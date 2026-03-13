Что почитать? 6 книг с необычным местом действия

Плоский мир — одно из самых необычных местечек на фантастической карте. Он стоит на четырёх слонах, а те — на огромной черепахе. Вполне логично, что в таком причудливом месте происходит много странных событий и обитают странные личности. Например, трусливый волшебник Ринсвинд и первый турист Плоского мира Двацветок. Вместе им предстоит выдержать немало испытаний, а ещё повстречать троллей, драконов, волков и даже СМЕРТЬ.
Кстати, во время своих приключений герои заглянут в ещё одну яркую локацию: Незримый Университет, который находится в городе Анк-Морпорк. Увидеть его можно, только если он сам этого захочет. А стать студентом этого учебного заведения посчастливится (ну или не очень...) лишь тому, кто видит октарин, титульный цвет волшебства.