Мультфильм «Арко»: почему французская «Гостья из будущего» претендует на «Оскар»

Мальчик Арко живёт в далёком будущем — в 2932 году, где люди путешествуют во времени при помощи летающих костюмов. Родители не берут малыша с собой в экспедиции, поэтому он сам угоняет костюм — и терпит крушение в далёком прошлом… в 2075 году. Местная девочка Айрис пытается помочь новому другу вернуться домой.
«Арко» — французский мультфильм, номинированный на «Оскар», который до недавнего времени мало кто видел. Он формально числится новинкой 2025 года, но до 2026-го не выходил ни в широкий международный прокат, ни на стримингах. Только после номинации о нём наконец заговорили везде. А в нашей стране его и подавно смотрели лишь избранные (например, авторы «Мира фантастики», которые о нём говорят давно).
И это обидно, ведь «Арко» — действительно хорошая работа. Душевная, красивая, а главное — научно-фантастическая. Режиссёр и сценарист Уго Бьенвеню воплощает здесь именно то, что анимация умеет делать лучше всего: яркие и удивительные миры.
Не напрягайте память: вы вряд ли слышали об этом французском аниматоре. Для Бьенвеню это полнометражный дебют, прежде он снимал лишь короткий метр да мультсериалы. Тем удивительнее такой стремительный взлёт — теперь за будущими проектами Уго обязательно надо следить.
И всё же за «Арко» стоит одно известное имя — Натали Портман. Актриса, известная по ролям в «Чёрном лебеде» и «Звёздных войнах», сама живёт во Франции. Она и стала ангелом-хранителем мультфильма — его продюсером и самой известной из актёров озвучания. Её голосом говорит мама девочки Айрис в английской версии.
Голограмма справа звучит как Натали Портман. А по-французски героиню озвучила Альма Ходоровски — внучка великого авангардиста Алехандро
Многие только и знали про «Арко», что он французский, и на этом основании делали далеко идущие выводы. Его заранее сравнивали с кроваво-эротичными комиксами Мёбиуса и Ходоровски, сюрреалистичными мультфильмами Лалу, взрослым киберпанком «Марс Экспресс». Но Франция — страна большая и населённая разными творцами. Французская фантастическая анимация — это не жанр, а, скорее, школа. Каждый выходец из неё индивидуален. Так, первая работа Уго Бьенвеню по сюжету и духу скорее напоминает «Гостью из будущего», аниме Мамору Хосоды или Макото Синкая.
Уютная история о приключениях детей
Нет, «Арко» — это не кислотное безумие. Это добрая и душевная история про детей и фантастическую повседневность — в удивительных, но уютных декорациях. Мальчик угнал машину времени, встретил добрую девочку из другой эпохи и пережил удивительные и поучительные приключения. Ну, кто посмеет сказать, что это описание не подходит и «Гостье из будущего»?
Главные герои, Арко и Айрис, — дети, даже не подростки. Их любовь — это просто дружба мальчика и девочки. Они совершают понятные детские глупости, ими движут обычные детские страхи, и чаще всего неприятности они создают себе сами. Арко нарушил запрет, чтобы доказать, что он уже большой. Айрис всё скрывает от взрослых и в итоге загоняет себя в ловушку. Ошибка за ошибкой — и вот уже погоня, авария, толпа роботов, чудовищный пожар…
Радужный костюм Арко ни на что такое не намекает. Напротив, оба главных героя растут в традиционных семьях с несколькими детьми
Но при этом в «Арко» нет ни одного злодея. Все конфликты происходят из-за недопонимания, несдержанных эмоций и самоуверенности. Большинство из них можно решить, просто научившись разговаривать и слушать друг друга. Даже троица помешанных на конспирологии близнецов, поначалу напоминающих пиратов из «Гостьи», на деле оказывается не бандитами, а комическими недотёпами, просто слишком любопытными. Эти персонажи вышли особенно «анимешными» по духу — таких чудиков можно встретить, например, у раннего Миядзаки.
«Арко» нельзя отказать в драматизме и чувстве опасности. С героями происходят трагедии, и кончается мультфильм отнюдь не традиционным хеппи-эндом. Но всё же это добрая история про хороших людей в довольно-таки симпатичном фантастическом мире. Даже в двух.
Самое странное и неубедительное в этой истории — что Айрис и Арко говорят на одном и том же языке. Попробуйте-ка понять человека, жившего 900 лет назад!
Две фантастические вселенные служат предупреждением
Всё-таки Арко из своего будущего прилетает в другое будущее. Мир Айрис — 2075 год, который только на первый взгляд похож на наше время. Да, тут люди всё ещё живут в одноэтажных пригородах, ездят на машинах, чатятся по видеосвязи. Из необычного разве что роботы, работающие на любых профессиях, от нянь и школьных учителей до полиции... а ещё, внезапно, купола, которые защищают поселения.
Почему купола? Нет, Айрис с родителями живут не где-нибудь на Венере — это старая добрая Земля. Просто вот так её довели: умирающая природа взбесилась, и чудовищные ураганы перемежаются исполинскими лесными пожарами.
Однако Бьенвеню не рисует шаблонный мир постапокалипсиса с пустошами и рейдерами. Нет, в накрытых куполами и защищённых роботами поселениях человечество сумело сохранить почти идиллическую пастораль. Беда медленно происходит где-то за кадром — и мы уже знаем, чем всё это кончится.
XXX век, где живёт Арко — это такой высокоэкологичный постапокалипсис
Там, откуда родом Арко, старый мир уже погиб — но нашёл способ возродиться. В его время люди живут высоко в облаках на исполинских деревьях. Они летают на радужных «костюмах времени» в далёкое прошлое, чтобы добывать саженцы и постепенно восстанавливать природу. Мы не так много узнаём про этот более далёкий мир, чтобы делать выводы, — но, похоже, люди в нём учли свои ошибки и пытаются сохранить Землю.
Оба мира «Арко» не то чтобы утопии — но, несмотря на все их беды, кажутся по-своему светлыми и пригодными для жизни. Может, отчасти дело в том, что мы глядим на них глазами детей и поэтому видим не столько трудности (только представьте, как непросто было возводить все эти поселения!), сколько яркие краски и добрых людей. И вслед за режиссёром хочется верить, что человечество в будущем и впрямь справится.
А в мире Айрис вкалывают роботы, но планету терзают катаклизмы
Уго Бьенвеню первым же своим мультфильмом сделал маленькое чудо. Оно даже не в красоте — ею в наши дни мало кого удивишь. Оно в оптимизме, которым проникнут «Арко», в том, как уютно и с надеждой он показывает отнюдь не райские миры будущего и, главное, их обитателей. Как создатели верят в добро и в то, что для человечества всё рано или поздно будет хорошо.
За такой мультфильм не грех болеть на «Оскаре», но награда не главное. Главное, что номинация уже привлекла внимание к хорошей картине — которую мы, может быть, рано или поздно увидим и в российском прокате.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.