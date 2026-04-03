Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2026-го

На одной из улочек Токио притаился уютный ресторанчик, где подают рамён. Но те, кто отчаялся, могут найти здесь магический ломбард. Для избавления от невзгод нужно всего лишь заложить… выбор. Вернее, событие из прошлого, которое изменило судьбу.
Наследница ломбарда Хана Исикава попадает в переплёт и с помощью загадочного посетителя отправляется в странное путешествие. Ей придётся пройтись по лужам, прокатиться на бумажных журавликах, пересечь мост между полуночью и утром…
Что нас ждёт: внецикловый роман филиппинской писательницы, гибрид уютного фэнтези и магреализма.
Издательство, серия: «Эксмо: Лисий Лес» / «Лисье чаепитие. Книги, исцеляющие душу»