Мультфильм «Прыгуны»: чего ждать от «оригинального» хита Pixar, чтобы не ошибиться в нём

Мультфильм «Прыгуны» — успешный оригинальный проект, которого в последнее время не хватало студии Pixar. Прорыв в большое кино для режиссёра Дэниела Чонга, доселе известного как создатель мультсериала «Вся правда о медведях». У мультика аж 92% одобрения критиков на Rotten Tomatoes. Он уверенно лидирует в прокате и наверняка соберёт солидную сумму. В общем, это большой хит, тут и говорить не о чем.





При таких заоблачных восторгах сами «Прыгуны» могут даже невольно разочаровать. Вот почему тут важно заранее правильно задать ожидания.





