Самые-самые... странные виды спорта





Как утверждает девиз федерации, этот спорт совмещает в себе «острые ощущения от экстремальной активности и удовлетворение от хорошо выглаженной рубашки». Спортсмен должен не только затащить утюг и доску в совершенно невозможное место, но и качественно выполнить задачу по разглаживанию складок на типовой сорочке.





Изобрёл экстремальную глажку в 1997 году англичанин Фил Шоу, а двумя годами позже он провёл промо-тур нового вида спорта — и тот внезапно снискал популярность

Пожалуй, самый абсурдный и сумасшедший спорт, какой только возможно придумать, — это экстремальная глажка белья. Причём всё по правилам — существует официальная федерация, выделяющая ряд гладильных дисциплин. Например, глажку белья на экстремальных высотах (гладильный альпинизм), на крышах движущихся автомобилей или мчащихся моторок и даже подводную глажку!