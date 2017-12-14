Сделка века свершилась: Disney всё-таки купил многие части медиакорпорации Fox. Об этом сообщил CBNC.

В своё распоряжение Disney получил кинокомпанию Fox, азиатский ТВ-оператор Star TV, сеть National Geographic, акции Sky и Hulu, а также некоторые региональные спортивные сети. Однако неясно, права на какие именно каналы получил Disney и пройдут ли они антимонопольные законы. Предполагается, что процесс слияния займёт 18 месяцев.

Это приобретение угрожает Netflix, так как Disney планирует открыть собственный онлайн-кинотеатр. Disney отмечает, что его библиотека будет меньше, однако включение в неё контента студии Fox значительно увеличит его прибыль

Боб Айгер останется председателем и генеральным директором студии до 2021 года. Об этом его попросили акционеры обеих компаний, заявив, что «продление срока его полномочий отвечает их интересам».