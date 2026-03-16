«Проект Конец света»: настоящая научная фантастика, где наука и Гослинг спасают два мира

Школьный учитель Райланд Грейс приходит в себя на космическом корабле, почти ничего не помня о себе и тем более о том, почему он тут оказался. А задать вопросы некому, ведь два других члена экипажа мертвы, а до Земли более одиннадцати световых лет. Райланду надо разобраться, почему он так далеко от родного мира, и выполнить миссию, ради которой он и его товарищи были посланы. К счастью, в этом непростом деле он всё-таки не одинок.

Project Hail Mary Жанр: научная фантастика Режиссёры: Фил Лорд, Кристофер Миллер В ролях: Райан Гослинг, Милана Вайнтруб, Кен Люн, Сандра Хюллер Премьера: 20 марта 2026 Похоже на: Марсианин », « Интерстеллар Роман «Проект “Аве Мария”» не успел ещё увидеть свет, как студия Metro-Goldwyn-Mayer приобрела права на его экранизацию за внушительную сумму в 3 миллиона долларов. В мае 2021 года книга Энди Вейера увидела свет, и примерно в это же время стало известно, что студию приобрёл интернет-гигант Amazon. К счастью, это не похоронило проект, и он не застрял в производственном аду, что нередко случается с адаптациями даже нашумевших книг, и спустя без малого пять лет после выхода книги стартует прокат одноимённого фильма.

По завязке как роман, так и его экранизация могут напоминать дебютное произведение Вейера — «Марсианин». И там, и тут всё начинается с того, что мы знакомимся с главным героем, оказавшимся в одиночестве в глубинах космоса. Ещё «Проект “Аве Мария”» роднит с «Марсианином» акцент на том, как разум и наука позволяют справляться с невероятными сложностями (опять же это справедливо по отношению и к литературным первоисточникам, и к фильмам). Подобно Марку Уотни, доктор Райланд Грейс может похвастать живым умом и находчивостью, с помощью которых он решает многочисленные нетривиальные проблемы.



Однако вскоре проявляются и отличия между этими двумя историями. Стоит Райланду более-менее прийти в себя и начать вспомнить своё прошлое, как становится понятно, что на кону здесь не его личная судьба, а выживание всего человечества. Количество энергии, которое Земля получает от Солнца, начинает уменьшаться из-за инопланетных микроорганизмов, обосновавшихся между звездой и Венерой. «Заражёнными» оказываются и ряд других звёздных систем, и лишь одна не подвержена влиянию этих паразитов, названных астрофагами. В эту систему, Тау Кита, человечество и снарядило корабль «Аве Мария», чтобы отыскать способ борьбы с угрозой.

У нас есть и обзор книги: Энди Вейер «Проект "Аве Мария"».

Условия родных планет Грейса и Рокки существенно различаются, и они не могут находиться на кораблях друг друга без защитных костюмов. Но это не помешает им стать верными товарищами

Решать эту проблему, несмотря на гибель товарищей, доктор Грейс будет не в одиночестве. Кроме «Аве Марии» в систему Тау Кита прибыл ещё и инопланетный корабль. Как мы вскоре узнаем, из всего его экипажа тоже выжил лишь один, а миссия у него та же, что и у Грейса, — спасти родную звёздную систему от астрофагов. Таким образом, это ещё и история о первом контакте, который лежит в основе всего повествования.

Райланду и инопланетянину, которого он за сходство с камнем называет Рокки, надо научиться понимать друг друга и работать вместе, чтобы найти решение загадки, ведь от него зависят судьбы их цивилизаций. Мы видим, как они, полагаясь на свои знания и подручные средства, сначала ищут общий язык, а затем — способ спасти свои народы. Но это не просто производственная научная фантастика, а пронзительная, местами забавная и неизменно трогательная история дружбы двух очень разных существ, встретившихся в глубинах космоса.

Фильм сфокусирован именно на этой составляющей «Проекта “Аве Мария”», и на экране она отражена великолепно. С момента знакомства и вплоть до финальных сцен практически каждый эпизод взаимодействия Райланда и Рокки вызывает искренний эмоциональный отклик — будь то комичные неловкие попытки найти взаимопонимание или выполнение смертельно опасного манёвра. Именно это в Project Hail Mary подкупает больше всего.

То, как хорошо удалось показать дружбу человека и инопланетянина, впечатляет тем более, что в отличие от многих положительных экранных «чужих», Рокки сложно назвать симпатичным или милым. Он выглядит как каменный паук размером с крупную собаку, и у него нет ничего, что напоминало бы черты лица или мимику. Тем не менее авторам здорово удалось передать его характер — сначала через поступки и движения, а позднее ещё и через речь.

Авторы фильма сделали ставку на практические эффекты и обошлись без «зелёного экрана»

Нельзя не отметить и великолепную игру Райана Гослинга, который львиную долю экранного времени остаётся единственным человеком в кадре. В компании других людей мы видим его лишь во флешбэках, отражающих постепенное возвращение к нему памяти о том, что предшествовало отлёту «Аве Марии». Не будет преувеличением сказать, что на плечи одного актёра легла ответственность за то, сумеет ли фильм зацепить зрителя и заставит ли его сопереживать происходящему на экране. Гослинг великолепно справился с этой непростой задачей, воплотив на экране живого, обаятельного и вызывающего неподдельную симпатию персонажа.

Хочется похвалить и Фила Лорда с Кристофером Миллером, для которых Project Hail Mary стал первой режиссёрской работой с тех пор, как тандем отстранили от съёмок «Хана Соло» из-за творческих разногласий с руководством Lucasfilm. За прошедшие с тех пор годы они ярко проявили себя в качестве сценаристов и продюсеров — в частности, работая над великолепными полнометражными мультфильмами о Человеках-пауках. Теперь же они подтвердили свою состоятельность и в качестве постановщиков, здорово переведя на язык кино отличную фантастическую книгу.

Конечно, без ряда отступлений от книги не обошлось. Например, Лорд и Миллер куда меньше Вейера углубляются в научные детали: если писатель весьма подробно показывает проблемы, стоящие перед героями, и то, как они их решают, то режиссёры ограничиваются необходимым минимумом. Такое решение, впрочем, идёт на пользу динамике и не мешает авторам создавать у зрителя ощущение, что весь фильм герои ведут активную научную работу, и именно она становится ключом к спасению сразу двух цивилизаций. Этот жизнеутверждающий посыл, которым подкупает оригинальный роман, в полной мере унаследовал и фильм.

Пожалуй, единственная серьёзная претензия к фильму — предыстория миссии в нём раскрыта не так хорошо, как в книге

Вероятно, ради более динамичного повествования Лорд и Миллер сократили и флешбэки, рассказывающие о подготовке миссии «Аве Мария», о сложностях, которые в ходе этого процесса вынуждены преодолевать руководитель проекта Ева Стратт, и о роли в нём доктора Грейса. Решение опять же объяснимое, но всё же оно слегка расстраивает. Во-первых, эта сюжетная линия в романе интересна сама по себе. Во-вторых, по фильму складывается впечатление, что заслуги Райланда перед проектом ограничиваются одним успешным открытием. Выбор именно его для участия в миссии не выглядит оправданным — в отличие от книги, где его вклад показан как ключевой для шансов проекта на успех.

Пример отличной экранизации, которая верна духу книги и переняла от неё все её ключевые достоинства. Конечно, в этом году ожидается ещё немало громких премьер, но можно с уверенностью утверждать, что Project Hail Mary будет в числе претендентов на звание лучшего фантастического фильма года. А к числу лучших фантастических картин последних лет мы готовы отнести его уже сейчас.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.