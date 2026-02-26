Обзор Nioh 3. Квинтэссенция трудов Team Ninja

После выхода Nioh 2 в 2020 году японская студия Team Ninja не стала форсировать разработку триквела и взяла перерыв на два неоднозначно принятых релиза — Wo Long: Fallen Dynasty и Rise of the Ronin. Намекая на их невысокий бюджет и вторичность, злые языки метко окрестили новинки «китайская Nioh встретила Sekiro» и «Ghost of Tsushima у нас дома». Теперь ясно, что японская студия попросту экспериментировала, чтобы по максимуму использовать этот опыт в создании Nioh 3.

И этот подход во всех смыслах окупился сполна — Nioh 3 уже продалась тиражом больше миллиона копий и претендует не только на статус лучшей части трилогии, но и на звание одной из самых продвинутых игр жанра. Team Ninja аккуратно и прилежно обошла почти все родовые травмы соулслайков, превратив юдоль мрака, боли и печали в потрясающе динамичное и яркое приключение, которое вобрало в себя лучшие черты предшественников и конкурентов.

Взять, к примеру, устройство мира Nioh 3. Невероятный успех Elden Ring и относительно удачный опыт Rise of the Ronin толкал Team Ninja к тому, чтобы отказаться от жёсткой структуры миссий в пользу модного открытого мира. И Nioh 3 ушла в песочницу, но абсолютно по-своему! Она отказалась от бескрайних пустых пространств, по которым можно скакать на коне до одури, и вместо этого предлагает три больших этапа: предельно плотных, относительно линейных, насыщенных контентом и увлекательных для исследования, а заодно аккуратно разделённых на зоны — в соответствии с рекомендуемым уровнем персонажа. Здесь нет никакой необходимости изучать сторонние гайды или тыкаться носом по углам, как слепому котёнку, — буквально каждые пять-десять минут Nioh 3 предлагает что-то новое: сражение с второстепенным боссом, тайную тропинку с сундуком в тупике, базу бандитов или забег за добрым лесным духом в виде котика, который на несколько минут превращает Nioh 3 в трёхмерный платформер. И шаги игрока в изучении мира здесь обязательно чем-то вознаграждаются: новой экипировкой, материалами для крафта или очками прокачки.

Подобная структура решила и другую старую проблему Nioh, когда игрок упирался лбом в особо зловредного босса или трудный эпизод и был вынужден либо пытаться пройти его снова и снова, либо прерывать задание ради прокачки на побочных активностях. Здесь же в любой момент можно мгновенно вернуться в любую зону и оставить штурм стены лбом ради поиска новой экипировки и поднятия уровня.

С таким же восторгом хочется говорить и об обновлённой боевой системе Nioh 3. Ветераны серии уже знакомы с ней. Она гибкая и не похожа на все другие боевые системы соулслайков, она больше как в слэшерах, нежели как в RPG — с цепочками комбо-атак, тремя стойками оружия и возможностью восстановления выносливости одной вовремя нажатой кнопкой. С тех пор как она появилась в первой Nioh, она не особенно менялась, лишь обрастала новыми деталями. Теперь же к чисто самурайскому экшену авторы добавили отдельный стиль ниндзя, на который можно и нужно переключаться буквально на лету.

У формы самурая и ниндзя отдельная экипировка и виды вооружения, собственная динамика боя и подход. Если самурай использует стойки, привычно блокирует и парирует вражеские выпады, нанося медленный, но заметный урон, то ниндзя ловко уклоняется от атак, создаёт своего фантомного двойника и компенсирует низкий урон и слабую броню потрясающей скоростью. Кроме того, только ему доступны всякие подлые гаджеты вроде сюрикенов и ловушек, которыми легко контролировать поле боя издалека. Чисто теоретически игру можно пройти, отдав предпочтение одному из двух стилей, но авторы настоятельно подталкивают игроков к переключению между ними. Например, неблокируемые красные атаки, пришедшие прямиком из Wo Long: Fallen Dynasty, можно парировать, если прямо перед ударом врага нажать смену стиля, что откроет приличное окно для ответного наступления.

Эта гибкость, огромный мувсет для каждого из четырнадцати видов оружия, поровну поделённых между ниндзя и самураем, вкупе с уже существующими усиленными атаками от духов-хранителей и местным ультимейтом, превращающим вашу катану или копьё в живое оружие, порождает самую динамичную, открытую к экспериментам и увлекательную систему сражений, что когда-либо были в жанре. Team Ninja фактически отказалась от создания новых частей Ninja Gaiden (последнюю, четвёртую, делали другие мастера слэшеров, PlatinumGames), чтобы реализовать все её амбиции в рамках огромной, масштабной экшен-RPG в открытом мире. Да, на словах она может выглядеть очень громоздкой и отпугивать новичков, решивших начать знакомство с Nioh именно с этой части, но зато всем поклонникам глубины и разнообразия подарит десятки часов кайфа. Опять же, авторы намеренно не строят препятствий для креатива: все вложенные в любые приёмы оружия очки навыков можно с лёгкостью сбросить одной кнопкой в меню и раскидать заново!



И очень важно отметить, что Nioh 3 абсолютно честная во всём, что касается сражений. Там, где Elden Ring: Shadow of Erdtree или The First Berserker: Khazan как будто нарочно стараются унизить игрока, предлагая жестокий, бесчеловечный и откровенно фрустрирующий опыт, творение Team Ninja буквально пару раз переступает черту, отделяющую приятный, спортивный вызов от абсурдного издевательского испытания. Да, многие боссы повторяются с некоторыми вариациями, а среди второстепенных злодеев регулярно встречаются старые знакомые, но абсолютно все новички учат использовать максимум возможностей и радуют и интересным внешним видом, и постановкой сражений. Nioh 3 бывает сложной, но играет по понятным правилам, которые при желании всегда можно нарушить, призвав на помощь товарищей по кооперативу или фантомов.

Впрочем, порог вхождения в «понятные правила» у Nioh всегда был довольно специфическим. Кроме комплексной боевой системы она также известна двумя весьма критикуемыми особенностями: чрезмерной увлечённостью горами цветного лута на манер Diablo II и сонмом разнообразной прогрессии, в которой попросту легко потеряться. Увы, здесь Nioh 3 заметных шагов вперёд не сделала. Количество сыплющейся экипировки всё так же превышает разумные пределы, а с учётом того, что теперь у нас не один персонаж, а кофе 2-в-1, лишних раскопок инвентаря стало как будто вдвое больше. Так же не особенно изящно Nioh 3 заставляет игрока фильтровать эссенции душ врагов (используются для заклинаний), ходить к кузнецу (для сбора и разбора предметов), прокачивать титулы (ради мизерных бонусов вроде +1% урона или +0,5% шанса найти целебный эликсир), очки благословения духов (аж двух видов), участвовать в клановых сражениях… Вся эта мишура скорее мешает игре быть целостной и стройной, регулярно отвлекая от динамичного экшена в пользу унылого изучения десятков менюшек и вкладок. Благо почти на всё это можно благополучно забить как минимум до «Новой игры+» и, например, одевать персонажа кнопкой автоподбора.

Таким же незначительным, пусть и положительным улучшением стал и визуал Nioh 3. Выглядит она, конечно, заметно лучше, разнообразнее и богаче, чем Rise of the Ronin, но заметного скачка вперёд по сравнению с Nioh 2 шестилетней давности, увы, не найти. Регулярно там и тут глаз цепляется за окружение, пришедшее из эпохи то ли ранней PS4, то ли поздней PS3, а также некоторые не очень красивые анимации. Картинка, к сожалению, функциональна, да ещё и находится в плену сеттинга — здесь ровно столько же красивых, очаровательных пейзажей, сколько и занудных пещер, грязных деревень и прочей скуки. Компенсируют это демонические зоны под названием Горнила, в которых игрока ждут не только интересные геймплейные испытания, но и завораживающие психоделические виды причудливо перекрученного окружения, парящих в воздухе зданий, серого пепла и адской геометрии.

Самая же слабая часть Nioh 3 — по-прежнему сюжет. На этот раз нам в роли внука великого Токугавы Иэясу по имени Такэтиё необходимо приструнить зарвавшегося младшего братца Кунимацу, который из зависти пытается помешать нам получить заслуженный титул сёгуна, заключив сделку с демонами. Кусанаги, могущественный дух природы, отправляет нашего протагониста в прошлое, где нам и предстоит восстановить правильный ход времён, встретить знакомых и не очень героев и дать бой обнаглевшему родственничку и его прихвостням. Всем, кто не знаком глубоко с мифологией и историей средневековой Японии, заранее соболезнуем: только эти шесть с половиной эстетов в полной мере в очередной раз способны оценить этот пафосный фэнтезийный фанфик по мотивам реальных событий и с участием исторических персонажей. Хотя, будем честны, даже такой сюжет всё ещё интереснее, чем обскурные загадочные миры Миядзаки, которые давно гораздо приятнее изучать с чашечкой чая по видеоэссе профильных блогеров, чем пытаться вникнуть в них самому, вчитываясь в описания предметов и вслушиваясь в пространные диалоги неписей.

Team Ninja не переизобрела жанр и даже не переизобрела Nioh. Она просто взяла всё самое лучшее, что придумала или адаптировала у себя за минувшие десять лет, помножила на отполированную богатую боевую систему и запихнула в открытый мир. На выходе Nioh 3 получилась красочным, аддиктивным, бодрым и очень приятным приключением, которое уважает игрока и его время, предлагая ровно то качество и количество испытаний, что он захочет сам. Новый король жанра, не иначе!

