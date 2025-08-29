«Чужестранка: Кровь от крови моей». Первые впечатления: Шотландия та же, герои другие

О, Шотландия! Суровый и красивый край, где волшебство разлито в воздухе. Кажется, стоит на миг отвернуться, и из-за поворота появится «Хогвартс Экспресс», в котором вместе с Гарри Поттером едут Дункан Маклауд, Уильям Уоллес и Бонд, Джеймс Бонд. В последние десятилетия поток туристов в Шотландию растёт, и одним из главных поставщиков новых адептов края вереска и Несси стал сериал «Чужестранка». Он рассказывал о любви горца из XVIII столетия и военной медсестры, провалившейся в его эпоху из середины XX века. «Чужестранка» продержалась на телевидении восемь сезонов, но всему рано или поздно приходит конец, и предстоящий восьмой сезон станет заключительным. Однако телеканал Starz не готов так просто попрощаться с одной из своих самых популярных франшиз. И вот в эфир вышел приквел «Кровь от крови моей», повествующий о родителях главных героев «Чужестранки». «Мир фантастики» делится впечатлениями от первых серий.

По первым сериям приквела складывается впечатление, что он действительно кровь от крови «Чужестранки», причём рассчитан новый сериал прежде всего именно на аудиторию оригинального шоу. И дело не только в многочисленных пасхалках и появлениях молодых версий хорошо известных персонажей. Авторы приквела явно думают, что зрители уже знакомы со вселенной «Чужестранки» и не задаются вопросом, каким образом обитатели XX века могут переноситься в век XVIII или как связаны кланы Фрейзеров и Маккензи. Это позволяет сразу погрузиться в хитросплетения истории и описания быта шотландских горцев начала XVIII века.

Завязка сюжета довольно проста: за двадцать лет до событий первого сезона «Чужестранки» родители Клэр Бичем и сами прошли через круг камней возле Инвернесса и перенеслись на двести лет в прошлое. Там они повстречали кучу молодых версий персонажей оригинального сериала, а заодно и родителей Джейми Фрейзера. Причём камни продолжают пересылать людей в прошлое ровно на двести лет: если Клэр из 1945 года перенеслась в 1745-й, то её родители из 1921-го попали в 1721 год.

Перенос событий в прошлое немного ослабляет интригу. Ведь зрители заранее знают, что одна половина персонажей точно доживёт до 1745 года, а другая половина — точно не доживёт. Но вместе с тем авторы несколько усложняют структуру повествования, в фокусе которого теперь не одна пара, а две — родители и Джейми, и Клэр. При этом первая серия почти полностью посвящена Брайану Фрейзеру и Эллен Маккензи, мистер и миссис Бичем появляются лишь в финальных её кадрах. Зато второй эпизод рассказывает уже историю знакомства родителей Клэр, в прошлое они переносятся лишь к его середине. И только тут ты понимаешь, что события второй серии предшествуют первой, а в первом эпизоде ты уже видел родителей Клэр в прошлом в их новых ролях: Генри Бичем поступил на службу к могущественному клану Грантов, а Джулия Бичем оказалась служанкой у отца Брайана — мерзкого, жестокого и озабоченного лорда Ловата.

Экшена в первых сериях не так много, но поставлен он весьма качественно — в первой серии мы наблюдаем за такими народными шотландскими забавами, как мордобой и угон скота у соседних кланов (обычно два этих события происходят в паре), а во второй — за ужасами окопной войны на западном фронте Первой мировой. Таким образом, приквел опять навевает ассоциации с оригиналом, ведь Клэр Бичем и её первый муж, Фрэнк Рэндалл, тоже прошли через мировую войну, но уже Вторую.

В сценах на Западном фронте Первой мировой очень хорошо заметно, насколько больше денег Starz готов вкладывать в одну из своих самых популярных франшиз сейчас. Десять лет назад «Чужестранка» ограничилась одной мельком показанной сценкой, в которой мы видим, как тяжело приходилось Клэр на войне. Авторы «Крови от крови моей» показали окопную войну со всеми её ужасами — газовыми атаками, артиллерийскими обстрелами, вылазками на ничейную землю и короткими передышками в залитых водой по колено окопах. С ещё большим вниманием к деталям авторы подошли к описанию быта шотландских горцев начала XVIII века — многое об их жизни мы узнали из «Чужестранки», но и приквел находит ранее не затронутые детали, например, как проходят похороны умерших вождей кланов.

Местами сюжет «Крови от крови моей» кажется притянутым за уши. Так, неприступная Эллен Маккензи, которую прежде не интересовали мужчины и перспективы замужества, чуть ли не тает, стоит ей только встретиться с Брайаном Фрейзером. Ну а как вам родители Клэр, которые перенеслись в прошлое за двадцать лет до дочери? Получается, дочка повторяет судьбу родителей? Казалось бы, мать или отец могли и предупредить Клэр не соваться в один конкретный круг камней на холме неподалёку от Инвернесса. Впрочем, мы же помним (ведь помним?): по оригинальному сериалу, который и сам основан на одноимённой серии романов Дианы Гэблдон, считалось, что родители Клэр погибли в автокатастрофе, когда ей было всего пять лет. Что ж, как теперь показывает приквел, автокатастрофа стала лишь началом их путешествия. И, судя по оригиналу, вернуться в своё время мистеру и миссис Бичем не суждено.

Но лёгкие претензии к сюжету не портят общих первых впечатлений от сериала. От чарующих видов Шотландии по-прежнему захватывает дух, кастинг не вызывает ничего кроме восхищения в адрес кастинг-директора: Гермиона Корфилд (Джулия Бичем) кажется копией Катрины Балф (Клэр Бичем), а Джейми Рой (Брайан Фрейзер) — клоном Сэма Хьюэна (Джейми Фрейзер).

А больше всего в первых сериях запомнилась трогательная история любви Генри и Джулии. Они познакомились по переписке, когда Генри воевал во Фландрии, и полюбили друг друга, ещё ни разу не встретившись лично. Джулия стала главным источником надежды для молодого лейтенанта, и, наверное, именно желание вернуться домой к ней помогло ему дожить до конца войны.

Теперь нам предстоит узнать, сможет ли их любовь выдержать испытание XVIII веком. И гадать нам явно предстоит долго, поскольку Starz продлил «Кровь от крови моей» на второй сезон ещё до премьеры первого. И, похоже, не зря. Ну, как говорится, fáilte и slàinte.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.