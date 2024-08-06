«Бордерлэндс»: кино с тэгом #опытные

Можно сказать, что с этим фильмом всё было ясно по первым трейлерам: лютый мискаст персонажей, пренебрежение к игровому лору, сортирный юморок взамен чёрного. Именно так всё и оказалось. Фанатов пытались задобрить знакомой музыкой и тоннами фансервиса, но без вменяемого воплощения на экране знакомой вселенной это скорее раздражает, чем радует.
«Бордерлэндс» можно смело брать за эталон фильма, который состоит целиком из отсылок, показывать его и говорить: смотрите, само по себе это вообще не работает. Чтобы отсылки вызывали всплеск эмоций, нужны персонажи, которым сопереживаешь, химия между актёрами, интересная история, проработанный мир, наконец. А тут ничего этого нет. Если приводить в качестве аналогии пирамиду Маслоу — отсылки лежат далеко от основания. Очень круто, что мне показали скагов и ракков, практически все тачки из трёх номерных игр и даже легендарный пистолет «Оплот бесконечности», на фарм которого я в своё время тратил долгие часы в Borderlands 2. Но к чему всё это без базовых вещей, которые требовались от экранизации?
Дух Пандоры потерян начисто. Это уже не американская глубинка из футуристических вестернов, населенная шизами и фриками всех мастей. Это не место, раздираемое на части бессовестными корпорациями, которые могут себе позволить ударными темпами разрабатывать ресурсы планеты силами заключённых, а потом бросить их на произвол судьбы, вывезя большую часть техники. Нет, это просто типичная космическая свалка, где разворачивается история очередного Избранного. При этом ключевой сюжетный твист считывается уже минуте на 15-й, так что не ждите сколько-нибудь интеллектуального развлечения.
Идея экранизации целл-шейдинг-проекта в виде обычного фильма вообще странная — комиксовая стилистика игры куда больше располагает именно к мультипликационному воплощению. Впрочем, продюсерам виднее — наверное, на фильм люди пойдут куда охотнее, чем на странноватую взрослую анимацию. Хотя взрослости в ленте нет: PG-13 начисто убил любые зачатки чёрного юмора, который был одной из визитных карточек серии.
В качестве компенсации решили добавить… нет, не сортирных шуток — их хватало и в оригинале, просто качество было чуть лучше, — и не чёрного юмора, а юмора от чернокожего. Хоть по трейлерам кажется, что основной клоун тут робот Железяка, но создатели главным бастионом юмора выбрали солдата Роланда. Очень странный выбор, если учесть, что в игровой серии он был откровенно депрессивным персонажем с трагической судьбой. Есть в этом что-то оскорбительное — «смотрите, у нас тут есть чернокожий, пускай он будет клоуном, ведь в комедиях так всегда делали». Если Роланд показался создателям скучным — зачем вообще было его брать? С его сюжетными функциями прекрасно справился бы псих Крейг. А химии между героями нет никакой — вообще не похоже, что актёры сильно заинтересованы в происходящем. Режиссёр, может, стоило сделать ещё пару дублей и попросить актёров стараться чуточку больше?
Элай Рот в принципе не понимает, за что игроки полюбили Borderlands, но в плане своего осмысления персонажей он показывает это максимально ярко. Вместо молодой Лилит, которая в играх проходит несколько сюжетных арок и показана скорее как антигероиня, к зрелости превращающаяся в героиню, у нас 55-летняя Кейт Бланшетт в максимально дурацком парике. Зачем на роль взяли актрису постарше? Чтобы потенциальной аудитории фильма было проще себя с ней ассоциировать? Аналогичная ситуация с Таннис — вместо молодой поехавшей учёной у нас боевая пенсионерка с небольшими причудами. Это делает персонажа интереснее, чем в игре? Точно нет. Тогда к чему такие изменения? Волей-неволей закрадывается мысль, что у Рота просто фетиш на женщин в возрасте.
Я могу понять, почему, например, Крошку Тину сделали взрослее — тут и актрису проще подобрать, и зрителям комфортнее. Но персонаж при этом всё равно потерялся. Убойность Тины была именно в том, что это была совершенно поехавшая маленькая девочка. Куколки, чаепития с игрушками, ВЗРЫВЫ, КИШКИ, пони, рисунки мелками, ДИНАМИТ — переход от милого ребёнка к кровожадному маньяку занимал доли секунды. Это даже не биполярное состояние — для Тины это всё вещи одного порядка. И у этой героини была предыстория, объясняющая, что сделало её такой. В фильме у нас плюс-минус обычный подросток, на которого иногда находит желание повзрывать врагов, — это и близко не так глубоко, как оригинальный персонаж. Ну и её облик, как и у Лилит, — прямо вот плохой косплей. Ленте точно стоит дать «Золотую малину» за костюмы. Косплееры, которые были на премьере, выглядели куда лучше, чем актёры в кадре!
Кто более-менее удался — так это персонажи второго плана. Робот Железяка выглядит и ведёт себя точно как в играх — разве что его непомерное эго не нашло должного отражения в сценарии. Маркус и Мокси подобраны и одеты в духе оригинала (спасибо, что хоть последнюю не стали подгонять под тэг «опытные»). Нокс тоже ничего, хотя из седовласого мужчины-генерала её превратили в молоденькую красавицу. Хотя, может, имелось в виду, что этого его дочь или внучка?
Технически и визуально фильм разочаровывает. Оружие выглядит буквально пластиковым, на многих кадрах хромакей режет глаза, а на сцене с появлением огненных крыльев зал просто заржал над спецэффектом. Я слышал оценки бюджета ленты и в 100, и в 160 миллионов долларов, и ни на одну из этих сумм она не выглядит. Кроме того, не показали ни одной визуально крутой штуки из первой игры — ни Улья ракков, ни огромного карьерного экскаватора.
Но при этом как самостоятельное кинопроизведение — посмотреть можно, не стошнит. Это ни в коем случае не хороший фильм, но и не откровенно ужасный — «Бордерлэндс» словно бы специально снимали так, чтобы вы, когда ночью переключали каналы, остановились именно на нём. Яркий, не напрягающий, с постоянной сменой событий и шумными персонажами. Студия, как мне кажется, ленту попросту списала — иначе объяснить её выход между «Дэдпулом» и широко разрекламированным «Ромулом» сложно. Да и внезапный официальный релиз в РФ тоже наводит на определённые подозрения.
Фанатов увиденное разочарует, и вряд ли такая экранизация обеспечит приток новичков в игру. Но наплевательское отношение к первоисточнику не бесит. Borderlands всегда была несерьёзной серией про тех ещё раздолбаев, достаточно самоироничной, чтобы не провоцировать душных баталий по поводу её лора. Это весёлая игра про крутые пушки, в которую по недосмотру завезли богатый на детали мир, критику корпораций и неимоверно сильную сюжетную линию второй части.
Кинотеатральный «Бордерлэндс» может худо-бедно вас развлечь, а слабая адаптация игровых богатств не воспринимается как акт убийства священной коровы. От фильма слегка попахивает низкобюджетной порнопародией, но ведь в мире много любителей такого контента… Гм, а в самом деле, не был ли изначальный сценарий лентой для взрослых, который просто переработали под PG-13? Это бы многое объяснило.