Генри Нефф «Ведьмин камень». Скромное обаяние плута. И демона

Мария Лебеденко
17 марта 15:00
Симпатичный мошенник — типаж, любимый многими писателями и режиссёрами. Устоять перед обаянием славных жуликов действительно сложно вспомните хотя бы Мойста фон Липвига! И теперь в их полку прибыло: к компании плутов и проходимцев присоединился восьмисотлетний демон Ласло Зебул, вышедший из-под пера американского писателя Генри Неффа (на родине известного по циклу юношеского фэнтези «Магическая сага» о волшебной школе). Ласло, красавчик с внешностью Пола Ньюмана и самомнением турецкого султана, обожает развлечения — так что не прочь между бокалами дайкири облапошить какого-нибудь доверчивого дурачка. Правда, иногда приходится ещё и работать в заштатном департаменте Ада — отделе Проклятий. Сущая пытка для творческой личности…
Henry H. Neff
The Witchstone
Роман
Жанр: юмористическое фэнтези
Выход оригинала: 2024
Художник: А. Яковлева
Переводчик: Н. Ефимова
Издательство: «АСТ: Mainstream», 2025
Серия: «Сверхъестестественное фэнтези»
Возрастной рейтинг: 18+
640 с., 3000 экз.
Похоже на:
Терри Пратчетт «Держи марку!»
Скотт Линч «Хитрости Локка Ламоры»
Образ Ласло, пожалуй, главная удача «Ведьминого камня». Классический трикстер, демон одновременно чертовски — в прямом смысле — обаятелен и абсолютно невыносим. Он творит, что хочет, сыплет остротами, а ещё не скрывает, что печётся исключительно о себе любимом — по крайней мере, в начале романа.

Попав в затруднительное положение, Ласло вынужденно сотрудничает с девушкой по имени Мэгги Дрейкфорд и её братом Комком (это прозвище, не волнуйтесь). Дрейкфорды прокляты: на протяжении веков каждый представитель этой фамилии медленно превращался в чудовище. Мэгги тоже начинает изменяться — правда, эпизоды её трансформаций и мучений больного отца написаны слишком натуралистично и выбиваются из общего, довольно лёгкого тона повествования. Демон помогает несчастной снять проклятие — или делает вид, что помогает. Он ведь мошенник, не забыли?

В ходе своего динамичного приключения троица заглянет в разные уголки мира, от гор Лихтенштейна до римской церкви (да, адским тварям туда иногда можно). У Ласло, Мэгги и Комка есть всего неделя на то, чтобы разрушить чары, — так что они устраивают гонку со временем, а автор без устали их подстёгивает, подбрасывая одну опасность за другой и жонглируя яркими локациями. Пожалуй, лишь в середине книга несколько буксует — квест по сбору волшебных предметов кажется затянутым. Однако затем наступает зрелищная и трогательная развязка с несколькими неожиданными поворотами — и к ней все персонажи приходят не такими, какими были раньше.

В том, что касается развития характеров, Нефф проделал отличную работу — каждый герой, включая второстепенных, развивается на протяжении романа. Боевая и решительная Мэгги изучает мир за пределами родной деревни и учится искать свой путь в жизни. Трусоватый ботаник Комок смелеет и начинает верить в себя. Но самая впечатляющая эволюция, конечно, ждёт Ласло: у эгоистичного демона обнаруживается золотое (вернее, каменное, как у всех адских созданий) сердце. Проникаясь к странной семье Дрейкфордов, он начинает совершать по-настоящему добрые поступки — хоть и не перестаёт при этом быть самым самовлюблённым бесом в Преисподней.

Отношения героев — от взаимной неприязни до крепкой дружбы — развиваются очень естественно. Особенно радует то, что автор обошёлся без ненужной здесь любовной линии — хотя романтика между человеческой девушкой и милашкой-демоном привлекла бы к истории дополнительную аудиторию. Юмор в «Ведьмином камне» тоже неплох — по части языковой игры и скрытых цитат Нефф, конечно, не дотягивает до сэра Терри, однако удачных шуток в романе хватает.
Итог: приятная, лёгкая книга с симпатичными персонажами, захватывающим сюжетом и мягкой иронией.

— Как я уже говорил, это ваше официальное дело; в этом ящике хранятся вещи, с помощью которых мы избавим вас от проклятия уже на этой неделе. Обычно я не раздаю намеки, но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Не помню, где я это вычитал. 

— Гиппократ, — сказала миссис Дрейкфорд.

— Печенье с предсказанием, — возразил Ласло.

Генри Нефф «Ведьмин камень»

8

оценка

Стоит ли читать?

Если вам нравятся харизматичные плуты с добрым сердцем — безусловно.

Удачно

  • обаятельный главный герой
  • лёгкий слог
  • отсутствие романтической линии
  • увлекательный сюжет

Неудачно

  • провисание сюжета в середине романа
  • чересчур натуралистичные сцены

Мария Лебеденко

Поэт, книгочей, олдскульщик, поклонница мрачняка во всех проявлениях. Любит странное и то, что ещё страньше.

