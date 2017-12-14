Уничтожение базы «Старкиллер» не подорвало мощи Первого ордена. Его флот обрушивается на базу Сопротивления, скромным силам которого остаётся только бежать. Тем временем Рей добирается до Люка Скайуокера в надежде, что легендарный джедай поможет разогнать тьму, сгущающуюся над галактикой. Но герой восстания не собирается вновь брать в руки меч…

Star Wars: The Last Jedi

Звёздные Войны.Последние джедаи

Жанр: космическая опера
Режиссёр: Райан Джонсон
В ролях: Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Джон Бойега, Оскар Айзек, Энди Серкис
Премьера в России: 14 декабря 2017 года
Возрастной рейтинг: 16+
Похоже на:
«Звёздные войны: Империя наносит ответный удар» (1980)
Телесериал «Звёздный крейсер «Галактика» (2004–2009)

Действие восьмого эпизода начинается сразу после окончания предыдущего. Но по тону и стилю начало «Последних джедаев» совсем не похоже на пафосный с трагическими нотками финал «Пробуждения Силы». Открывается фильм битвой, снятой в духе советских агиток про доблестных красноармейцев, которые геройски гибнут после того, как черенком от лопаты подорвали десяток фашистских танков. Затем следует эпизод знакомства Люка и Рей, напоминающий комедийные азиатские боевики про эксцентричных мастеров единоборств…

В первые минуты закрадывается подозрение: уж не пародию ли снял Райан Джонсон? И хотя ответ будет отрицательным, «Последних джедаев» можно назвать самым забавным эпизодом саги — настолько он богат на самоиронию и шутки. Причём шутки в основном удачные: забудьте про глупые кривляния Джа-Джа Бинкса. Правда, львиная доля юмора сосредоточена в сюжетной линии Финна, которая получилась оторванной от основной истории и совершенно необязательной. Кажется, авторы «Последних джедаев» просто не знали, что делать с персонажем и потому отправили его в самостоятельное приключение, пришитое к остальным событиям белыми нитками.

Звёздные Войны. Последние джедаи

Приключения Финна получились весёлыми, но совершенно необязательными

Другое дело, что Джонсон, сменив тон повествования, всё равно сохранил большинство черт, которые разочаровывали в фильме Абрамса. Прежде всего, в «Пробуждении Силы» расстраивали новые персонажи: образы вроде бы любопытные, но история и мотивация героев раскрывалась плохо. В «Последних джедаях» Кайло Рен удивляется, как Рей не понимает, почему он убил Хана Соло. Но ведь нам и правда толком не показали, что двигает Реном, как и большинством других новичков. У Джонсона с раскрытием персонажей дела не лучше: всерьёз развивать По, Финна и даже Рей режиссёр «Последних джедаев» не пытается, сосредоточив внимание на разрываемом противоречиями Кайло. Львиную долю фильма Джонсон вроде бы ведёт его к Поступку, и вот Рен его совершает… но тут же словно переключается в другой режим, и его дальнейшие действия идут вразрез со всем, что нам показали до того.

Ещё сильнее, чем новички, разочаровали в «Пробуждении Силы» ветераны — Хан и Люк. Галактике угрожает Первый орден, Тёмная сторона набирает силу, а прославленные герои… Один снова занялся контрабандой, другой вообще исчез — оба бросили своих близких перед лицом наступающей угрозы. Это совсем не те Хан и Люк, с которыми мы простились в «Возвращении джедая». И мало того, что герои стали своими бледными тенями, — нам даже толком не объяснили, почему это произошло. В «Последних джедаях» покажут, что случилось с Люком и почему он отправился в добровольное изгнание. Но тут, пожалуй, без ответа было лучше, чем с ним. Старый Люк и так показан малосимпатичным, а когда мы узнаём подробности его прошлого, он становится уродливой карикатурой на героя оригинальной трилогии.

Звёздные Войны. Последние джедаи

Люк оказался совсем не тем учителем, которого искала Рей

Марк Хэмилл блистательно изобразил этого неприятного, опустившегося Люка

При этом игра Хэмилла — выше всяких похвал: он блистательно изобразил этого неприятного, опустившегося Люка. Именно Хэмилл играет первую скрипку в нескольких ярких эпизодах «Последних джедаев». Но роль, которую отвели его герою Джонсон и сюжетная группа Lucasfilm, удручает. Видеть такого Люка больно и обидно. По ходу фильма нам вроде бы показывают развитие персонажа, но смотрится оно поверхностно и неубедительно — как и потуги магистра доказать, что джедаи больше не нужны.

Даже поклонники «Пробуждения Силы» признавали, что фильм вторичен по отношению к «Новой надежде». Джонсон тоже не избежал копирования классики: некоторые сцены старых фильмов он воспроизводит чуть ли не покадрово. Но у Абрамса цитирование было признанием в любви к саге от фаната, который боялся неосторожным движением разрушить её магию. У Джонсона же мы видим постмодернистскую игру: он использует ожидания поклонников, чтобы в последний момент, словно умелый фокусник, преподнести им сюрприз. В этом плане «Последние джедаи» напоминают сериал «Шерлок» с его хитро закрученными, но искусственными сюжетами. За ними любопытно наблюдать, но при этом не получается испытывать яркие эмоции. И не только эмоции становятся жертвой подхода Джонсона: чтобы удивить зрителя, он походя избавился от одного из самых интригующих персонажей новой трилогии. Очень обидно, что персонажа, который только-только начал раскрывать себя, пустили в расход просто ради сюрприза, а не потому что это диктовалось логикой развития истории.

Звёздные Войны. Последние джедаи

Откуда взялась военная мощь Первого ордена и почему Новой Республике нечего ей противопоставить, по-прежнему остаётся только гадать

Наконец, подобно седьмому эпизоду, «Последние джедаи» вызывает массу чисто фанатских вопросов. Раньше было интересно, как Первый орден, который создавался где-то на задворках галактики, умудрился создать супероружие, в разы превосходящая Звёзды Смерти Империи, хотя та обладала куда большими ресурсами? А уже в начале «Последних джедаев» выясняется, что у Первого ордена есть мощный флот, а у Сопротивления нет. Куда вообще делись армии Новой Республики? Государство, конечно, лишилось ряда центральных миров, но почему при таких внушительных размерах оно вообще не в состоянии бороться? И откуда у Первого ордена, созданного на задворках галактики, такие ресурсы? Ответа не будет.

А почему Сила в сиквелах даёт героям почти беспредельные возможности? В фильмах Лукаса способности что джедаев, что ситхов были всё же ограниченными. Но персонажи «Пробуждения Силы» и особенно «Последних джедаев» творят такие чудеса, о которых их предшественники могли только мечтать. Причём подчас это неофиты, едва узнавшие о существовании Силы, и недоучки. И зачем Орден годами готовил падаванов, если Рей без всяких тренировок овладевает телепатией, а после дня лекций уже претендует на звание джедая? Ладно бы нам показали новый уровень владения Силой ради масштаба событий — но нет, Сила здесь играет роль универсальной затычки сюжетных дыр, как отговорка «Это магия!» во второсортном фэнтези.

Звёздные Войны. Последние джедаи

Генерал Хакс предстаёт карикатурным истеричным злодеем. Ещё бы: сам По Дэмерон шутит про его мамашу

Наконец, куда делся размах, которого ожидаешь от «Звёздных войн»? Можно по-разному относиться к приквелам, но как только у Лукаса появились технические возможности, он показал огромную галактику с разнообразными планетами и народами, политикой и глобальными конфликтами. В «Последних джедаях» весь сюжет рассказывает о камерном противостоянии Первого ордена и Сопротивления, и далёкая галактика кажется очень крохотной.

Итог: восьмой эпизод стал заметным шагом вперёд по сравнению с предыдущим фильмом. Здесь больше оригинальных ходов и ярких сцен, юмора и полутонов, зрелищных сражений и поединков. Но всё-таки львиную долю недостатков «Пробуждения Силы» фильм унаследовал — прежде всего в плане истории и работы с персонажами, а потому не сумел приятно удивить.

Другое мнение

«Звёздные Войны: Последние джедаи». Добрая рецензия | Избранное | Мир фантастики и фэнтези

www.mirf.ru
Фильм заставляет зрителей по-новому взглянуть на казавшиеся незыблемыми основы вселенной.

А вам понравился фильм?

ГолосоватьСмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

«Звёздные Войны: Последние джедаи». Вопросы без ответов. Рецензия тёмной стороны
удачно
  • Юмор
  • Боевые сцены
  • Игра Марка Хэмилла и Адама Драйвера
неудачно
  • Мотивация и развитие ключевых персонажей
  • ненужная линия Финна
  • Невнятные ответы на вопросы
6неплохо
comments powered by HyperComments
Дмитрий Злотницкий
Дмитрий Злотницкий

Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Брал интервью у множества художников и фантастов. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.


А ещё у нас есть

Комментарии (Правила дискуссии)

Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта.