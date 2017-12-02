«Счастливого дня смерти»: День ужасов сурка

Самовлюблённая тусовщица Три просыпается с похмелья в общаге. День предстоит длинный и тяжёлый. Надо успеть к подругам по колледжу, на занятия, быстренько перепихнуться с преподавателем, нарядиться на вечеринку в честь дня рождения и умереть по дороге от рук маньяка. А потом повторить это снова. И снова. И снова…

Happy Death Day Жанр: комедийный слэшер

Режиссёр: Кристофер Лэндон

В ролях: Джессика Рот, Израэль Бруссар, Руби Модин, Лаура Клифтон

Премьера в России: 7 декабря 2017

Возрастной рейтинг: 16+

Похоже на: «День сурка» (1993), «Крик» (1996), «Тело Дженнифер» (2009)

Помещать временные петли в разные жанры становится новой модой. В прошлый раз этот подход отработал на все сто в фантастическом боевике «Грань будущего» с Томом Крузом. Теперь Кристофер Лэндон решил пристроить его в подростковый слэшер. И сразу скажем, что история про девушку, расследующую собственное убийство, удалась.

Из «Счастливого дня смерти» вышел идеальный сплав «Крика» и «Дня сурка». Если вы видели и хорошо помните оба фильма, то заранее знаете практически всё, что здесь будет. Маньяк в маске, неизменно получающий разными предметами в тыкву? Есть. Не то чтобы неожиданная личность убийцы? Есть. Самоирония? Есть. Героине нужно изменить своё поведение и идеально прожить день, чтобы выйти из временной петли? И это на месте. Предсказуемо? Пожалуй. Но знание сюжета совершенно не мешает получать удовольствие от процесса.

Все знакомые ситуации отлично обыграны. Срабатывают и юмор, и саспенс, и редкий, но хорошо снятый экшен. Лэндону удалось встроить в сюжет и логичную романтическую линию, и даже немного вполне уместной драмы. Всего одна сцена — но этого хватает с головой.

Всё вышеперечисленное строится вокруг основого стержня повествования — главной героини, Три. Джессика Рот воплотила отличный и цельный образ. Сначала перед нами предстаёт сексуальная блондинка, типичная стерва и оторва. Хорошо и с юмором обставлены всё клише, связанные с взаимоотношениями в женских студенческих сообществах. Три развлекается, плюёт на чужие чувства и издаёт классический крик перед смертью.

Но, пройдя через множество временных петель, героиня преображается. Повторы одного и того же начинают сводить её с ума, и в особо тяжкие моменты она выглядит поразительно непривлекательной. На место паники приходит удовольствие от бесконечных жизней, а потом — решимость одолеть врага. А под финал ещё и открывается та психологическая травма, которая сделала Три холодной стервой. И все эти трансформации происходят плавно и естественно.

Повествование не провисает, постоянно меняя настроение, но не сбиваясь с ритма. И время до финала пролетает незаметно и весело. А вот после того, как раскрывается личность убийцы, появляется множество вопросов и к логике, и к возможностям злодея. Это может несколько подпортить впечатление, но не отменяет удовольствия от предыдущих полутора часов фильма. Так что авторы все сделали правильно: сосредоточились на эффектности, а отдельные логические дыры убрали в конец.

Лёгкое удовольствие в чистом виде. «Счастливого дня смерти» не особенно стремится пугать, хотя пара напряжённых моментов в фильме есть. А вот насмешить, увлечь и скрасить пару часов жизни может запросто.

Интервью с режиссёром «Я люблю придумывать жанры» — режиссёр «Счастливого дня смерти» Кристофер Лэндон рассказал нам, как правильно соединять страх со смехом, кто его любимые режиссёры и почему нет ничего страшнее сказки от Терри Гиллиама.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.