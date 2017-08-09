«Валериан и город тысячи планет»: вернулся ли Бессон?

Безумный мир будущего удаётся Бессону гораздо лучше, чем герои и сюжет

Суперагенты Валериан и Лорелин выполняют секретные задания, обеспечивая безопасность Земли. Одно из заданий приводит их на межпланетную станцию «Альфа», населённую тысячами видов с разных концов Галактики.

Valerian and the City of a Thousand Planets Жанр: космическая опера

Режиссёр: Люк Бессон

В ролях: Дейн Дехаан, Кара Делевинь, Клайв Оуэн, Рианна

Премьера в России: 10 августа 2017 года

Возрастной рейтинг: 12+

Похоже на: «Стражи галактики» (2014), «Пятый элемент» (1997)

Для французов серия комиксов «Валериан и Лорелин» — всё равно что для нас «Приключения Алисы» или для британцев — «Доктор Кто». Люк Бессон, как и тысячи его соотечественников, вырос на «Валериане». Снимая «Пятый элемент», он позвал в художники Жан-Клода Мезьера, одного из авторов комикса, а двадцать лет спустя снял, наконец, экранизацию «Валериана». Красивую, масштабную — самый дорогой фильм в истории Европы.

Но за пределами Франции о Валериане слышали полтора любителя экзотики. Для большинства фильм стал первым знакомством с франшизой. И как же Бессон познакомил мир с любимыми книгами детства? А вот как: решил поразить красотой и безумными деталями вселенной, махнув рукой на всё остальное. Поэтому насколько безумно хорош фильм визуально, настолько же разочаровывают его герои и сюжет.

Вступительные сцены — одни из лучших в фильме

Приоритеты режиссёр расставляет уже в первых сценах: предыстория ему важнее истории, детали интереснее главного. Фильм основан на шестом томе серии, «Посол теней», но Бессон начинает рассказ настолько издалека, что добирается до сюжета комикса только минут через сорок.

«Валериан» стартует с долгой и красивой вступительной сцены, посвящённой истории станции «Альфа». Богатая графика, позитивный образ будущего, и всё это под культовую песню Боуи Space Oddity — шикарный музыкальный клип, да и только. За первой вступительной сценой следует вторая — такая же красивая, зрелищная, атмосферная… но не связанная ни с первой, ни с главными героями. Когда же Валериан и Лорелин наконец появляются, нам даже не говорят толком, кто они. Просто — «агенты».

Бессон объясняет одновременно слишком много и слишком мало. Мы узнаём всё о быте инопланетных туземцев, об устройстве виртуальной реальности, какие виды живут на «Альфе» и за какие отрасли экономики отвечают. Но кто такие главные герои, чьи именно они агенты и какое задание выполняют, зрителям предлагают догадываться по ходу событий.

Режиссёра можно понять: он сосредоточил внимание на достоинствах фильма, а не на недостатках. А мир у него вышел на порядок ярче и интереснее, чем персонажи.

Главные герои и их актёры — это просто катастрофа

С главными героями изначально что-то пошло не так. Ещё с первых фото всем, кроме Бессона, было очевидно, что Дейн Дехаан и Кара Делевинь не годятся на роли Валериана и Лорелин. Оба актёра похожи на бледных угрюмых подростков. Обоим отлично подходят роли злодеев и безумцев, но не бравых суперагентов. Фильм подтвердил опасения: актёры явно диссонируют со своими образами.

Причём загвоздка оказалась не только в кастинге, но и в том, как прописаны герои по сравнению с комиксом. Да, мы помним — режиссёр имеет право на интерпретацию. Но если бы он им не воспользовался, то избежал бы главной проблемы фильма.

Особенно не повезло Валериану: галантный космический рыцарь приобрёл черты озабоченного хлыща. То и дело он клеится к Лорелин в стиле «Отдайся, красавица, я лучший из мужчин», напоминая Зеппа Браннигана из «Футурамы». Даже ключевой для сюжета поступок он совершает не из благородства, а потому, что Лорелин угрожает в противном случае порвать с ним.

Лорелин по сравнению с напарником отделалась легко. Да, это не лукавая рыжая обольстительница из комиксов, но, по крайней мере, она осталась упёртой идеалисткой, готовой нарушать любые правила. Однако и тут актёрская игра подкачала: Делевинь не справляется с отыгрышем разных эмоций и весь фильм одинаково хмурится. Лорелин из комиксов была веселушкой — а Каре улыбка даётся с таким трудом, будто вызывает боль. Она похожа на злую старшую сестру Валериана, а не его возлюбленную. О какой-либо экранной химии между персонажами и говорить не стоит.

Таким Валериану и Лорелин трудно сопереживать. А больше и некому: остальные персонажи исполняют роль массовки. Прочие агенты Земли — пушечное мясо, когда их убивают, Валериан со спутницей и бровью не ведут. Ситуацию ненадолго оживила героиня Рианны — поклонникам певицы стоит сходить на фильм хотя бы потому, что она здесь несколько минут танцует шикарный go-go dance. Но её роль маленькая, и по большей части персонажа играет не сама Рианна, а компьютерная графика.

Вместо развития сюжета нас долго водят по экзотическим местам

А когда нет интересных героев — может ли быть интересно, что с ними происходит?

Как ни странно, с сюжетом в фильме всё не так плохо, как утверждают некоторые критики. Основной конфликт, в котором земляне оказываются не так уж правы, по-своему любопытен и необычен. Вот только ему сценарий уделяет минимум внимания — всё, что с ним связано, можно было уложить в полчаса.

Весь остальной фильм состоит из зрелищных, но не развивающих сюжет сцен. Герои попадают в очередную экзотическую локацию, встречают диковинных инопланетян или монстров и с трудом уносят ноги. Любой из этих фрагментов можно убрать, и жалко будет только красивую графику. В этом, справедливости ради, виноват уже не Бессон. В комиксе всё было примерно так же — разве что излагалось более связно, без долгих отступлений, а роль Лорелин была значительно больше, чем у Валериана.

Такой сюжет помог бы вытянуть юмор — аналогичные по духу «Стражи галактики» во многом держатся на нём. Время от времени это работает и здесь. В те моменты, когда «Валериан» отбрасывает серьёзность, он начинает явно подражать «Стражам» — и это, пожалуй, лучшие сцены фильма. Но их не хватает, чтобы превратить фильм в полноценную комедию. Можно понять почему: комиков из мрачных Дехаана и Делевинь не сделаешь.

Зато мир показан шикарно — сразу видно руку Бессона

Нам с вами в такой ситуации правильнее всего будет отбросить завышенные ожидания и просто любоваться миром «Валериана». Благо, есть чем: фантазия Мезьера и сюрреалистично-китчевый стиль Бессона снова нашли друг друга. Если вы ждали такой же порции безумия и зрелища, как в «Пятом элементе» — смело идите в кино, «Валериан» вас не разочарует.

Тут всё как по заказу: необычные твари, диковинная техника, костюмы, какие в реальности носят лишь на показах высокой моды. Как вам понравится галактический базар, половина которого находится в виртуальной реальности? А полиморф, которого Валериан буквально надевает на себя? А озеро посреди космической станции, где моряк на подлодке охотится на гигантских рыб?

Да, в каком-то смысле Бессон «вернулся». Режиссёр попытался снять то, чего от него требовали все эти годы — ещё один «Пятый элемент». Но чудо повторить не удалось — не хватает «Валериану» ни обаяния актёров, ни юмора, ни связности сюжета его предшественника. Через двадцать лет его вряд ли будут вспоминать с такой же ностальгией.

И всё-таки будет жаль, если «Валериан» провалится в прокате (а дело, судя по сборам в США, к тому идёт). Нам нужны вот такие буйные, бредовые, неправильные фильмы по любимым с детства историям, даже когда они далеки от идеала.

«Валериан» — это безумный, красивый, пёстрый фантастический мир… и, в общем-то, больше ничего. Не ждите интересной истории и симпатичных персонажей. Но если вам по душе фантастическое сумасбродство в духе «Стражей галактики» и «Пятого элемента», просто сходите насладиться зрелищем.

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«Валериан и город тысячи планет»: вернулся ли Бессон? Удачно безумный мир

красота

та самая вступительная сцена Неудачно Валериан

Лорелин

основной сюжет 2017-08-09 7 ДОСТОЙНО

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