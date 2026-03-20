Плохая игра, волшебное приключение. За что я люблю Crimson Desert

Почти всё в Crimson Desert вызывает глухое раздражение. Эта игра — провальная попытка сделать ультимативный экшен в открытом мире. Получилась «ММО для одного»: перегруженная, местами неработающая, корявая и очень поверхностная. Но что-то в этой игре заставляет проходить однотипные квесты, превозмогать топорное управление и терпеть скудный сюжет. Что именно?

Чтобы ответить на этот вопрос, я попытался вспомнить, что меня цепляло в любимых играх схожего жанра. Едва ли это был сильный сюжет, синергия механик, отзывчивость мира на твои действия или оригинальный сеттинг. Но во всех этих проектах было что-то большее — миры, в которых хотелось жить.

Думая о The Witcher 3, я вспоминаю не сюжет, серую мораль или муки романтического выбора, а зарево заката над Веленом, тревожную скрипку, шелест ветра в кронах и чувство того самого Пути ведьмака. То же и с Oblivion, Skyrim, No Man's Sky, даже Starfield, будь она неладна — все эти миры я люблю не за истории, которые они рассказывают, а за историю, которую в них можно прожить.

И Crimson Desert каким-то чудом, несмотря на все её неоспоримые, чудовищные минусы, для меня оказалась на одном уровне с творениями Bethesda и CD Projekt — она дарит то же чувство волшебного бесконечного приключения, принадлежности к тому самому Пути.

На моих конфигурациях игра не тормозила и не вылетала, но иногда логика квестов не срабатывала и приходилось перезагружаться. Генератор кадров немного артефактил, но в динамике игра выглядит куда лучше, чем на статичных скриншотах.

Разработчики из Pearl Abyss, создатели хитовой MMO Black Desert, не стеснялись внаглую тащить в свой первый крупный сингловый проект элементы всех успешных открытых миров. Несколько играбельных персонажей, как в GTA V, совершенно безразмерный мир, как в Red Dead Redemption 2 (и даже больше!), эстетика Высокого Средневековья в начале прямо из «Ведьмака 3: Кровь и вино», боевая система — напрямую из Dragon's’ Dogma. Головоломки и кулинария из The Legend of Zelda, боссы как из Sekiro или Elden Ring, крафт и прокачка снаряжения — снова третий «Ведьмак».

Особенно эта эклектичность видна в сеттинге. Crimson Desert — точно не стандартное средневековое фэнтези. Ближайший ориентир — это провальный магический шутер Immortals of Aveum. Здесь тоже на Средневековье с рыцарями, мечами и драконами наложен магический псевдо-хай-тек. Порой это доходит до абсурда: то в очередной головоломке увидишь нечто подозрительно похожее на процессор, то гигантские печи, забытые технологии древних, запитываются от обычных кабелей, то очередной босс вместо меча или топора достаёт дробовик, а его приспешники поливают тебя из огнемётов, то вообще появятся управляемые мехи, воздушные шары и джетпаки!

Если на миг задуматься о таком винегрете всерьёз, мир Crimson Desert развалится сразу же. Но во время игры мешанина из мушкетов, поездов, драконов, проводов и процессоров не раздражает. Это просто данность, которая как минимум до середины не объясняется никак, но воспринимается и мной, и персонажами спокойно. Да, в этом мире есть всё — и всё это можно попробовать.

Да, он в полном латном доспехе и на джетпаке

А вот сюжет и его подача в Crimson Desert вызывают боль. Потенциал у него был, и немалый: группа харизматичных наёмников, которые за мешок с золотом льют свою и чужую кровь, наголову разбиты другой ЧВК. Бойцы убиты или рассеяны по миру, а главный герой — Клифф, вожак стаи Серогривых — надолго пропадает. Позже он чудесным образом возвращается, чтобы наказать кого надо, вернуть былую силу отряду и спасти мир. Спасение мира — обязательный подпункт мелким шрифтом в договоре на воскрешение, но в Crimson Desert с самого начала эта часть истории отодвигается максимально далеко, а на первый план выходят сами Серогривые наёмники.

Это могла быть чудесная приземлённая драма про солдат удачи, которые за звонкую монету и хорошую драку мир перевернут себе на потеху. Тем более что Алек Ньюман (Адам Смэшер из Cyberpunk 2077) действительно хорошо играет — его Клифф вышел почти эталонным мрачным немногословным мужланом с тяжёлым взглядом и мутным прошлым, который предпочитает не разговаривать, а бить морды.

Как и положено солдатам удачи, Серогривые напиваются до потери пульса. Четверть кат-сцен с бандой Клиффа — это пирушки и попойки

Беда в том, что как такового сюжета и даже хорошего текста в Crimson Desert нет: есть набор очень разных по качеству кат-сцен, и во многих модельки персонажей бестолково мечутся по экрану и говорят странные наборы слов. Английский язык в игре убог, а добивает всё такой плохой русский перевод, что я почти уверен: его делала нейросеть.

Справедливости ради, иногда игра вспоминает, что у неё есть всё для сильной истории. И когда миссия по возвращению пропавших членов отряда заводит в мрачный особняк в духе Resident Evil, потом нам представляют харизматичного (на фоне остальных) злодея, а дальше идёт погоня по полям и дуэль, навеянная Sekiro и Ghost of Tsushima, хочется воскликнуть: «Ну, можете ведь!» Но таких моментов единицы.

В итоге продвижение по сюжету становится лишь поводом открывать новые регионы и механики, чтобы получить доступ к новым головоломкам и продолжить то самое бесконечное путешествие.

Вы, кстати, заметили, что про других играбельных персонажей я ни слова не сказал? И не скажу, потому что игра не утруждает себя как-то их ввести и дать им внятную предысторию. Они просто появляются по сюжету — и делайте с этим что хотите.

Дизайн квестов тоже далеко не ушёл. В игре не найдено ни одного задания с двойным дном: если вам говорят, что X — преступник, предатель и гад, то Клифф без попыток разобраться пустит его на запчасти. Если подозрительная девушка заманивает вас за угол, там точно ждёт банда молодчиков с дубинами. Голубиная почта, поймай трёх язей, зачисти форт на 100%, привези беглого преступника с другого конца региона, выкопай руду, зачисти каменоломню, заберись на верхушку гигантского шагающего дерева — ладно, последнее было весело.

На помощь квест-дизайну и постановке приходят забавные ситуации, возникающие из попыток симуляции открытого мира. Просто копать руду скучно, но если раскопать жилу, уронить заветный минерал, оступиться, упасть с утёса и сверху получить булыжником от этой же минеральной жилы по башке — это разбавляет рутину.

То же и с зачисткой аванпостов: геймплейно — чистый гринд, сюжетное оправдание — околонулевое, нужно просто довести счётчик врагов до нуля. Но когда это можно сделать десятком разных способов, разнеся всё вокруг серией направленных взрывов или бросков всего, что под руку попалось, — это уже гораздо веселее.

Важно оговориться: Crimson Desert огромна, и на момент написания обзора я исследовал в лучшем случае 25% игрового мира. Но нет оснований полагать, что дальше ждёт нечто большее, чем такой же MMO-суррогат.

Боевая система и механики открытого мира тоже сделаны с досадными огрехами. За боёвку обидно особенно: по геймплейным роликам казалось, что Pearl Abyss взяли за основу боевую систему Dragon’s Dogma, выкачали из неё кисель — и получился «средневековый Джон Уик».

И это почти так и есть. Боевая система строится на множестве фехтовальных и стрелковых способностей, рукопашных приёмах и взаимодействии с окружением. Никто не запретит поднять магией гигантское бревно и ввалить им по бандитам.

За всех играбельных персонажей драться чертовски весело: приёмы разнообразные, прокачиваются интересно. Усиление идёт не просто приростом цифр урона, тактических хитростей тоже много. Можно прорваться из окружения серией круговых ударов и перекатов за спины щитовикам, сжечь врага заживо, обрушить на него сложную конструкцию и взять крепость штурмом, взмыв в небеса и спикировав на защитников. Можно даже серией пинков скинуть босса со скалы — игра не запрещает так побеждать.

Большинство врагов — люди и гуманоиды, но сделали их разнообразно. У бандитов есть свои фракции, и у каждой набор приёмов отличается. Если классические разбойники и бандиты Блида не предлагают ничего особенного, то приспешники Оленьего Короля обожают делать проход в ноги и переводить бой в партер, заменяя фехтование на QTE, чтобы вырваться из захвата. Гоблины-фундаменталисты спускают на героя боевых собак, а адепты Тростникового Дьявола и вовсе ведут себя как синоби: нападают из засад, растворяются в клубах дыма и вообще любят спецэффекты.

Благодаря этому в Crimson Desert бои не повторяются: да, можно всех однотипно закликать базовыми приёмами, но куда веселее и эффективнее искать более изящные способы. Взять то же бревно, придавить бандитов воротами их же крепости, подставить врага под обстрел его товарища-огнемётчика или после эпичного джедайского переворота в прыжке оказаться у крепкого противника за спиной и проткнуть его двуручным мечом.

Crimson Desert даёт чувство грязной, нечестной драки одного на толпу, где в ход идёт сразу весь арсенал, враги по-киношному разлетаются, добивания не надоедают, но всё не скатывается в откровенный сюр по типу мусоу-боевиков. Так что «Джон Уик с мечами» — лучшая аналогия.

Стандартные квесты по поимке преступников тоже сделаны забавно. Прежде чем скрутить гада и отправить в тюрьму, нужно сначала выбить из него всю дурь

Боссы тоже радуют: их много, и они очень разные, все с отличным визуальным дизайном, шикарной постановкой кат-сцен и оформлением арен. Бои сложные, тайминги атак жёсткие, подлых приёмов, которые нужно заучить и терпеть, хватает с лихвой. Ещё есть фишка с говорящим названием «Смотри и учись» — некоторые атаки боссов (а иногда и рядовых противников) можно подсмотреть, забрать себе в арсенал и прокачать.

Отдельно хвалю удобную возможность не тащиться на бой с боссом от чек-пойнта, а переиграть его сразу после смерти с моментальной загрузкой. А умирать придётся много и часто.

Всё хорошо с боёвкой Crimson Desert, кроме главного — управления. В этом основная сложность боёв, особенно с боссами или большими группами. Не раз мой герой игнорировал нажатия клавиш и отказывался выполнять базовые удары и блоки. Направление атак и фиксация камеры на цели работают бестолково, а комбо боссов и полубоссов игнорируют щит и броню, что стоит персонажам жизни, а игроку — нервов, сожжённого стула и времени. Про парирование и говорить не хочется — мне, как фанату соулслайков, где даже в худших играх управление куда более отзывчиво, было физически больно через это проходить.

Если на постановке кат-сцен виртуальный оператор отдохнул, то за бои с боссами заслужил все возможные премии и надбавки

В открытом мире, как можно догадаться по квестам, царит ММО-подход. Глобальная цель у мира одна — прокачать Клиффа и его команду. Прогрессия работает по двум направлениям: открытие новых активных способностей через древо прокачки и улучшение базы да снаряжения через сбор материалов и торговлю.

Так что будьте готовы к долгим поискам материалов и торговцев, охоте на кабанов и коз, увлекательнейшей работе буром по скале и прочим прелестям корейского мультиплеера. И без того неудобный гринд-фест усугубляется неинтуитивным интерфейсом и жёстким ограничением на объём инвентаря, который можно расширить только проходя квесты или докупая слоты у торговцев.

Особенно это бесит ещё и потому, что игровой процесс завязан не только на крафт, но и на строительство и на кулинарию. Сбор стройматериалов помогает прокачивать лагерь Серогривых и открывает новые «Экспедиции», на которые можно отправить наёмников для развития базы и набора ресурсов (прямо как в Dragon Age: Inquisition).

А без кулинарии в Crimson Desert просто не выжить. От сбора мяса, круп, приправ, воды, масла и заучивания рецептов зависит, что вы сможете приготовить в лагерном котле. А значит — ваши лечение и эффективность в бою. Есть сырое мясо и рыбу, зажёвывая травушками и стрекозами, никто не запретит, но и о самых эффективных баффах с быстрым лечением в этом случае можно забыть.

А ещё здесь есть необязательные активности типа рыбалки. И покера. И армрестлинга. И скачек. И кулачных боёв

Набор очков прокачки — тоже в каком-то смысле гринд открытого мира. Способности открываются за Артефакты Бездны, и получить их можно либо фармом опыта, либо через решение разбросанных по миру головоломок. Головоломки сложные, разнообразные (хотя паттерны нет-нет да и повторяются) и занимают едва ли не треть игрового времени. Чуть ли не лучшую треть, на мой взгляд. Фишка загадок в том, что подсказки здесь отсутствуют как явление. Совсем. Полностью. Ни услужливо оставленного дневника мёртвого приключенца, ни мудрого голоса в голове, ни статьи в мануале. Максимум — какая-нибудь голограмма покажет базовую механику, но остальное додумывать придётся самому.

И тут разработчики явно оттянулись по полной программе: то играть в го придётся, то управлять лучами света и солнечными часами, то заниматься чем-то вроде монтажа электроцепей. Загадки раскиданы либо по открытому миру, либо по Бездне: это такая «The Talos Principle для бедных» — огромная локация из череды островов в небе, на которых расположились только головоломки разной степени изощрённости.

В Бездне можно залипнуть на много часов, разгадывая загадки

Масштаб открытого мира составляет ещё одну проблему — перемещения. Мир Crimson Desert не только обширен, но и вертикален, приходится много карабкаться, планировать на волшебных крыльях, летать верхом и на реактивном ранце. А вот точки быстрого перемещения разбросаны очень неудобно, вдали от основных хабов и базы Серогривых. Приходится либо каждый раз скакать по несколько минут верхом, либо десантироваться из Бездны. Увлекательно, конечно, и мир запоминаешь, и начинаешь ориентироваться в нём, но надоедает всё равно.

Так что же в Crimson Desert затягивает так, что я еле вытянул себя из игры, чтобы написать этот обзор? Я точно не фанат MMO и синдромом болезненного выбивания платины в любой игре не страдаю. Почему же так тянет в эту соло-MMO с трешовым сюжетом и гринд-фестивалем вместо открытого мира?

А просто это мир, в котором хочется жить . Как в Oblivion, World of Warcraft, Red Dead Redemption 2… В этой блестящей коробке с кое-как сваленными игрушками каким-то странным образом родилась магия того открытого мира, который за два десятка лет так и не удалось создать, например, Ubisoft.

Каждая секунда в Crimson Desert — это потрясающей красоты пейзаж с безумной дальностью прорисовки

Мир Crimson Desert не рассказывает вменяемой истории, не даёт инструментов, чтобы создать историю, но даёт историю прожить . Запоминаются не зачистки аванпостов с сотнями врагов, а то, как выбираешь, что приготовить перед штурмом — куриный бульон или рёбрышки.

Запоминается не то, как ты опять, матерясь на убогий квест-дизайн, вёз преступника на лошади через весь Эрнанд в тюрьму, а то, как по пути остановился в рыбацкой деревушке, закинул удочку и поймал отакенного линя!

Запоминается не бесячий босс формата «бомж с дробовиком», который летает по арене и поливает тебя огнём без остановки, а то, как ты буквальным метеором ворвался к нему в лагерь, согнув ель и запустив себя как из пращи, и от удара он отлетел прямо в деревянные шипы.

Запоминается, как ты нашёл странное святилище с чёрными и белыми камнями, догадался, что это незавершённая партия в го, и довёл её до победы.

Запоминается ветер в кронах деревьев, прекрасные закаты и рассветы, и то, как деревенский пьяница, для которого ты отыскал коров, увидел тебя у кабака и радостно заорал «Серогривый!».

Запоминается, как ты поймал на нечестной игре в покер богатого дворянина, и ему за это на месте отрубили руку.

Запоминается, с каким придыханием говорят о Серогривых и лично о тебе — как о новой надежде для этого края.

А ещё в этой игре можно воровать котиков из чужих домов и гладить их сколько влезет. Однозначные 10/10 на кончиках лапок

Каждый час в Crimson Desert напитан мелочами, которые дарят чувство лично твоего, персонального приключения. Это волшебство на стыке чистой эстетики и нарративного дизайна невозможно скопировать, даже создать специально такое в индустрии смогут в лучшем случае два человека — Тодд Говард и Шон Мюррей.

Не обманывайтесь: Crimson Desert — в лучшем случае средняя игра, которой почему-то повезло. И будьте готовы: если вы решитесь её запустить, вы точно будете её ненавидеть. А получится её полюбить или нет — сказать невозможно.

