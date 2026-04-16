Обзор Life is Strange: Reunion. Каким получился финал трилогии Макс Колфилд?

26 марта вышла игра Life is Strange: Reunion, которую авторы позиционируют как финал истории Макс Колфилд и Хлои Прайс. Предыдущую часть, Life is Strange: Double Exposure, встретили довольно прохладно, и потому в новой игре разработчики возвращают ключевой элемент оригинала — саму Хлою. Фансервис здесь выкручен на максимум, а почва для сильной истории, казалось бы, более чем плодородная. Сумела ли Reunion взрастить на ней что-то по-настоящему самобытное, или перед нами лишь попытка воссоздать магию оригинальной Life is Strange? В этом и попробуем разобраться.

Фундамент серии

О Life is Strange: Reunion невозможно говорить в отрыве от наследия, на котором держится вся серия.

Первая Life is Strange — игра необыкновенная. Это редкий случай, когда нишевый эпизодический проект превратился в глобальный культурный феномен. Во многом именно она задала стандарты нарративного дизайна и эмоционального вовлечения игрока в историю.

В 2013 году небольшая команда из пятнадцати человек в парижской студии Dontnod Entertainment начала работать над проектом под кодовым названием «What If?». После неоднозначного Remember Me разработчики стремились отойти от экшена и сосредоточиться на более интимном, камерном повествовании.

В центре истории — Макс Колфилд, студентка факультета фотографии, вернувшаяся в родной городок Аркадия-Бэй. Обнаружив у себя способность перематывать время, она спасла от убийства подругу детства Хлою Прайс. И тем самым запустила цепочку событий, в которых переплетаются темы ответственности, выбора и детерминизма.

Успех первой части превзошёл все ожидания. Игра собрала многомиллионную аудиторию и сделала Макс и Хлою одними из самых узнаваемых персонажей в современных играх.

Продолжение, потерявшее фокус

Спустя девять лет серия вернулась к истории Макс Колфилд. За это время франшиза сменила куратора: место Dontnod заняла американская студия Deck Nine Games.

Double Exposure 2024 года — прямое продолжение, где Макс предстала уже не подростком, а сформировавшейся личностью. Ей тут около 28 лет, она преподаёт фотографию и давно не применяла своих способностей. Но эхо трагедии прошлого всё равно её настигло. После убийства её новой подруги Сафи Макс открыла в себе иную силу — перемещаться между двумя параллельными реальностями. В одной Сафи мертва, в другой — жива. Цель Макс — предотвратить трагедию и разобраться в её причинах.

На бумаге это звучало как занимательная драматическая завязка, пускай и очень отдающая первой частью. На практике же игра страдала от почти убаюкивающей скуки. Несмотря на сильный концепт, Double Exposure не справилась с его реализацией.

Главная проблема — повествование. Детективная линия оказалась поверхностной и сырой, с провалами в логике и причинно-следственных связях. К финалу сюжет оставил больше вопросов, чем ответов. Что именно произошло, почему и по каким правилам — игра зачастую предлагала просто принять всё на веру.

Не лучше дела и с персонажами. Окружение Макс здесь — это набор слабо проработанных архетипов, которым не хватает глубины и индивидуальности. С ними даже эмоциональные сцены выглядели вымученными: резкие, не всегда обоснованные перепады в поведении героев порой чередовались с фальшивыми диалогами.

Особенно странно вела себя сама Макс. Пережив последствия неосторожного обращения со временем в оригинале, здесь она на удивление беспечна. Активно пользуется новыми способностями, почти не задаётся вопросами их природы и практически не думает об их возможной опасности. Для персонажа с такой предысторией это серьёзный диссонанс.

Концепция параллельных реальностей, впрочем, временами действительно работала. В отдельных сценах механика переключения между мирами порождала интересные ситуации и давала почувствовать потенциал идеи. Но работало это лишь в отдельных эпизодах. В целом возникало ощущение, что авторы так и не довели задумку до ума.

Оттого проблемы серии стали особенно заметны. Life is Strange как будто боялась эволюции. Каждая новая часть пыталась воспроизвести формулу оригинала, меняя лишь декорации. Выборы по-прежнему создавали иллюзию значимости, но в основе оставались декоративными. Ключевые сюжетные точки почти не менялись.

Дополняли картину слабая режиссура и технические огрехи. В эмоционально важных сценах постановке не хватало выразительности, а техническое состояние — например, заметные подгрузки текстур даже спустя месяцы после релиза на PlayStation 5 — вызывало вопросы.

И всё же, несмотря на внушительный список проблем, в Double Exposure была некая материя загадочности, что удерживает у экрана. Следить за развитием истории тут всё ещё интересно — пусть и скорее вопреки, чем благодаря.

Попытка всё исправить

«Последний шанс для Макс и Хлои» — под таким слоганом Deck Nine Games продаёт Reunion. Тем интереснее понять, чем игра может удивить, вернув в центр сюжета уже культовый дуэт.

Вскоре становится ясно: воспринимать Reunion как прямое продолжение оригинальной Life is Strange не получится. Это в первую очередь продолжение Double Exposure — с той же центральной локацией и знакомым второстепенным окружением. Но есть важное исключение.

В жизнь Макс вновь возвращается Хлоя. Из-за искажений реальности, вызванных событиями Double Exposure, она жива — вопреки моим выборам. И уже это превращает происходящее в парадокс, вокруг которого и строится вся история.

Хлоя

Завязка предельно проста. Пока Макс уезжала по делам в Нью-Йорк, в Каледонском университете вспыхнул разрушительный пожар. Героиня уверена, что это не случайность. Кто-то спровоцировал возгорание. Вопросы «кто?» и «почему?» становятся первой и главной загадкой игры.

С первых же часов Reunion ощущается как попытка исправить фундаментальные ошибки прошлой части. Макс здесь куда осторожнее: она боится злоупотреблять своими способностями, осознаёт их цену. Но обстоятельства вынуждают, и через старое селфи она возвращается на два дня назад, чтобы предотвратить катастрофу.

При этом игра активно работает с воспоминаниями. Каждая новая трагедия, даже незначительная, отзывается эхом Аркадии-Бэй. Reunion настойчиво проговаривает мысль, что спасти всех невозможно. Как ни старайся, кто-то неизбежно останется за бортом, а само время будет сопротивляться попыткам его изменить.

Хлоя и Мозес

В новом месте у Макс появляется союзник — Мозес, гиковатый физик с неожиданно тёплым характером. Он становится своеобразным противовесом героине, предлагая научный взгляд там, где Макс действует скорее интуитивно и эмоционально.

Сюжет разворачивается спустя девять месяцев после событий Double Exposure и постепенно обрастает дополнительными линиями. Помимо расследования пожара, Макс нужно разбираться с тайным клубом «Абраксас», странным поведением Сафи и, что важнее, самим существованием Хлои в новой реальности.

Момент воссоединения Макс и Хлои действительно дорогого стоит. Да, есть комиксы, исследующие одну из концовок оригинальной Life is Strange, однако Deck Nine осторожно выводит их за скобки, развивая собственную историю в новой, переосмысленной временной линии.

Хлоя здесь всё та же: резкая, ироничная, прямолинейная. Её возвращение — пожалуй, главный фансервисный козырь, но вместе с тем и источник споров. Для части аудитории само её появление обесценивает тяжесть выбора в оригинале, подменяя трагедию возможностью счастливого исхода.

Сафи, напротив, выглядит слабым звеном. Её линия блеклая и ощущается скорее как обязательное наследие Double Exposure, чем как органичная часть новой истории. Кажется, авторы до конца не понимали, как встроить её в нарратив о воссоединении Макс и Хлои.

Отдельные сюжетные решения тоже вызывают вопросы. Например, сцена после титров Double Exposure практически игнорируется, оставляя ощущение либо смены творческого курса, либо банальной недосказанности.

Та самая сцена после титров

Reunion производит впечатление более безопасного проекта — игры, стремящейся угодить фанатам. И это напрямую влияет на тональность. Если оригинальная Life is Strange была историей о принятии потери, то Reunion — об обретении. Смена вектора с трагического на меланхолично-оптимистичный может оказаться для многих спорной.

Технически Reunion, увы, недотягивает до масштаба своих амбиций. На PlayStation 5 регулярно бросаются в глаза подгрузки текстур, низкое качество теней, визуальные артефакты и сбои в отображении. В один момент экран и вовсе накрывает белая пелена — будто виртуальную камеру ослепили . Довершает картину и базовая проблема с коллизиями, когда объекты проходят друг сквозь друга. Всё это огрехи, которых в проекте такого уровня быть не должно. Игре явно не хватило времени на финальную полировку.

Та самая вспышка

И это неудивительно, если учитывать контекст разработки. За последние годы Deck Nine Games пережила серию увольнений, после которой от прежней команды Before the Storm и True Colors почти никого не осталось. И этот кризис напрямую отразился на финальном продукте.

Выглядит игра приятно, но не поражает. В отдельные моменты она радует красивыми видами, однако в проработке деталей могла быть куда более выверенной.

И всё же, несмотря на шероховатости, Reunion работает в главном — на уровне эмоций. Сцена воссоединения Макс и Хлои действительно стоит многого. Вопрос лишь в том, готов ли игрок принять цену этого воссоединения.

Заключение

Трилогия Макс Колфилд завершилась, оставив смешанные впечатления. Оригинальная Life is Strange — по-прежнему недосягаемый эталон нарративного дизайна. Та самая «молния в бутылке», которую лишь однажды удалось поймать Dontnod Entertainment.

Double Exposure и Reunion — уже попытки Square Enix сыграть на любви аудитории к знакомым персонажам. Попытки местами любопытные, но в целом неоднозначные.

Вместе они складываются в небезупречную дилогию, к которой неизбежно возникает множество вопросов — прежде всего к Double Exposure. Сюжетные огрехи, проблемы с логикой и осторожный, местами даже робкий подход к развитию идей оставляют чувство недосказанности.

И всё же даже в таком виде, содержательно далёком от оригинала и технически неровном, за историей Макс по-прежнему интересно следить. Особенно в Reunion, где эмоциональное ядро работает заметно лучше.

Но и здесь нельзя не признать: продолжение могло быть куда смелее, актуальнее и глубже. Потенциал у этой истории есть — и немалый. Проблема в том, что Deck Nine чаще имитирует формулу первой Life is Strange, чем пытается её переосмыслить.

