«Я люблю придумывать жанры» — режиссёр «Счастливого дня смерти»

7 декабря на экраны выйдет комедийный фантастический слэшер «Счастливого дня смерти». Мы побеседовали с его режиссёром Кристофером Лэндоном («Паранормальное явление 5», «Скауты против зомби») о том, как правильно соединять страх со смехом, кто его любимые режиссёры и чем его пугает кино Терри Гиллиама.

Как вы пришли к идее совместить подростковый ужастик с «Днём сурка»?

Сама идея пришла в голову сценаристу Скотту Лобделлу. А потом я переработал его сценарий в историю про девушку, которая, застряв во временной петле, пытается раскрыть собственное убийство. Я решил не хотел ограничиваться детективной историей: мне кажется, так вышло бы скучно. Поэтому я добавил важный элемент «Дня сурка» — преображение персонажа к лучшему.

В начале фильма героиня Три кажется плохим человеком. Она самовлюблённая, зацикленная на внешности и статусе. Составляя список подозреваемых, она поражается: как много, оказывается, людей, могло её ненавидеть. Проживая свой день смерти раз за разом, она начинает преображаться. Мы узнаём, что глубоко внутри она не такая, какой кажется на первый взгляд. Думаю, добавление личной драмы и глубины пошло фильму на пользу.

Юмор играет важную роль в фильме. Как совместить смешное и страшное, не потеряв ни то, ни другое?

Прямо скажу, это нелегко. Фильм сочетает много разных сторон: это немного триллер, немного ужасы, немного комедия, немного мелодрама. Мы старались смешать всё в равных пропорциях. Порой удавалось даже сделать сцену одновременно страшной и смешной. Вообще мы делали развлекательное кино, которое можно смотреть без напряжения. Атмосфера студенческого юмора помогает сохранять ощущение, что всё происходящее немного несерьёзно.

Кто из режиссёров вас вдохновляет?

Я смотрел много Карпентера, когда готовился к съёмкам. Его «Хэллоуин» стал важной частью моей подготовки. Конечно, Уэс Крейвен — его «Крик» у нас виден невооружённым взглядом. Крейвен умел мастерски соединять постмодернистскую комедию и классический слэшер. Его фильмы умные, смешные и страшные одновременно. Ещё одним источником вдохновения был фильм Джона Хьюза «16 свечей». В «Счастливого дня смерти» есть отсылка к нему.

Сложно снимать ужасы после таких фильмов, как «Хижина в лесу». Кажется, ещё не снял кино, а на него уже есть пародия. Каким вы видите будущее хоррора?

Да, сложно снимать, когда фильмы вроде «Крика» или «Хижины в лесу» деконструировали жанр, высмеяли все тропы, штампы и ходы. Но сейчас идут разговоры о возрождении слэшера. И я в это верю. Всё идёт по кругу. Возвращается спрос на мистику, сверхъестественное. Недавно грянул бум ретро-хоррора. Посмотрите на успех «Оно»! Так что возможно всё. Я считаю, нужно экспериментировать, искать новые подходы, и всё получится.

Вы сняли «Паранормальное явление 5». С чем труднее работать — с псевдодокументальным кино или традиционным?

Однозначно с псевдодокументальным. Потому что всегда, каждую минуту надо объяснять, откуда тут камера. Почему герой продолжает снимать, когда любой на его месте бросил бы всё и убежал? Постоянно возникает вопрос: «Чувак, почему ты это снимаешь?»

Мы с продюсером Джейсоном Блумом работали аж над четырьмя картинами из серии «Паранормальное явление», со второй по пятую. И это действительно было трудным испытанием. Но при этом было весело.

Какой момент напугал вас в детстве сильнее всего?

Пожалуй, финал «Бандитов во времени» Терри Гиллиама. Вообще вся картина заставила меня чувствовать себя неуютно. Но в самом конце есть сцена, где родители мальчика хотят дотронуться до камня Зла. Мальчик просит их не делать этого, они всё равно трогают и взрываются. Это было так неожиданно и жутко, что я чуть в штаны не наложил. Настолько ты не ждёшь, что в самом финале вдруг родители погибнут. Да ещё и так.

А вот что напугало нас: Сцены, которые напугали нас по-настоящему На дворе Хэллоуин — самое время бояться! Мы спросили у наших авторов, какие фильмы и сцены вызывали у них настоящий страх.

Расскажите про свой будущий проект «Liminal» (Пограничье).

Он про то, как на один день в году мёртвые встают из могил. Люди от них баррикадируются и пытаются пережить эти сутки. Можно назвать это сверхъестественной «Судной ночью», но это ещё не всё. У главного героя убивают девушку накануне этого дня, и он решает использовать её возрождение, чтобы раскрыть убийство. К тому же эта ночь существует с начала времён, так что мы ещё и с историческими событиями немного поиграем.

Я смотрю, вы не ищете лёгких путей…

Да, я люблю придумывать жанры. Это весело и интересно. Только так можно не стоять на месте.

А есть планы вне ужасов?

Да, есть. Я мечтаю экранизировать свою любимую книгу — это приключенческое фэнтези. И есть заготовка на драму.

Кто знает, может, Marvel позовут на «Тора 4»?

Ха-ха! Всё может быть!

Благодарим NBC Universal за предоставленные фотографии