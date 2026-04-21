«Почему фантастика не может быть православной?» Беседа с Юрием Максимовым, писателем и священником

Юрий Максимов — достаточно новое имя среди отечественных фантастов. Хотя его дебют в фантастике случился ещё два десятка лет назад, лишь в минувшем году творчество Максимова привлекло внимание отечественных читателей. И случилось это благодаря роману «Чёрный ксеноархеолог», довольно оригинальной космоопере с религиозным подтекстом. Недавно вышло продолжение книги, и, пользуясь случаем, мы поговорили с восходящей звездой российской фантастики.

Досье: Юрий Максимов Юрий (Георгий) Валерьевич Максимов родился 2 апреля 1979 года в Москве. Закончил Московскую международную киношколу и библейско-патрологический факультет Российского православного института святого Иоанна Богослова по специальности «религиоведение». Действующий священник РПЦ, преподавал в Московской духовной семинарии. Активно занимается миссионерской деятельностью. Автор нескольких книг на религиозные темы. Как фантаст дебютировал в 2004 году рассказом «Дерзновение пред лицом Божиим». На его счету около полусотни рассказов и повестей, которые публиковались в антологиях и журналах. В 2008 году появился дебютный роман «Зиккурат» — православная фантастика о далёком будущем. В 2025 году вышел роман «Чёрный ксеноархеолог», имевший неожиданный успех и открывший дилогию. Вторая часть дилогии, «Белый ксеноархеолог», вышло в этом году. Юрий Максимов — лауреат премий «Басткон» (2007 и 2026 года) и Всероссийской премии в области научной фантастики (2025).

«Фантастика ближе верующему писателю»

Юрий, расскажите, откуда пошло ваше увлечение фантастикой? Какие книги жанра вы относите к числу любимых?

Советское детство, затёртый томик Брэдбери в родительской библиотеке, и там, под обложкой, «Марсианские хроники» — как удар в сердце, как первая литературная любовь. Оттуда всё и пошло. В юности я читал всё фантастическое, до чего могли дотянуться руки. Как и многие из моего поколения, предпочитал зарубежных авторов. Конечно, было немало книг, которые понравились, но, кроме сборника Альфреда Бестера и «Марсианских хроник», я не помню фантастической книги, которую читал бы более одного раза.

Пожалуй, стоит отдельно упомянуть прочитанные в 1990-е рассказ «Человек» Брэдбери, роман «Гимн Лейбовицу» Уолтера Миллера-младшего, «Космическую трилогию» Клайва Стейплза Льюиса. В этих произведениях христианская тематика звучала открыто, более того, была сюжето- и смыслообразующим элементом. Думаю, эти тексты тоже повлияли на меня, показали, что это нормально, фантастика может быть и такой.

Успеваете ли вы следить за творчеством кого-то из современных фантастов?

В прошлом году с удовольствием прочитал пару произведений Дмитрия Володихина. У него очень красивый, сочный язык. На этот год у меня на полке уже стоят книги моих коллег по серии Nova Fiction — Дмитрия Колодана, Анны Мезенцевой и Максима Лыкова. Наметил их к прочтению, когда появится свободное время.

Насколько вообще увлечение фантастикой уживается с православной верой? Ведь если в русской художественной литературе в целом религиозные темы и вопросы — не редкость, то религиозная фантастика — зверь довольно редкий. Возможно ли вообще такое направление, как православная фантастика?

Фантастический жанр сродни жанру притчи, а это самый что ни на есть христианский жанр. Притча сразу показывает читателю — смотри, дружище, не на саму историю, не на слова, а на то, что за ними. Ищи смысл. «Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок». И мне нравится, что писателю-фантасту не нужно делать вид, будто история, которую он рассказывает, произошла на самом деле.

А вообще, если автор напишет историю, в которой происходят сверхъестественные события, то куда его книгу отнесут, к какому жанру? Точно не к реализму. К какому-нибудь магическому реализму, а это уже фантастика. Так что как раз фантастика ближе верующему писателю, получается. И православные фантасты у нас есть. Некоторые, правда, никак не касаются вопросов веры в своих произведениях, но есть и те, которые касались. Можно вспомнить, например, замечательную повесть «Поп и пришельцы» Елены Хаецкой, некоторые книги Дмитрия Володихина, Далии Трускиновской, Виталия Каплана и других. Так что православная фантастика не только возможна, она уже есть, пусть и как тоненькая струйка в полноводной реке современной фантастической литературы.

На Западе, к слову, есть и христианский фэндом, и даже специальные премии по христианской фантастике, и немало авторов-христиан. Было бы странно, если бы у нас, как вы верно отметили, при таких сильных традициях глубокой проработки религиозных вопросов в русской классической литературе, не появилось бы авторов, готовых обращаться к ним и в рамках фантастической литературы.

Конечно, мне иногда приходится сталкиваться с удивлением, а то и с возмущением — мол, нечего вам лезть сюда со своим христианством, фантастика должна быть атеистической! — но, извините, а кто это постановил? Фантастика ваша в той же мере, что и моя, и если я как автор хочу поделиться мыслями по темам, которые мне близки, и при этом есть читатели, которые хотят читать такую фантастику, то кому от этого плохо? И почему этого не должно быть? Мне кажется, что православная фантастика служит разнообразию и богатству нашей современной фантастической литературы.

«Сетевые конкурсы помогли мне вырасти как автору…»

Когда у вас появилось желание писать? Что вас мотивировало на создание собственных историй?

Дело было в раннем детстве. Ещё не умея писать, я сочинял истории и просил свою тётю, которая со мной сидела, их записывать. А потом просил прочитать. И когда она читала, я замечал, что записано неточно — где-то тётя сокращала, где-то перефразировала. Тогда я понял, что придётся научиться писать, чтобы делать это самому, и научился, ещё до школы, лет в пять. С тех пор пишу всё сам.

Как у вас получается совмещать написание книг с вашим основным призванием? Когда удаётся поработать над текстом?

Я много путешествую, каждый месяц в поездке по Африке, долгие перелёты, затем многочасовые переезды на машине — и вот как раз в дороге получается писать. Или редактировать написанное. Если дорога вся в колдобинах — только редактировать.

«Зиккурат», ваш дебютный роман, вышел в 2008 году. Следующей вашей книги пришлось ждать семнадцать лет. Чем обусловлена такая большая пауза между книгами?

Более десяти лет я не писал художественную литературу, сосредоточившись на написании других книг, нехудожественных, — по богословию, религиоведению, истории. Ну а затем второй роман долго и медленно писался, в общей сложности почти пять лет.

Вы называете «Зиккурат» «своим нелюбимым ребёнком». А почему?

Это был мой первый опыт в крупной форме. В то время я не умел работать с героями. Какие-то вещи там получились хорошо — детские персонажи, например, — а вот то, что касается взрослых, они не все мне нравятся, излишняя схематичность кое-где проглядывает. Потом — раскрою секрет — он не дописан. Из задуманных трёх частей я написал только две, но вторая заканчивается так, что воспринимается как финал. Поэтому читатели не жаловались, но я-то сам помню, что хотел написать больше. И не смог. Наверное, это тоже накладывает отпечаток на моё восприятие «Зиккурата». В третьей части должно было произойти возвращение экипажа «Аркса» на Землю. При этом, как ни странно, у романа есть свои преданные читатели, которые до сих пор приходят и благодарят за него в комментариях.

На заре карьеры вы активно участвовали в сетевых конкурсах фантастики. Что они вам дали?

Помогли мне вырасти как автору и научиться писать, равно как и научиться принимать критику, помогли встретить замечательных людей из числа других начинающих авторов, с которыми мы подружились, помогли найти своих первых читателей, ну и просто дали множество приятных эмоций. Было весело и полезно.

«Книгу, подобную „Чёрному ксеноархеологу“, вы ранее не встречали…»

Как у вас родилась идея романа «Чёрный ксеноархеолог»?

Когда я решил, вспомнив молодость, поучаствовать снова в литературном конкурсе «Рваная грелка», пришла идея рассказа о чёрном ксеноархеологе. Такое сочетание — далёкого будущего, в котором учёный изучает далёкое прошлое, причём не наше, не человеческое, да ещё и не вполне легально, показалось мне достаточно интересным. Создавало то ощущение тайны, которое и привлекало в фантастике с самого начала.

После «Зиккурата» я вообще думал, что крупная форма — это не моё, и ничего больше рассказа я никогда не напишу. Но вдруг участники конкурса, причём не один, а многие, стали в своих отзывах писать, что с удовольствием бы почитали роман о приключениях чёрного ксеноархеолога и его саркастичного спутника-робота. Собственно, они и вдохновили меня задуматься о том, чтобы продолжить рассказ в роман, и, поразмыслив, я вдруг увидел историю этих персонажей, которую стоило рассказать. Ну и начал рассказывать её в тексте.

В этом году вышел «Белый ксеноархеолог», и на подходе ещё третья книга

Вы сразу поняли, что это будет дилогия?

Нет. Знаете, из детства я запомнил, как впервые, ещё не умея толком плавать, решился переплыть пруд. Помню, как из последних сил барахтаюсь, гребу к берегу и внутри одна-единственная мысль-чувство: «Только бы доплыть! Ну же!» И когда ноги коснулись дна, внутри такое ошеломляющее: «Доплыл!» Вот так же было и с «Чёрным ксеноархеологом». Главное, дописать — и я, наконец, дописал! И как тогда, на берегу, сидишь, пытаясь отдышаться, и не думаешь о том, чтобы сейчас ещё плыть, так и второго романа я поначалу не планировал. Я не верил, что и первый-то будет опубликован!

Но вот роман взяло издательство, и друзья, ознакомившиеся с текстом ещё до выхода книги, заметили, что некоторые линии в романе не закрыты. Да я и сам это понимал, но снова лезть в воду и плыть — нет, спасибо, я лучше ещё на бережку посижу. Какие-то идеи для продолжения были, но вдохновение не приходило. И вот именно в тот день, когда мне сообщили, что тираж «Чёрного ксеноархеолога» пришёл из типографии на склад издательства, вдохновение вдруг нахлынуло, и я сел за второй роман.

Как вы думаете, что может предложить искушённым поклонникам жанра «Чёрный ксеноархеолог»?

Книгу, которую вы ранее не встречали. Остросюжетный приключенческий роман о самопознании и предельных вопросах, и всё это — в жанре космооперы. Как написал один из критиков, роман переосмысляет и углубляет жанр. И дело не только в религиозной составляющей — многие читатели отмечали, что, наблюдая за тем, как главный герой познаёт себя, они при этом кое-что новое открывали и о самих себе.

А чего читателям ждать от только-только вышедшего «Белого ксеноархеолога»?

Прежде всего — окончания истории, начатой в «Чёрном ксеноархеологе». Некоторые советовали мне оставить открытый финал, и я знаю, что сейчас так принято, особенно с успешными сериями, но я всё же считаю, что читатель вправе за свои деньги получить настоящий финал, в котором расставлены все точки над i, все линии завершены и на все вопросы даны ответы, а не очередное «продолжение следует».

Конечно, стоит ждать в нём рассмотрения духовных вопросов, но их содержание изменится. Если в первом романе значительную роль играло столкновение веры и неверия, то в «Белом ксеноархеологе» этого нет — главный герой уже верующий, но веру его ожидают весьма серьёзные испытания.

А если говорить не про содержание книги, то хотелось бы упомянуть, что бонусом к ней идёт саундтрек, вышедший как отдельный альбом. Идею подсказала Наталья Горинова, шеф-редактор «Новы». И поскольку в юности я писал музыку, стихи и песни, то это всё пригодилось для альбома. В конце книги размещены ссылки на альбом, и читатели могут при желании послушать песни, а также инструментальные композиции, которые упоминаются в обоих романах. Надеюсь, это аудио-дополнение послужит большему погружению в мир «Ксеноархеолога».

Насколько сложнее писать вторую книгу цикла по сравнению с первой или же с одиночным романом? Как я понимаю, вы хотели избежать стремления «сделать точно так же, но немного по-другому».

В некоторых отношениях это легче, ведь мир уже придуман, как и многие персонажи. В других отношениях это тяжелее, поскольку приходится держать в уме читателя и думать, как оправдать его ожидания после первого романа. Тем не менее я в самом начале принял решение, что роман должен быть иным. В «Белом ксеноархеологе» меньше юмора, меньше приключенческой беготни, это более страшная история, более эпичная по размаху, но, в конце концов, смею надеяться, читатель не будет разочарован.

А что такое «Мама ксеноархеолога»?

Это внезапно родившийся третий роман в серии. Как я уже упомянул, в «Белом ксеноархеологе» история Сергея Светлова завершается. Некоторые читательницы первого романа писали: всё хорошо, но женские персонажи как-то недостаточно представлены. Эти комментарии навели меня на мысль показать, как события обоих романов выглядели глазами матери главного героя. Так родился вбоквел. И писать его, пожалуй, было самым большим вызовом для меня как писателя. Дело в том, что я обычно стараюсь удивлять читателей неожиданными сюжетными поворотами, и многим именно это понравилось в «Чёрном ксеноархеологе». Но в случае спин-оффа я был лишён этого инструмента, так как основные вехи истории читателю уже известны. Чем же тогда поддерживать читательский интерес? Пришлось искать иные способы.

В итоге получился совершенно другой роман, отличающийся от первых двух, но при этом неразрывно с ними связанный. Если «Белого ксеноархеолога» в принципе можно читать и как самостоятельное произведение, то «Маму» без знакомства с дилогией, я думаю, открывать нет смысла. Я написал её для тех любителей серии, которые захотят лучше узнать мир «Ксеноархеолога» — он здесь прописан гораздо подробнее — и его героев. В романе встречаются свыше двадцати персонажей из дилогии, многие из которых открываются с новой стороны. И мама Сергея, как будет видно, принимала в некоторых событиях первых двух романов гораздо большее участие, чем это казалось всем, включая её саму. Но при этом у неё была и своя история, и своя борьба. Мне самому теперь интересно, как читатель воспримет данный роман, во многом для меня экспериментальный.

Вы писали, что в обозримом будущем выйдет сборник рассказов по миру «Ксеноархеолога». А что за рассказы в него вошли? Каких авторов?

Я нахожу невероятно интересным показать, как мир дилогии о ксеноархеологе видят другие писатели-фантасты, и был очень тронут тем, что многие откликнулись на это предложение. Среди авторов сборника как уже состоявшиеся и известные фантасты, так и начинающие авторы. И, хотя это не было обязательным требованием при отборе в сборник, но большинство из них — православные. Многие, хотя и не все, в своих рассказах для сборника затронули темы, связанные с верой. Некоторые читатели спрашивали меня: а кроме вас ещё кто-то пишет православную фантастику? Сборник станет развёрнутым ответом на этот вопрос и, надеюсь, откроет для читателей, которым люба именно такая фантастика, новые имена.

«Я сильно переживал, что православный фантастический роман не найдёт своего читателя…»

Последний год у вас получился довольно плодотворным на литературные события — и в Союз писателей вас приняли, и «Чёрный ксеноархеолог» пару премий получил. Как вы всё это восприняли? Или же для вас важнее реакция обычных читателей?

Я ничего такого не ожидал. Было сильное опасение — в том числе и у моих коллег-единомышленников — что такой явно православный фантастический роман не найдёт достаточного количества читателей, и его издание с коммерческой стороны будет провалом для издательства. Я и сам переживал об этом, так как не хотелось подвести издателя, решившего дать шанс столь необычному произведению. Другие-то издательства сразу отказались или проигнорировали.

Поэтому я в лучшем случае надеялся на то, что тираж разойдётся, и издатель не пострадает. А то, что «Чёрный ксеноархеолог» сразу влетел в топ продаж и в течение первого года тираж дважды разошёлся и сейчас готовится третий, последующие литературные премии и принятие в СПР — всё это оказалось для меня совершенной неожиданностью.

Но, конечно, это стало реальностью именно благодаря реакции читателей, а также поддержке со стороны редакции. Когда я издавал «Зиккурат» в том же «АСТ», такого внимания к авторам не было, сейчас прямо сильно в лучшую сторону это изменилось.

Какие у вас ближайшие творческие планы?

Написать небольшой рассказ для упомянутого выше сборника по миру «Ксеноархеолога». Изначально я предполагал написать «Маму» именно для него, но со временем стало ясно, что э то история не для рассказа, и она превратилась в новый роман. Поэтому теперь нужно написать что-то короткое для сборника. Идея есть. Другие авторы в большинстве своём сосредоточили внимание на людях, хотя в моей дилогии немало инопланетных рас и персонажей, которые, как мне кажется, заслуживают своей истории. Рассказ будет об одном из таких персонажей.

Если же говорить не про мир «Ксеноархеолога», то я подумываю о том, чтобы, может быть, всё-таки дописать «Зиккурат». Идеи и в этом случае имеются. Надеюсь, что появится шанс и для сборника рассказов, поскольку именно их я в основном писал в течение своего писательства, и многие из моих лучших произведений написаны именно в малой форме.

Насколько я понимаю, по своему основному призванию вы часто бываете в Африке. Каково вообще православному священнику живётся и работается в Африке?

Это потребовало какого-то времени, но могу сказать, что Африка приняла меня, а я принял её в своё сердце. Тут большой интерес к Православию и хорошее отношение к русским, так что атмосфера весьма вдохновляющая.

Если кому интересно, у меня есть плейлист «Русское православие в Африке» на моём канале «Иерей Георгий Максимов» (есть на рутубе). Желающие могут посмотреть там видео с поездок и ощутить атмосферу современной православной миссии на этом континенте. Конечно, бывают сложности: спина болит после долгих переездов, постную пищу нелегко найти, так что питаешься всухомятку — но это всё мелочи, которые можно и нужно потерпеть ради дела Божия.

Что вы можете пожелать читателям «Мира фантастики» на прощание?

Не оставлять вниманием этот замечательный журнал! Помню, раньше было много фантастических журналов, а потом их, увы, становилось всё меньше и меньше. И ценителям фантастики, думаю, стоит поддерживать один из немногих оставшихся. Если все исчезнут, будущие поколения фантастолюбов нам этого не простят.

Но, конечно, не только ради потомков нужно читать и поддерживать «Мир фантастики». В условиях переизбытка информации крайне важно существование навигатора, помогающего ориентироваться в океане фантастических событий и новых имён.

Спасибо вам за столь тёплые слова!

