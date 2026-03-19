«Удачи, веселья, не сдохни»: «Чёрное зеркало» в стиле «Идиократии»

Обычный вечер в закусочной Лос-Анджелеса прерывает странный человек. Он похож на бездомного, а точнее, на городского сумасшедшего — обмотан проводами, полиэтиленом и прочим мусором, но утверждает, что прибыл из будущего, чтобы предотвратить конец света. Для этой благородной миссии ему нужны союзники — их он и пытается набрать среди случайных посетителей кафе.

Good Luck, Have Fun, Don't Die Жанр: хронофантастика, чёрная комедия, боевик Режиссёр : Гор Вербински В ролях : Сэм Рокуэлл, Джуно Темпл, Хейли Лу Ричардсон, Майкл Пенья и другие Премьера : 13 февраля 2026 (мир), 10 марта 2026 (онлайн) Похоже на : « Чёрное зеркало » (с 2011), « Терминатор 2 » (1991), «12 обезьян» (1995), «Идиократия» (2005) Фильмография Гора Вербински пестрит разнообразными сюжетами и жанрами. Никогда не знаешь, что от него ждать дальше — жуткий хоррор про девочку из колодца или мультфильм про хамелеона в шляпе («Ранго», между прочим, получил «Оскар» в 2012 году). После провала «Одинокого рейнджера» (2013) и прохладного приема критиками «Лекарства от здоровья» (2016) Вербински долго находился в творческом поиске, пока не наткнулся на сценарий Мэттью Робинсона.

Изначально Робинсон планировал сериал, но материала для него оказалось маловато, поэтому проект превратился в полнометражный фильм. В нём были путешествия во времени, злые технологии и тонны безумия в стиле Терри Гиллиама. «Заверните», — подумал режиссёр, и работа над фильмом началась.

Долго тянуть с релизом было нельзя. В основе сюжета — проблема искусственного интеллекта, который сейчас развивается так быстро, что кино в любой момент могло потерять актуальность. Поэтому из скромного по голливудским меркам бюджета в 20 миллионов долларов постарались выжать всё возможное — главным образом, отличных актёров во главе с Сэмом Рокуэллом (тоже, кстати, лауреатом «Оскара»).



Рокуэлл играет посланника из будущего, который врывается в закусочную в начале фильма. Если честно, таких «пророков» хватает в каждом городе — они говорят, что конец близок, призывают покаяться, и что-то вещают про планету Нибиру. Поверить такому персонажу сложно, поэтому, чтобы набрать спасательную команду среди посетителей, ему приходится применять добровольно-принудительный метод. Опасность для человечества, по его версии, представляет ИИ, на борьбу с которым и собирается этот горе-отряд. Загибайте пальцы — подробностей раскрывать не будем, но суть конфликта тут почти такая же, как в «Терминаторе».

Пожалуй, главное, что с самого начала помогает удержать внимание и не отвлечься на смартфон при просмотре, — это харизма ведущего актёра и забавные диалоги. Шутки попадаются действительно смешные — это, ко всему прочему, чёрная комедия, так что иногда от них слегка темнеет в глазах. Часть сюжета подаётся в виде вставных новелл о прошлом персонажей — например, в предыстории героини Джуно Темпл речь идёт о школьном расстреле. Во вселенной фильма можно просто заменить ребёнка идентичным клоном, а если с ним снова случится незадача, в новой версии можно поиграть с ростом, характером и встроенной рекламой.

Таких новелл тут несколько, и они (снова загибаем палец) напоминают эпизоды «Чёрного зеркала». Разница лишь в том, что подача здесь исключительно комедийная — настоящей драмой тут и не пахнет. Это максимальное утрирование, развесёлый абсурд в духе « Всё везде и сразу » или даже «Идиократии» (загибаем, загибаем). Путешествия во времени напоминают о «Дне сурка» или даже скорее о « Зависнуть в Палм-Спрингс », иллюзорность реальности о « Матрице », а беспощадный метаюмор — о «Хижине в лесу ». Если немного подумать, можно вспомнить ещё пару референсов, но суть, пожалуй, ясна. Почти всё, что есть в «Удачи, веселья, не сдохни», мы уже где-то видели.

Иронично, но кино, которое так громогласно вещает об опасности нейросетей, само как будто написано нейросетью, потому что напоминает компиляцию пары десятков других отличных историй. Это либо воистину гениальный уровень метаиронии, либо немного грустная вторичность. Тем не менее дежавю не мешает получать удовольствие от фильма. Он крайне динамичный, по-хорошему чудаковатый и хаотичный от начала до конца.

Тут много нелепых смертей, неожиданных ситуаций, и даже есть героиня, у которой аллергия на мобильную связь и интернет. Режиссёр явно ей симпатизирует, и здесь особенно явно проявляется вторая серьёзная проблема фильма. Вербински на пару со сценаристом — намеренно или нет — собрали все бумерские клише об интернете и видеоиграх. Технологии зомбируют, провоцируют насилие, и вообще: быстро положил телефон и вышел на улицу смотреть, как прекрасен мир без ИИ-котиков!

Сложно спорить с тем, что нейросети действительно вызывают некоторую тревогу, а смартфон для многих уже давно стал продолжением руки. Но настолько лобовая критика технологий вряд ли хоть кого-то проймёт по-настоящему. Более вероятная реакция — насмешливое «окей, бумер» или «дед, пей таблетки». Не хочется думать, что режиссёр настолько выпал из реальности — его назидания годятся к употреблению разве что как элемент того же утрирования. Как-никак, технологии уже неотъемлемая часть нашей жизни, и с ними нужно не бороться, а учиться сосуществовать.

Не самый внушительный бюджет одновременно и идёт фильму на пользу, и портит его. С одной стороны, «Удачи, веселья, не сдохни» смотрится как талантливое инди-кино, реквизит для которого нашли на ближайшей свалке — когда у авторов мало денег, приходится на всю катушку включать творческую смекалку. Посланник из будущего — местный вариант Джека Воробья, не менее эксцентричный благодаря костюму и повадкам. Вербински любит таких героев — это всё тот же странноватый циник с золотым сердцем. Шутка ли, несмотря на то что он называет спутников расходниками, он пытается спасти человечество вот уже в 117-й раз!

С другой стороны, именитый режиссёр и актёры не последней величины плохо сочетаются со стыдной компьютерной графикой и подчас нелепыми визуальными гэгами. Тут уже как ни старайся, на творческий замысел списать не получается — на современные спецэффекты просто не хватило денег. Сложно переживать за героя, на которого угрожающе идёт маленький мультяшный робот, будто из видеоклипов или рекламы нулевых.

Фильм называют дерзким и глубоким, но на деле в нём недостаёт ни дерзости, ни глубины. Персонажи не вызывают сопереживания (у нас тут всё же чёрная комедия), одна-две шутки на грани допустимого компенсируются более традиционным и безопасным юмором, а посыл в духе «нейросети нас погубят» уж слишком поверхностный, хоть и для наглядности проиллюстрирован зловещим нейрослоповым монстром. Некоторые детали сюжета не объясняются до самого конца (как люди будущего узнали, что нужно именно это кафе?).

Вместе с тем «Удачи, веселья, не сдохни» — лёгкое и увлекательное зрелище, которому можно простить всю его вторичность и простоту. Это определённо не желанное триумфальное возвращение для Гора Вербински, который несомненно был и остаётся хорошим режиссёром. Его новое кино сложно воспринимать всерьёз хоть в каком-то из аспектов, да оно и не особенно старается быть серьёзным, просто отрывается насколько может. Кстати, в качестве композитора Вербински пригласил старого знакомого Джеффа Занелли, который помогал в работе над саундтреками к «Пиратам» и «Одинокому рейнджеру».

Странное кино, причём и в хорошем, и в плохом смыслах. Где-то вторичное, где-то избыточное, где-то недостаточное, но точно безумно весёлое. Сэм Рокуэлл прекрасен, диалоги забавные, шутки в основном смешные. Что ещё нужно для приятного вечера перед телевизором, спросите вы?

