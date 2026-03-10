Мультфильм «Арко»: почему французская «Гостья из будущего» претендует на «Оскар»

«Арко» — французский мультфильм, номинированный на «Оскар» , который до недавнего времени мало кто видел . Он формально числится новинкой 2025 года, но до 2026-го не выходил ни в широкий международный прокат, ни на стримингах. Только после номинации о нём наконец заговорили везде. А в нашей стране его и подавно смотрели лишь избранные (например,

авторы «Мира фантастики»

, которые о нём говорят давно).



