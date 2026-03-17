7 фантастических историй, которые могли бы стать идеальной ролевой игрой

Хорошая ролевая игра — это совокупность множества нужных элементов и верных решений: от грамотного сценария и детализированного мира до продуманной боевой системы, веток развития персонажей и прочего. Приятно, когда большинство из этого списка уже есть в готовом фильме или сериале — как говорится, бери и делай. Но не очень приятно, когда в своей голове ты, как зритель, уже проходишь игру по полюбившейся вселенной, а потом вспоминаешь, что в нашей суровой реальности похожего проекта на рынке ещё нет. В этой подборке не просто фильмы и сериалы с поражающими воображение вселенными — это мечты тех самых геймеров-синефилов, которые просто обязаны когда-нибудь сбыться.

«Разделение»

Люди так устали работать, что согласны на имплантацию в мозг — лишь бы превратить жизнь в сплошной выходной. И вот их мечта сбывается: инновационный имплант делит личность надвое. Одна часть активируется в офисе — она не скучает по дому, потому что даже не знает, как он выглядит. Вторая приходит в себя уже в машине и едет в уютную квартиру, не думая о проблемах с какой-то там отчётностью.

Но, конечно же, вмешательство в память не проходит бесследно: все скелеты в шкафу сотрудника попадают в руки корпорации, которая явно замышляет нечто большее, чем избавление мира от рутины. К тому же люди, согласившиеся на операцию, на самом деле пытаются сбежать от личных проблем — и лишь в начале им кажется, что попытка прошла успешно.

Продуманная вселенная сериала‑головоломки словно создана для игры, и его авторы прекрасно это понимают. Так, ещё в январе 2025 года вышла бесплатная игра Lumon, вдохновлённая обработкой данных в «Разделении». А уже в марте Бен Стиллер поделился идеями о третьем сезоне, спин‑оффах и видеоигре, отметив, что задумка «Разделения» идеально подходит для интерактивного формата. Здесь с ним трудно не согласиться: из проекта получилась бы отличная RPG от первого лица с блужданием по офисным лабиринтам и элементами психологического хоррора.

«Карамора»

Внезапно у этого отечественного сериала от START обнаружилась атмосфера Bloodborne — на минималках, но всё же. Сеттинг с альтернативной версией прошлого, а именно с царской Россией, очень гармонично приправлен готикой и эстетикой хтони. Шикарные дворцы здесь соседствуют с разрушенными, даже сожжёнными деревнями, и повсюду ходят они — бессмертные кровососы.

Главный герой, Карамора, был бы тем самым персонажем игры, которого геймерам на фестивалях косплеить и легко, и хочется. У него трагическая судьба — он потерял возлюбленную. И у него же великая цель — он жаждет отмщения и бесстрашно вторгается в тайное сообщество, не подозревая, что люди там гораздо могущественнее, чем может себе представить обычный человек. Его ждёт море крови и, конечно же, те самые неубиваемые боссы.

К слову, один из них — не кто иной, как сам Филипп Янковский, сыгравший 111-летнего вампира. Его Руневский не только убийца и проклятое существо, познавшее секреты этого мира, но ещё и искусный политик: он уничтожает преступников, террористов и революционеров — всех, кто мешает ему строить собственную империю путем интриг и манипуляций. Вот только один Карамора, как типичный RPG-принц, оказывается для него по-настоящему крепким орешком.

«Король и Шут: Навсегда»

Ранее вселенную, созданную легендарной рок-группой, воплотил на экране сериал «Король и Шут» — в нём биография музыкантов шла параллельно с панк-сказкой, основанной на сюжетах их песен. Мрачный лес с волшебными тварями, кабак, где спивается нечисть, и эльфийский рынок, где рассказываются истории, так понравились зрителям, что авторы быстро поняли: нужно продолжение.

И вот 19 февраля в прокат вышел полнометражный фильм. Главный акцент в нём именно на сказочной вселенной, в которой, кажется, дела обстоят лучше, чем в реальном мире: нет никакой рутины, все веселятся, и даже Горшок ещё жив — точнее, жива его альтернативная версия. Однако вернувшемуся Князю скоро предстоит узнать плохую весть: некий Некромант уже приготовил бесчисленную армию мертвецов и планирует напасть на героев в самый неподходящий для них момент.

Кажется, это отличная завязка для сурвайвал-экшена про зомби-апокалипсис. Один только вид восставших панков чего стоит. Чтобы их уничтожить, в игре можно было бы крафтить самое безумное оружие, одновременно модифицируя своего персонажа в рокерскую броню. Ему же, как и в фильме, нужно было бы пройти по всем просторам сказочного мира, найти сотни отсылок на песни «КиШа» и обучиться чёрной магии, чтобы противостоять главному колдуну.

«Воспитанные волками»

Казалось бы, далёкое будущее, в котором технологии захватили мир, а человечество вернулось в доисторическое состояние, мы уже где-то видели — взять хотя бы Horizon Zero Dawn с роботизированными животными и живущими в племенах людьми. Однако оказалось, что в этой фантазии можно пойти ещё радикальнее: показать, как андроиды будут возрождать весь людской род.

За этим точно захочется понаблюдать в режиме «от первого лица»: герой рождается из искусственной матки, видит Мать и Отца — роботов-энтузиастов — и начинает расти посреди пустыни. Вокруг ни души — за исключением родителей и братьев с сёстрами. Но есть один маленький нюанс в лице других андроидов, которые обитают в космосе и выглядят так, будто не очень рады затее «земных» собратьев.

Сериал, созданный при поддержке Ридли Скотта — он лично срежиссировал первые эпизоды, — затрагивает множество философских и религиозных тем, как будто показывая продолжение той самой «счастливой» концовки Detroit: Become Human: да, роботы подружились с людьми, но это только для того, чтобы уничтожить их, а потом переизобрести заново. В общем, у нас всегда всё будет сложно с технологиями.

«Кибердеревня»

Игровой потенциал сериала о ферме на Марсе настолько очевиден, что игра по его мотивам, собственно, давно вышла: весной прошлого года инди-студия VD Games релизнула «Симулятор Русской Деревни на Марсе». В ней есть всё для тех экстренных случаев, когда нападает ностальгия по каникулам у бабушки: игрок может доить козу, строить дом, кататься на велосипеде по заборам, воровать из собственного двора яблоки и даже устроиться водителем скорой помощи.

Но есть и нюанс. Кажется, разработчики вдохновились только самой идеей жизни простого русского парня в простой марсианской деревне — сам космос отошёл далеко на третий план. В лоре симулятора нет ни межпространственной железной дороги, ни отлетевшей Москвы, ни всеми любимого Робогозина.

А ведь отправиться в межгалактическое роуд-муви хочется всем зрителям проекта. Исследовать покорённые русским колоритом разные планеты, бороться с боссами, созданными Борогозиной или злой голограммой Галиной, и спасти мир от нейронки-диктатора. Никто бы не отказался сразиться в споре с Робогозиным и разработать оружие из остатков андроидов и сломанного тостера. Но вершина всех мечтаний — основать собственную колонию на каких-нибудь пустующих в космосе акрах земли, чтобы приглашать туда своих друзей.

«Всё везде и сразу»

Студия А24 уже пыталась подступиться к созданию игры по фильму, только в аналоговом виде: она выпустила коллекционный набор для маджонга, где на каждой игровой плитке дизайнеры оставили отсылки к оскароносной ленте.

Жест получился эффектный, но немного грустно, что жонглирующий параллельными вселенными «Всё везде и сразу» так и не обрёл собственное альтер эго в виде видеоигры. Теперь геймеры вспоминают о фильме только как о возможном источнике вдохновения для реального релиза: уж слишком часто игровые журналисты называют вышедшую в прошлом году Split Fiction интерактивной версией картины.

В ней героини-писательницы погружаются в собственные выдуманные миры. Это почти так же, как у Эвелин из фильма, только с гораздо меньшей долей безумия — даже без вселенной, где у всех сосиски вместо пальцев, и без погони за дочерью, которая превратилась в настоящее воплощение хаоса. Так что да, для фанатов ленты это грустная новость — мы все живём в той скучной реальности, где об игре «Всё везде и сразу» остаётся только мечтать.

«Чужестранка»

Последняя книга из одноимённой серии Дианы Гэблдон дописывается, а финальный сезон сериала как раз выходит на экраны. Завершение такой масштабной истории обещает расстроить тысячи фанатов, поэтому идеальным подарком для них могла бы стать игра по мотивам «Чужестранки».

«Убийца “Ведьмака”» выглядела бы одновременно спокойнее и жёстче — в «Чужестранке» магии мало, и то ей лучше не хвастаться, ведь в Шотландии 1700-х годов в ведьмы могли записать просто тех, кто знает, как правильно заживлять раны. Именно это и произошло с главной героиней Клэр: в своём XX веке, прежде чем перенестись в прошлое, она была военной медсестрой.

В возможную игру отлично вписался бы новый персонаж — играя за него, можно было бы встретить любимых героев и собственными глазами наблюдать за их развитием и маленькими сюжетными сценами, которых не было в оригинальной истории. Игроку нужно было бы прокачивать такие скиллы, как медицина, дипломатия и магия, а ещё расследовать тайну каменного круга — портала между двумя реальностями. К слову, о «прежнем» мире попаданцу тоже забывать не стоит: пусть в конце игрока будет ждать выбор — остаться в прошлом или вернуться домой, оставив якобитское восстание позади.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.