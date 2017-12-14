Сделка века свершилась: Disney всё-таки купил многие части медиакорпорации Fox. Об этом сообщил CBNC.
В своё распоряжение Disney получил кинокомпанию Fox, азиатский ТВ-оператор Star TV, сеть National Geographic, акции Sky и Hulu, а также некоторые региональные спортивные сети. Однако неясно, права на какие именно каналы получил Disney и пройдут ли они антимонопольные законы. Предполагается, что процесс слияния займёт 18 месяцев.
Это приобретение угрожает Netflix, так как Disney планирует открыть собственный онлайн-кинотеатр. Disney отмечает, что его библиотека будет меньше, однако включение в неё контента студии Fox значительно увеличит его прибыль
Боб Айгер останется председателем и генеральным директором студии до 2021 года. Об этом его попросили акционеры обеих компаний, заявив, что «продление срока его полномочий отвечает их интересам».comments powered by HyperComments
Правила участия в обсуждении
Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.