нельзя было обойти вниманием. И да, хотя Малевола немного флиртует с Робертом (скорее, в стёбном ключе), шипперам вряд ли дадут отвести душу. Зато фанфики наверняка будут неплохими.

7. Коталло (Horizon: Forbidden West)

Можно сказать, что после Horizon: Zero Dawn фанбаза рьяно ожидала появления в Horizon: Forbidden West романов для Элой. А получила всего один, и только в DLC к сиквелу, причём роман вызвал споры из-за его направленности. Однако ещё в начале Forbidden West Элой может своеобразно ответить на ухаживания короля племени Карха, пообещав ему что-нибудь когда-нибудь… Да, у главной героини полно дел вроде спасения планеты, и её социализация оставляет желать лучшего, но из песни слов не выкинешь: раз было, то было.

В «женихи» для Элой прочили как короля Авада, так и воина племени Озерам Эренда (и сумасбродного охотника Нила, предпочтение которому отдаю лично я). В Forbidden West появился новый напарник Элой — однорукий воин Тенакт по имени Коталло. И пока мы проходим его цепочку квестов, Элой и Коталло обнаруживают немало общего. Это один из самых интересных тандемов во всей игре. От недоверия они переходят к уважению и дружбе; вдобавок Коталло — личность глубокая и неординарная, и игроки запомнили его с лучшей стороны. Если бы роман с ним был возможен, недовольных, скорее всего, не было бы.

6. Ник Валентайн (Fallout 4)

Невозможно забыть детектива Валентайна, как ни пытайся. Эксперты с Reddit даже называют его одним из лучших персонажей в истории Bethesda, и с этим хочется согласиться. Как напарник он безумно полезен; как драматическая фигура он быстро цепляет; но и его юмористические реплики запоминаются надолго. Конечно же, с ним нет романа. Мир не настолько справедлив, чтобы героиня Fallout могла заромансить Ника Валентайна.

И не нужно говорить, что он всё ещё опечален смертью своей жены и это ставит крест на романе с ним! Вот для Тейна из Mass Effect это не было проблемой. А лучше бы было, ведь слёзы по мёртвой супруге прямо перед постельной сценой с другой — это высший пик плохой комедии и неизгладимое зрелище.

5. Варрик Тетрас (серия Dragon Age)

Всем, кто любил Варрика и прошёл Dragon Age: The Veilguard, мои соболезнования. А теперь к делу: о романе с этим гномом девушки мечтали ещё с Dragon Age 2. Он, пожалуй, даже обаятельнее Золтана. Варрик всем хорош, с какой стороны ни взгляни, а его волосатая грудь пленяет даже других сопартиек — что уж говорить об игроках.

Да, у Варрика есть зазноба по имени Бьянка, безнадёжно замужняя особа. Много лет эти двое поддерживали тайный роман, встречаясь урывками и отбиваясь от преследователей. Мы, конечно же, уважаем личный выбор Варрика. Но в какой-нибудь параллельной вселенной, где Бьянки нет или она утратила доверие Варрика после нехорошего случая с лириумом, умный и харизматичный гном был бы достойным выбором. Выбором для Хоук в Dragon Age 2 или для леди Инквизитора в Dragon Age: Inquisition — это на ваш вкус.

4. Анна-Генриетта (The Witcher 3: Wild Hunt)

Если бы мне предложили выбрать лучшую женщину ведьмачьей саги, то я вряд ли бы взглянула на Йеннифэр или Трисс. Нет, я бы металась между королевой Мэвой из спин-оффа «Кровная вражда» и туссентской герцогиней Анной-Генриеттой из DLC «Кровь и вино». Последнюю можно звать просто Анариетта, она не против.

Увы, ласки Анариетты перепали только Лютику (в одной из концовок DLC мы можем устроить их встречу и примирение после курьёзной ссоры). Геральту же досталась короткая интрижка с сестрой Анариетты Сианной. Но, положа руку на сердце, у Сианны нет и доли того царственного обаяния, которое досталось владычице Туссента. Анариетта до того своевольна, что заткнёт за пояс Йен, а по красоте её наряд заставляет померкнуть знаменитое платье Трисс. Разъезжать на лошади в одних панталонах эта женщина точно умеет не хуже Геральта, и уже по одной этой причине легко представить их вместе.

3. Ария Т'Лоак (трилогия Mass Effect)

«Если связываешься с ульем, будь готов к постельной сцене с королевой», — давайте так перефразируем неприличную цитату из Dispatch. Так вот, если космическая станция Омега — это улей, то Ария Т'Лоак — великолепная королева улья, но постельной сцены нет, и это обидно.

Ещё обиднее, что эта потрясающая азари из Mass Effect 2 и Mass Effect 3 может при определённых условиях невинно чмокнуть капитана Шепарда в одном DLC, но лишь этим и ограничится. Не то чтобы в Mass Effect недоставало других неромансабельных героев, которым посвящают страдальческие оды. Кто-то безнадёжно запал на Касуми и Самару; игрокам за женскую версию подавай Джеймса Вегу или протеанина Явика (пьяная ночь на Цитадели в случае с ними обоими — это пластырь на рану, не более). Mass Effect полна хороших романов, которые остаются в сердце, но шипперам всегда мало. А когда речь об Арии, никаких правил вообще не должно быть. Почему саларианцу Мордину можно узнать её поближе, а великому Шепарду — нельзя?!

Хотя лично я бы и Мордина заромансила.

2. Горо Такэмура (Cyberpunk 2077)

Серебро и золото в этом топе уходят персонажам одной игры. Про Cyberpunk 2077 говорят разное, но многие сходятся во мнении, что романы — слабейшая часть проекта. В зависимости от пола героя, среди немногих доступных вариантов значимым и захватывающим кажется разве что роман Ви-мужчины с кочевницей Панам. Есть игроки за Ви-женщину, которым понравились Ривер и Керри Евродин, однако отношения с ними звёзд с неба не хватают. Про эпизодическую сцену с Мередит и вспоминать не хочется.

Горо Такэмура прямо-таки напрашивался в романсабельные герои для женской версии Ви. Его сюжетка — одна из интереснейших в игре. Химия с ним — бешеная. На релизе люди листали свежие гайды по романам, не желая верить, что Такэмура вне зоны доступа. Разница в возрасте или культуре здесь не играет роли: Такэмура и Ви могут очень быстро поладить и не по одному разу спасти друг друга. Такэмура отправляется в копилку к Виктору Вектору, Джеки и Мисти, о романах с которыми люди молили, но их так и не получили.

1. Джонни Сильверхэнд (Cyberpunk 2077)

Но вряд ли Такэмура, Виктор и другие смогут обогнать по популярности главную звезду Cyberpunk 2077. На интернет-полях не счесть контента с Ви-девушкой и Джонни Сильверхэндом. Популярный фанатский мод на роман с Джонни даже вызвал небольшой скандал в 2021 году. CDPR потребовала удалить мод, опасаясь, что он заденет чувства Киану Ривза, который, как мы знаем, подарил Джонни и голос, и внешность.

Объяснить такой огромный интерес к неканоничному роману очень просто. Джонни и Ви вместе проходят через всю игру, качают взаимоотношения (дружеские), пролетают полный цикл от ненависти до обреченного доверия. Да и как можно пройти мимо Киану Ривза, этой киберпанковой иконы? Но пока бедной Ви приходится довольствоваться менее интересными вариантами, Джонни вынужден терпеть её утехи с оными вариантами, раз он находится в её голове. Это уморительно. И печально. Для многих Джонни Сильверхэнд — до сих пор незакрытый гештальт.

Заслуживают упоминания

В этот топ не попали:

Серана (The Elder Scrolls V: Skyrim). Роман с ней был бы совсем не лишним, и вообще игровой индустрии нужно ценить ярких и интересных вампирш.

Вольжиф (Pathfinder: Wrath of the Righteous). Тоже сколотил себе фанбазу, люди искренне радовались моду на роман с этим красивым тифлингом.

Гаскон (Thronebreaker: The Witcher Tales). Мог бы лихо стать альтернативным романтическим вариантом для королевы Мэвы, хотя и роман с Рейнардом Одо неплохой.

И вы всегда можете дополнить этот список по своему желанию. О вкусах не спорят. Особенно когда дело касается Арии Т ' Лоак.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.