One Piece от Netflix: 2-й сезон. На всех парусах!

Разобравшись с проблемами в Ист-Блю, команда пиратов Соломенной шляпы наконец-то отправляется на Гранд-Лайн, где погода непредсказуема, монстры свирепы, а морские разбойники — опасны. Теперь за Манки Д. Луффи гоняется не только Морской дозор, но и таинственная организация убийц «Барок Воркс».

О первом сезоне One Piece от Netflix. Он реален! Наш обзор Олег Поторокин 06.09.2023 97820 Кто бы мог подумать, что если относиться к первоисточнику с уважением, всё получится?

Первый сезон игровой адаптации культовой манги Эйитиро Оды оказался неожиданным успехом. Да, фанаты высказывали небольшие претензии, а зрители, незнакомые с первоисточником, могли принять сериал за постановку косплееров в провинциальном ДК — но в целом шоу приняли очень хорошо. И это неудивительно: дотошный подход к кастингу, ошеломительные декорации, та самая атмосфера весёлого глупого приключения — было видно, что создатели получают от своего проекта огромное удовольствие. Их энтузиазм оказался заразителен и для прожжённых ветеранов «Ван-Писа», и для широкой аудитории — я лично знаю нескольких отважных людей, которые после просмотра первого сезона решили ознакомиться с 1200-серийным аниме.

Второй сезон скроен по классической формуле хитов Netflix — всё то же самое, но масштабнее, богаче и энергичнее. Чувствуется, что «Ван-Пису» дали больше возможностей продемонстрировать мультяшную причудливость: локации и массовка впечатляют проработкой, а экшен-сцены стали увереннее — они не дают увязать в длинных диалогах. В целом темп сериала заметно выровнялся — благодарить за это стоит и оригинальный материал, и возросшее число персонажей, которым всегда есть чем заняться.

Кстати, о персонажах. Прежде всего стоит упомянуть оленя Тони Тони Чоппера: в ожидании второго сезона поклонники переживали, насколько хорошо удастся воплотить его на экране. Спешим обрадовать: маленький пушистый доктор гармонично вписался в окружение и в команду Соломенной шляпы. И речь не только о качестве его CGI-модели. Главная драматическая предыстория сезона — серия о Чоппере и его отце — это один из лучших эпизодов сериала и превосходный пример того, за что фанаты полюбили «Ван-Пис».

Не уступает милому доктору и капитан Смокер. Этот мужественный, суровый острослов с двумя сигарами во рту служит неплохой заменой Михока и Шанкса, которых в сезоне почти нет. Его боевые сцены с дымовым фруктом вышли очень зрелищными. Расследование, которое Смокер ведёт вместе с заместительницей Тасиги, — вторая сюжетная линия сезона, пусть она и занимает не так много хронометража.

Ещё одна находка — Лера Абова в роли Нико Робин. Она крадёт каждую сцену со своим присутствием — неудивительно, что в адаптации её роль немного расширили. Например, сцены с первым появлением Робин в манге не было — а в сериале она пробирает до мурашек. Мисс Уэнсдей в исполнении Чаритры Чандран тоже хороша — актрисе превосходно удаётся изобразить и благородство, и умение подстраиваться под ситуацию, и внутренние переживания. А ещё она полезна в бою и благодаря своим навыкам не раз выручает Соломенных шляп.

Благодаря актёрской игре раскрылись и номерные агенты «Барок Воркс». Мистер 3 (Дэвид Дастмалчян) словно сошёл со страниц манги. А вот его напарница Мисс Голденвик (София Энн Карузо) стала совершенно другим человеком и больше не теряется на фоне эпатажного скульптора. Образ, который для неё выбрали авторы, мы уже видели много раз — так что насколько преображение получилось удачным, каждый решит для себя сам.

Впрочем, новые герои — это ещё не всё. Как там поживают старые? Что ж, теперь команда Соломенной шляпы укомплектована, а это значит, что химия между персонажами достигла невиданных высот. Перепалки Санджи и Зоро, острые замечания Усоппа и Нами, Луффи и его энтузиазм — даже когда герои просто общаются, за этим приятно наблюдать. Да и раскрывают их создатели сериала очень грамотно: например, Зоро перестал быть эджлордом с каменным лицом и больше похож на прямолинейного недотёпу из оригинала. Кстати, на его счету лучшая шутка и лучший фансервис сезона. А ещё самая зрелищная боевая сцена — битва против сотни убийц в третьем эпизоде — наверняка лишит вас дара речи. Это почти уровень Джона Уика!

Зоро в этом сезоне очень любят. Сцена с новыми мечами восхитительна

Арка Литл Гарден стала полноценным бенефисом Усоппа — теперь, в отличие от первого сезона, его изображают именно таким, каким он и должен быть. А вот к Луффи (Иньяки Годой) всё ещё есть вопросы. Он вроде бы объединяет команду и пышет энергией — но при этом почти не совершает поступков, которые заставляют поверить в его мечту стать королём пиратов. В угоду остальным героям и бюджету Луффи держат в узде — а ведь все вокруг (кроме главного злодея будущего третьего сезона и Смокера) ему вообще-то не соперники.

В каждом эпизоде герои говорят по душам и укрепляют свою связь, формируя то самое эмоциональное ядро, вокруг которого строится «Ван-Пис». На это работает всё: даже небольшая ссора прекрасно раскрывает отношения персонажей. Особенно удачно получился Санджи, который в этом сезоне взял на себя роль заботливого старшего брата. Создатели внезапно решили раскрыть его прошлое — а ведь читатели манги добирались до этой истории почти двадцать лет!

И это важный момент. Второй сезон начал вовсю использовать масштабный сюжет первоисточника, чтобы вставлять многочисленные отсылки, намекать на будущие события и раньше времени вводить в историю ключевых персонажей, не нарушая при этом канон. Разумеется, для фанатов это подарок (я пищал, когда в первом эпизоде одному зеленоволосому персонажу дали не просто камео, а полноценную роль) — но также это иллюстрирует общий подход создателей. Они осознают, что в коротком сериале, в отличие от бесконечных манги и аниме, до многих событий дело просто не дойдёт, — а потому включают в сюжет героев, которые в первоисточнике появились гораздо позже. А ещё они не стесняются убивать персонажей — не то что Эйитиро Ода. И, кстати, такой подход делает местных злодеев более жуткими.

Но, несмотря на это, история придерживается манги — благодарим всё того же Оду и шоураннера Мэтта Оуэнса, которые настояли на том, чтобы ни один из островов не вырезали в угоду арки Алабасты. Хотя без небольших изменений, конечно, не обошлось — и некоторые оказались очень удачными. Например, разрешение конфликта с китом Лабуном вышло более трогательным, чем в аниме.

Джефф Уорд обаятелен в роли Багги, хотя его в этом сезоне совсем мало

Впрочем, ложка дёгтя в этой бочке мёда тоже найдётся: иные решения создателей выглядят отсебятиной, которую тихонько вставили в сюжет, когда Ода отвернулся. Прежде всего, монстры, придуманные для сериала, не вписываются в сказочный мир «Ван-Писа». Их роль очевидна — занять команду экшеном, пока Луффи дерётся с главным злодеем (к слову, Вапол, сыгранный Робом Коллетти, вызывает восторг и лютую ненависть, как ему и положено), а также создать ощущение кульминации — однако лучше они из-за этого не становятся. Да и первая экшен-сцена, где появляется Альвида, — просто позорище. И дело даже не в том, как глупо обезвреживают Луффи (в манге было ещё глупее), а в том, как это снято. Великаны Дори и Броги получились неплохо, но иногда их ужимки снижают эффект погружения. В то же время сцена убийства золотой рыбки вышла шикарной.

«Ван-Пис» — всё ещё не идеальный сериал. Диалоги здесь бывают корявыми, а любовь создателей к крупным планам может не на шутку раздражать. Кроме того, во втором сезоне явно недожали или вовсе убрали некоторые сцены первоисточника. И всё же любовь к материалу никуда не делась — и она отлично видна в каждой серии. Атмосфера дурашливого, красочного приключения, которое иногда вызывает безудержный хохот, а иногда пробивает на слезу, стала только гуще. Теперь в сериале больше взаимодействия персонажей, больше радостных и трогательных моментов, больше крутого экшена, в конце концов! Я всё ещё не знаю, как должна выглядеть идеальная игровая адаптация аниме, но «Ван-Пис» подобрался к этому определению ближе всех.

Выдра в пижаме и с пулемётом верхом на стервятнике. В этом весь «Ван-Пис»

Авторы доказали, что успех первого сезона не был случайностью. Но продолжение станет для них серьёзным испытанием. Во-первых, приключения на разных островах сменятся цельной историей про гражданскую войну в пустынном царстве. Во-вторых, Чоппер, как часть команды, должен будет появляться в каждом эпизоде — а это повысит затраты на VFX. В-третьих, Мэтт Оуэнс покинул проект после второго сезона — так что возникают опасения, смогут ли создатели защитить «Ван-Пис» от излишнего вмешательства руководства Netflix. Будем верить в лучшее — и ждать возвращения пиратов Соломенной шляпы в следующем году.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.