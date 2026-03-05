Фантастические дорамы: лучшие корейские фильмы и сериалы 2025 года

Корейская популярная культура уже давно перестала считаться экзотикой. Кино из Страны утренней свежести номинируют на престижные премии, k-pop-группы покоряют сердца фанатов по всему миру (и порой сражаются с демонами), а дорамы с красивыми актёрами заставляют зрителей прилипать к экранам. Даже странно, что мы редко рассказываем о фантастике этой страны — но сейчас исправим это упущение! Представляем лучшие фантастические сериалы и фильмы, которыми Корея радовала нас в 2025 году. Достойных внимания историй оказалось немало — здесь вам и гастрономическое путешествие в Чосон, и безбашенные супергерои, и романтика в космосе, и даже философские рассуждения на фоне апокалипсиса.

Сериалы

Повар тирана

В Корее истории попаданцев даже не считают фантастикой — слишком уж часто этот троп используется в дорамах. Так что места в нашей подборке удостоился лишь самый популярный представитель попаданческой романтики в 2025 году. С «Поваром тирана» связано немало спорных историй: сериал поменял исполнителя главной роли — короля Чосона — из-за скандала, вызвал волну критики из-за разницы в возрасте центральной пары — актёров Ли Чхэ-мина (25 лет) и Им Юн-ы (35 лет) из группы Girl’s Generation — и собрал урожай кинопремий.

И эти награды вполне заслуженны. Ведь все ингредиенты тут находятся в идеальном балансе: отличная игра актёров, красивые съёмки, исторический сеттинг, истинно корейское сочетание неловкого и порой абсурдного юмора с жестокостью дворцовых интриг и боевых сцен, нежная романтическая линия… Но главное — много, очень много вкусной еды. Слюни при просмотре льются потоком — от вида то кушаний, которые готовит героиня, то короля, с аппетитом их поглощающего. На голодный желудок смотреть запрещено!

Отдельный поклон сценаристам за обращение с историей Кореи. За основу они взяли судьбу десятого короля Чосона Ёнсан-гуна — он считается самым жестоким тираном в истории страны. Многие детали его биографии перенесены в дораму. А чтобы у зрителей не возникло вопроса, почему злодей вышел таким милым, авторы предлагают поразмыслить: откуда мы знаем, что летописи не выдумка, выгодная тем, кто сверг короля?

«Повар тирана» — идеальная точка входа для начинающих дорамщиков. Она весёлая, красивая, вкусная, остросюжетная, романтичная и костюмированная. Все удовольствия разом — и никакого привкуса горечи.

Спроси у звёзд

Мечтают ли гинекологи о выпрямленных сперматозоидах? Да, завязки корейских сериалов бывают, мягко говоря, странными…

Талантливый акушер-гинеколог Гон Рён (Ли Мин-хо) отправляется на космическую станцию. У него тайная миссия — оплодотворить яйцеклетку в невесомости. Ему это поручил глава корпорации — он очень хочет наследников, но его дочь (она же невеста героя) бесплодна, а сын погиб. Правда, оставил после себя замороженную сперму, но на Земле она бесполезна — из-за болезни сперматозоиды скручены и не проходят в фаллопиевы трубы. Остаётся только отправить Иванушку-дурачка в космос исправлять негодных головастиков. В награду герой сможет взять в жёны царев… то есть наследницу империи. Ну и полцарства в придачу — но это не точно.

Всё с самого начала идёт не по плану. Бедолага Гон Рён влюбляется в командира станции Еву (Гон Хё-джин) и сталкивается с соперником — астронавтом и учёным Кан Кан-су (О Чжон-се), бывшим своей невесты. А тот суров, умён и намерен вернуть возлюбленную во что бы то ни стало.

«Спроси у звёзд» — стандартная романтическая дорама со спорной (для многих) парой героев. Подкупает она сеттингом — персонажи пристально смотрят друг другу в глаза и выясняют отношения в масштабах «Гравитации». Космические полёты, работа на станции, невесомость, устранение неполадок и дождь из космического мусора — всё это выполнено на крайне высоком уровне. Детализация и графика радуют глаз, а напряжение зашкаливает. Ещё бы финал не выбивал из седла — и было бы совсем здорово.

Дорама не окупилась и популярности в Корее не снискала. Но это единственный корейский сериал про космос в 2025 году, так что рекомендации он точно заслужил.

Гён-у и фея

Школьница Пак Сон-а (Чё И-хён) ведёт двойную жизнь. После уроков она становится… феей Чон Джи — не эфемерным созданием с крылышками, а молодой талантливой шаманкой. Чон Джи избавляет людей от напастей, приносит удачу и изгоняет злых духов. Однажды к ней на приём приходит симпатичный парень Гён-у (Чху Ён-у) — да не просто приходит, а вверх ногами. Это значит, что на нём лежит сильнейшее проклятие — юноше суждено погибнуть в течение 21 дня.

Как принято в таких историях, Сон-а влюбляется в обречённого старшеклассника с первого взгляда и решает во что бы то ни стало спасти его. Но это не так просто: дело в том, что Гён-у как раз перевели учиться в её класс… Как же девушке теперь защитить любимого и сохранить тайну?

«Гён-у и фея» (или «Вверх тормашками» — в Сети ходит сразу два варианта перевода) — очень милая и добрая романтическая дорама. Несмотря на пугающую тему проклятий и злых духов, она наполнена лёгкостью и светом первой любви. Все персонажи — даже отрицательные — здесь отлично сыграны и вызывают симпатию, а кастинг можно назвать идеальным.

Кроме того, «Гён-у и фея» интересны тем, что подробно рассказывают о корейском шаманизме и шаманах — в Корее эта профессия вполне официальна и даже почётна. Разнообразие и красота обрядов, а также классификация местных призраков дополняют романтическую историю и не дают заскучать ни на минуту.

За неделю до моей смерти

Не каждая история о настоящей любви кончается счастливо. Порой она не успевает и начаться — потому что люди не поняли друг друга, не нашли верных слов или упустили тот единственный шанс, который уже не выпадет вновь.

Мини-сериал «За неделю до моей смерти», снятый по одноимённому роману, — как раз о такой безвозвратно упущенной любви. Однажды к депрессивной девушке Чон Хи-ван (Ким Мин-ха) приходит школьный друг Ким Рам-у (Кон Мён, участник k-pop-группы 5urprise). Правда, он погиб несколько лет назад — а теперь говорит, что и самой Хи-ван осталось всего-то семь дней. В хорроре такая завязка служила бы признаком, что усталую студентку ждёт беспросветный кошмар. А в забавной, грустной и очень трогательной дораме её кошмару суждено рассеяться.

Шесть эпизодов делятся на две линии. В одной гиперактивная, наглая и пышущая оптимизмом Хи-ван влюбляется в тихого, застенчивого одноклассника — но почему-то молчит и только шутки ради меняется с ним именами. В другой этот одноклассник, став собирателем душ, заставляет выгоревшую, снедаемую чувством вины подругу выполнять дурацкий список предсмертных желаний. Прошлое и настоящее неизбежно встречаются в точке невозврата: катастрофе, которая ломает героиню, меняя её навсегда.

Смотреть на то, как боль утраты превращает яркую девочку-фейерверк в пустую оболочку, действительно тяжело — особенно тем, кто сам переживал подобное. Но Рам-у приходит из загробного мира именно затем, чтобы рассказать ей (и нам) кое-что очень важное: если потерял дорогого человека — сохрани его в своём сердце и продолжай жить за двоих. Ведь истинная любовь не умирает — даже если ты так и не нашёл смелости признаться в своих чувствах.

Ньютопия

Плохая новость: в Сеуле зомби-апокалипсис! Одного укуса хватает, чтобы вирус превратил человека в голодного монстра. Хорошая новость: корейские военные всех защитят! Правда, отряд этих недотёп способен только присматривать за зениткой на крыше гигантского небоскрёба-отеля. Но девушка Кан Ён-джу верит в них всем сердцем — и упрямо идёт через заражённый город к своему парню-солдату. Кто-нибудь, помогите этим тупицам выжить…

Безумный, безбашенный, переполненный чёрным юмором мини-сериал о не самых умных людях, вынужденных сражаться с толпами мертвецов, вызывал интерес ещё на этапе съёмок. И немудрено: первоисточник в виде романа «Грипп» Хан Сан-уна, сценарий от соавтора «Паразитов» Хан Джин-вона и — как симпатичная вишенка на кровавом торте — Джису из популярнейшей k-pop-группы Blackpink в главной роли. Кстати, именно она оказалась слабым звеном — певица лишь изображает банальную «деву в беде» и громко верещит, стряхивая с себя оторванные глазные яблоки.

Впрочем, её невыразительная актёрская игра ничуть не портит весёлый балаган «Ньютопии». Ведь остальные персонажи — чистое золото. И одержимый отношениями бойфренд Ён-джу (Пак Чон-мин), и его сослуживцы, и хитрый управляющий отелем Аарон Пак (Ким Джун-хан) творят полную дичь, но всё равно находят путь к сердцам зрителей. Спустя пару эпизодов за них почему-то начинаешь искренне переживать: ну да, мозгов (иронично) у бравых вояк немного, зато взаимовыручка и душевность на высоте! А что может быть важнее, когда вокруг неаппетитно горят и разваливаются на части зомби, кто-то истошно орёт, а ты снова поскальзываешься на гниющих кишках?

Фильмы

Всеведущий читатель

Без фантастического блокбастера 2025 год обойтись не мог. К добру или к худу, им оказалась адаптация известного вебтуна Син Шона, снятая для Netflix.

«Всеведущий читатель» — вариация на тему «Игры в кальмара», но в планетарном масштабе. Земля становится площадкой развлекательного шоу, которое в прямом эфире смотрят некие космические сущности (они же спонсоры участников). Сеул делят на секторы, а жителям выдают задания. Испытания так или иначе связаны с убийствами — а тех, кто отказывается губить ближнего, съедают страшные монстры.

На защиту человечества встаёт Ю Чон-хёк (Ли Мин-хо) — он доблестно сражается с инопланетными супостатами и выглядит при этом невероятно круто. Вот только Чон-хёк — не главный герой. Ведь то, что происходит на Земле, точь-в-точь повторяет сюжет вебтуна. Причём настолько непопулярного, что у него был всего один читатель — Ким Дон-джа (Ан Хё-соп). Теперь только он знает, чем кончится эта история, — но сможет ли изменить её финал?

«Всеведущий читатель» работает по системе «навали всего, да погуще». Всё происходит очень быстро, персонажей — тьма, а фансервисных актёров — толпы (к примеру, тут появляются модель Нана и уже упомянутая Джису из Blackpink). И всё это сдобрено горами экшена, компьютерная графика которого сильно разнится от эпизода к эпизоду.

Фильм выглядит репетицией перед созданием другой важной «живой» экранизации — «Поднятия уровня в одиночку». Эти две истории похожи — в первую очередь системой прокачки героев, напоминающей RPG. Если любите аниме с живыми актёрами, «Всеведущий читатель» вам понравится. Главное, помните, что в фильм поместилась едва ли треть вебтуна — так что ждите сиквелов.

Великолепная пятёрка

Жил-был в Корее человек со сверхспособностями. Однажды они его подвели, герой попал в аварию и погиб. Тут бы и сказочке конец — но она только началась. Ведь супермен, превратившись в фарш, стал донором органов для шести очень разных людей — от школьницы до продавщицы йогуртов — и они получили по частичке его талантов. Но если вы думаете, что они тут же переоделись в яркие трико и начали спасать мир, то крупно ошибаетесь. Первое, что сделает новоиспечённый обладатель сверхсил, — это какую-нибудь глупость!

«Великолепная пятёрка» должна была попасть в подборку лучших корейских фильмов 2023 года (если бы мы её сделали). Но картине не повезло: когда съёмки уже были завершены, исполнитель одной из ведущих ролей Ю А-ин угодил в скандал с судебным разбирательством. Три фильма, в которых он участвовал, положили на полку до окончания следствия. «Пятёрка» оказалась последним проектом опальной звезды, который добрался до зрителей.

И ожидание стоило того. Другой такой дурацкой, смешной и по-хорошему чокнутой истории про команду непутёвых супергероев вы не найдёте. Абсолютно несхожие персонажи пытаются работать сообща, а им мешает злобный глава культа, возжелавший власти и вечной молодости. Сражаются они при помощи жутчайшей компьютерной графики и такой-то матери — а ещё силы любви, куда же без неё.

Воспринимать «Великолепную пятёрку» всерьёз бесполезно — весь её шарм именно в безалаберных, но очень обаятельных героях и ерунде, которую они делают в попытке причинить добро. Как вам, например, адреналиновая гонка на тележке-холодильнике через весь город под песню Рика Эстли Never Gonna Give You Up? Да, этот фильм вас зарикроллит — и ему даже за это не стыдно!

Всемирный потоп

Ещё один прекрасный навык корейских кинематографистов — снимать масштабно при ограниченных ресурсах. «Всемирный потоп» показывает планетарную катастрофу: метеорит попал в ледники, всё растаяло, испарилось, мир захлестывают волны и заливают осадки. Но при этом действие почти не выходит за пределы многоэтажного жилищного комплекса в Сеуле. Камерность и размах чудесным образом переплетаются, восхищают и держат в напряжении.

Мать одиночка Ку Ан-на (Ким Да-ми) пытается спастись от потопа и защитить своего сына. В этом ей помогает таинственный оперативник Сон Хи-джо (Пак Хэ-су). Как же им избежать смертельной опасности, если выхода, по сути, нет? Или есть? И что нужно человечеству для выживания?

Раскрывать подробности не будем, чтобы не испортить вам сюрприз. Скажем лишь главное: концепция спасения человечества, представленная во «Всемирном потопе», весьма любопытная, хоть и по-корейски наивная. Это не банальная слезодавильная катастрофа. Тут нашлось место и экшену, и временной петле, и рассуждениям о природе эмоций и размышлениям о том, какая из них — основа человечности.

Картину приняли неоднозначно. Многим показалось, что кино переусложнено, а суть происходящего трудно понять. Увы, это многое говорит о современной аудитории, а не о качестве самого фильма. «Всемирный потоп» однозначно достоин просмотра — он удовлетворяет потребность и в зрелищности, и в философской наполненности.

Секрет

Корейская индустрия развлечений заваливает зрителей контентом — и в этом потоке легко не заметить настоящие бриллианты. Но не волнуйтесь, мы здесь как раз затем, чтобы их для вас вылавливать. В 2025 году в наши сети попался «Секрет» — лёгкий, романтичный, наполненный музыкой и солнцем фильм с неожиданным сюжетным поворотом.

Талантливый пианист Ю-чжун (То Гён-су, участник k-pop-группы EXO), пытаясь преодолеть творческий кризис, поступает в консерваторию. В первый же учебный день он слышит чарующую мелодию из старой классной комнаты. Заинтригованный, Ю-чжун заходит туда — чтобы нос к носу столкнуться с симпатичной девушкой Чжон-а (Вон Джин-а). Между молодыми людьми тут же вспыхивают чувства. Невинный роман набирает обороты, и всё вроде бы идёт хорошо — вот только Чжон-а постоянно куда-то исчезает. А ещё, кажется, лжёт о том, кто она такая…

О фантастическом допущении «Секрета» невозможно говорить без спойлеров, так что ограничимся намёком: создатели взялись за непростую тему, которую мало кому удаётся раскрыть, не наделав ошибок. Здесь тоже есть ляпы — но когда влюблённые буквально нарушают законы мироздания, чтобы быть вместе, логические дыры теряют значение. Важнее то, как история переплетает судьбы трепетных студентов, как классическая музыка становится настоящей магией и как магия отступает перед силой первой любви…

А вот ждёт ли героев счастье в финале, мы вам, пожалуй, не расскажем. Это секрет!

Поезд-призрак

Зрителям, предпочитающим ужасы романтике, корейское кино в минувшем году отсыпало привидений и одержимых. Правда, ничего нового по теме оно не сказало: начинающие режиссёры обращались к проверенным сюжетным ходам и приёмам. Если «Игра с призраком» Сон Дон-вана (которую в России почему-то обозвали «Два, три, призрак, приди!») ещё может увлечь клаустрофобной атмосферой обряда в заброшенном доме, то «Домашняя камера» (или «Паранормальное явление. Сеул» — вновь привет локализаторам) О Сэ-хо рассыпается в череду скучных сцен, которые с трудом компенсирует финальный твист.

На фоне соперников «Поезд-призрак» Так Сэ-вуна выглядит намного интереснее. Хотя бы потому, что это псевдоантология: в опоясывающем сюжете диспетчер одной из станций сеульского метро (Чон Бэ-сун) вечер за вечером рассказывает городские легенды ютуберше Да-кён (Джу Хён-ён), которая хочет сделать пугающий контент great again. История героини создателей интересует мало — даже соперничество с популярной бьюти-блогершей служит лишь поводом для зарисовки в лучших традициях боди-хоррора.

Короткие страшилки в «Поезде-призраке» хорошо выглядят и радуют жанровым разнообразием: байка о духе-жертве индустрии красоты, притча о человеческой жадности, сдобренная хронопарадоксом, внезапные козни злобных культистов… Последние, впрочем, лишние — итоговый эпизод о судьбе самого станционного смотрителя явно нужен только чтобы забросить крючок для сиквела. А он наверняка не заставит себя ждать: ведь в Корее злоключения звезды интернета стали самым кассовым фильмом прошлого июля.

