Обзор Pokemon Pokopia: наконец-то отличная игра про карманных монстров!

С самого запуска Nintendo Switch игры серии Pokemon оказались в квантовой суперпозиции. С одной стороны, они по-прежнему продавались миллионными тиражами и пользовались благосклонностью прессы и игроков. С другой — всё больше фанатов критикуют свежие релизы за самоповторы, растущее отставание от современных индустриальных стандартов и проблемное техническое исполнение. И тут на Nintendo Switch 2 выходит Pokemon Pokopia — и все тревоги и распри последних лет оказываются забыты. Больше двух миллионов проданных копий за четыре дня, улетевшие в стратосферу оценки прессы и толпы безгранично счастливых фанатов. Удалось ли Nintendo создать ещё один весомый повод купить их новую консоль, или это очередное массовое помешательство?

Есть два подхода к тому, чтобы создать по-настоящему впечатляющие новые части давно живущих сериалов. Первый — внедрить радикальные инновации, полностью переосмыслив прошлый опыт. Так, например, в своё время сделали Resident Evil 4 и Resident Evil 7 с одноимённой серией. Второй подход — найти фундаментальные основы прежней любви к этим сериалам и определить рабочие элементы, а затем предельно их улучшить. Pokemon Pokopia хитро сочетает оба подхода сразу!

Такого в jRPG-сериале Pokemon действительно никогда не было. Хотя у него нет недостатка в спин-оффах, начиная с файтингов Pokken и заканчивая симулятором фотографа Pokemon Snap, лайф-сим из него делают в первый раз, что в давно пропахшей плесенью франшизе ощущается по-настоящему свежо. И всё же опытный игрок заметит, что своего у Pokemon Pokopia как будто ничего и нет: она ловко соединяет дружелюбную атмосферу и расслабляющую цикличность Animal Crossing, загадочность и простор для креатива Minecraft и приправляет элементами многочисленных схожих проектов — от Dragon Quest Builders до недавней Hello Kitty: Island Adventure.

В Pokemon Pokopia нам придётся играть за покемона Дитто, который приходит в себя в неизвестной пещере и по фотографии принимает облик своего тренера-человека. После этого он встречает профессора Тэнгроута, который и раскрывает тревожную тайну: они остались единственными живыми существами в округе, другие люди и покемоны неизвестным образом исчезли. Теперь нашему милому оборотню предстоит привлечь новых покемонов, обустроить для них привычную среду обитания и попутно узнать, что же привело к местному апокалипсису.

Обычно игры серии Pokemon рассказывают банальные истории о том, как очередной Безымянный Подросток становится лучшим тренером региона. А повествование в Pokopia с каждой минутой принимает всё более увлекательный и приключенческий оборот, причём блестяще делает это сразу на нескольких уровнях. Чуть ли не впервые за долгие годы игра серии Pokemon посвящена самим существам, а не их поимке и сражениям. Пока мы косим траву, строим лежанки, прокладываем водные пути и сажаем фруктовые деревья, мы всё больше узнаем о карманных монстрах. Каждый из них теперь не суровая боевая единица, а умилительное (или не очень!) животное со своими повадками, привычками, потребностями, характером и полезными мирными умениями.

Чем лучше пространство вокруг пригодно для жизни, тем больше приходит из пустошей новых и разных покемонов. Кто-то из них живёт около тенистого водоёма, кто-то обитает только в высокой траве, кому-то рядом нужны цветы или дерево — для принципа «собери их все» и заполнения Покедекса здесь гораздо больше причин, чем банальное коллекционирование.

Другое потрясающее свойство Pokemon Pokopia — это повествование через окружение. Мы приходим в себя на руинах региона Канто, того самого, который когда-то топтал наш мультипликационный герой детства Эш Кетчум с напарниками. То тут, то там мы видим руины зданий, разрушенные дороги, обветшавшие корабли, инженерные сооружения. Продвигаясь по сюжету, мы переходим в новые биомы, получаем новых карманных монстров и, конечно же, натыкаемся на следы человеческой цивилизации: дневники, фотографии, сломанные электронные терминалы и записки. Это постепенно проливает свет на дела минувших дней.

Интригу и интерес Pokemon Pokopia умеет держать лучше многих иммерсивных симуляторов! И она великолепно эксплуатирует ностальгию — ведь нашими первыми поселенцами будут Бульбазавр, Чармандер и Сквиртл, любимчики публики первого поколения и аниме-сериала.

Как и следовало ожидать, в основе игрового процесса лежит крафтинг. Основную часть времени игрок собирает ресурсы вроде дерева или камня, что мы видели уже и в Animal Crossing, и в десятках игр-выживачей. Пикантности и новизны опять добавляют покемоны, у каждого из которых своя специализация. Нечто подобное, но на гораздо более примитивном и небрежном уровне, было в Palworld. Так, Чармандер может поджигать костры и обрабатывать металл, Тимбёрр строить здания, а Бульбазавр растить картошку незаменим в сельском хозяйстве.

Многие вещи наш герой не может сделать сам. Например, он не умеет вырабатывать электричество и разгребать грязь — для этого надо просить покемонов следовать за нами. Кроме того, монстрики учат нашего Дитто особым приёмам. Например богомолоподобный Сайтер учит отращивать когти-лезвия для рубки деревьев, а сам превращает поленья в доски. На применение навыков тратятся особые очки, которые можно пополнить, принимая пищу. Да, подробная и обширная кулинария с бонусом от употребления особо изысканных блюд здесь тоже есть.

При этом Pokemon Pokopia динамично развивается: количество рецептов и предметов регулярно пополняется, производственные цепочки — усложняются, а за нами по пятам ходят покемончики, каждый со своими потребностями! Кому-то хочется вкусной еды, кому-то личный домик на отшибе, кто-то не выносит яркого света и мечтает отдыхать в тени у скалы. В условиях умеренно ограниченных ресурсов и множащейся армии жителей Pokemon Pokopia неплохо так разгоняетс я к фарватеру про хождения, заставляя грамотно планировать окружение, выстраивать экономику и вербовать новых помощников. Но это не вызывает стресс: расслабляющая философия Animal Crossing оберегает игрока от провалов и не подгоняет под раздражающие таймеры. На фоне доминирования игр с философией «быстрее, выше, сильнее!» такой уголок комфорта, спокойствия и расслабляющей рутины ощущается как настоящий отдых.

Наконец, сравнение с Minecraft тут не ради красного словца. С освоением базовых механик почти любой игрок придёт к желанию покреативить, и Pokemon Pokopia предоставляет для этого все возможности. Терраформирование, гибкий крафт и способности некоторых покемонов позволяют возводить сооружения и создавать инструменты, ограниченные разве что фантазией. Причём заниматься этим можно как в своих поселениях, так и в особой зоне без ограничений. В интернете уже можно посмотреть, как пользователи строят в Pokemon Pokopia полноразмерные копии «Чёрной жемчужины» из «Пиратов Карибского моря», Статуи Свободы и пирамиды Хеопса. Плюс, как и в Animal Crossing, здесь есть и мультиплеер, построенный по схожему принципу: вы не можете брать с собой инвентарь или рушить чужую песочницу, но способны обмениваться ресурсами или проектами.

Что приятно, локация-песочница доступна через функцию GameShare даже обладателям первой Switch. Многие её владельцы жалуются, что основная часть Pokopia всё-таки доступна только владельцам Switch 2, и как бы их ни хотелось ободрить, разработчики сделали осознанный и верный выбор в пользу современной платформы. Несмотря на стилизацию окружения под Minecraft и окружающие нас пустоши, с точки зрения визуала и технологий Pokopia оправдывает статус эксклюзива. Когда видишь живое поселение с десятком детализированных покемонов, которые спят, питаются, общаются с героем и друг с другом забавными жестами, рука так и тянется к внутриигровому фотоаппарату. Увы, создание версии для первой Switch потребовало бы чудес оптимизации и упрощения внешнего вида, не говоря уже о чудовищно медленных скоростях загрузки.

Серьёзные претензии к Pokemon Pokopia предъявить трудно. Можно пожурить её разве что за неинформативную и переусложнённую карту, которая выглядит нищей на фоне огромного мира. Игра всем своим устройством предлагает расслабляющий опыт, но заставляет мозг судорожно выстраивать последовательность заданий, искать маршрут, собирать команду покемонов для очередной вылазки и строить дальнейший градостроительный план одновременно.

Одна из лучших игр про покемонов, объединяющая их невероятное обаяние с увлекательным симулятором жизни, бесконечными возможностями для творчества, интригующим сюжетом и технологиями Nintendo Switch 2. Легко провести в этой игре сотню часов и остаться в ней жить на долгие месяцы. А теперь простите, я ушёл строить ГИГАХРУЩЁВКУ.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.