Мультфильм «Прыгуны»: чего ждать от «оригинального» хита Pixar, чтобы не ошибиться в нём

Мультфильм «Прыгуны» — успешный оригинальный проект, которого в последнее время не хватало студии Pixar. Прорыв в большое кино для режиссёра Дэниела Чонга, доселе известного как создатель мультсериала «Вся правда о медведях». У мультика аж 92% одобрения критиков на Rotten Tomatoes. Он уверенно лидирует в прокате и наверняка соберёт солидную сумму. В общем, это большой хит, тут и говорить не о чем.
При таких заоблачных восторгах сами «Прыгуны» могут даже невольно разочаровать. Вот почему тут важно заранее правильно задать ожидания.
Для начала, это «оригинальный» проект в том смысле, что он не продолжение, не ремейк, не часть франшизы. Когда-то это было нормой для Pixar, только с годами студия стала всё чаще зарабатывать на сиквелах. Но с точки зрения именно новизны оригинального в «Прыгунах» как раз немного. Даже в положительных отзывах критики отмечают, что мультик получился очень «безопасный». Он весь как будто собран из кусочков успешных формул, каждую из которых мы с вами где-то видели уже не раз.