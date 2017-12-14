Уничтожение базы «Старкиллер» не подорвало мощи Первого ордена. Его флот обрушивается на базу Сопротивления, скромным силам которого остаётся только бежать. Тем временем Рей добирается до Люка Скайуокера в надежде, что легендарный джедай поможет разогнать тьму, сгущающуюся над галактикой. Но герой восстания не собирается вновь брать в руки меч…

Star Wars: The Last Jedi Жанр: космическая опера

Режиссёр: Райан Джонсон

В ролях: Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Джон Бойега, Оскар Айзек, Энди Серкис

Премьера в России: 14 декабря 2017 года

Возрастной рейтинг: 16+

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Телесериал «Звёздный крейсер «Галактика» (2004–2009)

Действие восьмого эпизода начинается сразу после окончания предыдущего. Но по тону и стилю начало «Последних джедаев» совсем не похоже на пафосный с трагическими нотками финал «Пробуждения Силы». Открывается фильм битвой, снятой в духе советских агиток про доблестных красноармейцев, которые геройски гибнут после того, как черенком от лопаты подорвали десяток фашистских танков. Затем следует эпизод знакомства Люка и Рей, напоминающий комедийные азиатские боевики про эксцентричных мастеров единоборств…

В первые минуты закрадывается подозрение: уж не пародию ли снял Райан Джонсон? И хотя ответ будет отрицательным, «Последних джедаев» можно назвать самым забавным эпизодом саги — настолько он богат на самоиронию и шутки. Причём шутки в основном удачные: забудьте про глупые кривляния Джа-Джа Бинкса. Правда, львиная доля юмора сосредоточена в сюжетной линии Финна, которая получилась оторванной от основной истории и совершенно необязательной. Кажется, авторы «Последних джедаев» просто не знали, что делать с персонажем и потому отправили его в самостоятельное приключение, пришитое к остальным событиям белыми нитками.

Другое дело, что Джонсон, сменив тон повествования, всё равно сохранил большинство черт, которые разочаровывали в фильме Абрамса. Прежде всего, в «Пробуждении Силы» расстраивали новые персонажи: образы вроде бы любопытные, но история и мотивация героев раскрывалась плохо. В «Последних джедаях» Кайло Рен удивляется, как Рей не понимает, почему он убил Хана Соло. Но ведь нам и правда толком не показали, что двигает Реном, как и большинством других новичков. У Джонсона с раскрытием персонажей дела не лучше: всерьёз развивать По, Финна и даже Рей режиссёр «Последних джедаев» не пытается, сосредоточив внимание на разрываемом противоречиями Кайло. Львиную долю фильма Джонсон вроде бы ведёт его к Поступку, и вот Рен его совершает… но тут же словно переключается в другой режим, и его дальнейшие действия идут вразрез со всем, что нам показали до того.

Ещё сильнее, чем новички, разочаровали в «Пробуждении Силы» ветераны — Хан и Люк. Галактике угрожает Первый орден, Тёмная сторона набирает силу, а прославленные герои… Один снова занялся контрабандой, другой вообще исчез — оба бросили своих близких перед лицом наступающей угрозы. Это совсем не те Хан и Люк, с которыми мы простились в «Возвращении джедая». И мало того, что герои стали своими бледными тенями, — нам даже толком не объяснили, почему это произошло. В «Последних джедаях» покажут, что случилось с Люком и почему он отправился в добровольное изгнание. Но тут, пожалуй, без ответа было лучше, чем с ним. Старый Люк и так показан малосимпатичным, а когда мы узнаём подробности его прошлого, он становится уродливой карикатурой на героя оригинальной трилогии.

Марк Хэмилл блистательно изобразил этого неприятного, опустившегося Люка

При этом игра Хэмилла — выше всяких похвал: он блистательно изобразил этого неприятного, опустившегося Люка. Именно Хэмилл играет первую скрипку в нескольких ярких эпизодах «Последних джедаев». Но роль, которую отвели его герою Джонсон и сюжетная группа Lucasfilm, удручает. Видеть такого Люка больно и обидно. По ходу фильма нам вроде бы показывают развитие персонажа, но смотрится оно поверхностно и неубедительно — как и потуги магистра доказать, что джедаи больше не нужны.

Даже поклонники «Пробуждения Силы» признавали, что фильм вторичен по отношению к «Новой надежде». Джонсон тоже не избежал копирования классики: некоторые сцены старых фильмов он воспроизводит чуть ли не покадрово. Но у Абрамса цитирование было признанием в любви к саге от фаната, который боялся неосторожным движением разрушить её магию. У Джонсона же мы видим постмодернистскую игру: он использует ожидания поклонников, чтобы в последний момент, словно умелый фокусник, преподнести им сюрприз. В этом плане «Последние джедаи» напоминают сериал «Шерлок» с его хитро закрученными, но искусственными сюжетами. За ними любопытно наблюдать, но при этом не получается испытывать яркие эмоции. И не только эмоции становятся жертвой подхода Джонсона: чтобы удивить зрителя, он походя избавился от одного из самых интригующих персонажей новой трилогии. Очень обидно, что персонажа, который только-только начал раскрывать себя, пустили в расход просто ради сюрприза, а не потому что это диктовалось логикой развития истории.

Наконец, подобно седьмому эпизоду, «Последние джедаи» вызывает массу чисто фанатских вопросов. Раньше было интересно, как Первый орден, который создавался где-то на задворках галактики, умудрился создать супероружие, в разы превосходящая Звёзды Смерти Империи, хотя та обладала куда большими ресурсами? А уже в начале «Последних джедаев» выясняется, что у Первого ордена есть мощный флот, а у Сопротивления нет. Куда вообще делись армии Новой Республики? Государство, конечно, лишилось ряда центральных миров, но почему при таких внушительных размерах оно вообще не в состоянии бороться? И откуда у Первого ордена, созданного на задворках галактики, такие ресурсы? Ответа не будет.

А почему Сила в сиквелах даёт героям почти беспредельные возможности? В фильмах Лукаса способности что джедаев, что ситхов были всё же ограниченными. Но персонажи «Пробуждения Силы» и особенно «Последних джедаев» творят такие чудеса, о которых их предшественники могли только мечтать. Причём подчас это неофиты, едва узнавшие о существовании Силы, и недоучки. И зачем Орден годами готовил падаванов, если Рей без всяких тренировок овладевает телепатией, а после дня лекций уже претендует на звание джедая? Ладно бы нам показали новый уровень владения Силой ради масштаба событий — но нет, Сила здесь играет роль универсальной затычки сюжетных дыр, как отговорка «Это магия!» во второсортном фэнтези.

Наконец, куда делся размах, которого ожидаешь от «Звёздных войн»? Можно по-разному относиться к приквелам, но как только у Лукаса появились технические возможности, он показал огромную галактику с разнообразными планетами и народами, политикой и глобальными конфликтами. В «Последних джедаях» весь сюжет рассказывает о камерном противостоянии Первого ордена и Сопротивления, и далёкая галактика кажется очень крохотной.

Итог: восьмой эпизод стал заметным шагом вперёд по сравнению с предыдущим фильмом. Здесь больше оригинальных ходов и ярких сцен, юмора и полутонов, зрелищных сражений и поединков. Но всё-таки львиную долю недостатков «Пробуждения Силы» фильм унаследовал — прежде всего в плане истории и работы с персонажами, а потому не сумел приятно удивить.

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