«Бордерлэндс»: кино с тэгом #опытные

Я могу понять, почему, например, Крошку Тину сделали взрослее — тут и актрису проще подобрать, и зрителям комфортнее. Но персонаж при этом всё равно потерялся. Убойность Тины была именно в том, что это была совершенно поехавшая маленькая девочка. Куколки, чаепития с игрушками, ВЗРЫВЫ, КИШКИ, пони, рисунки мелками, ДИНАМИТ — переход от милого ребёнка к кровожадному маньяку занимал доли секунды. Это даже не биполярное состояние — для Тины это всё вещи одного порядка. И у этой героини была предыстория, объясняющая, что сделало её такой. В фильме у нас плюс-минус обычный подросток, на которого иногда находит желание повзрывать врагов, — это и близко не так глубоко, как оригинальный персонаж. Ну и её облик, как и у Лилит, — прямо вот плохой косплей. Ленте точно стоит дать «Золотую малину» за костюмы. Косплееры, которые были на премьере, выглядели куда лучше, чем актёры в кадре!

Кто более-менее удался — так это персонажи второго плана. Робот Железяка выглядит и ведёт себя точно как в играх — разве что его непомерное эго не нашло должного отражения в сценарии. Маркус и Мокси подобраны и одеты в духе оригинала (спасибо, что хоть последнюю не стали подгонять под тэг «опытные»). Нокс тоже ничего, хотя из седовласого мужчины-генерала её превратили в молоденькую красавицу. Хотя, может, имелось в виду, что этого его дочь или внучка?

Технически и визуально фильм разочаровывает. Оружие выглядит буквально пластиковым, на многих кадрах хромакей режет глаза, а на сцене с появлением огненных крыльев зал просто заржал над спецэффектом. Я слышал оценки бюджета ленты и в 100, и в 160 миллионов долларов, и ни на одну из этих сумм она не выглядит. Кроме того, не показали ни одной визуально крутой штуки из первой игры — ни Улья ракков, ни огромного карьерного экскаватора.

Но при этом как самостоятельное кинопроизведение — посмотреть можно, не стошнит. Это ни в коем случае не хороший фильм, но и не откровенно ужасный — «Бордерлэндс» словно бы специально снимали так, чтобы вы, когда ночью переключали каналы, остановились именно на нём. Яркий, не напрягающий, с постоянной сменой событий и шумными персонажами. Студия, как мне кажется, ленту попросту списала — иначе объяснить её выход между «Дэдпулом» и широко разрекламированным «Ромулом» сложно. Да и внезапный официальный релиз в РФ тоже наводит на определённые подозрения.