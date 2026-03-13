КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

#УжасноеБали: 5 современных фильмов ужасов из Индонезии
Мультфильм «Прыгуны»: чего ждать от «оригинального» хита Pixar, чтобы не ошибиться в нём
Мультфильм «Арко»: почему французская «Гостья из будущего» претендует на «Оскар»
«Горец»: вселенная бессмертных и её воплощения

Классика

Заблуждения: Космос в кино
Боди-хоррор: 10 фильмов, которые помогут понять жанр
Блоги|Книги
#Что почитать#фэнтези#Терри Пратчетт

Что почитать? 6 книг с необычным местом действия

Издательство «Эксмо»
13 марта 12:00
1063
3 минуты на чтение
Весной в издательстве «Эксмо» выходит роман Саманты Сотто Ямбао «Луна на воде» — история о таинственном ресторане в Токио, куда люди приходят, чтобы изменить свою жизнь. А платят в нём событиями из прошлого...
В ожидании новинки рассказываем о шести фантастических книгах, в которых сеттинг тоже играет важную роль. Порой место действия определяет не только настроение истории, но и поступки героев — а то и вовсе становится полноправным персонажем и влияет на сюжет.

Ольга Богатикова

«Кошачий глаз в волшебный час»

Место действия в романе Ольги Богатиковой уютный ломбард. И непростой — в том, как именно он устроен, главной героине по имени Светлана только предстоит разобраться. Но кое-что понятно сразу. Например, здесь живёт милый кот Сташек, а клиентам предлагают необычную услугу: они могут не только сдать ненужные вещи, но и приобрести чьи-то воспоминания. Правда, цена такого сокровища высока...

Терри Пратчетт

«Цвет волшебства»

Плоский мир — одно из самых необычных местечек на фантастической карте. Он стоит на четырёх слонах, а те на огромной черепахе. Вполне логично, что в таком причудливом месте происходит много странных событий и обитают странные личности. Например, трусливый волшебник Ринсвинд и первый турист Плоского мира Двацветок. Вместе им предстоит выдержать немало испытаний, а ещё повстречать троллей, драконов, волков и даже СМЕРТЬ.

Кстати, во время своих приключений герои заглянут в ещё одну яркую локацию: Незримый Университет, который находится в городе Анк-Морпорк. Увидеть его можно, только если он сам этого захочет. А стать студентом этого учебного заведения посчастливится (ну или не очень...) лишь тому, кто видит октарин, титульный цвет волшебства.

Эмили Дж. Тейлор

«Отель “Манифик”»

Отель «Манифик» перемещается по всему миру и исполняет желания людей. Но не для всех открыты его двери. Главная героиня, Жани, устраивается туда служанкой, чтобы поправить дела своей семьи но, чем дольше она работает, тем больше страшных тайн узнаёт. А затем сестра Жани таинственным образом пропадает...

Анастасия Бэйланд

«Профессор без души»

Действие этого романа происходит в университете заклинателей. Здесь студентов учат контролировать энергию ци, а также сражаться с монстрами и мистическими существами. На первый взгляд, напоминает романы в жанре «тёмная академия» — однако в «Профессоре без души» к ним добавляется необычная китайская эстетика. В книге несколько героев: первокурсник с тяжёлым прошлым, студент, который утратил свои способности, и преподаватель, потерявший тело.

Анни Юдзуль

«Цукумогами»

Городское фэнтези о везунчике по имени Уэда Кёичиро. Однажды он стал свидетелем ужасного преступления но сам чудом уцелел. Теперь его мучает лишь один вопрос: почему он остался в живых? Раскрыть тайну Уэде помогают необычные существа — цукумогами, или, другими словами, ожившие вещи.

Рошани Чокши

«Последняя сказка цветочной невесты»

Ретеллинг сказки о Синей Бороде, действие которого происходит в таинственном Доме Грёз. Всё начинается с того, что главный герой романа женится на Индиго Максвелл-Кастеньяде прекрасной наследнице огромного состояния. Девушка просит его лишь об одном: не копаться в её прошлом. Казалось бы, ничего сложного. Но, оказавшись в том самом Доме Грёз, герой понимает: у его супруги слишком много мрачных, даже мистических тайн. И одна из них связана с пропажей названой сестры…

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Издательство «Эксмо»
#Что почитать#фэнтези#Терри Пратчетт
Рекомендуем
Мастер-класс. Создание персонажей от Алана Мура
Путеводитель по книгам Толкина: как ориентироваться в произведениях Профессора?
«Вспомнить всё» Верховена: трудная история создания
Мир фантастики № 268 (март 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Блоги

Читаем книгу: Татьяна Богатырёва — «Хранители времени»

Блоги

Любовь и тёмная магия: новинки в жанре фэнтези
Четыре истории о магии, силе и свободе.

Блоги

Холодные миры: 6 мрачных историй для последних зимних вечеров
Тёмное фэнтези для тёмного февраля.

Блоги

Читаем книгу: Мария Понизовская — «Маскарад Мормо»
Отрывок, в котором главная героиня выбирает себе новое имя, а затем пытается выдержать неприятный семейный ужин

Блоги

От шаманов до духов тайги: 6 книг в жанре этнофэнтези
Оживающие легенды коренных народов России

Блоги

Что почитать? 6 очень зимних мистических книг
Бр-р-р-р!

Блоги

Графический роман «Хоукмун»: как классика мрачного фэнтези обретает новую форму
Сбор средств на выход второго графического «Хоукмуна».

Блоги

История Мэри Шелли: жизнь и творчество матери научной фантастики
Женщина, которая придумала чудовище

Блоги

Город дирижаблей и безумных учёных: цикл Владимира Торина «Таинственные истории из Габена»
Авантюры, тайны, загадки

Блоги

«Мы переодели Крокодила Гену в джинсы». Беседа с креативным директором «Союзмультфильма»
Как сделать нового Чебурашку, когда до тебя уже всё сделали.
Показать ещё
Рекомендуем
Какими могли быть «Хребты безумия» Гильермо Дель Торо: читаем сценарии
«Назад в будущее»: как создавался фильм. Другой Марти и черновики сценария
За что я люблю Кристофера Нолана и его фильмы
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты