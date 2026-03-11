КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Мультфильм «Прыгуны»: чего ждать от «оригинального» хита Pixar, чтобы не ошибиться в нём
Мультфильм «Арко»: почему французская «Гостья из будущего» претендует на «Оскар»
«Горец»: вселенная бессмертных и её воплощения
Фантастические дорамы: лучшие корейские фильмы и сериалы 2025 года

Классика

История жизни Джорджа Лукаса
Лучшая экранизация Лема по мнению самого Лема
Кино|Обзоры кино
#обзор фильма#Pixar#компьютерный мультфильм#сказка

Мультфильм «Прыгуны»: чего ждать от «оригинального» хита Pixar, чтобы не ошибиться в нём

Александр Гагинский
11 марта 12:00
447
4 минуты на чтение
Мэйбл Танака — юная экоактивистка. Она пытается защитить любимый лесной пруд от мэра, который намерен проложить через него автостраду. Ей надо доказать, что у пруда всё ещё обитают животные. Для этого она угоняет экспериментальный «аватар», переселяет свой разум в тело робота-бобра и уходит в царство зверей — поднимать их на борьбу за родные места.
Жанр: фантастическая сказка
Режиссёр: Дэниел Чонг
Роли озвучили: Пайпер Курда, Бобби Мойнахан, Джон Хэмм
Премьера: 6 марта 2026 в США
Похоже на: «Дикий робот», «Война тануки», «Лесная братва» и очень многое другое
Мультфильм «Прыгуны» — успешный оригинальный проект, которого в последнее время не хватало студии Pixar. Прорыв в большое кино для режиссёра Дэниела Чонга, доселе известного как создатель мультсериала «Вся правда о медведях». У мультика аж 92% одобрения критиков на Rotten Tomatoes. Он уверенно лидирует в прокате и наверняка соберёт солидную сумму. В общем, это большой хит, тут и говорить не о чем.

При таких заоблачных восторгах сами «Прыгуны» могут даже невольно разочаровать. Вот почему тут важно заранее правильно задать ожидания.

Для начала, это «оригинальный» проект в том смысле, что он не продолжение, не ремейк, не часть франшизы. Когда-то это было нормой для Pixar, только с годами студия стала всё чаще зарабатывать на сиквелах. Но с точки зрения именно новизны оригинального в «Прыгунах» как раз немного. Даже в положительных отзывах критики отмечают, что мультик получился очень «безопасный». Он весь как будто собран из кусочков успешных формул, каждую из которых мы с вами где-то видели уже не раз.
«Плохие люди уничтожают природу, а мешают им разумные животные». Ну-ка, давайте сыграем в игру: сколько фильмов с подобным сюжетом вы вспомните навскидку? Начнём со слегка безумной «Войны тануки» студии Ghibli и дойдём до недавних и проходных примеров — «Месть пушистых», «Медведь Йоги» и «Реальная белка 2», где завязки почти один в один такие же, как в «Прыгунах». Сходство идей с «Аватаром» подсвечивает даже Мэйбл в самом мультфильме. Перед кульминацией тут обязательно должен быть штамп «разоблачение лжеца», когда от героя отворачиваются (минут на пять) обманутые им друзья. А совсем недавно в мультфильме студии DreamWorks мы видели даже то, как в мир говорящих зверей внедряется робот!
Если что, копировать «Дикого робота» Дэниел Чонг физически не мог — цикл кинопроизводства таков, что он просто не успел бы его посмотреть. Но всё же надо отметить: далеко не в первый раз Pixar берётся за те же идеи, что и конкуренты (вспомните вышедших одновременно «Флика» с «Антцем» или «Тайну Коко», которую сравнивали с «Книгой жизни»), и добивается с ними едва ли не большего успеха. Каждый раз студия берёт не оригинальностью, а качеством.
«Прыгуны» — хрестоматийный пример случая «ничего нового, но хорошо сделанное старое». Мультфильм увлекательно поставлен — он с первых минут несётся вперёд, не давая заскучать и устраивая зрителям эмоциональные американские горки. Он местами очень смешной — комедийный тайминг тут особенно удался, и если что-то падает, то ровно в тот момент, когда от этого особенно забавно. А ещё Чонг умеет делать крутые кадры — например, разыгрывает самые драматичные моменты в виде зловещего театра теней.
По визуальной красоте «Прыгуны» всё же заметно уступают «Дикому роботу» с его стилизацией под мазки кисти, но анимация и дизайн как людей, так и разнообразного зверья тут тоже достойные. Создатель троицы медведей, которых теперь рисуют на миллионах кружек и тетрадок, явно знает толк в милых пушистиках. Да и сама Мэйбл получилась симпатичной и в меру мультяшной девушкой с веснушками и характерно японскими глазами. Сравните её с картофелевидным Элио, напоминавшим 3D-пародию на стереотипный «стиль CalArts»!
Даже сюжет, который легко могли бы свести к борьбе злых homo sapiens и добрых животных, вовсе не настолько одномерен, как может показаться сначала. Конфликт тут далеко не чёрно-белый, люди в большинстве своём не злые, да и не все животные — воплощения добра. Алчный мэр, с которого всё началось, оказывается не главным злодеем, а так, смешным растяпой, которого самого надо спасать от нового, куда более жуткого негодяя. Нам далеко не лишний раз напоминают, что люди — тоже животные, млекопитающие, а не противники природы в вечной борьбе.
Это, конечно, всё равно сказка, а не знакомство с настоящей экологией. «Короли» в коронах у каждого класса животных и «правила», по которым жертва чуть ли не сама должна сдаваться хищнику, имеют к реальной природе мало отношения. Но сердце у этой сказки в нужном месте.
Нет, «Прыгуны» — не оригинальный шедевр для всех возрастов, какого можно было ожидать после таких оценок. Но это и правда хороший мультфильм для детей — динамичный, смешной, качественно сделанный и говорящий избитые, но нужные вещи. И разве так уж важно, что зажравшиеся взрослые где-то всё это уже видели? Правильные мысли в увлекательной обёртке стоит повторять для каждого нового поколения.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Александр Гагинский

Главный редактор сайта, пишет для МирФ с 2008 года. Не гик. Писал сценарии к комиксам Ремизова, переводил Пратчетта и ролевые игры.

#обзор фильма#Pixar#компьютерный мультфильм#сказка
Рекомендуем
10 необычных камео Стэна Ли
Что будет дальше со студией Ghibli?
Какими могли быть «Хребты безумия» Гильермо Дель Торо: читаем сценарии
Мир фантастики № 268 (март 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Кино

Мультфильм «Арко»: почему французская «Гостья из будущего» претендует на «Оскар»

Кино

«Горец»: вселенная бессмертных и её воплощения
Круче гор могут быть только горцы!

Кино

Фантастические дорамы: лучшие корейские фильмы и сериалы 2025 года
Гастрономические попаданцы, безбашенные супергерои, романтика в космосе и философия на фоне апокалипсиса.

Кино

Мужество и вера Зака Снайдера: как режиссёр вкладывает в фильмы себя
Самое масштабное исследование фильмографии режиссёра

Кино

Какие фильмы смотреть в марте 2026 года? Фантастика и ужасы в России и мире
Главная научная фантастика года, готическая любовь и притча о будущем.

Кино

Фильмы по книгам Ричарда Матесона. Куда приводят невероятно уменьшающиеся легенды
Он не был великим автором — но сколько по нему снято кино!

Кино

Самые странные мультфильмы про Бэтмена: Брюс Ли, фурри и Лавкрафт
От ацтеков до ниндзя.

Кино

«Охота на Голлума: всё что известно. Сюжет, съёмки, дата выхода и что рассказал Гэндальф
Волшебнику можно доверять!

Кино

Зло под солнцем: 5 безумных фильмов ужасов из Индонезии
#СтрашноеБали

Кино

Как в Disney меняется власть: всё о новом руководстве
Disney выбрал преемника Боба Айгера. Опять.
Показать ещё
Рекомендуем
Как «Звёздные войны» изменили культуру и стали великими
Фильмы про космос: фантастика, одобренная учёными и космонавтами
Серия «Хэллоуин»: загадочная история Майкла Майерса
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты