Генри Нефф «Ведьмин камень». Скромное обаяние плута. И демона

Образ Ласло, пожалуй, главная удача «Ведьминого камня». Классический трикстер, демон одновременно чертовски — в прямом смысле — обаятелен и абсолютно невыносим. Он творит, что хочет, сыплет остротами, а ещё не скрывает, что печётся исключительно о себе любимом — по крайней мере, в начале романа.



Попав в затруднительное положение, Ласло вынужденно сотрудничает с девушкой по имени Мэгги Дрейкфорд и её братом Комком (это прозвище, не волнуйтесь). Дрейкфорды прокляты: на протяжении веков каждый представитель этой фамилии медленно превращался в чудовище. Мэгги тоже начинает изменяться — правда, эпизоды её трансформаций и мучений больного отца написаны слишком натуралистично и выбиваются из общего, довольно лёгкого тона повествования. Демон помогает несчастной снять проклятие — или делает вид, что помогает. Он ведь мошенник, не забыли?





В ходе своего динамичного приключения троица заглянет в разные уголки мира, от гор Лихтенштейна до римской церкви (да, адским тварям туда иногда можно). У Ласло, Мэгги и Комка есть всего неделя на то, чтобы разрушить чары, — так что они устраивают гонку со временем, а автор без устали их подстёгивает, подбрасывая одну опасность за другой и жонглируя яркими локациями. Пожалуй, лишь в середине книга несколько буксует — квест по сбору волшебных предметов кажется затянутым. Однако затем наступает зрелищная и трогательная развязка с несколькими неожиданными поворотами — и к ней все персонажи приходят не такими, какими были раньше.





В том, что касается развития характеров, Нефф проделал отличную работу — каждый герой, включая второстепенных, развивается на протяжении романа. Боевая и решительная Мэгги изучает мир за пределами родной деревни и учится искать свой путь в жизни. Трусоватый ботаник Комок смелеет и начинает верить в себя. Но самая впечатляющая эволюция, конечно, ждёт Ласло: у эгоистичного демона обнаруживается золотое (вернее, каменное, как у всех адских созданий) сердце. Проникаясь к странной семье Дрейкфордов, он начинает совершать по-настоящему добрые поступки — хоть и не перестаёт при этом быть самым самовлюблённым бесом в Преисподней.



