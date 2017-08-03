Мальчика Джейка посещают кошмарные видения о конце Света. В его снах люди с чужой кожей воруют детей, Человек в чёрном хочет разрушить Тёмную Башню, а таинственный воин-стрелок с револьверами стремится им помешать. Никто не верит юноше, но он убеждается в реальности видений, шагает в портал из своих снов — и встречает Роланда Дискейна, Стрелка. Вместе они отправляются по следам Человека в чёрном, чтобы спасти множественные миры.

The Dark Tower Жанр: фэнтези

Режиссёр: Николай Арсель

В ролях: Том Тейлор, Идрис Эльба, Мэттью Макконахи

Премьера в России: 3 августа 2017 года

Возрастной рейтинг: 16+

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Когда интернет облетела новость, что magnum opus Стивена Кинга экранизируют, да ещё и одним фильмом, фанаты закономерно разделились на два лагеря. Одни были уверены, что ничего не получится, другие с надеждой смотрели в будущее. После выхода трейлера встревоженность поклонников цикла о «Тёмной Башне» достигла пика. Хорошая новость: у Николая Арселя получилось снять фильм про Тёмную Башню. Плохая: это не та башня, которую мы искали.

Создатели с самого начала предупредили, что фильм станет не экранизацией, а своеобразным сиквелом книжной серии. Действительно, перед нами совершенно другая история, включающая только элементы той, что рассказал Кинг. Это соответствует логике мира, где путь героя цикличен, и, казалось бы, должно оправдать сценарные огрехи. Кроме одного, но главного: если заменить имена центральных персонажей, связей с первоисточником останется до обидного мало.

Одна из основных проблем «Тёмной Башни» в том, что совершенно не чувствуешь, что смотришь грандиозный эпос. Не получается проникнуться величием происходящего, ощутить себя свидетелем квеста, наполненного глубоким философским смыслом. Фильм едет по прямым рельсам приключенческого боевика.

Основная сюжетная линия принадлежит Джейку — он, а не Роланд, теперь главный герой. Большинство событий в фильме показаны глазами мальчика, а Стрелок и Человек в чёрном выступают функциями, Добром и Злом, которые влияют на происходящее с ним. Вы ждали психологизма, запутанной мистики и драматической глубины первоисточника? Увы, перед нами простая история избранного юноши, оказавшегося в центре необыкновенных событий. При этом Том Тейлор, исполняющий роль Джейка, играет достойно и не вызывает раздражения. Но всё равно то и дело проскакивает мысль, что смотришь фильм для подростков.

В полуторачасовом фильме не осталось места для большинства героев книжной серии: Сюзанны, Эди, Сьюзан Дельгадо, ушастика Ыша или монструозного поезда Блейна. Даже бестиарий и локации очень условно перекликаются с книгами. Из-за сжатого хронометража нас буквально галопом несут вперёд, наспех бросая названия и мельком подсовывая монстров.

Пожалуй, лучше всего фильм изобразил кан-тои, жуткую расу-прислужников Алого Короля. К сожалению, сам зловещий монарх совершенно не раскрыт, отодвинут на второй план и предстаёт неким глобальным злом в исполнении CGI-пугала.

Справедливости ради, отсылок для фанатов книг о Тёмной Башне и вообще творчества Кинга в картине немало. Фильм начинается с заставки «Тет корпорейшн», нам показывают тот самый розовый шар, знаковую цифру «19» и элегантно упоминают «Оно», «Сияние» и «1408». А вот Рог Эльда, которым в тизерах неоднозначно намекали на то, что всё происходящее — новый круг похождений Стрелка, мистическим образом (скорее всего, из-за перемонтажа) не сыграл никакой роли в сюжете.

Стрелок Роланд Дискейн и Человек в чёрном вызывают двоякие чувства. С одной стороны, они шаблонные, предсказуемые и плохо прописанные, с другой — хорошо сыграны даже при всей своей плоскости. Несмотря на цвет кожи, Идрис Эльба убедительно смотрится в роли Стрелка. Да, это не светлокожий и голубоглазый Роланд, но его суровой серьёзности веришь.

А роль Человека в чёрном словно бы всю жизнь ждала Мэттью Макконахи. Она эмоционально перекликается с другим известным образом актёра — Растом Коулом из сериала «Настоящий детектив». Здешний Макконахи — тёмный и страшный, как абсолютное зло во плоти. Вот только если у Роланда есть хоть какое-то подобие чёткой мотивации — отомстить за отца и спасти мир, — то Человек в чёрном хочет уничтожить Башню просто потому, что он плохой, как злодей из комиксов.

Большой вопрос вызывает и финал их противостояния. Такую невпечатляющую развязку можно было бы простить, если бы не громкие заявления о том, что фильм наконец-то поставит точку в многолетних скитаниях Стрелка. Результат совершенно не соответствует ожиданиям: с тем же успехом Роланд мог бы в первые же полчаса податься в фермеры и выращивать кукурузу на окраине Срединного мира. Лучше всего концовку фильма можно описать выражением «Гора родила мышь».

К сожалению, кроме троицы главных персонажей, в «Тёмной башне» нет ни одного яркого и запоминающегося типажа. Эмоции родителей Джейка вызывают некоторый отклик, а вот юная злодейка Тирана, на которую возлагали большие надежды в трейлере, оказалась скучной «шестёркой».

Несмотря на все недостатки, фильм можно похвалить за работу над костюмами и декорациями. Они и правда впечатляют: мрачная палитра и пыльные металлические цвета создают нужную атмосферу. А вот про саундтрек от Junky XL сказать что-то определённое сложно — настолько он получился типовым и «блокбастерным».

Итог: «Тёмная башня» получилась проходным фантастическим боевиком с претензией на оригинальный сеттинг. Для фаната книжной серии это совершенно никакая экранизация, для непосвящённого зрителя — кино на один вечер. Что ж, уповаем на милость Черепахи и ждём, когда : «Тёмная башня» получилась проходным фантастическим боевиком с претензией на оригинальный сеттинг. Для фаната книжной серии это совершенно никакая экранизация, для непосвящённого зрителя — кино на один вечер. Что ж, уповаем на милость Черепахи и ждём, когда снимут сериал и, может быть, покажут нам настоящие приключения Роланда Дискейна

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