40 лет «Гостье из будущего». Девочка, покорившая время и 1/6 часть суши

В этом телесериале есть машина времени, обаятельнейший путешественник на ней, оборотни из космоса, знаменитейшая музыкальная тема и посредственные спецэффекты. «Доктор Кто»? Да ну что вы! Давайте по-другому.

Обыкновенный школьник в один погожий день попадает в будущее, встречает космических пиратов, знакомится со смешным роботом, а потом вздыхает по очаровательной большеглазой чудо-девочке. Очередное аниме? Как бы не так…

«Гостья из будущего», как и книги Кира Булычёва об Алисе, — феномен своего времени, занимающий почётное место в зале славы советской кинофантастики. На тот момент уже были сняты «Отроки во вселенной», «Через тернии к звёздам», «Большое космическое путешествие»… Но самой знаменитой детской фантастикой СССР стала именно «Гостья». Почему?

Для начала вспомним завязку сюжета. Школьник Коля Герасимов выходит за кефиром — и ввязывается в приключение. Одноклассник Фима Королёв убеждает его проследить за женщиной в экзотическом платье, посещающей заброшенный дом. Коля натыкается на машину времени и переносится в поздний XXI век.

Поглазев на светлое будущее, он видит в космопорту космических пиратов Весельчака У и Крыса, цель которых — похитить миелофон, прибор для чтения мыслей. Миелофон оказывается в руках Коли. Преследуемый пиратами, он возвращается в своё время, а за ним устремляется и Алиса.

Звучит отлично — лёгкое приключенческое кино для школьников, тут тебе и картины будущего, и злодеи-пираты, и перемещения во времени, ещё и несколько серий.

В реальности всё обстояло не так хорошо. Будущее выглядело так же, как и прошлое. Только местами по нему раскиданы фанерные «телепорты» и индивидуальные летательные средства-флипы, как будто позаимствованные из ближайшего парка культуры и отдыха. Костюмы «пришельцев» и сотрудников Космопорта… ну, видите сами. Ценный миелофон же и вовсе выглядел куском горного хрусталя в чехле от фотоаппарата, даже без пары лампочек.

Конечно, снималось для детей, но на что был расчёт? На бурную фантазию? Для сравнения, на несколько лет позже появилась «Кин-Дза-Дза!», где весь реквизит делался в прямом смысле из мусора — но насколько же веришь в ржавые технологии плюканцев!

Отчасти картину спасли актёры — в фильме сыграли Георгий Бурков, Владимир Носик, Наталья Варлей, а космических пиратов изобразили Вячеслав Невинный и Михаил Кононов. Сцена пыток Коли Герасимова с ворчанием Весельчака «Хочешь велосипед? М? А „Жигули“ хочешь?» многим запомнилась и стала источником острот и анекдотов. Как и робот Вертер, которого в книжном оригинале не было, с его странной манерой разговора, не менее странным смехом и обречённой битвой с жестокими пиратами.

Но конечно же, главной причиной успеха была сама Алиса, а точнее актриса Наташа Гусева. Хрупкая девочка с огромными глазами и мечтательной улыбкой действительно выглядела так, как будто явилась не из этого мира, а как минимум из того самого будущего — не фанерного, а настоящего, где Земля — это цветущий сад, а люди давно покоряют звёзды.

Занятно, что по сути Алиса была мискастом. На книжную героиню куда более похожа блондинистая егоза из «Тайны третьей планеты», но всем запомнилась не она, и тем более не Катя Прижбиляк из «Острова ржавого генерала». Именно Алиса из «Гостьи» смогла показать человека из эпохи, где живёт «пять миллиардов исключительных, знаменитых, одарённых людей».

Образ как будто повлиял и на саму актрису — несмотря на внезапное становление, как бы сказали сейчас, «звездой», звёздной болезни у неё не было. Наоборот, начались проблемы со спиной из-за опущенной головы (чтобы меньше узнавали на улицах), а актёрская карьера завершилась после нескольких фильмов. В итоге Наталья Гусева-Мурашкевич стала биохимиком. Судьба, достойная прототипа.

А вторым столпом, не давшим сериалу кануть в забвение, стала музыкальная тема «Прекрасное далёко», идущая через весь фильм, начиная с открывающих титров. Она играет где-то на заднем фоне, становится то быстрой и озорной, то мягкой и спокойной — и в финальной сцене звучит во всей своей красе. Так в приморском городе извилистые улицы, покрытые брусчаткой и поросшие пышной зеленью, доносят далёкий шум и запах соли вместе с ветром — и вот впереди вспыхивает ртутная водная гладь, вся в искрах и бликах. Так и концовка венчает сериал — рассказ Алисы о том, кем станут её друзья в будущем, и возвращение в своё «прекрасное далёко» под душераздирающую — в хорошем смысле песню — Энтина и Крылатова.

Пусть встреча с девочкой из будущего имеет горько-сладкий финал, в этой истории нет печали. Сейчас, конечно, мы знаем, что будущее оказалось не таким прекрасным и полным гуманизма, покорением далёких планет не пахнет — свою-то сохранить бы, утопающую в загрязнении и грызне государств. Но каждый раз мягкая улыбка уходящей Алисы говорит, что всё будет хорошо, и как-то в это веришь.

Лиловый Шар В 1987 году вышло продолжение — фильм «Лиловый шар» по одноимённой книге. Алиса, Зелёный, Селезнёв и Громозека попадают на жуткий заброшенный корабль, когда-то заложивший на Земле бомбу с вирусом ненависти. Древние протоколы никто не отменил, и оружие вот-вот сработает. Корабль помещают в карантин, а времени мало… Звучит как завязка неплохого фантастического триллера, но это детская сказка. И дело не в какой-то советской цензуре, а в первоисточнике. Во второй половине фильма Алиса отправляется в Эпоху Легенд, в которой на Земле жили сказочные персонажи — Кощей, Баба-Яга, драконы, волшебники. Всё это резко контрастировало с серьёзным научно-фантастическим началом. К тому времени Алисе (точнее, Наталье Гусевой) было уже 15 лет, да и её поклонники подросли — а им предложили Царевну-Лягушку и тряпичных драконов. Странным оказалось и решение взять актёров из предыдущего фильма на другие роли — чубаккоподобный Громозека здесь не кто иной, как Вячеслав Невинный, капитан Зелёный — физрук из «Гостьи», он же Вячеслав Баранов, волшебник Уух — дед Павел (Владимир Носик)… Сама Алиса сохранила бесконечное обаяние, но полагаться только на него явно не стоило. Увы, «Лиловый шар» даже близко не смог повторить успеха «Гостьи из будущего».

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