Классика

Какие сериалы смотреть в марте 2026? Аниме, суперсилы и динозавры

2 марта
В феврале «Мир фантастики» не выпускал дайджест сериалов. Просто новинок в фантастических жанрах прошлом месяце оказалось мало. Главной премьерой февраля был финальный сезон «Вампиров средней полосы»: в марте он заканчивается, и это, конечно, важное событие для отечественной фантастики.
А март будет богат на людей с суперспособностями и на аниме. В ремейке «Ван-Писа» герои с помощью суперсил пиратствуют, в «Неуязвимом» и «Сорвиголове» — побеждают зло, а в «ДжоДжо» — как ни странно, участвуют в гонке. Ну а Спилберг опять снял про динозавров, что тоже здорово.

One Piece. Большой куш, 2-й сезон

One Piece
Когда и где? 10 марта 2026 на Netflix.
Что? Пиратское фэнтези. Живой ремейк аниме, экранизация манги.
О чём? О команде юных пиратов во главе с неунывающим человеком-резинкой Манки Д. Луффи. Ребята ищут великий клад — «Ван-Пис» — в мире островов и пиратов с фантастическими суперспособностями.
Трейлер
Чего ждём? Второй сезон должен охватить «Сагу Барок Воркс» из манги. «Барок Воркс» — это преступная организация, которая ставит палки в паруса команде Луффи. Главным злодеем станет Мистер 3, которого играет Дэвид Дастмалчян. Знатоков манги порадуем ещё тем, что ожидаются серии с Логтауном, Обратной Горой, Виски-Пиком, Маленьким садом и Островом барабанов.

Сорвиголова: Рождённый заново, 2-й сезон

Daredevil: Born Again
Когда и где? 24 марта 2026 на Disney+.
Что? «Уличная» супергероика по вселенной Marvel.
О чём? О слепом адвокате-супергерое Мэтте Мёрдоке. Раньше он вёл днём дела в суде, а по ночам надевал маску и трико и бил морды бандитам в переулках, пользуясь вместо зрения природным чутьём. Но в прошлом сезоне его враг Уилсон Фиск, мафиози по кличке Кингпин, стал-таки мэром Нью-Йорка. И теперь уже Сорвиголова объявлен вне закона.
Трейлер
Чего ждём? «Сорвиголову», когда-то выходившего на Netflix, в прошлом году возродили на Disney+ с тем же актёрским составом. Если в первом сезоне компанию Мёрдоку составлял Каратель, то во втором вернётся Джессика Джонс в исполнении Кристен Риттер.

Неуязвимый, 4-й сезон

The Invincible
Когда и где? 18 марта 2026 на Amazon Prime.
Что? Супергеройский мультсериал по комиксам Роберта Киркмана.
О чём? О Марке Грейсоне, супергерое по кличке Непобедимый (или Неуязвимый, как вам больше нравится). Он потомок инопланетной цивилизации сверхлюдей — вилтриумитов и защищает Землю. Только вилтриумиты — ребята совсем не добрые и хотят захватить нашу планету.
Трейлер
Чего ждём? Войну с Вилтриумом! Четвёртый сезон основан на арке, посвящённой этому конфликту. В сериале появятся новые злодеи Трагг, Динозавр и Универса. А Марк пока только восстанавливается после разрушительного побоища и не готов в полную силу отразить нашествие своих могучих сородичей.

Гонка Стального Шара: Невероятные приключения ДжоДжо, 6-й сезон

Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure
Когда и где? 19 марта 2026 на Netflix.
Что? Аниме про людей с суперспособностями, экранизация манги.
О чём? О династии ДжоДжо, владеющей суперсилами. Этот сезон основан на арке «Гонка Стального Шара» — так называются конные скачки в XIX веке между Сан-Диего и Нью-Йорком, победитель которых получит приз в 50 миллионов. В гонке участвуют жокей с парализованными ногами Джонни Джостар, его учитель, загадочный бывший палач Джайро Цеппели, а ещё — их враг Диего Брандо, новое воплощение злодея Дио.
Трейлер
Чего ждём? «ДжоДжо» — это всегда анимешность на максимум: пафос, граничащий с самопародией, фантастический экшен с выкрикиванием названий приёмов-«стендов» и позы на стоп-кадрах, которые потом расходятся на мемы. На сей раз сюжет посвящён гонке в «ковбойском» сеттинге, но и здесь сериал David Production остаётся верным себе.

Чужестранка, 8-й сезон

Outlander
Когда и где? 6 марта 2026 на Starz.
Что? Историческая мелодрама с попаданцами по книгам Дианы Гэблдон.
О чём? О Клэр и Джейми Фрейзерах, семейной паре шотландцев, переживающих трудные исторические события в XVIII веке — сперва в Британии, а в последних сезонах уже в Америке. При чём тут фантастика? При том, что Клэр — попаданка из века XX.
Трейлер
Чего ждём? Восьмой сезон — финальный. В нём Клэр ищет свою дочь Фэйт, которую считали погибшей, и пытается спасти мужа. Джейми отправился на войну за независимость США — но Клэр узнала из книги своей эпохи, что он должен погибнуть в битве.
Чем именно кончится сериал — не знают ни автор книг, ни даже актёры. Хитрый шоураннер Мэтью Робертс снял несколько версий финальных сцен, чтобы никто не смог проспойлерить, какая настоящая. А книги ещё не дописаны, и по словам Гэблдон, её концовка будет другой.

Ради всего человечества, 5 сезон

For All Mankind
Когда? 27 марта на Apple TV.
Что? Альтернативно-историческая научная фантастика.
О чём? Об освоении космоса в альтернативной истории, где СССР выиграл «лунную гонку». К 5 сезону советские космонавты уже даже колонизировали Марс, и у многотысячной колони всё более напряжённые отношения с Землёй.
Трейлер
Чего ждём? В финале 4 сезона действие скакнуло почти на 10 лет в будущее, и именно в эту новую эпоху разворачиваются события 5 сезона. Несмотря на это, основные актёры остаются на месте, включая Джоэля Киннамана и Тоби Кеббелла. К основному составу прибавится среди прочего Шон Кауфман, играющий выросшего мальчика Алекса.

Динозавры

The Dinosaurs
Когда и где? 6 марта 2026 на Netflix.
Что? Докуфикшен-минисериал про динозавров.
О чём? О динозаврах, что тут ещё скажешь? Научно-популярный сериал реконструирует жизнь доисторических ящеров в духе «В мире животных».
Трейлер
Чего ждём? Это новый проект студии Amblin Стивена Спилберга. Когда-то режиссёр подарил нам «Парк юрского периода», а теперь, как продюсер, покажет динозавров уже с помощью технологий XXI века, в красивой фотореалистичной графике и с закадровым голосом Моргана Фримена. Ждём достойного развития идей «Прогулок с динозаврами». Правда, знатоки уже сейчас отмечают, что изображение некоторых динозавров устарело с точки зрения палеонтологии.

Премьера на российском ТВ:

Запрещённый крот

Dekin no Mogura
Когда и где? 2 марта 2026 на 2x2.
Что? Мистическая аниме-комедия.
О чём? Могура (что и значит «Крот») — загробный дух, сосланный на Землю. А тут ужасы похуже чем в аду: налоги, бюрократия, законы непонятные. А Могура же дух, у него даже паспорта нет!
Трейлер
Чего ждём? «Запрещённый крот» так-то вышел в 2025 году, но именно теперь его впервые покажут на отечественном ТВ с профессиональным дубляжом, а не где-то в пиратских бухтах с фансабами. Надеемся на сатирическую комедию, показывающую нашу жизнь глазами внеземного существа.

Главная нефантастическая новинка:

Молодой Шерлок

Young Sherlock
Когда и где? 4 марта 2026 на Amazon Prime.
Что? Исторический детектив. Экранизация книг Эндрю Лейна.
О чём? О молодом Шерлоке Холмсе, конечно. Ему пока 19 лет, он учится в Оксфорде и ещё только пробует раскрывать преступления.
Трейлер
Чего ждём? Шерлока Холмса от Гая Ричи! Режиссёр множества криминальных комедий и целой околостимпанковой дилогии про Холмса вернулся к этому персонажу и снял, можно сказать, приквел к своим фильмам. А в роли юного Холмса — Хиро Файнс Тиффин, племянник Рейфа Файнса, сыгравший когда-то Волан-де-Морта в детстве.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

