Что почитать? 6 книг с необычным местом действия

Плоский мир — одно из самых необычных местечек на фантастической карте. Он стоит на четырёх слонах, а те —

на огромной черепахе. Вполне логично, что в таком причудливом месте происходит много странных

событий и обитают странные личности

. Например, трусливый волшебник

Ринсвинд и первый турист Плоского мира Двацветок. Вместе им предстоит выдержать немало испытаний, а ещё повстречать

троллей, драконов, волков

и даже СМЕРТЬ.



