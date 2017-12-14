Уничтожение базы «Старкиллер» не подорвало мощи Первого ордена. Его флот обрушивается на базу Сопротивления, скромным силам которого остаётся только бежать. Тем временем Рей добирается до Люка Скайуокера в надежде, что легендарный джедай поможет разогнать тьму, сгущающуюся над галактикой. Но герой восстания не собирается вновь брать в руки меч…

Star Wars: The Last Jedi Жанр: космическая опера

Режиссёр: Райан Джонсон

В ролях: Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Джон Бойега, Оскар Айзек, Энди Серкис

Премьера в России: 14 декабря 2017 года

Возрастной рейтинг: 16+

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Увольнение Фила Лорда и Криса Миллера прямо со съёмок «Соло» и отстранение Колина Треворроу от работы над девятым эпизодом зародили сомнения в способностях Кэтлин Кеннеди сладить с приглашённой по её же инициативе когортой молодых выходцев из независимого кино. Складывалось ощущение, что Кеннеди не признаёт чужого мнения и не собирается разрешать постановщикам новых «Звёздных войн» никаких вольностей. Режиссёр «Последних джедаев» Райан Джонсон ещё летом отверг все обвинения в адрес Кеннеди и сказал, что в жизни не обладал большей творческой свободой. Тогда его слова казались лестью, но теперь становится ясно: он не соврал. Райан Джонсон и вправду снял самый самобытный, оригинальный и авторский фильм за всю историю саги.

Размах творческой свободы Джонсона можно оценить хотя бы по тому, с какой лёгкостью он отмахивается от наиболее бесполезных элементов истории, которые Джей Джей Абрамс, сюжетная группа и авторы книг и комиксов упорно протаскивали в канон последние четыре года. Личность Сноука, тайна происхождения Рей, рыцари Рен, реабилитация капитана Фазмы, — право слово, ребята, неужели вы думаете, что это и в самом деле главное? Райан Джонсон с детства фанатеет от «Звёздных войн», так что он с радостью ухватился за возможность поиграть в любимой песочнице — и заодно исследовать те вопросы, которые годами волновали именно его, а вместе с ним и других старых фанатов саги.

Но если Абрамс слепо копировал наиболее удачные элементы оригинальной трилогии, выбрасывая в мусор всё остальное, то Джонсон поступил иначе. Он переосмысляет всё ранее увиденное и заставляет зрителей по-новому взглянуть на казавшиеся незыблемыми основы вселенной. Думаете, джедаи были хранителями мира и справедливости на протяжении тысячелетий? Как бы не так! Эти гордецы погрязли в пороках, проморгали возвращение ситхов и собственными руками воспитали Дарта Вейдера! Как часто вы встречали такие аргументы во время фанатских споров? И как насчёт того, чтобы услышать эти же слова из уст центрального персонажа саги?

Джонсон тоже обыграл любимые моменты оригинальной трилогии, но сделал это куда изобретательнее Абрамса

Джонсон тоже обыграл любимые моменты оригинальной трилогии, но сделал это куда изобретательнее Абрамса. Такие сцены гораздо органичнее вплетены в повествование и зачастую заканчиваются совершенно неожиданным образом. Причём если структура и построение «Пробуждения Силы» полностью повторяли «Новую надежду», то «Последние джедаи» заимствуют как из пятого эпизода, так и из «Возвращения джедая», а сюжет построен по совершенно иным лекалам.

К сожалению, полного разрыва шаблонов не получилось. Джонсон вынужден мириться с существованием «Пробуждения Силы», с уже установленными в каноне событиями и с необходимостью подготовить почву для финальной части трилогии. А хуже всего то, что несколько раз режиссёр вплотную подводит повествование к точке, когда, кажется, вот-вот произойдёт немыслимое — и сюжет свернёт в совершенно неизведанные дебри. Но в последний момент Джонсон всё равно возвращается на избитые рельсы студийного блокбастера — и каждый раз внутренняя логика картины страдает.

Но даже так режиссёр добился невозможного. Он заново раскрыл многих персонажей и помог актёрам сыграть на максимуме своих возможностей. По Дэмерон существенно эволюционирует прямо по ходу сюжета, новички Роуз и Джей Ди в исполнении Келли Мари Трэн и Бенисио дель Торо сразу попадают в список лучших героев нового канона. Марк Хэмилл никогда ещё не был настолько убедителен в своей роли, пусть и играет он сломленного старика — жалкое подобие самого себя времён оригинальной трилогии. А главное достижение режиссёра — это реабилитация Кайло Рена. Плаксивый нытик превратился в сложного, многогранного, убедительного антагониста. А освободившееся место истеричного дёрганого злодея досталось генералу Хаксу, который сидит в этой роли как влитой.

Впрочем, никакие ухищрения Джонсона не помогли оживить настолько искусственного персонажа как капитан Фазма. Разочаровал и верховный лидер Сноук: самый загадочный злодей «Пробуждения Силы» при ближайшем рассмотрении оказывается банальным мегаломаньяком с ничем не подкреплённой манией величия. Есть претензии и к сценарию. Из сюжета выпадает, например, линия Финна: героя отправили в ненужную локацию выполнять второстепенный квест, который в конечном счёте ни на что не повлиял.

Но это мелочи: все сценарные огрехи надёжно замаскированы потрясающим визуалом, отличной актёрской игрой, великолепным музыкальным сопровождением и искромётным юмором. «Последние джедаи» — возможно, самый красивый, самый смешной и самый зрелищный фильм саги. Зрителя ждут захватывающие битвы в открытом космосе, необычные пейзажи, множество инопланетных зверушек и одна совершенно гениальная сцена с утюгом.

Итог: один из лучших фильмов саги. Дело за малым: добиться от Lucasfilm, чтобы девятый эпизод также поручили снимать Джонсону, а то Абрамс, чего доброго, всё испортит… Впрочем, если не получится, не страшно: новая трилогия за авторством Райана внушает большие надежды.

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