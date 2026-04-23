«Супер Марио: Галактическое кино»: почему мультфильм ненавидят критики, но любят зрители
Очень опасное кино. Трагедии и смерти на съёмках
Мы посмотрели мультфильм про аватара Аанга, слитый в интернет
Лучшие фэнтези-фильмы XXI века (пока что) по версии «Мира фантастики» и его читателей

Классика

Мультфильмы по Киру Булычёву: Алиса, «Перевал» и другие
Кэрри Фишер: настоящая жизнь принцессы Леи
От Аркхэма до Ктулху: 5 фактов о вселенной Лавкрафта

23 апреля 15:00
Слышите гул из глубин? Не волнуйтесь — это, скорее всего, метро. Хотя поклонники Говарда Лавкрафта могли бы предположить другое: где-то там снова шевельнулся Ктулху. Ведь мир писателя населён древними богами, тайными культами и знаниями, к которым человечеству лучше никогда не прикасаться.

Подготовили статью на основе книги «Мифология Лавкрафта», в которой подробно разбирается вселенная знаменитого писателя. Делимся пятью любопытными фактами о мире космического ужаса — от происхождения «Мифов Ктулху» до самых известных существ лавкрафтовской бездны. Осторожно: как известно, в неё лучше долго не смотреть. 

Лавкрафт изменил жанр хоррора, перенеся источник страха в космос

Поэтому лавкрафтовский ужас отличается от обычных историй о монстрах. Страшно не только столкновение с чудовищем — страшно само понимание того, как устроен мир.

В рассказах Лавкрафта герои часто сходят с ума именно потому, что узнают слишком много. Запретные знания открывают правду о Вселенной, которая оказывается куда более пугающей, чем любое, пусть даже и самое уродливое, чудовище.

Классический готический хоррор обычно строился на знакомых образах: призраках, проклятиях, вампирах, старых особняках и мрачных семейных тайнах. Именно так мы чаще представляем «традиционный» литературный ужас.

Лавкрафт шагнул дальше: его пугало не столько сверхъестественное, сколько сама природа мироздания. В его произведениях страх рождается из мысли о том, что Вселенная огромна, холодна и абсолютно равнодушна к людям. Человек в мире Лавкрафта — лишь крошечная и случайная частица бескрайнего космоса, не венец творения, не центр мироздания и не главный герой. За пределами привычной реальности могут существовать силы и существа, чьи масштабы и цели настолько велики, что человеческий разум просто не способен их понять.

Термин «Мифы Ктулху» придумал не сам Лавкрафт

Привычное нам название «Мифы Ктулху» появилось уже после смерти писателя. Сам Лавкрафт называл свою мифологию Йог-Сототия (Yog-Sothothery), а термин, под которым она стала известна читателям, закрепился благодаря его другу, издателю и последователю Августу Дерлету.

Именно Дерлет в 1939 году вместе с Дональдом Уондри открыл издательство Arkham House, чтобы сохранить литературное наследие Лавкрафта и публиковать его произведения в твёрдом переплете. Но он не только собирал и издавал тексты, а ещё и по-своему переосмысливал лавкрафтовский мир. Например, добавил классификацию древних существ по четырём стихиям и сделал мифологию более похожей на привычное противостояние добра и зла.

Так что вселенная Лавкрафта в каком-то смысле складывалась не только при жизни автора, но и после его смерти — усилиями тех, кто сохранял, издавал и расширял его мир.

Ктулху не дремлет (в привычном нам смысле)

Что, если самое страшное чудовище в мире так и не проснётся, но даже этого достаточно для трагедии? В мифологии Лавкрафта Ктулху — один из богов древнего пантеона, космическая сущность невероятной силы, для которой человечество значит не больше, чем для нас пролетевшая мимо мошка.

Ктулху спит в затонувшем городе Р’льехе на дне океана, но этот сон не означает покой. Даже во сне он продолжает влиять на мир через странные сновидения, галлюцинации и тайные культы, разбросанные по всему земному шару. 

Сама повесть о герое, опубликованная под названием «Зов Ктулху», построена как расследование. После смерти двоюродного деда Фрэнсис Тёрстон находит среди его бумаг странные записи и глиняный барельеф с изображением неизвестного существа. Постепенно он выходит на след тайного культа, узнаёт о странных коллективных видениях и знакомится с историями моряков, которые столкнулись с поднявшимся из океана городом Р’льехом. Там, за огромной дверью, спит древнее существо, чьё пробуждение может обернуться катастрофой для человечества.

В МИФе книга «Зов Ктулху» выходит в двух оформлениях — с классической и молодёжной обложкой

Обложка книги из серии «Вечные истории»

«Неописуемый ужас» у Лавкрафта — это особый художественный приём

Лавкрафт часто называет своих чудовищ «неописуемыми» — и делает это не случайно. Писатель оставлял описания многих своих созданий расплывчатыми, противоречивыми, сюрреалистичными — почти невозможными для воспроизведения человеческим воображением.

Такой приём усиливает тревогу: читатель пытается представить существо или явление, которое не поддаётся логике и выходит за пределы привычного опыта. В результате страх возникает не только из-за самого монстра, но и из-за ощущения, что человеческий разум просто не способен понять увиденное.

Именно поэтому лавкрафтовский ужас часто называют экзистенциальным: пугает не конкретная тварь из темноты и не гипотетические монстры под кроватью, а сама мысль о том, что реальность может быть куда страннее и страшнее, чем мы способны представить.

Вы кое-что слышали о вселенной Лавкрафта, даже если не читали его книг

Один из самых известных городов в мифологии Лавкрафта — Аркхэм, мрачный городок в Мискатоникской долине в штате Массачусетс. Аркхэм — это место, где научный прогресс соседствует с древними ужасами: здесь есть и Мискатоникский университет, и психиатрическая лечебница, и старые кварталы, за которыми тянется история призраков, культов и загадочных существ. 
Но влияние Аркхэма вышло далеко за пределы лавкрафтовской вселенной. Именно этот город дал имя Arkham House — издательству, которое помогло сохранить и прославить наследие Лавкрафта после его смерти. А позже отсылка к нему появилась и в комиксах о Бэтмене, где лечебница Аркхэм стала одним из самых узнаваемых мест всей готэмской вселенной. Так вымышленный город Лавкрафта оказался важен не только для литературы ужасов, но и для массовой культуры вообще.

Читайте также

Аркхэм, Данвич, Инсмут: путеводитель по мрачным городам Лавкрафта

Алексей Мальский

20.06.2019

82202

Первая часть нашего путеводителя: зловещие городки Новой Англии, где таится зло.

Рекомендуем
Перри Родан: 3000 книг самой долгой фантастической саги
Мариам Петросян «Дом, в котором...» — ранее не публиковавшийся фрагмент
Что такое литRPG: всё о жанре
Мир фантастики № 269 (апрель 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Книги

«Почему фантастика не может быть православной?» Беседа с Юрием Максимовым, писателем и священником

Книги

Читаем книгу: Евгения Овчинникова — «Сквозь огонь»
Отрывок, в котором главная героиня «читает» прошлое следователя и видит призрак подруги

Книги

Алексей Пехов, Елена Бычкова «Птицеед». Приключения фэнтезийных сталкеров
Динамичное начало нового цикла

Книги

«В приключенческой литературе мне всегда чего-то не хватало». Беседа с Антоном Веселовым
Разговор об успехе дебютной книги, любимой музыке и старомодной ламповой фантастике.

Книги

«Вся жизнь для меня — это путешествие в поисках свободы». Беседа с Яной Летт
Разговор о смешении жанров, влиянии Чайны Мьевиля и свободе — писательской и личной

Книги

Фантастика про Луну: какие книги почитать?
Классические истории, герои которых добрались до Луны и даже освоились на ней.

Книги

«Настойчивость — одна из главных черт писателя». Беседа с Гораном Скробоньей
Интервью с фантастом из Сербии.

Книги

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2026-го
Фантастические книги апреля: от фантастики Джина Вулфа и фэнтези азиатских авторов до биографий Азимова и Дракулы.

Книги

«Фантастика двигает нас вперёд». Беседа с Вадимом Пановым
О четверти века в профессии, любимых литературных циклах, задачах научной фантастики и идеях, которые лежат в основе всего.

Книги

«Меня не привлекают истории, в которых машина мечтает стать человеком». Беседа с Тимуром Суворкиным
Беседа о работе на стыке жанров, искусственном интеллекте и создании альтернативной версии Российской империи
Показать ещё
