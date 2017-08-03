Как сообщает портал Deadline, цикл Стивена Кинга «Тёмная башня» всё же получит отдельный сериал. Причём он не будет связан с недавно вышедшим фильмом.

Шоураннером проекта назначен продюсер и сценарист Глен Маззара, работавший над вторым и третьим сезоном «Ходячих мертвецов». Помогать ему будет исполнительный продюсер Акива Голдсман, выступивший продюсером полнометражного фильма.

Сериал «Тёмная башня» будет основан на событиях четвёртой книги цикла «Колдун и кристалл» и флэшбеках из первой книги «Стрелок» — они расскажут о прошлом героя. Шоу сосредоточится на истории Роланда: нам покажут, как он стал стрелком, как получил свои револьверы, как впервые столкнулся с Человеком в чёрном, как полюбил свою возлюбленную Сьюзен и как попытался выполнить свою первую миссию в качестве стрелка.

Других подробностей вроде даты выхода и количестве серий пока не сообщается.

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