Какие франшизы теперь принадлежат «Диснею»? Получит ли студия абсолютную власть над киноиндустрией? Что будет с сериалами на Netflix? И увидим ли мы ещё брутальное кино про Людей Икс с рейтингом 18+? Анализируем!

Эта статья за 60 секунд Компания Disney только что купила большую часть активов XXI Century Fox.

Disney займет до 40% американского кинорынка и сможет диктовать свои условия кинотеатрам и профсоюзам.

Из интернет-канала Hulu будут делать главного конкурента Netflix.

«Люди Икс», «Фантастическая четверка», «Дэдпул», «Аватар», «Симпсоны», «Футурама», «Чужие», «Светлячок» и «Гриффины» станут собственностью Disney.

Нет, у Дэдпула не отберут рейтинг 18+.

Что купил Disney

Компания Disney только что объявила о приобретении большей части активов XXI Century Fox. В сделку вошли:

кино- и телестудия Fox,

доля в британском телеканале Sky,

30% акций потокового сервиса Hulu,

50% акций нидерландской телевизионно-продюсерской компании Endemol Shine Group,

канал Star India,

кабельные сети FX и National Geographic,

300 международных и 22 региональных спортивных канала.

Под контролем владельцев Fox, семейства Мёрдоков, остаются каналы Fox News и Fox Sports и сети кабельных каналов FS1 и FS2.

Мёрдоки сами выставили большую часть своих активов на продажу, решив оптимизировать свой бизнес. У Fox были и другие покупатели, но предложение Disney оказалось самым привлекательным. Это самая крупная сделка в истории Disney, ее стоимость составляет 52 миллиарда долларов. Покупка Pixar, Marvel и Lucasfilm вместе взятых обошлась компании всего в 16 миллиардов. Впрочем, сейчас это даже не рекорд: в прошлом году телекоммуникационный гигант AT&T приобрёл холдинг Time Warner за 108 миллиардов долларов.

Почему Fox всё это продали?

По рассказам инсайдеров, в последнее время Fox стало тяжело справляться с конкуренцией на резко меняющемся рынке. У владельцев было два выхода из ситуации: либо расти и поглощать конкурентов, либо уменьшиться и сконцентрироваться на чем-то одном. Мёрдоки пошли по второму пути. Теперь они избавятся от обременительных активов, сохранят контроль над крайне прибыльными телеканалами, получат средства на развитие бизнеса и 25 процентов акций Disney. А сыну Руперта Мёрдока Джеймсу, занимавшемуся развитием каналов Star и Sky, откроется дорога в высший руководящий состав «Волшебного королевства». Некоторые уже сейчас сватают младшего Мёрдока на роль преемника нынешнего руководителя Disney Боба Айгера, когда тот соберется на пенсию.

На завершение всех формальностей уйдет около года, если в дело не вмешаются власти — например, Министерство юстиции, которое пытается помешать схожей сделке по приобретению Time Warner. Впрочем, анализ перешедших Disney активов показывает, что стороны предвидели возможные осложнения и постарались свести риски к нулю. Так, поскольку Disney уже владеет каналами ABC и ESPN, компания даже не стала претендовать на Fox News и Fox Sports: их покупка наверняка привлекла бы внимание антимонопольного комитета.

Что сделка дает Disney

Монополия

В прошлом году на Disney пришлось более четверти кассовых сборов на американском кинорынке, еще 13 процентов принадлежало Fox. В этом году доля Disney пока составляет 18 процентов, но в последние недели копилка резко пополнится за счет «Последних джедаев», которым под силу заработать в Штатах 700-800 миллионов долларов. Fox держится на уровне прошлого года. То есть после завершения сделки доля Disney на рынке вырастет до 40%. Компания получит еще больше рычагов давления на сети кинотеатров, прессу, профсоюзы и индустрию в целом.

Disney уже сейчас пытается диктовать свою волю. В начале ноября издание Wall Street Journal рассказало, как студия давит на кинотеатры при помощи «Последних джедаев». Disney объявили, что оставят себе 65% от сборов восьмого эпизода вместо привычных 50%, причем кинотеатры должны будут показывать картину в главном зале минимум четыре недели, иначе доля Disney вообще вырастет до 70%. Не согласны — вообще не получите в прокат один из самых прибыльных фильмов года.

Влияет Disney и на прессу. В ноябре журналисты Los Angeles Times опубликовали расследования об отношениях компании с администрацией города Анахайма, где расположен один из крупнейших «Диснейлендов». В отместку пиар-служба Disney закрыла журналистам этого издания доступ на пресс-показы. История всколыхнула журналистские круги, и возмущенные работники «Нью-Йорк Таймс» и других крупных СМИ сами объявили бойкот пресс-показам Disney. В итоге студии пришлось пойти на попятную и снять бан. Cкорее всего, не последнюю роль в этом сыграла премьера «Тайны Коко», которой требовалось внимание прессы.

С ростом доли рынка у Disney появится больше рычагов давления на индустрию. Чем меньше в Голливуде независимых студий, тем важнее отношения с самыми крупными. Disney получит козыри на переговорах с профсоюзами, сможет устанавливать минимальные размеры заработной платы, указывать, какие фильмы и в каком объеме показывать в кинотеатрах, поднимать цены на билеты — и многое другое.

Hulu — ответ Netflix

В руки Disney переходит 30% акций сервиса потокового видео Hulu. Студия уже владеет другими 30%, так что теперь у неё контрольный пакет — Disney сможет решать дальнейшую судьбу ресурса. Вариантов у компании хватает, и многое будет зависеть от остальных акционеров: телекоммуникационного гиганта Comcast, которому принадлежит еще 30%, и медиахолдинга Time Warner, владеющего 10%. О Time Warner беспокоиться не стоит: компания сейчас проходит процедуру продажи другому медиагиганту AT&T и ждет суда, способного разрешить или запретить сделку. А вот Comcast может как остановить поставку нового контента, так и продать свою долю Disney — или же добиваться решения властей, которые могут заставить новых владельцев продать свою долю в Hulu ради одобрения остальной сделки.

Disney, скорее всего, будет держаться за Hulu обеими руками. Компания уже объявила, что намерена открыть собственный стриминговый сервис и к 2019 году вывести свои сериалы с Netflix (а это, среди прочего, телевселенная «Сорвиголовы»). Но развиваться с нуля сложно: аудитория вряд ли захочет оформлять еще одну подписку. Проще сделать ставку на уже успешный сервис с растущей аудиторией в 12 миллионов человек и 250 тысяч зрителей нового кабельного канала Hulu Live TV. Сам Айгер в разговоре с инвесторами упомянул, что Disney планирует превратить Hulu в дом для своего контента, ориентированного на взрослую аудиторию, — а это в первую очередь фильмы и сериалы от Fox.

Пока что Hulu убыточен: его потери за первые девять месяцев года составили 560 миллионов долларов. Но за это время сервис добился успехов в производстве собственного контента. Сериал «Рассказ служанки» даже удостоился премии «Эмми» в номинации «Лучшая драма».

Классические франшизы

К Disney перейдёт и множество принадлежащих Мёрдокам франшиз, в том числе «Аватар», «Чужие», «Планета обезьян», «Ледниковый период», «Хищник», «Крепкий орешек», «Один дома» и многое другое. Не меньше в списке и сериалов: в собственности Disney окажутся «Симпсоны», «Футурама», «Гриффины», «Американская история ужасов», «Родина», «Фарго», «Побег из тюрьмы», «Секретные материалы», «Как я встретил вашу маму», «МЭШ», «Баффи», «Светлячок».

Возможности тут безграничны. Показы на Hulu, аттракционы в «Диснейленде», возрождения закрытых шоу, например, «Светлячка» или «Футурамы», новые полнометражные «Симпсоны»… Скорее всего, Disney не будет вмешиваться в производство, и вся продукция Fox станет выходить под отдельным брендом, как и у Marvel, Pixar и Lucasfilm.

Но главное — Disney получает права на «Людей Икс» и «Фантастическую четверку». «Дэдпул 2», «Новые мутанты», «Темный Феникс», «Гамбит» и «Сила Икс» выйдут уже при новой власти. В перспективе это сулит расширение супергеройской линейки, появление мутантов в «Мстителях» и один из самых масштабных кроссоверов всех времён — эпическое противостояние «Мстители против Людей Икс».

Многие тут же начали опасаться, что «семейный» Disney запретит съёмки фильмов с рейтингом «18+». Но на сегодняшнем выступлении перед инвесторами Боб Айгер специально это опроверг: компания не против такого контента, если он пользуется спросом.

[«Дэдпул»], очевидно, всегда был и будет под брендом Marvel. Мы считаем, что для фильмов Marvel с рейтингом R вроде «Дэдпула» можно создать отдельный бренд. Если мы заранее дадим понять зрителям, чего им ждать [от фильмов], то, мне кажется, у нас всё будет отлично.

Кроме прочего, Disney получает в свое распоряжение около трех с половиной сотен международных и региональных каналов. Налицо планы компании нарастить глобальное присутствие на экранах телевизоров.

Два крупных слияния за последний год намекают на то, что новые подобные сделки неизбежны: в конкурентной борьбе другие крупные компании будут либо сливаться, либо гибнуть. Медиарынок ждут серьезные перемены — и Disney будет на нём одним из главных игроков.