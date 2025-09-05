КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино

Классика

10 лучших ролей Иэна Холма: хоббит, андроид, Наполеон, маньяк
Фильм по Deus Ex: сценарий неснятой экранизации
Новости

Фильм по Street Fighter: когда выйдет, все актёры и... экран выбора персонажа

Кот-император
5 сентября 09:00
746
2 минуты на чтение
Экранизация игровой серии Street Fighter, над которой работают режиссёр Китао Саккурай и студия Legendary, получила дату выхода — 16 октября 2026 года.
Действие происходит в 1993 году. Главными героями на сей раз станут Рю и Кен, названные братья, которые, впрочем, давно не общались. Таинственная Чун-Ли заманивает их на международный турнир уличных бойцов, где им придётся сразиться с другими мастерами боя и друг с другом, а заодно раскрыть заговор.
Также объявили актёрский состав — сразу весь, в довольно необычной манере — в виде постеров, стилизованных под экран выбора персонажа на старой приставке. Впрочем, часть этого состава уже была известна ранее — так, Дэвида Дастмалчяна, Коди Роудса, Джейсона Момоа и рэпера 50 Cent анонсировали отдельно.
Первый ряд:
  • Эндрю Кодзи — Рю
  • Ной Сентинео — Кен
  • Калина Лян — Чун-Ли
  • Коди Роудс — Гайл
  • Орвилл Пек — Вега
  • 50 Cent — Балрог
  • Джейсон Момоа — Бланка
  • Видьют Джаммвал — Далсим
  • Оливье Рихтерс — Зангиев
Второй ряд:
  • Хироки Гото — Э. Хонда
  • Дэвид Дастмалчян — М. Байсон
  • Роман Рейнс — Акума
  • Эндрю Шульц — Дэн Хибики
  • Эрик Андре — Дон Сэведж
  • Мел Джарнсон — Кэмми
  • Райна Валландингем — Джули
  • Александр Волкановски — Джо

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Радиоактивные креветки превратят вас в ксеноморфа» — сенатор США

Новости

«10 сломанных серверов Steam из 10» — Hollow Knight: Silksong наконец вышла и «уронила» магазины!

Новости

Стивен Спилберг хотел снять фильм по Call of Duty
Сам режиссер — большой фанат серии.

Новости

Настоящий меч Дарта Вейдера продали за астрономическую сумму
Вот эта игрушка стоит больше 3 миллионов!

Новости

«У меня был плохой сон» — новый трейлер «Черного телефона 2»

Новости

LEGO выпустит набор «Звезда Смерти» за 1000 долларов
Продажи стартуют в октябре.

Новости

Том Холланд перед съемками нового «Человека-паука» изучал «хотелки» фанатов

Новости

От ТАРДИС до телефона Nokia — лучшие корабли-базы в No Man's Sky

Новости

Тим Бёртон снял мистический клип на песню Леди Гаги из «Уэнсдей»
Видео снимали на Острове Кукол.

Новости

Кто играет новую Лару Крофт в сериале Amazon
Софи Тёрнер известна по «Игре престолов».
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты