Книги|Обзоры книг
Джеймс С. А. Кори «Милость богов». Умереть стоя или жить на коленях?

Анна Мистунина
26 марта 15:00
Джеймс Кори — не человек, а творческий союз двух авторов, Дэниела Абрахама и Тая Френка, подаривший миру грандиозный цикл «Пространство»,— отдохнул и возвращается с новой серией. Никаких самоповторов, всё действительно с нуля. Перед нами будущее настолько далёкое, что человечество успело колонизировать Галактику, пережить серию смертельных катаклизмов и напрочь об этом забыть. На планете Анджиин люди живут уже около трёх с половиной тысяч лет. У них есть своя история, весьма похожая на земную, государства, религии и теории происхождения...
James S. A. Corey
The Mercy of Gods
Роман
Жанр: космическая опера, научная фантастика
Выход оригинала: 2024
Художник: Даньел Дочу
Переводчик: Г. Соловьёва
Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2025
Серия: «Звёзды новой фантастики»
Возрастной рейтинг: 18+
448 с., 4000 экз.
«Пленник. Война покорённых», часть 1
Похоже на:
Дэн Симмонс, цикл «Песни Гипериона»
Фрэнк Герберт «Дюна»
Звучит как типичное начало романа про затерянных в космосе колонистов, но не совсем. Да, анджиинцы не знают, откуда явились сюда вместе со своими коровами, собаками и огурцами, но в самом факте не сомневаются. Дело в том, что аборигенная жизнь на Анджиине имеет совсем другую природу. Местные организмы не могут ни питаться, ни служить пищей земным, вообще никак с ними взаимодействовать.

Но теперь есть шанс всё изменить благодаря ошеломляющему открытию группы биологов под руководством харизматичного гения Тоннера Фрейса. Именно поэтому сегодня среди учёных грандиозный праздник, а лицо Тоннера глядит со всех экранов. И именно поэтому, когда назавтра с неба обрушиваются инопланетные захватчики, убивают разом миллионы людей, а из оставшихся забирают лучших, группа Тоннера попадает на звездолёт чужаков. Учёным предстоит продолжить свои исследования на планете карриксов — невероятно могущественных, абсолютно непобедимых, чья империя охватывает сотни миров в нескольких галактиках. Все разумные существа в понимании карриксов делятся на два типа: полезные — их империя ассимилирует и будет использовать. И бесполезные — их надлежит уничтожить. Именно чтобы выяснить, к какому типу относится человечество, пришельцы и увозят с Анджиина его лучших представителей.

Главный герой Дафид — младший лаборант в группе Тоннера. Учёный из него неважнецкий, и в команду его взяли не за талант, а за родственные связи с руководством института. Обязанности Дафида до вторжения — мыть пробирки и готовить реактивы, а ещё быть в курсе всех слухов и намерений начальства, чтобы оборачивать их на пользу группе. Оказавшись на чужой планете, среди грандиозных строений и немыслимых технологий, повстречав множество невероятных существ, проходящих ту же проверку на полезность, что и люди, Дафид, сам того не ожидая, возвращается к прежней роли. Он всеми силами старается разобраться в том, что происходит вокруг. Пережитый кошмар не убивает его природного любопытства, а, наоборот, обостряет. Постепенно Дафид становится посредником между своей группой и приставленным к ней карриксом — единственный, кто достаточно изучил мышление захватчиков, чтобы найти с ними если не общий язык, то хотя бы намёк на понимание.

Тем временем другая группа учёных с Анджиина готовит восстание и разрабатывает биологическое оружие, способное убивать карриксов. И здесь наконец мы встречаем главный конфликт романа. Бунтовщики не надеются победить— лишь подороже продать свои жизни. Факт, что их провал станет приговором всему человечеству, никого не останавливает— ведь смерть очевидно лучше жизни в рабстве. Дафиду приходится выбирать. Умереть стоя или жить на коленях? Поддержать безнадёжный бунт и погибнуть героем? Предать своих и спасти множество людей? Читателю авторы дают подсказку, намекая не раз, что именно Дафид много лет спустя станет причиной гибели империи Каррикса. Но ему самому подсказок не положено, только паршивый выбор, кем стать— живым коллаборантом или мёртвым партизаном.

Сами авторы в интервью говорят, что поставить вопрос о жизни при тирании именно под таким углом их побудили библейская «Книга Даниила» и роман Оруэлла «1984». Высказывание получилось необычным и действительно мощным, и по смыслу, и по эмоциональному накалу. Вообще, что касается эмоций, в романе с ними всё очень даже в порядке. Каждый персонаж продуман, каждый на своём месте. Переживая одни и те же страшные события, герои выдают весь спектр истинно человеческих реакций, от апатии до бешеной ярости, от полного отрицания до попыток суицида, от замыкания в собственной боли до принесения всего себя на алтарь спасения других. Напряжение растёт с первых строк и не отпускает до последней страницы — которая наступает слишком быстро. Читателю остаётся лишь с нетерпением ждать следующей книги.
Итог: космическая фантастика в лучшем её проявлении, где есть место и науке, и приключениям, экшен прекрасно сочетается с глубиной философского высказывания, а предельная достоверность персонажей — с невероятными мирами, существами и событиями.

Есть чего ждать

Авторы обещают трилогию — а Amazon готовит по циклу сериал, причём работает над ним та же команда, что снимала «Пространство».
Сколько веков, спрашиваете вы, Каррикс ведет эту долгую войну?Бессмысленный вопрос. Мы покорили Эйджу и Каркст и перемечтали безглазых. Мы выжгли логофетов, превратив их мир в продуваемую ветрами стеклянную пустыню. Вы желаете знать о нашем первом столкновении с этим врагом, но, по-моему, первых встреч, разнесенных в пространстве и времени, было столько, что их невозможно нанести на карту. А вот что касается конца... Я видел, как начиналась катастрофа. Это случилось в ничтожном мирке, называвшем себя Анджиином.

Джеймс С. А. Кори «Милость богов»

9

оценка

Стоит ли читать?

Поклонникам современной космооперы — обязательно!

Удачно

  • бодрый космический экшен
  • философская глубина
  • живые достоверные персонажи
  • наука сочетается с приключениями
  • множество интересных существ и технологий

Неудачно

  • слишком быстро заканчивается

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

