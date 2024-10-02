Мультфильм «Дикий робот»: история квадробера*, заставляющая любить маму

Финк — настоящий талисман «Дикого робота». Он наверняка станет любимцем зрителей, но, как ни странно, не очень важен для сюжета. Лис всего лишь добавляет остринки атмосфере фильма, который без этого получился бы слишком уж сахарным и слезодавительным.



