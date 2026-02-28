Самые-самые... странные пистолеты: зонт, книга и губная помада

С тех пор как в XV веке появились первые пистолеты — громоздкие, ненадёжные, однозарядные, стреляющие неточно и недалеко, — прошло немало времени. Нынешние пистолеты похожи на своих предков примерно так же, как чихуахуа и дог — на волка. А уж если есть цель ещё и замаскировать пистолет, будьте уверены: реальность превзойдёт любые, самые смелые прогнозы мастеров фантастического детектива!

В самом деле, из чего в произведениях современных авторов может стрелять тайный агент (альтернативку и космос не берём)? Ну, кроме обычного, честного, ничем не прикидывающегося оружия. На память приходят шариковая ручка и зажигалка, трость (кто же не знает старика Мориарти), зонтик (мир праху Георгия Маркова)... И всё, пожалуй. Ну то есть зонтик можно зарядить какой-нибудь темпоральной ампулой, а на ручке золотой вязью начертать девиз Главзла, но это будут всё равно зонтик и ручка. И нигде, нигде не фигурируют убойный выстрел из амбарного замка, приставленная к виску губная помада или смертоносные подтяжки. А зря.

Болт

Видимо, альтернатива стреляющей шариковой ручке — самому известному оружию шпионов. Разумно: отнюдь не все спецагенты маскируются под бизнесменов или журналистов. В руках мнимого электрика, строителя или ремонтника здоровенное крепёжное изделие будет смотреться куда органичнее — и не вызовет подозрения до момента выстрела. А потом будет уже поздно.

Брелок

Этот крохотный револьвер создан в Швейцарии компанией Swiss MiniGun. Он размером с брелок (5,5 сантиметров в длину), его можно прикрепить к ключам как брелок... Вот только стреляет он вполне по-настоящему: 2,34-миллиметровыми пулями, дальность выстрела — не более 150 метров. Ну хоть глаз можно повредить...

Швейцарцы, выпускающие самые дорогие в мире часы, не могли остановиться на простом миниатюрном револьвере и не попробовать заработать побольше. Так что — для особых эстетов — есть брелки-револьверы из золота высшей пробы с ручной гравировкой и инкрустацией бриллиантами. На дальность выстрела и калибр бриллианты не влияют.

Губная помада

Поскольку большинство шпионов — мужчины, чаще всего стреляющие девайсы маскируются под мужские или унисекс-аксессуары. Однако прекрасная половина, работающая на разнообразные разведки, тоже не должна остаться безоружной. Скажем «нет!» сексизму — особенно в вопросах безопасности!

Зажигалка

Классика шпионских фильмов и книг — пистолет-зажигалка. Действительно, существует немало их модификаций, некоторыми даже можно подкурить сигарету. Бензина, правда, хватит ненадолго: ёмкость маленькая, всё-таки основную часть корпуса занимает стреляющее устройство.

Замок

Пистолет-замóк — изобретение, явно работающее на эффекте неожиданности. Амбарный замок тридцать восьмого калибра, придуманный американцами, никак не назовёшь незаметной вещью. Но предположить огнестрельную начинку в это девайсе — это надо быть изрядным параноиком! Такие и выживут, остальные — не факт. Кстати, вор, попытавшийся вскрыть этот замок, тоже может изрядно удивиться. Если успеет.

Зонт

Когда пришла мода на зонты, не остались от неё в стороне и оружейники. Благо размер зонта позволяет не особо скромничать с длиной ствола и калибром — под видом защиты от дождя можно хоть винтовку с собой носить. Так и сделал в 1982 году француз Шарль Армимрекс: он запатентовал оружие, где центральным стержнем зонта был ствол винтовочного калибра, а спусковое устройство было замаскировано под застёжку.

Кастет

У этого гибрида вроде бы довольно простая идея — однако он обладает любопытной историей. Когда во второй половине XIX века кастеты стали «романтичным оружием», быстро выяснилось, что они не так эффективны, как кажутся. Нужна определённая подготовка, физическая сила, а уж если противник будет не с голыми руками, но с огнестрельным оружием, шансы кастетоносителя упадут практически до нуля. Однако от романтики тоже отказываться не хочется, — поэтому в 1882 году конструктор Тюрбо разработал «кулачный» пистолет (без защиты пальцев), назвав его Chicago Palm Protector.

Другой вариант парадигмы «Есть патроны — стреляй, закончились — бей в морду» представляет собой револьвер My Friend. Ещё более неудобный. Тем не менее кулачные пистолеты были довольно популярны в Европе в конце XIX века.

И, наконец, дошло дело до легендарного «Апаша» — одновременно револьвера, кастета и кинжала, разработанного французом Луи Дольнэ и названного в честь парижской преступной группировки. В своё время «Апаш» был чрезвычайно известен — его не только производили в Европе, но и вывозили в Южную Америку. Правда, удобства и надёжности ему это не добавляло ни в одной из трёх ипостасей.

Ключ

Раз есть зам ó к, должен быть и ключ. Правда, совсем не обязательно — к тому самому замку. Тема огнестрела-ключа остаётся популярной вот уже четвёртое столетие. Изменяется калибр, изменяются очертания, а идея — вот она, как новенькая. Какова эффективность такого оружия? Хм... очень по-разному бывает; но ведь эффектно же, согласитесь!

Книга

Книга, как известно, лучший подарок. Например, она несёт свет знаний — в частности, о том, что не всякая книга состоит лишь из страниц и обложки. Одна-две любопытных огнестрельных закладки — и функциональность книги резко повышается!

Кнут

Хотя при взгляде на этот гибрид могут вспомниться вестерны с ковбоями, разработали его в Великобритании. Универсальный вариант для наездников: можно и скот погонять, и от конокрадов да прочих нехороших людей отбиться. Пятьдесят второй калибр — не шутка!

Кошелёк

Бывают и такие револьверы, которые в буквальном смысле слова позволяют вам сохранить свои деньги. Вот представьте, требует от вас грабитель: «Кошелёк или жизнь». Да без проблем! Кошелёк-то ваш — значит, жизнь, скорее всего, будет уже незадачливого любителя наживы. Шести патронов ведь хватит, как полагаете?

Крюк

Нет, не Капитан Крюк с острова Нетинебудет. А такое необычное устройство, созданное, видимо, только для того, чтобы сбить с толку противника. И довольно неудобное в транспортировке: в карман его не сунешь, носить в руках — выглядит как-то странно... Впрочем, крюк может быть составной частью какой-нибудь экипировки — по крайней мере, так он будет привлекать меньше ненужного внимания.

Мобильный телефон

Пусть вид у этого мобильника по нынешним временам уже почтенный, — но кто может запретить человеку любить устаревшие модели телефонов? А четыре заряда всегда придают актуальности.

Нож

Ещё один психологически верный приём — попытаться замаскировать нечто очень опасное под что-то опасное, но не настолько. По этому пути пошли конструкторы, скрестившие нож и пистолет. Не то чтобы идея была совсем уж нова — подобное комбо-оружие существовало ещё с эпохи Возрождения

Однако чем ближе к современности, тем скрытнее становилось такие гибриды. И если при взгляде на пистолет-нож 1830 года сомнений в его огнестрельной составляющей не возникнет, то через полвека пистолетную часть уже не сразу и распознаешь.

Не остался в стороне и Советский Союз, где был разработан НРС — «нож разведчика стреляющий», предназначавшийся для спецподразделений. Кстати, НРС-2 производится до сих пор. Любопытно, что существует его модификация НР-2: стреляющая часть оттуда изъята, а на освободившемся месте находится контейнер с миниатюрным набором выживания.

А большинство современных вариантов от перочинных ножей и вовсе не отличить. Эти пистолеты хорошо замаскировались!

Перстень

Нельзя сказать, что такое приспособление смотрится совершенно безобидно — оно совершенно точно наводит на определённые мысли о бренности жизни. С другой стороны, стрелять из кольца всё-таки неудобно — может, это просто такой дизайн?.. Пока противник раздумывает, с чем он имеет дело, можно и пальнуть. Но патроны расходовать стоит экономно: чтобы перезарядить перстенёк, нужно отвинтить барабан отвёрткой! Кроме того, предохранителя нет, а спуск достаточно лёгкий, так что эта бижутерия небезопасна и для своего владельца. Револьверная прокрутка осуществляется прикосновением пальца. Калибр — от 3,5 до 4,5 миллиметра.

Перчатка

Этот шедевр инженерной мысли был разработан в разведке ВМС США во время Второй мировой войны. Предназначался он для агентов спецслужб. С виду всё неплохо: плоское устройство, стреляющее 9,6-миллиметровым револьверным патроном, прикреплено заклёпками к толстой кожаной перчатке. Проблема заключалась в том, что спусковой рычаг находился в передней части, — и, чтобы выстрелить, шпиону было необходимо сжать пальцы и ударить врага кулаком! То есть привести в действие пистолет можно, только находясь от цели на расстоянии вытянутой руки. Да, промахнуться сложно, но на этом преимущества заканчиваются. Чрезвычайно напоминает анекдоты про средство от тараканов, которое нужно сыпать насекомым точно в глаза, или про средство от клопов, которое требуется втирать в каждого кровососа. Тогда работает, что уж...

Пистолет (оружие, поражающее на дистанции), которым нужно сначала ударить противника, несомненно, претендует на призовое место в номинации «самое дурацкое стреляющее устройство всех времён и народов». Ох, похоже, не любили в ВМС США спецагентов...

Подтяжки

Подтяжки любил не только Карлсон. Сейчас это не слишком модная деталь одежды, однако в прошлом она была крайне популярна. Чем не преминули воспользоваться изобретательные оружейники. Просто интересно, пистолет тридцать второго калибра ничего не натирал своему владельцу?

Портсигары и сигареты

Ещё одна немеркнущая классика шпионского жанра. Неудивительно, что к такой плодотворной идее приложили руку самые известные конструкторы — как, скажем, Игорь Стечкин, создавший портсигар, который бесшумно стреляет из трёх стволов калибра 7,62 миллиметра.

Для курильщиков, предпочитающих портсигарам более демократичные сигаретные пачки, тоже создавались замаскированные пистолеты. Чтобы понять, что курение убивает, необязательно нужна полная пачка — достаточно и одной сигареты. Если, например, это «Вэл-Вудбайн»: 7,6 сантиметра в длину и калибр 4,5 миллиметра. Минималистичный дизайн — дань тогдашней маскировке: оформлено стреляющее устройство под одну из популярных во Вторую мировую войну марок. Захотелось выстрелить — надломи фильтр, выдерни проволочную чеку, нажми на спусковую кнопку... Захотелось закурить — просто возьми другую сигарету.

Пряжка

В отличие от подтяжек, давно переживших зенит своей славы, брючный ремень не утратил своего значения и по сию пору, оставаясь равно функциональным и стильным. А значит, это прекрасный повод вмонтировать в пряжку что-нибудь этакое. Так думали и в XVIII веке, и в более близкие к нам времена.

Любопытно, что пистолет-пряжка не всегда сильно маскирует свою огнестрельную составляющую. Маленький пистолетик попросту воспринимается как элемент дизайна, как желание выпендриться, — но не как угроза.

Радиоприёмник

Пока не сдвинута крышка, отличить пистолет от обычного FM-приёмника невозможно. Нет ничего подозрительного в том, что к вам приближается любитель музыки, верно? Прилагающиеся к псевдомеломанскому устройству наушники придают достоверности. Довольно остроумная «кобура», надо признать.

Ручка

Ручка (реже — цанговый карандаш) — бесспорный фаворит в деле маскировки огнестрельных девайсов как по количеству, так и по разнообразию моделей.

Первые пистолеты-ручки появились в двадцатых годах прошлого века, но на первых порах их не восприняли всерьёз, считая лишь забавной оружейной игрушкой. Массово же подобные пистолеты начали производиться во время Второй мировой войны, причём сразу по обе стороны Атлантики — в Великобритании и в Соединённых Штатах. Одной из первых стала английская «стреляющая авторучка Седжли», потом на её основе было разработано одноразовое оружие «Скорпион» (вскоре переименованное в Stinger) — и понеслось! Только за год, с июля 1943-го по июль 1944-го, было создано порядка 40 тысяч экземпляров.

Окончание войны ничуть не уменьшило интереса к пистолетам-ручкам. Сколько их сейчас в мире, не знает никто. Одноразовые и многоразовые, высокотехнологичные и кустарного производства, отличающиеся по калибру, размеру, весу и стоимости... И, как правило, вполне приличной убойной силой. Истинный выбор спецагента! Но... как-то банально, не находите? Джеймса Бонда всё равно не переплюнуть.

Трость

Старая недобрая классика времён профессора Мориарти. Сейчас не особо популярна, потому что всё меньше джентльменов дефилирует с тросточками — чаще этот аксессуар указывает на проблемы со здоровьем. Однако некоторые трости способны сделать безопаснее прогулку по самым криминальным районам.

Трубка

Какие ассоциации у вас возникают с трубкой? Вечер у камина в кресле-качалке, под тёплым клетчатым пледом, на Бейкер-стрит 221-б? Капитанский мостик, штурвал, курс зюйд-зюйд-вест? Старая лодка, внезапная поклёвка, брызги серебристой чешуи? Оставьте в покое романтику Конана Дойла Жюля Верна и Хэмингуэя. Правильная ассоциация — двадцать второй калибр. Достойный напарник пистолету-зажигалке.

Фонарик

В таких «фонариках» вместо обычного стеклянного объектива — объектив с непрозрачной крышкой, чтобы скрыть смертоносную начинку. При необходимости выстрелить оттяните и отпустите заднюю часть фонарика — в ней спрятан боёк, который ударит по капсюлю патрона.

Часы

Куда же джентльмену без часов — наручных или карманных! Посмотреть на пистолет и узнать, который час, тоже получится. И задуматься о скоротечности жизни. Правда, размышления об этом будут сугубо теоретическими: калибр часов-пистолета слишком мал, чтобы они представляли собой действительно серьёзную угрозу.

Чернильница

Само собой разумеется, что в производстве пистолетов типа «в действительности всё не так, как на самом деле» нельзя было обойтись без японцев с их утончённой восточной логикой. В отличие от западных варваров-гайдзинов, додумавшихся маскировать оружие под другое оружие, японцы подошли к делу, пожалуй, поэтичнее всех — они скрестили писто лет и чернильницу (точнее, конечно же, тушечницу)! Какой истинный самурай, пристрелив парочку врагов, не напишет об этом изысканное в своей простоте хокку?

«Мир фантастики» предупреждает: если вы захотите использовать что-нибудь из описанного, учтите несколько моментов. Во-первых, как правило, эти гибриды менее осмысленны, чем «стандартное» огнестрельное оружие: чаще всего эффективность приносится в жертву эффектности или скрытности. А во-вторых, Уголовному кодексу всё равно, из чего именно вы выстрелили в своего оппонента. Так что пусть лучше курьёзное оружие остаётся лишь гордостью коллекционеров.

