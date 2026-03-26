Джеймс С. А. Кори «Милость богов». Умереть стоя или жить на коленях?

Звучит как типичное начало романа про затерянных в космосе колонистов, но не совсем. Да, анджиинцы не знают, откуда явились сюда вместе со своими коровами, собаками и огурцами, но в самом факте не сомневаются. Дело в том, что аборигенная жизнь на Анджиине имеет совсем другую природу. Местные организмы не могут ни питаться, ни служить пищей земным, вообще никак с ними взаимодействовать.









Но теперь есть шанс всё изменить благодаря ошеломляющему открытию группы биологов под руководством харизматичного гения Тоннера Фрейса. Именно поэтому сегодня среди учёных грандиозный праздник, а лицо Тоннера глядит со всех экранов. И именно поэтому, когда назавтра с неба обрушиваются инопланетные захватчики, убивают разом миллионы людей, а из оставшихся забирают лучших, группа Тоннера попадает на звездолёт чужаков. Учёным предстоит продолжить свои исследования на планете карриксов — невероятно могущественных, абсолютно непобедимых, чья империя охватывает сотни миров в нескольких галактиках. Все разумные существа в понимании карриксов делятся на два типа: полезные — их империя ассимилирует и будет использовать. И беспо лезные — их надлежит уничтожить. Именно чтобы выяснить, к какому типу относится человечество, пришельцы и увозят с Анджиина его лучших представителей.





Главный герой Дафид — младший лаборант в группе Тоннера. Учёный из него неважнецкий, и в команду его взяли не за талант, а за родственные связи с руководством института. Обязанности Дафида до вторжения — мыть пробирки и готовить реактивы, а ещё быть в курсе всех слухов и намерений начальства, чтобы оборачивать их на пользу группе. Оказавшись на чужой планете, среди грандиозных строений и немыслимых технологий, повстречав множество невероятных существ, проходящих ту же проверку на полезность, что и люди, Дафид, сам того не ожидая, возвращается к прежней роли. Он всеми силами старается разобраться в том, что происходит вокруг. Пережитый кошмар не убивает его природного любопытства, а, наоборот, обостряет. Постепенно Дафид становится посредником между своей группой и приставленным к ней карриксом — единственный, кто достаточно изучил мышление захватчиков, чтобы найти с ними если не общий язык, то хотя бы намёк на понимание.





Тем временем другая группа учёных с Анджиина готовит восстание и разрабатывает биологическое оружие, способное убивать карриксов. И здесь наконец мы встречаем главный конфликт романа. Бунтовщики не надеются победить— лишь подороже продать свои жизни. Факт, что их провал станет приговором всему человечеству, никого не останавливает— ведь смерть очевидно лучше жизни в рабстве. Дафиду приходится выбирать. Умереть стоя или жить на коленях? Поддержать безнадёжный бунт и погибнуть героем? Предать своих и спасти множество людей? Читателю авторы дают подсказку, намекая не раз, что именно Дафид много лет спустя станет причиной гибели империи Каррикса. Но ему самому подсказок не положено, только паршивый выбор, кем стать— живым коллаборантом или мёртвым партизаном.



