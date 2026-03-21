КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Удачи, веселья, не сдохни»: «Чёрное зеркало» в стиле «Идиократии»
«V значит вендетта». Как создавался бунтарский фильм про идею под маской
7 фантастических историй, которые могли бы стать идеальной ролевой игрой
«Проект Конец света»: настоящая научная фантастика, где наука и Гослинг спасают два мира

Классика

«Гарри Поттер»: все фильмы от худшего к лучшему
Как Чужой изменил кино и игры
Наука
#кунсткамера#Топ#спорт

Самые-самые... странные виды спорта

Тим Скоренко
21 марта 12:00
6555
4 минуты на чтение
Вы ведь за здоровый образ жизни? Бегаете по утрам? Жмёте лёжа 100 килограмм 20 раз? Спорт прочно вошёл в нашу жизнь. Даже среди тех, у кого одышка, найдётся не один человек, который припомнит мировой рекорд по бегу на стометровке. Но это скучно. В Книге рекордов Гиннесса есть рекорд, посвящённый дальности метания коровьей лепёшки. И подобных видов спорта — порой смешных, порой страшных, но всегда удивительных — достаточно много. Мы составили наш личный рейтинг самых сумасшедших видов спорта, которые только существуют в мире.

Экстремальная глажка

Theredrocket [CC BY-CA 3.0]

Пожалуй, самый абсурдный и сумасшедший спорт, какой только возможно придумать, — это экстремальная глажка белья. Причём всё по правилам — существует официальная федерация, выделяющая ряд гладильных дисциплин. Например, глажку белья на экстремальных высотах (гладильный альпинизм), на крышах движущихся автомобилей или мчащихся моторок и даже подводную глажку!

Как утверждает девиз федерации, этот спорт совмещает в себе «острые ощущения от экстремальной активности и удовлетворение от хорошо выглаженной рубашки». Спортсмен должен не только затащить утюг и доску в совершенно невозможное место, но и качественно выполнить задачу по разглаживанию складок на типовой сорочке.

Изобрёл экстремальную глажку в 1997 году англичанин Фил Шоу, а двумя годами позже он провёл промо-тур нового вида спорта — и тот внезапно снискал популярность

Чемпионат мира по корче рож

Томми Мэттинсон, многократный чемпион мира по гримасам

SWNS

Первое известное соревнование «кто скорчит самую жуткую рожу» было проведено в далёком 1267 году на учреждённой королём Генрихом III Крабовой ярмарке в британском городке Эгремонт. Ярмарка ежегодно проводится до сих пор, и проходящее в её рамках соревнование на самую страшную рожу официально называется Чемпионатом мира по корче рож.
Самым знаменитым «мордоворотом» в истории стал Томми Мэттинсон, который завоёвывал чемпионский титул 15 раз в период с 1986 по 2010 год. А четырёхкратный чемпион Питер Джекман в 2000 году специально удалил себе все зубы, чтобы быть ещё страшнее. Ещё неизвестно, кто победил бы в знаменитом соревновании перед Нотр-Дамом, которое в романе «Собор Парижской Богоматери», как известно, выиграл Квазимодо.

Гонки на кроватях

Lehigh University

Вообще, чуть ли не 90% всех сумасшедших видов спорта родились в Великобритании. Гонки на кроватях — тоже оттуда, из Северного Йоркшира. Первое соревнование такого плана было проведено в городке Нэйрсборо в 1965 году, и к нему допускались исключительно команды различных армейских частей.
Вскоре соревнования снискали популярность, распространились по миру, и в них стали принимать участие все желающие. В одной команде — семь человек, один из которых должен лежать на кровати. Кровать имеет четыре ролика, но при этом она обязательно должна быть плавучей, так как команде приходится преодолевать и водные препятствия (пересекать реку вброд). Типовая дистанция забега на кровати составляет 3 километра.

Выманивание червей

Грэм Шоу [CC BY-CA 2.0]

Ещё один оригинальный вид спорта придумали в городе Уилластон, графство Чешир. Там уже более 40 лет проводится Чемпионат мира по выманиванию земляных червей. Задача спортсменов — за заданный промежуток времени выманить на свет как можно больше обычных червей, которых затем можно использовать в качестве наживки. Каждый участник «работает» на участке 3x3 метра в течение 30 минут; червей нельзя выкапывать, но можно воздействовать на них вибрацией, чтобы они сами выползали на поверхность.

Мировой рекорд установила в 2009 году десятилетняя девочка, выманившая из-под земли 567 червей. Впрочем, некоторую роль тут, конечно, играет и везение.

Спорт или музыка?

Нет, девушка не одержима злым духом. Она выступает в финале Чемпионата по игре на воздушной гитаре

Agwc [CC BY-CA 4.0]

Иногда странные соревнования находятся на стыке спортивных состязаний и чего-то совершенно иного, например, литературы или музыки. В Финляндии ежегодно проводится Чемпионат по игре на воздушной гитаре. Это сродни фигурному катанию или художественной гимнастике, только на сцене.

Участники одеты и ведут себя, как будто они — рок-гитаристы на концерте, но при этом в руках у них нет никаких гитар! Оценивается точность движений, поведение, пластика и соответствие позиций пальцев аккордам звучащей мелодии. В целом получается довольно смешная пантомима.

Футбол на одноколёсных велосипедах

На чём только не играют в футбол — и на лошадях, и на мотоциклах, и на лодках. А вот в Техасе играют в футбол на унициклах, то есть на одноколёсных велосипедах. Конечно, за основу взяли американский футбол — игроки используют удлинённый мяч, до которого можно дотрагиваться как ногами, так и руками.

Степень контакта в играх Лиги унициклетного футбола не меньше, чем в обычном американском футболе, и травмы случаются довольно часто. С этим видом спорта схож так называемый циклобол, где участники используют двухколёсные велосипеды, но при этом мяч можно подбивать только колёсами.

Куперсхиллская сырная гонка

Чиз-роллинг — один из самых известных безумных видов спорта. Каждый год в последний понедельник мая близ Глостера (Англия) проводится так называемая Куперсхиллская сырная гонка. Суть в том, что уже почти 200 лет с местного холма запускают вниз большую круглую головку сыра, которая, разгоняясь, может достигать скорости в 110 км/ч! А все желающие стартуют по свистку вслед за ней — вниз с холма, сломя голову и забыв об осторожности.
Чиз-роллинг довольно травмоопасен, поэтому внизу всегда ждут кареты скорой помощи. Иногда травмы получают и зрители (например, в 1997 году было зарегистрировано 33 травмы). Ныне масса сыра ограничена пятью килограммами, хотя в прошлые годы головка могла весить и все двадцать. Победителем объявляется тот, кому удаётся поймать головку у подножия холма, — он и получает сыр в качестве приза.

Свинья и «Форд»

С 1925 года в Тилламуке (Орегон, США) проводится потрясающая автогонка под названием Pig’n’Ford. Гонщики ездят на старых Ford T со снятыми кузовами, то есть, по сути, на голых шасси, по грязевому овалу. «Фишка» гонок в том, что после выстрела стартового пистолета пилоты должны подбежать к небольшому загончику для поросят, схватить поросёнка, сесть с ним за руль, завести машину и проехать круг, после чего поменять поросёнка на нового.

Гонка продолжается три круга. Задача — проехать их быстрее всех, параллельно меняя поросят и ни в коем случае не выпуская животное из рук. А вести одной рукой машину, зажимая другой поросёнка, — та ещё задача!

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Тим Скоренко

Журналист, музыкант, поэт.

Рекомендуем
Охота на сокровища астероидов: золотая лихорадка будущего
Фаланга, манипула, хирд. Как держали строй древние воины
«Назад в будущее» vs реальный 2015 год: где моя летающая доска?
Мир фантастики № 268 (март 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Наука

Пневматические поезда: краткая история путешествий по трубам

Наука

Достичь Луны: все этапы космической гонки за право сделать маленький шаг
«Джемини» против «Восходов»

Наука

Самые-самые... странные пистолеты: зонт, книга и губная помада
Пиф-паф! Ого-го!

Наука

Самые-самые... интересные фальшивые здания
Говорят, дом-то ненастоящий!

Наука

Торговля в древние времена: караваны, купцы и чеканные монеты
У этих продавцов всегда был товар, если у тебя были монеты, друг

Наука

Что такое экзопланеты? История изучения внесолнечных миров
Сёстры Земли в дальнем космосе

Наука

Мегалиты: кто ставил на Земле гигантские глыбы?
Просто поставьте камень на камень...

Наука

Наука замерзать: что мы знаем о снеге и снежинках
Крошечные падающие звёзды

Наука

Космический новый год. Как сменяются года на других планетах
Как устроен год у других планет, звёзд и даже самой Вселенной.

Наука

Две эктоплазмы за этот столик! История и критика спиритизма
Тему этого материала нам продиктовали призраки
Показать ещё
Рекомендуем
Настоящая история Деда Мороза
Если бы динозавры не вымерли
Достичь Луны: все этапы космической гонки за право сделать маленький шаг
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты