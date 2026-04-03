Книги
Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2026-го

Борис Невский
3 апреля 15:00
14087
11 минут на чтение
В середине весны нас ждёт довольно много экзотики. Издатели словно сговорились, подготовив целый ворох книг от авторов из Азии (Кореи, Филиппин, Малайзии) и неанглоязычной Европы. Есть, конечно, и произведения мэтров — вроде Джина Вулфа и Айзека Азимова, — но гораздо больше книг, имена на обложках которых вам ничего не скажут. Впрочем, некоторые новички вполне завлекательны — очень неплохие корейские веб-романы (да-да, далеко не все там пишут халтуру!), потенциально интересное фэнтези, мистика и хоррор, а ещё несколько красочных артбуков. 
О самых любопытных новинках поведает наш традиционный ежемесячный дайджест.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Джин Вулф

«Волны и джунгли»

Гигантский «корабль поколений» наконец добрался до цели, и его обитатели основали колонию. Но затем она оказалась в опасности — и теперь летописцу Бивню придётся отправиться на поиски легендарного патеры Шелка, способного решить любую проблему. Впереди — масштабный квест по двум планетам, где обитают разные экзотические народы.

Что нас ждёт: первый и второй романы трилогии «Книга Короткого Солнца», а также примыкающий к ним рассказ из Брийского цикла — гибрида НФ и фэнтези.

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fantasy World. Мастера фэнтези»

Патрик О'Лири

«Зона 51»

Розуэлл. Американский городок, в окрестностях которого якобы упал НЛО. Вокруг этого инцидента до сих пор бродит множество разных слухов… Однажды к Адаму Пагнуччо по прозвищу Ньюк пришёл его давний товарищ по колледжу Уинстон Куп, который оказался в центре масштабного правительственного заговора, связанного с тайной Розуэлла.

Что нас ждёт: внецикловый роман конспирологической НФ.

Издательства / серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Звёзды научной фантастики»

Сью Берк

«Интерференция»

С тех пор как земляне основали на планете Мир колонию и установили контакт с местными разумными растениями, прошло два века. Теперь на Мир прибывает земной отряд исследователей — якобы с научной миссией. А ещё планете угрожает новый враг…

Что нас ждёт: продолжение романа «Семиозис» о контакте землян с цивилизацией разумных растений.

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Звёздные короли. Мастера современной фантастики»

Марк Дж. Грегсон

«Среди змеев»

В Скайленде люди живут в небесных городах, которые парят над ядовитыми чёрными облаками. Главная угроза для небесных городов и воздушных кораблей — летающие чудовища из Нижнего мира, похожие на змей. Конрад, племянник короля, командует эскадрой, призванной уничтожать монстров…

Что нас ждёт: второй роман трилогии «Чёрная бездна», гибрида постапокалиптической НФ и тёмного фэнтези.

Издательство: Marshmallow Books

ФЭНТЕЗИ

Яна Летт

«Голос Кьертании»

Больше семи веков назад в Кьертанию пришла Стужа, ставшая для страны и проклятием, и благословением. Ведь плоть снитиров — зверей, живущих во льдах, — основа экономики государства. Добыть снитиров могут только изменяющие свои тела препараторы, которые ради блага страны готовы отказаться от собственного счастья…

Что нас ждёт: финальный роман трилогии «Препараторы», гибрид постапокалиптики, биопанка, технофэнтези и «странной» фантастики в духе Мьевиля.

Издательство: «Альпина.Проза»

Ким Сониль

«Кровь Древних Королей»

В Империи некромантов из тел мёртвых магов высасывают колдовскую силу — и она становится топливом для имперских технологий. За людьми с врождёнными магическими способностями идёт охота. Однако магичка Ариен не собирается мириться со своей участью. Её союзниками в борьбе против мерзкой Империи могут стать мечница Лоран и тайный убийца Кейн.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Звезда Мерсии» от ведущего автора корейского «высокого» фэнтези.

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Задача трёх тел. Лю Цысинь представляет»

Кел Кейд

«Оружие тьмы»

Юноша Резкайн вырос в Крепости, среди суровых наставников. Его тренировали как безжалостного «тёмного вестника», тайного убийцу, действующего именем Короля. Но затем кто-то перебил наставников, и юноша отправился по следам преступников — в огромный мир, о правилах которого ничего не знает…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Королевский тёмный вестник», героического фэнтези с циничным юмором.

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Век магии. Главные новинки зарубежного фэнтези»

Эми Лиоу

«Алый трон»

Бинса — восседающая на Алом троне живая «богиня», Ракхти (сосуд мудрости) государства Бакхтина. Но у Бинсы есть тайна: вот уже десять лет внутри неё живёт древний демон. Из-за засухи и неурожая в стране начались народные волнения — и теперь жреческая элита готовит выборы новой Ракхти. Не желая утратить привилегии, Бинса заключает договор с демоном, который жаждет человеческой крови…

Что нас ждёт: первый роман цикла ориентального фэнтези малайзийской писательницы «Ложная богиня», основанного на непальской мифологии.

Издательство, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Новая фэнтези»

МИСТИКА И ХОРРОР

Майкл Ши

«Цвет из иных времён»

В 2008 году известный американский автор фэнтези и хоррора Майкл Ши выпустил объёмный сборник «Вскрытие и другие истории», в который вошло большинство его произведений малой формы, а также роман и несколько повестей. В России сборник разбили на две части. Первая, выпущенная в прошлом году, так и называется, «Вскрытие». Вторую половину выпускают как «Цвет из иных времён» — по названию романа, который служит прямым продолжением знаменитого хоррор-рассказа Г. Ф. Лавкрафта «Цвет из иных миров».

Что нас ждёт: сборник из одного романа и девяти рассказов — хоррор, мистика и магический реализм.

Издательство, серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Легенды хоррора»

Саймон Крук

«Силвервид-роуд»

Силвервид-роуд — обычная улица в предместье одного из британских городов. Ну, на первый взгляд обычная — ведь здесь всё не то, чем кажется. Местным жителям угрожает нечто странное и смертельно опасное. По дворам гуляет оборотень-лис, борьба с птицами, разоряющими грядки, приводит к неприятным последствиям, а учёный, исследующий каракатиц, сталкивается с настоящим ужасом.

Что нас ждёт: сборник леденящих душу историй в духе «Очень странных дел» и «Чёрного зеркала».

Издательство, серия: «АСТ» / «Мастера ужасов»

Габино Иглесиас

«Дом кости и дождя»

Пуэрто-Рико, страна, где ураганы и насилие — обыденность. Пятеро друзей дают клятву жестоко отомстить тем, кто убил мать одного из них. Виновники работают на наркокартель — чтобы до них добраться, ребята призывают древнее сверхъестественное зло, обитающее в глубинах океана.

Что нас ждёт: внецикловый роман от лауреата премий Брэма Стокера и Ширли Джексон.

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Академия ужаса. Мастера зарубежного хоррора»

ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

Токсу Пэк

«Дебютируй или умри. Том 1»

Молодой человек Рю Гону, провалив экзамен на госслужбу, переносится на три года в прошлое — в тело покончившего с собой юноши Пак Мундэ. А ещё получает игровую Систему, цель которой — сделать его айдолом, членом музыкальной группы. Цена провала — смерть! Срок — один год. Чтобы преуспеть, новоявленный Пак Мундэ участвует в телевизионном конкурсе, победители которого получают право дебютировать в составе новой группы. Однако для победы мало уметь танцевать и петь — нужно ещё быть умным и коварным…

Что нас ждёт: первый том бестселлера, на основе которого также выходит очень популярный вебтун о жестоком мире корейского шоу-бизнеса.

Издательство, серия: «АСТ» / «Новелла»

Ким Роа

«Я стану главой этой семьи. Том 1»

Фирентия Ломбарди была членом некогда влиятельного клана, который погубили её бездарные родичи. Но судьба даёт ей второй шанс: она перерождается в своём детстве, когда семья была на вершине власти. У Фирентии есть только одна возможность изменить судьбу клана — для этого нужно стать его главой. Вот только ей всего лишь десять лет…

Что нас ждёт: первый том очень популярного корейского веб-романа о перерождении с множеством интриг.

Издательство, серия: «АСТ» / «Новелла»

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

Иван Бевз

«Супергерои для грустных»

Кто и как становится супергероем? И, главное, зачем? Ваня получает часы Капитана Флэш Форварда и сбегает со скучных уроков, чтобы путешествовать во времени. Женечка мечтает о силе Кларка Кента, чтобы навести порядок в городе. Студентка филфака, познав язык мёртвых, зарабатывает на жизнь в бюро по организации праздников…

Что нас ждёт: сборник сказок для взрослых о том, как мечты стать супергероем (или хотя бы просто героем) сменяются мечтой поскорее выплатить ипотеку, вера в чудо — работой в офисе, а желание изменить мир разбивается о быт.

Издательства, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» /«Азбука. Голоса»

Саманта Сотто Ямбао

«Луна на воде»

На одной из улочек Токио притаился уютный ресторанчик, где подают рамён. Но те, кто отчаялся, могут найти здесь магический ломбард. Для избавления от невзгод нужно всего лишь заложить… выбор. Вернее, событие из прошлого, которое изменило судьбу.

Наследница ломбарда Хана Исикава попадает в переплёт и с помощью загадочного посетителя отправляется в странное путешествие. Ей придётся пройтись по лужам, прокатиться на бумажных журавликах, пересечь мост между полуночью и утром…

Что нас ждёт: внецикловый роман филиппинской писательницы, гибрид уютного фэнтези и магреализма.

Издательство, серия: «Эксмо: Лисий Лес» / «Лисье чаепитие. Книги, исцеляющие душу»

АРТБУК, НОН-ФИКШЕН

Айзек Азимов

«Я, Азимов. Мемуары»

Личная история писателя, его мысли и наблюдения обо всём — от религии, политики и любви до Голливуда, славы и смерти. А ещё — закулисный взгляд на знаменитых фантастов вроде Хайнлайна, Кларка, Силверберга и многих других писателей, которые вместе с Азимовым помогли сформировать облик научной фантастики.

Что нас ждёт: посмертная автобиографическая книга великого американского фантаста. Она получила премии «Хьюго» и «Локус» в номинациях нехудожественной литературы.

Издательства: «Эксмо», Individuum

Себастьян Перез

«Волшебная энциклопедия. Миры фантазий»

Мифические города, зачарованные леса и проклятые дома — часть нашей истории и современной реальности. Затонувшая Атлантида, летающий город Лапута, пахнущий сыростью и кровью замок Дракулы… Попасть туда непросто, но гораздо сложнее вернуться.

Что нас ждёт: иллюстрированная энциклопедия французского автора о знаменитых фантастических локациях.

Издательство, серия: «Вилли Винки» / «Шедевры иллюстрации»

Микеле Миньоне

«Вампиры среди нас. Полное руководство для желающих встретить детей ночи... на свой страх и риск»

Где обитают вампиры? Об этом вы узнаете из иллюстрированного путеводителя, с помощью которого можно спланировать путешествие в места, населённые живыми мертвецами. Книга оформлена в стилистике начала прошлого века — здесь множество карт, рецептов и путевых заметок, в которых история переплетается с мифом. Среди авторов — Джером К. Адамс, Кармилла Карнштейнская, виконт Моривский, Веспертилия, Влад Цепеш и Элеонора фон Шварценберг. Но под всеми псевдонимами скрывается человек, итальянец Микеле Миньоне.

Что нас ждёт: иллюстрированный альбом с картинками художницы Сары Веттори, известной под псевдонимом Эбигейл Харви.

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Фантастика. Подарочные издания»

Робин Негр

«Дракула. Биография самого известного вампира»

Дракула — не просто жестокий вампир, он — воплощение тайны, манящей и пугающей. Из его биографии читатель узнает ответы на множество вопросов, связанных и с литературным персонажем, и с его киновоплощениями, и с историческими прототипами.

Что нас ждёт: французский писатель, публицист и просто большой поклонник повелителя вампиров рассказывает, какие секреты таит монстр, носящий маску готического аристократа. В книге множество иллюстраций.

Издательство, серия: «Эксмо: Бомбора» / «Великие злодеи. Истории самых легендарных антагонистов мировой культуры»

Борис Невский

Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

