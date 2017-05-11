«Меч короля Артура» Гая Ричи: слоны и кунг-фу в древней Британии

Король Утер победил колдуна Мордреда, ездящего на слоне, но был убит собственным братом Вортигерном, который начал строить башню во славу тьмы. Сын Утера, Артур, вырос в борделе, стал уличным рэкетиром и научился кунг-фу у местного китайца. Но тут оказалось, что это фильм по кельтскому эпосу, так что гопнику надо тащить меч из камня и становиться королём.

King Arthur: Legend of the Sword Жанр: фэнтези

Режиссёр: Гай Ричи

В ролях: Чарли Ханнем, Джуд Лоу, Джимон Хонсу, Эйдан Гиллен

Премьера в России: 11 мая

Возрастной рейтинг: 16+

Похоже на: «Король Артур» (2004), «Белоснежка и охотник» (2012), «Дракула» (2014)

Гай Ричи снял фильм о короле Артуре! От такого кино даже не знаешь, чего ждать: серьёзной экранизации британских легенд или стильного комедийного боевика? «Экскалибура» или «Агентов А.Н.К.Л.»? Внимание, правильный ответ: вы не получите ни того, ни другого.

Фирменного стиля Гая Ричи набралось всего на две-три сцены. Монтаж с перебивками на флэшбеки и флэшфорварды, да буквально два забавных диалога, напоминающих знаменитое «В Лондоне!» — «В Лондоне?» — «Да, мать его, в Лондоне!», — вот и всё, на что можете рассчитывать. В остальное время фильм пафосен и серьёзен, так что эти моменты дико выбиваются из общей стилистики — как если бы Гэндальф встретил Балрога словами: «Всеобщий, motherfucker, ты говоришь на всеобщем?» Зачем режиссёра «Большого куша» и «Рок-н-рольщика» позвали на проект, который ему настолько не подходит, непонятно, а его фанатам тут ловить почти нечего.

От артуровских мифов осталось и того меньше. Сценаристы не просто переврали классическую легенду — они даже в викистатью про неё не заглядывали. Из артурианы взяли только меч в камне и имена, которые раздали случайным образом. Уши знатоков мифологии закровоточат уже в первые минуты, когда окажется, что Мордред не бунтующий сын-племянник Артура, а злой волшебник, который старше его отца Утера. Действие якобы происходит в средневековой Англии (вообще-то англы и саксы были врагами Артура, короля бриттов, ну да ладно), но при этом один из героев негр, другой — китаец, владеющий кунг-фу, а в бою используют гигантских слонов.

Зачем вообще было приплетать артуровский миф, если создатели всё выдумали от себя? Дайте героям другие имена, назовите это собственным миром, и одной претензией меньше.

Что ж, остаётся оценивать «Меч короля Артура» как самостоятельное фэнтези. Но и при таком подходе фильм радует разве что зрелищностью. Шикарная вступительная битва на мосту с участием исполинских слонов сразу вызывает в памяти «Властелина колец». Увы, дальше нас ждёт всего лишь «Белоснежка и охотник». Сюжет склеен из набора штампов (пророчество, избранный, месть за убитого отца, тиран, продавшийся тёмным силам), не обыгранных, а поданных всерьёз, без тени пародии. Тот неловкий момент, когда классический сюжет артурианы — с инцестами, придворными интригами и войнами из-за неверных красавиц — выглядел бы менее затёртым. И даже эти банальности излагают очень хаотично, рывками, скачками вперёд-назад во времени. Вот уж где фирменный параллельный монтаж Ричи — скорее минус!

Персонажи постоянно тупят. Глуп злодей, который дважды не убивает героя, имея такую возможность, и, зная, где его логово, посылает туда не армию, а гонца. Глуп герой, который запросто сдаётся в плен. Глупа волшебница, которая владеет заклинанием 80-го уровня и применяет его ровно один раз. Наверное, даже хорошо, что в этой версии нет мудрого Мерлина, иначе и он бы тупил как все.

Оживить таких персонажей не помогает даже сильный актёрский состав. Что толку от печальных глаз величественного Джуда Лоу, если его Вортигерн приносит человеческие жертвы ради чуть более крутой экипировки? Чарли Ханнем был бы отличным Артуром при другом сценарии, но вынужден играть, как король-гопник распускает сопли и пытается выбросить меч. И кто додумался дать Эйдану Гиллену, Мизинцу из «Игры престолов» с его несмываемой злодейской ухмылкой, роль рыцаря Круглого стола? На его фоне даже чернокожий Джимон Хонсу смотрится уместнее.

Проходной фильм, который не нужен никому. Для фанатов Ричи тут слишком мало юмора и фирменных фишек режиссёра. Знатоки легенд об Артуре будут в ярости, а любители фэнтези испытают дежавю. За счёт зрелищных битв фильм не ужасен, но это одна из худших работ Гая Ричи.

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