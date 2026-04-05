Как Роджер Корман превратил Эдгара По в своё готическое кино

Роджера Кормана называли королём трэша. Этот режиссёр и продюсер умел снять кино за гроши и за несколько дней, так что в его фильмографии аж 385 картин. Он выпускал ужастики типа «Атаки крабов-монстров» и «Твари с миллионом глаз». Он переделал советскую классику «Планета бурь» в «Планету доисторических женщин». И когда говорят о его месте в истории кино, обычно вспоминают, что он вывел в свет других, более талантливых творцов — Кэмерона, Копполу, Николсона. Но в 1960-е этот ужасный человек создал целую серию фильмов, которые совершенно не вписываются в такую репутацию. Красивых, порой неглупых, с отличными актёрами и основанных на классической литературе. К столетнему юбилею Роджера Кормана вспоминаем лучшее, что он снял, — серию готических фильмов по мотивам Эдгара По.

Именно по мотивам. Большинство этих адаптаций — вольные. Часть — даже не экранизации, а самостоятельные истории, которые притянули к По за уши, через отсылки или названия. Одна и вовсе оказалась экранизацией Лавкрафта! Но, зная, с какой иронией относился к своему мрачному творчеству Эдгар Аллан — ему бы, наверное, понравилось.

Роджер Корман и Винсент Прайс

А началось всё, как обычно, с мечты. К 1960 году Корман был уже состоявшимся режиссёром и продюсером фильмов категории Б с такими шедеврами как «Женщина-оса» и «Бадья крови», в послужном списке. Финансировала многие его проекты компания American International Pictures (AIP) — учитывая, что Корман умел снимать кино за горсть мелочи из фонтана, чересчур тратиться им не приходилось.

С 1955 по 1959-й «король трэша» выпускал от трёх до восьми фильмов в год. Но этот марафон начал ему надоедать — душа творца требовала чего-то оригинальнее, чем очередное кино про пучеглазых чудовищ. Корман предложил AIP новый формат: вместо того чтобы за десять дней снять две чёрно-белые ленты за 100 тысяч долларов, он за пятнадцать дней создаст одну цветную картину за 200 тысяч. История для адаптации была уже готова — «Падение дома Ашеров» Эдгара По как раз стало общественным достоянием. И заверте…

Дом Ашеров (1960)

Почему именно этот рассказ? Дело в том, что меланхоличную притчу об угасающем роде режиссёр любил с детства. Однако у AIP идея поначалу не вызвала энтузиазма. «А где монстр?» — спросил глава компании Сэм Аркофф. Недолго думая, Роджер выдал: «Монстр — это сам дом!»

В вопросе Аркоффа было рациональное зерно. Рассказ не отличался динамичным сюжетом: там не происходило почти ничего, кроме тоски Родерика Ашера по сестре. На помощь Корману пришёл писатель и сценарист Ричард Матесон — тот самый, автор романа «Я — легенда». Он заменил безымянного рассказчика на энергичного американца Филипа и выдал ему с Мадлен любовную линию. А Родерик из бледного томного юноши превратился в зловещую, демоническую фигуру.

Корман знал, кто может сыграть столь яркого персонажа — звезда хорроров Винсент Прайс. Привлечь актёра такого калибра в малобюджетный фильм казалось той ещё задачкой — но, к счастью, Прайс тоже любил По. Он с энтузиазмом взялся за дело: выбелил волосы (чтобы страдающий гиперчувствительностью Родерик выглядел уязвимее) и выкрутил театральность на максимум. Обошёлся Прайс, конечно, дорого: по слухам, из 270 тысяч долларов бюджета ему достались 100 тысяч. Но Корман умел считать деньги — а потому, например, сэкономил на финальной сцене с пожаром в особняке, приметив сарай, который собирались сносить.

Фильм трудно назвать самой точной экранизацией «Ашеров», но легко назвать самой эстетичной. В шикарных, утопающих в золоте и бархате интерьерах, созданных Дэниелом Хэллером, скелеты в шкафах смотрелись как никогда эффектно. Леди Мадлен металась под пологом резной кровати, Филип боролся с фрейдистскими видениями, а облачённый в алое Родерик красиво (и слегка переигрывая) страдал над обоими. То был особый хоррор — не жуткий или мерзкий, а подлинно готический и самую малость забавный.

Зрители это оценили — «Дом Ашеров» собрал отличную кассу и неплохие отзывы. AIP были в восторге и требовали ковать железо, пока горячо. Корман был не против.

Колодец и маятник (1961)

Следом режиссёр хотел экранизировать «Маску красной смерти». Но засомневался: в 1957 году вышла «Седьмая печать» Бергмана, и воспоминания о Мрачном жнеце из неё были слишком свежи. Полистав томик По, Корман остановился на «Колодце и маятнике».

С этой адаптацией тоже возникли сложности. Рассказ неизвестного, угодившего в застенки инквизиции в Толедо, мастерски играл на нервах читателя — герой чудом избегал одной дьявольской ловушки, чтобы через миг угодить в другую. Его мытарства были зрелищными — но походили на психологический аттракцион, а не сюжет фильма.

Кормана это не остановило: он собрал прежнюю команду (компанию Прайсу составила Барбара Стил, звезда «Маски Сатаны» Марио Бавы) и приступил к работе. Матесон вновь поколдовал над сценарием, утрамбовав элементы рассказа в финал и дописав остальное «в духе По… как нам тогда казалось». Теперь в центре сюжета был безутешный безумец, сеньор Медина (Прайс). К нему в особняк, получив вести о смерти сестры, приехал англичанин Барнард — ему предстояло распутать клубок лжи, тёмных семейных тайн и загадочных смертей.

Если завязка вам подозрительно напоминает «Дом Ашеров», то вам не кажется. Кроме деталей сюжета, первый фильм серии подарил «Колодцу и маятнику» часть декораций — Хэллер экономно переделал локации, добавив камеру пыток и впечатляющий механизм с маятником-серпом. Он был настолько зловещим, что Джон Керр, игравший Барнарда, отказывался ложиться под лезвие. Корману пришлось подать пример и лезть в пыточную первым.

Выглядит «Колодец и маятник» великолепно — пожалуй, из всей серии именно он получился самым готическим и «эдгарпошным». Не мешает даже то, что от первоисточника, как обычно, остались рожки да ножки. Наблюдать за слетевшим с катушек Прайсом ничуть не менее увлекательно, чем читать о раскалённой комнате испанской инквизиции.

Похороненные заживо (1962)

Второй фильм тоже ждал успех. Корман был полон решимости продолжать, но в который раз появилась проблема. У режиссёра возникли разногласия с AIP — и он, назло им, решил снять следующую картину без них. На помощь пришла Pathé Lab — эта компания уже финансировала некоторые проекты AIP и согласилась вложиться в будущий шедевр.

Вот только у Прайса был с AIP эксклюзивный контракт. Корман бросился искать ему замену — и выбрал прославленного Рэя Милланда, снявшегося в триллере Хичкока «В случае убийства набирайте «М». Его экранной возлюбленной стала холодная красавица Хейзел Корт — позже она сыграет ещё в двух фильмах «цикла По».

Корман всё ещё медлил с «Маской красной смерти», так что отдал на растерзание сценаристам рассказ «Заживо погребённые». На смену Матесону пришли фантаст Рэй Рассел и Чарльз Бомонт, один из авторов «Сумеречной зоны». Зарисовка о человеке, страдающем каталепсией, стала мрачным фильмом об аристократе, который медленно теряет рассудок от страха.

В первый съёмочный день на площадку нагрянули руководители AIP. Они объявили Корману, что снова с ним работают — компания пригрозила Pathé разорвать сотрудничество, если хоррор не вернётся к ним. Пожав плечами, режиссёр приступил к работе и выдал ленту, которая, несмотря на определённые достоинства, терялась на фоне серии.

Конечно, Милланд старался — его герой, одержимый фобией быть похороненным живьём, буквально закапывал себя в страхах на фоне роскошных интерьеров и туманных болот. Но ему не хватало дьявольской харизмы Прайса — викторианский каталептик выглядел чопорным и скучным. От ироничной развязки По тоже не осталось и следа — фильм превратился в чистый ужастик, при этом оставшись вялым. Особенной народной любви «Похороненные заживо» не снискали. Фильм окупился в прокате, но собрал меньше, чем предыдущие части, — и даже гальванизированные лягушки ему не помогли.

Истории ужасов (1962)

Осознав, что серия повернула не туда, Корман быстро принял меры. В его случае «быстро» означало «четыре месяца» — таким был перерыв между «Похороненными заживо» и «Историями ужасов». В новом фильме режиссёр вернул Матесона и Прайса, но изменил формат. Зрителей ждала не одна леденящая кровь история, а целых три — и съёмки каждой заняли всего неделю.

Первая часть основана на рассказе «Морелла» о женщине, постигшей тёмные искусства, чтобы переродиться в теле дочери. Страшилка вышла слабой: Матесон просто собрал элементы предыдущих картин. Прайс бродил по очередному затянутому паутиной замку и изображал страдающего вдовца, а его супруга оживала, чтобы сгореть в очистительном пламени. И это пламя мы уже видели — для финальной сцены Корман позаимствовал кадры с горящим сараем из «Дома Ашеров». Будь все части «Историй ужасов» такими вторичными, фильм не стоил бы упоминания. К счастью, дальше авторы исправились.

«Чёрный кот», несмотря на название, куда больше взял от другой повести По, «Бочонка амонтильядо». Хотя сюжетообразующий кот там есть — его выбрали в ходе кастинга, на который принесли десятки животных. А вот тон стал другим — жестокие истории о замурованных заживо людях (и питомцах) превратились в чёрную комедию. Благодарить за это стоит не только Прайса — который оторвался на всю катушку, изображая манерного дегустатора вин Фортунато, — но и Петера Лорре. Его герой, пьяница Монтрезор, напивается до зелёных чертей, совершает ужасное убийство — и всё равно вызывает не страх, а сочувственную гадливость.

В третьей новелле, «Факты по делу мистера Вальдемара», настроение вновь поменялось — в сторону истинного хоррора. Прайс играл смертельно больного аристократа, который согласился стать подопытным в эксперименте коварного месмериста. Злодей, которого сыграл Бэзил Рэтбоун (главный Шерлок Холмс Голливуда), терзал жертву столь расчётливо и хитро, что внушал настоящий ужас. Зато о финальной сцене такого сказать нельзя: «тающий» на глазах Прайс, обмазанный горячей смесью клея, глицерина и кукурузного крахмала, был скорее забавен.

Похоже, Корман тоже уловил этот шутовской вайб — и решил, что именно его серии и не хватает.

Ворон (1963)

Как экранизировать великое стихотворение «Ворон», в котором всего одна сцена, и та разговорная? Ну, «Симпсонам» это в своё время блестяще удалось . Но как растянуть это на полнометражный фильм?

А никак! Корман и не пытался. Верный Матесон написал для него совершенно новую историю, с По связанную разве что именем Ленор и говорящим вороном. В остальном фильм отличается от поэмы всем, и в первую очередь по духу: это не ужасы и не драма об утерянной любви, а фэнтезийная комедия про эпическую схватку боевых магов.

Вороном из названия оказался волшебник, которого превратил в птицу другой чародей — могущественный и злой Скарабус. Пернатый неудачник прилетел за помощью к ещё одному магу (главному герою в исполнении Прайса) и раскрыл ему тайну сгинувшей Ленор, чтобы сподвигнуть его поквитаться с общим обидчиком. Кончается всё это магической битвой, в которой почтенные чародеи мечут друг в друга очаровательно старомодными спецэффектами. Наверное, так выглядел бы «Гарри Поттер» в 1960-е.

В «Вороне» Корман собрал вокруг своего любимца Прайса кинозлодеев из старой готики, подчеркнув их преемственность. Скарабуса играет пожилой Борис Карлофф, навеки прославленный как то самое чудище Франкенштейна, ворона — не менее славный кинозлодей Петер Лорре. А в небольшой роли появился совсем ещё юный Джек Николсон — будущий Джокер и гроза дверей в «Сиянии». В следующий раз столь славная компания тёмных личностей соберётся разве что в «Доме длинных теней» 1983 года, где Прайс сыграет уже с Кристофером Ли и Питером Кушингом.

Сценарий тоже писал Матесон

Страх (1963) Корман не был бы Корманом, упусти он шанс снять вдвое больше за те же деньги. После съёмок «Ворона» остались декорации, съёмочная группа и пара дней в запасе. Всё, что нужно, чтобы сделать ещё один фильм! В пару дней всё же не уложились, и Роджер поручил доделать картину своим помощникам, включая Копполу, снимавшим кто во что горазд (один в перерыве снял на казённую камеру ещё и свою дипломную работу — вот она, кормановская школа!). В итоге безумная история создания фильма вышла интереснее, чем он сам. «Страх» даже для виду не основан ни на каком творении По, но по стилю и по атмосфере — плоть от плоти серии. Николсон на сей раз сыграл главную роль — молодого офицера, который раскрывает тайны проклятой красавицы-оборотня, старинного замка и его мрачного хозяина, сыгранного Карлоффом. Как же авторы успели так быстро написать сценарий? А снова никак. Его дописывали по кускам, пока Корман снимал, как Карлофф и Николсон просто ходят туда-сюда по замку. Так что над логикой тут лучше не задумываться. Так, сюжет делает внезапный поворот, раскрывая настоящее имя одного из героев, а потом об этом забывает даже он сам. К тому же 76-летний Карлофф, при всём своём таланте, явно не подходил по возрасту для роли, рассчитанной, скорее, на Прайса. Дошло до смешного: герой встречает мать, но играет её актриса лет на 10 младше Бориса.

Заколдованный замок (1963)

Прайс не смог, да, возможно, и не хотел участвовать в скоростных съёмках «Страха». Но он вернулся в следующей части серии; первой в истории кино экранизации… Говарда Лавкрафта!

Да, Корман, как вы уже поняли, не был зациклен лично на Эдгаре По. Он просто хотел снимать готические ужасы — и роман «Случай Чарльза Декстера Варда» для этого подходил ничуть не хуже. Но Лавкрафт в то время ещё не считался классиком, а фильмы по По приносили деньги — и студия AIP, вопреки воле режиссёра, поменяла название и позиционирование. Чтобы притянуть картину к По, в пролог вставили эпиграф из поэмы «Заколдованный замок» — вот и вся связь.

В остальном же фильм основан на книге Лавкрафта, хоть его и нет в титрах. Не поменяли даже имена и названия. Прайс играет Варда, любителя древностей, унаследовавшего старинный особняк в городке Аркхэм. Столетия назад там обитал его предок — жестокий колдун Карвен. И чем дольше наследник живёт в замке, тем больше становится подозрительно похож на пращура, которого когда-то казнили за чёрную магию…

Если не знать, из чего родился фильм, можно словить разрыв шаблона, когда герои вдруг начинают упоминать «Некрономикон», Йог-Сотота и самого Ктулху. Конечно, как и прочие фильмы серии, это не точная экранизация — у Лавкрафта ещё была обрамляющая история, а действие происходило в современные ему 1920-е. Корман перенёс сюжет в свой мир безвременья и винтажной готики — и надо признать, он там прижился как родной.

Маска красной смерти (1964)

Задуманная ещё в начале серии «Маска красной смерти» ждала своего часа, чтобы стать в ней предпоследней, но ожидание того стоило. «Маска» вышла самой необычной в цикле — и, пожалуй, самой красивой.

За эту красоту надо сказать спасибо находчивости Кормана и его декораторов. Ради экономии съёмки перенесли в Англию, и там создателям удалось добыть подержанные декорации из дорогого исторического блокбастера «Бекет». В итоге фильм выглядит так сочно и разноцветно, будто снят за гораздо больший бюджет.

Сеттинг сразу выделяет «Маску» из серии. Фильм разворачивается не в условном XIX веке, а в эпоху позднего Средневековья, Возрождения и чумы. Вокруг царят смерть, пандемия, ужас — и только в закрытом на все решётки замке принца Просперо гудит разнузданный маскарад. В рассказе По этим декадентством всё и ограничивалось, но Корману и его сценаристам этого было мало. Они добавили к По ещё порцию По: включили в сценарий подсюжет о мести карлика, основанный на другом рассказе писателя, «Лягушонок».

Но больше всех изменился Просперо. В исполнении Прайса это не беспечный гуляка, а коварный оккультист, верящий в царство Дьявола, любитель психологических пыток и кровавых зрелищ. Этот колоритный мерзавец и его дуэт с невинной пленницей Франческой — то, ради чего стоит смотреть фильм, даже если готический антураж вам неинтересен. Любо-дорого слушать, как Просперо философствует в духе Алистера Кроули и лукаво пугает девушку злодейскими причудами.

«Ворона» или «Истории ужаса» уже подзабыли, а вот «Маска красной смерти» продолжила жить в умах. Её цитируют металлисты в песнях, к ней делали отсылки в кино (взять хоть «Бал вампиров» или «Фантомаса» ). Сам Корман в 1989 году спродюсировал ремейк, основанный не на книге, а на фильме. «Цикл По» совсем не обязательно смотреть по порядку, и «Маска» — отличный вариант, с чего его начать.

Гробница Лигейи (1964)

Несмотря на мрачную красоту, «Маска красной смерти» собрала меньше, чем предыдущие фильмы серии. Кроме того, она не понравилась одному из боссов AIP Сэму Аркоффу — тот посчитал, что в фильме «слишком много искусства-шмаскусства». Казалось, чтобы сделать гарантированный хит, Корману нужно было завязывать с экспериментами и возвращаться к испытанным формулам.

И он к ним вернулся — да так, что «Гробница Лигейи», последняя картина цикла, состояла из них практически целиком. Судите сами: полуразрушенное аббатство (его «сыграл» английский монастырь Касл-Акр); страдалец с гиперчувствительностью — привет, «Дом Ашеров»; красавица, которая зачем-то выходит замуж за явного безумца, — давно не виделись, «Похороненные заживо»; мёртвая супруга, воскресающая в финале, — о, это же «Колодец и маятник»! И чтобы сделать полный круг — финальная сцена пожара, где в третий раз появляются кадры с горящим сараем из тех же «Ашеров».

Да, в фильме ещё сохранялась готическая атмосфера, но почти не осталось новых идей. И это при том, что сценаристом в кой-то веки был не Матесон — за его дело взялся Роберт Таун, который спустя десятилетие получит «Оскар» за «Китайский квартал». Таун вспоминал, что поставил себе непростую задачу: показать историю так, чтобы зритель сам решал, есть в ней мистика или нет. Для этого он добавил в неё щедрую порцию «Ребекки» Дафны ДюМорье и щепотку некрофилии — по его задумке, герой Прайса должен был не только любоваться трупом жены на чёрных простынях, но и лежать с ней.

Правда, сам Прайс Тауну как раз не нравился — он считал, что нужно позвать молодого и красивого актёра. Прайсу к тому времени стукнуло 53, и, по мнению сценариста, его герой выглядел так, «будто мог переспать с кошкой, курицей, девушкой, собакой — кем угодно». Но Корман был непреклонен — а потому цветущая Элизабет Шепард влюбилась в мрачного типа с толстым слоем грима, скрывавшего морщины. Может, именно в этом и заключался подлинный ужас истории?

«Гробница» не провалилась, но заработала в прокате меньше прочих и стала в цикле последней. Корман сам признал, что серия начала выдыхаться. Студия предлагала экранизировать ещё и «Золотого жука» — детектив о криптографии и пиратских кладах, — но этот план так и не воплотился. Зато Эдгар По собственной персоной появился в фильме Кормана «Газ! Или как пришлось уничтожить мир, чтобы его спасти» 1971 года — последнем, который режиссёр снял для AIP.

Эпоха старомодной готики была на исходе. Её ещё лет десять штамповали конкуренты AIP — британская студия Hammer, но их лучшие фильмы уже были позади. Корман, пожалуй, остановился вовремя. Он умел держать нос по ветру. Вскоре он принялся за молодёжные фильмы про гонщиков и байкеров и лишь в последней своей режиссёрской работе вернулся к старым ужастикам, сняв фантазию на тему «Франкенштейна».

А вот Прайс остался верен образу мистического джентльмена. Он не раз возвращался к нему, в том числе в ещё одной экранизации Эдгара По от студии AIP, « Продолговатый ящик ». Её можно назвать неофициальной частью серии — сняли картину без Кормана, но в его цикл она могла бы вписаться. Здесь Прайс снова играет хранителя жуткого секрета, а роль доктора, помогающего чудовищу, — другой великий кинозлодей, Кристофер Ли.

Всё это уже к середине 1960-х напоминало ретро-кино. Фильмы ужасов стремительно менялись. Уже настали времена, когда готических злодеев в длинных плащах не боялись, а мило высмеивали в «Семейке Аддамс». Даже многие поздние роли Прайса напоминают самоироничные пародии на себя же времён кормановской серии.

Но и у ретро есть ценители. Сейчас, к столетию Кормана, эти его фильмы отлично смотрятся — только кажутся уже не страшными, а уютными. В их атмосферу приятно погружаться. Приятно сбегать в мир, где скелет в подвале, тайна старинного замка и коварно подкручивающий усы Винсент Прайс — самое страшное, что может случиться с вами.

