Фильм «Оно» собрал в мировом прокате более 478 миллионов долларов в мировом прокате. Он стал самым успешным фильмом, когда-либо выпущенным в начале осени (этот период считается неблагоприятным для широких релизов).

А недавно картина Андреса Мускетти обошла по сборам знаменитого «Изгоняющего дьявола» (он же «Экзорцист»), который нередко называют самым кассовым фильмом ужасов. Многие издания объявили, что этот титул теперь принадлежит «Оно». Но если поизучать эту новость, окажется, что это упирается в два вопроса.

Всё зависит от того, что считать ужасами. По данным BoxOfficeMojo, «Изгоняющий дьявола» был чемпионом в категории Horror R-Rated. Но, к примеру, «Шестое чувство», собравшее 672 миллиона, по классификации того же BoxOfficeMojo относится к категории «Supernatural Horror». Это спорно, но заставляет задуматься: а где проходит граница жанра? К примеру, фильмы о зомби — ужасы? Тогда «Оно» предстоит обойти ещё и «Войну миров Z» (540 млн), и «Я легенда» (585 млн).

Всё зависит от того, как считать. «Оно» заработало больше «Изгоняющего дьявола» без учёта инфляции. «Изгоняющий дьявола» вышел в 1973 году, и по тогдашним временам его 441 миллион был гораздо более крупной суммой, чем 478 миллионов в 2017 году. По прикидкам BoxOfficeMojo, одни только американские сборы «Изгоняющего дьявола» (232 миллионов) с учётом инфляции сопоставимы почти с миллиардом для наших дней.

А если ещё бюджет учитывать... Самые окупившиеся фильмы в истории Какие картины были наиболее выгодным вложением по соотношению сборы/бюджет? Давайте подсчитаем.

В общем, «Оно» — чемпион только если очень строго трактовать понятие «ужасы» и не делать скидок на инфляцию. Однако спору нет, фильм феноменально успешен для своего жанра, а поскольку его прокат ещё не окончен, «Оно» имеет шансы побить и оставшиеся рекорды. Ну а поскольку нам он тоже очень понравился, мы будем этому только рады.

Самые кассовые фильмы ужасов

Если использовать широкую трактовку термина.

1. Шестое чувство — $672 млн

Мистическая драма М. Найта Шьямалана относится к жанру ужасов с большой натяжкой — в ней всего-навсего мальчик видит призраков. Зато это, пожалуй, лучший фильм Шьямалана, один из первых, где он применил свой фирменный«вот это поворот» в финале.

2. Я легенда — $585 млн

Зомби-апокалипсис (по официальной версии, вампиро-апокалипсис), в котором почти всё человечество превращается в монстров, а герой Уилла Смита охотится на них. Фильм знаменит альтернативной концовкой, которую многие считают лучше официальной.

3. Война миров Z — $540

Фильм по отдалённым мотивам книги Макса Брукса похож на «Я легенда», только зомби называют зомби и на них охотится Брэд Питт.

4. Оно — $478 млн

Экранизация романа Стивена Кинга о демоническом клоуне Пеннивайзе. На данный момент самый кассовый из фильмов ужасов с рейтингом R, а также самый новый в этом топе.

5. Челюсти — $470 млн

Знаменитый блокбастер Стивена Спилберга про охоту на акулу-людоеда. Относится ли он к «чистым» ужасам — сложный вопрос; во многом это приключенческое кино, где акулу показывают очень редко.

6. Изгоняющий дьявола — $441

История двух священников-экзорцистов, изгонявших дьявола из девочки. Знаменит шокирующими сценами, вроде той, где девочка поворачивает голову на 180 градусов. До успеха «Оно» был самым кассовым «чистым» хоррором.

7. Прометей — $403 млн

Космический ужастик Ридли Скотта. Самый спорный фильм серии «Чужой» — и, как ни странно, самый кассовый.

8. Ганнибал — $351 млн

Ещё одна работа Ридли Скотта, продолжение «Молчания ягнят». Если оригинал был скорее детективным триллером, то продолжение по своей кровавости тянет на полноценный фильм ужасов про маньяка.

9. Заклятие 2 — $320 млн

Продолжение фильма Джеймса Вана, посвящённое очень сильно приукрашенной истории Энфилдского полтергейста.

10. Заклятие — $318 млн

Первый фильм из серии Джеймса Вана, основанный на мемуарах Эда и Лорейн Уорренов — так называемых охотников за паранормальным.