Обзор John Carpenter's Toxic Commando. Каким вышел «Call of Duty про зомби»

Злая Жадная Корпорация™ бурила-бурила недра и разбудила нечто среднее между Балрогом, Годжирой и Ктулху. Тварина быстренько превратила всех окрестных людей в зомби, так что вокруг неё сформировалась зона отчуждения, окружённая высоченной стеной. Но вечно силой бетона сдерживать напасть не получится. Так что бравому отряду наёмников придётся помочь Безумному Учёному™ устранить угрозу раз и навсегда.

Left 4 Dead — культовая серия, успех которой периодически пытаются повторить различные студии. Back 4 Blood, World War Z, Strange Brigade — все так или иначе играют с формулой, но не могут её повторить. Toxic Commando же движется другим путём — не старается воссоздать тот самый геймплей про забеги от убежища до убежища, а метит в атмосферу культовой дилогии. Напомним: каждая карта в Left 4 Dead — это буквально небольшой фильм категории В, даже постер прилагается со списком игроков-актёров. В Toxic Commando всё — саундтрек, цветокор, постановка катсцен — весьма умелая стилизация под треш 80-х. Причём не дешманский и безвкусный, а с талантливым режиссёром у руля и кое-каким бюджетом.

Но вот геймплейным ядром Toxic Commando отличается от Left 4 Dead довольно сильно. Игроки тут не кучка выживших, которая должна превозмочь и дотянуть, а команда бравых наёмников, которые выполняют боевые задачи: эвакуируют груз, собирают припасы, отбивают у зомби какой-нибудь стратегический пункт…

Уровни — не кишочки и не лабиринты, а большие открытые карты, по которым надо ездить на транспорте. Теоретически, конечно, можно сразу рваться к цели задания, но это плохая идея — чтобы добиться успеха, нужно предварительно разжиться ресурсами: патронами для турелей, запчастями для починки оборонных сооружений и особо мощными пушками, пополнять боезапас которых нельзя. Да и в принципе, чем тщательнее исследуешь карту, тем больше валюты с неё выносишь. А чем больше у тебя валюты — тем лучше обвес можно поставить на пушки, и тем эффективнее ты будешь на миссиях.

Если в Left 4 Dead крещендо обычно приходилось где-то на середину карты, а держать круговую оборону требовалось в финале кампании, то здесь каждая миссия заканчивается грандиозной защитой территории от орд врагов. При этом в остальном геймплейные задачи на карте разнообразны, так что ни одна из девяти миссий не ощущается повтором предыдущей. Да, контента пока не так чтобы с горкой, но в перспективе нас ждут и новые карты, и расширение арсенала, и пополнение автопарка.

Машины — шикарная находка: они не только позволяют быстро перемещаться по карте, но и дают команде невероятно полезные бонусы. Армейский джип оснащён и стационарным пулемётом, и ЭМИ-оружием, выжигающим всех врагов в небольшом радиусе вокруг машины. В кузове пикапа можно возить канистры с бензином и ящики турельных патронов, что позволяет привезти максимум ресурсов на финал миссии. Скорая помощь подлечивает бойцов во время поездки…

Но главное — машины оснащены лебедкой, чтобы вскрывать тайники с лутом и быстро продираться через участки с грязью. В грязи застревают все: и ваши бойцы, и зомби, так что скоростное преодоление говен даёт огромное тактическое преимущество. В отличие от Mudrunner, Snowrunner и RoadCraft — хардкорных реалистичных симуляторов бездорожья от тех же Saber Interactive, — в Toxic Commando механика грязи аркадная и совершенно не сбивает темп. Если там вы страдали, то здесь будете кататься в своё удовольствие.

Всё, что касается оружия, покажется до боли знакомым, если вы запускали хоть одну часть Call of Duty последнего десятилетия. При использовании оружия на него начисляется опыт, который складывается в уровни. Каждый следующий даёт доступ ко всё новым обвесам, улучшающим характеристики пушки. На 5-м и 10-м уровнях можно улучшить качество ствола, что повысит его урон. На это тратится специальная валюта, которую мы старательно зарабатываем в миссиях. Кроме того, в Toxic Commando есть ещё два вида валюты, которую можно тратить на скины. Микротранзакций не предусмотрено — это просто мотиватор долго сидеть в игре и повышать сложность.

Отдельно стоит упомянуть механику престижа, тоже знакомую по Call of Duty: после прокачки ствола до третьего ранга можно откатить его прогресс до нуля, потеряв все обвесы и уровни, за что дают уникальную анимированную раскраску. Оружие прокачивается достаточно быстро, так что ради уникального скина можно позволить себе такие жертвы.

Стволов достаточно много, оружие делится на четыре глобальных категории. Основная включает винтовки, ПП-шки, дробовики, одну снайперку, в дополнительной можно выбрать один из трёх пистолетов, третий слот занимает холодное оружие, а четвёртый — дополнительные тяжёлые пушки, которые надо искать на уровнях, и к ним нельзя пополнять патроны. Стволы ощущаются и звучат по-разному, проработка у них великолепная, но я так и не понял, зачем в этой игре дробовики и пистолеты-пулемёты. В Left 4 Dead дробовик был инструментом мгновенного уничтожения особых заражённых, плюс из-за коридорности часто приходилось вести бой на очень близких дистанциях. Здесь же для этого у всех есть холодное оружие, а большинство врагов уничтожается метров с тридцати.

Есть и гранаты, которых по сравнению с Left 4 Dead великое множество: обычные лимонки, липучие, коктейли Молотова, мины, даже автоматическая турель. Однако эффективность метательных снарядов невелика: подожжённые зомби успевают добежать до тебя, прежде чем догорят, а граната-приманка триггерит на себя от силы штук 10–15 врагов. Да, прокаченный герой-штурмовик может таскать с собой аж 6 гранат, но их истинная сила не в количестве, а в сочетаемости: тот же коктейль Молотова становится в разы эффективнее, если зомби постоят в огне, заворожённые писком приманки.

Также в слот с гранатой можно взять стимулятор — он позволяет пополнить здоровье, а ещё его можно использовать, если враги уронили вашего персонажа. Возможность самому встать на ноги, не дожидаясь помощи, — это очень крутая фишка, порой способная переломить уже, казалось бы, проигранную схватку с врагами.

Кстати, о них: без особых заражённых тут дело не обошлось, причём их зоопарк даже больше, чем в игре Valve. Однако разработчики не просто копировали — они хорошо понимали специфику своего продукта. Особые заражённые в Left 4 Dead стремились разделить и парализовать выживших, помешать им двигаться вперёд. В Toxic Commando ваш отряд никуда не спешит, потому основная задача заражённых — наносить максимум урона. Да, тут есть свои аналоги танка, громилы и курильщика, но большая часть особого бестиария — всевозможные стрелки. А самый распространённый и запоминающийся неприятель — бомбила: типичный камикадзе, который старается добежать до вас и радостно подорваться. Прелесть этих ребят в том, что при взрыве они наносят урон всем окружающим — значит, подрывая их в толпе врагов, вы неплохо её прореживаете.

В игре классовая система — можно выбрать между штурмовиком, оператором, защитником и медиком. Штурмовик может носить больше всех патронов и гранат, а его способность — метать взрывные снаряды из рук: при хорошей прокачке это даже лучше, чем гранатомёт, который можно подобрать на уровне. Оператор приводит с собой дрона, умеющего стрелять, чинить машины и поднимать упавших товарищей. Под управлением дроновода транспорт медленнее ломается и быстрее перезаряжает спецспособности. Защитник умеет ставить куполообразные барьеры, защищающие вашу команду и наносящие урон зомби, попавшим внутрь. Ну а медик, естественно, лечит и носит больше медикаментов.

Классы не завязаны на игровых персонажей — можно бегать хоть в четырёх штурмовиков, но герои истории в рамках одной группы не повторяются. Хотите играть за кого-то конкретного — надейтесь, что вас закинет именно в него. Персонажи не то чтобы запоминающиеся, но фактурные, а диалоги между ними прописаны живо и с юмором. История, хоть и вышла короткой и чисто функциональной, приятно обрамляет и связывает в единое повествование все девять карт. И поскольку катсцены пропускаемые, сюжет не навязывает себя: ознакомился разок-другой, а дальше наслаждаешься исключительно геймплеем.

Тут в принципе ничто себя не навязывает. Визуальный ряд шикарный, с кучей мелких деталей, но при этом классное окружение не перетягивает на себя внимание, позволяя концентрироваться на отстреле врагов. Хотите разглядывать окрестности? Просто дождитесь поездки на машине и садитесь у окна. Музыка приятная, с сильными вайбами «Очень странных дел», но не мешающая вычислять на слух, откуда бегут зомби. По части складности John Carpenter's Toxic Commando — прямо-таки образцовая игра: в ней всё на своих местах, идеально смазано и крутится без скрипа.

Уровни сложности тоже устроены адекватно: на норме можно без напрягов играть вдвоём с другом при поддержке ботов, высокая сложность покоряется четвёркой случайных игроков, а максимальную лучше всего штурмовать в компании троих друзей на постоянной голосовой связи. Боты не сказать что проблемные или тупые, но они не умеют спасать погибших товарищей и упорно не желают концентрировать огонь на сюжетных мишенях — так что если вы решите проходить игру соло и упадёте, это почти гарантированный конец. А вот в качестве поддержки боты порой даже лучше, чем плохой игрок: не норовят убежать куда-то вдаль и метко отстреливают зомби. И уж точно не начнут финальную сюжетную мясорубку, не убедившись, что остальная команда к этому готова.

Отличный зомби-кооператив на любой вкус: тут можно и расслабленно пофармить опыт вечером в компании уставшего после работы друга, и изрядно попотеть, покоряя максимальную сложность. Здесь увлекательно прокачивать персонажей и оружие, и чертовски приятно нащупывать эффективные связки способностей и стволов. Toxic Commando — невероятно удовлетворяющая игра и, пожалуй, лучший последователь Left 4 Dead на сегодня. И самое смешное, что этого удалось добиться именно благодаря сознательному отказу от копирования игры Valve! Видимо, идеальная Left 4 Dead 3 должна на 70% состоять из Call of Duty…

