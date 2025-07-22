Куда катится «Мир юрского периода»? Прошлое и будущее франшизы

В начале июля в мировой прокат вышла картина Гарета Эдвардса «Возрождение» — новая часть франшизы «Мир юрского периода». Несмотря на прохладный приём критиков — на сегодняшний день рейтинг свежести новинки на Rotten Tomatoes составляет всего 52%, — фильм пришёлся по душе зрителям и уже заработал в прокате свыше полумиллиарда долларов. Правда, с сюжетной точки зрения «Возрождение» в лучшем случае не предлагает поклонникам серии ничего нового, а в худшем и вовсе заводит франшизу в тупик. Объясняем почему.

Побег с острова динозавров

«Парк юрского периода» — одна из самых популярных и долгоиграющих франшиз в кинематографе. Семь фильмов суммарно заработали в мировом прокате свыше 6,5 миллиарда долларов. При этом изначально «Парк» не должен был становиться франшизой. Автор оригинального романа Майкл Крайтон славился тем, что никогда не возвращался к одной и той же теме дважды. Его оригинальная задумка не предусматривала продолжений: эксцентричный миллиардер возвращает динозавров к жизни и строит на отдалённом острове Исла Нублар парк развлечений, незадолго до открытия динозавры вырываются на свободу, часть персонажей гибнет, уцелевшие сбегают с острова, после чего военные сжигают доисторических ящеров напалмом. Конец истории.

Вот только ничего не закончилось. Роман Крайтона стал бестселлером, но ещё б ó льший фурор произвела экранизация, снятая Стивеном Спилбергом . Благодаря прорывным спецэффектам вышедший в 1993 году фильм оказался настоящей революцией и раздвинул границы возможного на экране. Джордж Лукас задумался о трилогии приквелов «Звёздных войн», а Спилберг, издатели и читатели осадили Майкла Крайтона с требованием добавки. И в конце концов писатель сдался.

«Затерянный мир» стал первым сиквелом в карьере Крайтона. Писателю удалось изящно решить проблему с гибелью динозавров в финале первого романа — оказывается, Исла Нублар был всего лишь блестящей витриной. Настоящая лаборатория по производству ящеров находилась на другом острове, Исла Сорна, где динозавры уже несколько лет жили в дикой природе. Один из героев отправился на остров по своей воле, остальные поехали его спасать, а параллельно на Исла Сорна прибыла третья экспедиция, желающая выкрасть несколько яиц динозавров и выгодно их продать. В итоге часть персонажей погибла, а остальные сбежали на материк, предварительно выяснив, что все обитающие на острове динозавры обречены и скоро вымрут.

К тому моменту первый «Парк» собрал в прокате около миллиарда долларов, так что экранизацию «Затерянного мира» запустили в работу ещё до выхода книги. Сценарии обоих фильмов написал известный голливудский сценарист Дэвид Кепп. Но если в первом случае он старался придерживаться первоисточника, сокращая и упрощая повествование, то во втором (вместе с вернувшимся в режиссёрское кресло Спилбергом) стал добавлять в сюжет собственные идеи. Так, трио похитителей яиц превратилось в огромную экспедицию, а повествование в третьем акте перенесли в Сан-Диего. Крайтон во время работы над книгами особо подчёркивал, что хотел избежать клише «динозавры в городе», а Спилберг с Кеппом намеренно к нему прибегли, о чём режиссёр затем сожалел.

Второй фильм неплохо показал себя в прокате, но достичь уровня первой части у него не получилось. Тем не менее кассовых сборов «Затерянного мира» было достаточно, чтобы студия Universal запустила в производство триквел. Крайтон и Кепп решили, что с них достаточно, и отказались иметь какое-либо отношение к проекту, Спилберг же ограничился ролью продюсера. В итоге режиссёром стал Джо Джонстон, сценарий пережил несколько кардинальных переделок, а финальная версия не добавила в лор франшизы ничего нового: подросток пропадает на Исла Сорна, его родители снаряжают спасательную экспедицию, она прибывает на остров, находит мальчика, нескольких персонажей съедают динозавры, остальные благополучно эвакуируются на материк.

«Парк юрского периода III» не провалился в прокате — при бюджете в 93 миллиона долларов он собрал более 360 миллионов. Но по сравнению со второй частью касса упала почти в два раза. Этого оказалось достаточно, чтобы франшиза на полтора десятилетия впала в спячку.

Студия Universal вспомнила о динозаврах в середине 2010-х, и вскоре на экраны триумфально вышел «Мир юрского периода». «Мир» изначально задумывали как трилогию, и каждая новая часть последовательно развивала идеи предыдущих. Первый «Мир» был по сути калькой с «Парка юрского периода»: другой эксцентричный миллиардер решает продолжить дело своего предшественника и вновь открывает парк развлечений с динозаврами, только на этот раз ящеры вырываются на свободу уже после открытия парка, что приводит к гораздо б ó льшим жертвам.

Вторая часть, «Павшее королевство» , должна была поставить точку в истории динозавров на острове. Извержение вулкана уничтожает всех животных на Исла Нублар, динозавры на Исла Сорна вымирают где-то за кадром, но несколько особей удаётся вывезти на материк, и в финале они вырываются на свободу. Третья и заключительная часть трилогии, «Господство» , повествует о том, как динозавры расселяются по всей планете и постепенно адаптируются к окружающему миру, а мир приспосабливается к ним. Таким образом, название «Мир юрского периода» оправдывается на все сто — величественные создания прошлого действительно расселяются по свету. Но затем на экраны выходит «Возрождение», которое отправляет достижения предыдущей трилогии в утиль.

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Тупик эволюции

Каждая часть «Мира юрского периода» зарабатывала в прокате меньше предыдущей, но всё равно собирала больше миллиарда. При таких цифрах продолжение было лишь вопросом времени — и действительно, Universal запустила новый фильм в производство практически сразу же после премьеры «Господства». Причём написание сценария доверили Дэвиду Кеппу, тому самому, который уже адаптировал оба романа Майкла Крайтона.

Кепп — давний знакомый Стивена Спилберга и один из самых успешных сценаристов современности. Но ещё четверть века назад, когда его спрашивали о причинах отказа от работы над «Парком юрского периода III», Кепп обмолвился, что не может придумать ни одной свежей идеи с участием динозавров.

За двадцать пять лет интересных мыслей у него так и не появилось. В преддверии премьеры «Возрождения» Кепп раздал , наверное , несколько десятков интервью , в которых подробно описал процесс работы над сценарием. Например, мы узнали, что изначальную идею фильма предложил Спилберг. Кепп в поисках вдохновения перечитал обе книги Крайтона, но так и не придумал ничего, что продолжало бы заложенную предыдущими фильмами тему «динозавры в нашем мире».

И тогда сценарист решил, что расселившиеся по планете динозавры… должны вымереть:

Дэвид Кепп Из интервью для The Hollywood Reporter Я не собирался противоречить тому, что случилось в предыдущих фильмах, но я хотел вновь сделать динозавров особенными. И для этого мне нужно было перенести повествование из нашей среды обитания в их. Перечитывая романы Крайтона, я нашёл идеальное обоснование этому решению. Я практически слово в слово перенёс в сценарий речь одного из героев о том, что Земля сейчас — совершенно другая планета, и привычные динозаврам условия сохранились лишь в ограниченном числе мест в районе экватора. Так что я решил опять сделать из динозавров экзотику, которую нужно искать и выслеживать

Прикрываясь первоисточником, Кепп по сути применил запрещённый прием. Но лучше бы он придерживался текста романа, когда в 1997 году решил отправить самку тираннозавра шляться по Сан-Диего. Мало того, что Кепп безбожно повторяется, в некоторых местах откровенно каннибализирует текст Крайтона (сцена, в которой тираннозавр гонится за сбегающими на лодке персонажами, взята из оригинального романа). Все основные сюжетные повороты нового фильма — секретную лабораторию, застрявших на острове подростков, охотящихся на динозавров наёмников (пусть на этот раз им достаточно образцов крови трёх существ) и гонки с ящерами по джунглям — мы уже видели, причём некоторые не по одному разу.

Погружаясь в самоповторы, Кепп связывает руки сценаристам, которые придут после него. Крайтон изначально не хотел оставлять задела на продолжение, поэтому в финале каждого романа старался прикончить всех динозавров. Но в кино «Парк юрского периода» давно превратился во франшизу, где продолжение предусмотрено по умолчанию. И вымирание большинства ящеров возможности этого продолжения существенно ограничивает. Предыдущая трилогия выпустила динозавров в большой мир, что давало авторам огромное количество идей для исследования. Кепп же вновь загнал динозавров на парочку островов в районе экватора. Много ли ещё свежих сюжетных ходов можно выжать из такого сеттинга? Название «Вырождение» в этом смысле подошло бы фильму Гарета Эдвардса гораздо больше.

Публика любит динозавров

Возникает ощущение, что голливудские сценаристы совершенно оторваны от реальности. По какой-то причине Кепп решил, что повсеместное распространение динозавров должно придушить интерес к ним. В мире «Возрождения» динозавры превратились в назойливую обыденность. Музейные экспозиции простаивают, умирающие посреди улицы гиганты не вызывают ничего кроме раздражения, и даже дети, главные амбассадоры динозавров, кричат, что «просто ненавидят этих , зачем они вообще вернулись».

Получается, что Кепп считает, будто сам посыл «динозавры в нашем мире» никому не интересен, и для успеха фильма его герои вновь должны перенестись в дикую и враждебную среду. Но будь это так, разве бы собрали «Павшее королевство» и «Господство» почти три миллиарда долларов на двоих? Публика любит динозавров в любом сеттинге, и успех франшизы «Мир юрского периода» это подтверждает. «Возрождение» — ещё одно доказательство этой любви: за две недели проката картина Гарета Эдвардса заработала свыше полумиллиарда долларов и имеет все шансы войти как минимум в пятёрку самых кассовых релизов этого года.

В целом «Возрождение» — неплохой фильм, в нём есть динамичные, зрелищные экшен-сцены, харизматичные и вызывающие симпатию персонажи, а отдельные моменты действительно передают знакомую по оригинальному фильму атмосферу чуда от созерцания гигантских оживших ящеров в естественной среде обитания. Лента не теряет своего очарования при повторном просмотре (автор этого текста уже посмотрел «Возрождение» дважды и подумывает о третьем походе). Приятные впечатления не портят и логические нестыковки — хотя лучше, наверное, не задумываться о том, каким образом семья неподготовленных гражданских покинула кишащий смертельно опасными хищниками остров почти без царапин, в то время как отряд опытных наёмников чуть ли не целиком пошёл на корм динозаврам. Или как мог выжить Дункан Кинкейд, если в одной из сцен хищный динозавр едва ли не мордой в него тыкался. (Ответ на этот вопрос весьма банален: так решила студия.)

Но всё же в этом году проваливались и куда более достойные фильмы ( «Громовержцы» не дадут соврать). Поэтому американская отраслевая пресса не могла не задаться вопросом: в чём секрет успеха «Мира юрского периода»? Неужели Дэвид Кепп прав, и публика никогда не устанет следить за историями о приключениях очередной группы персонажей на очередном острове? Или достаточно слов «Что-то там юрского периода» в названии?

В статье для Puck News журналист Скотт Мендельсон отмечает , что в случае с «Миром юрского периода» Universal удалось сохранить определённую уникальность каждого фильма. Последние пятнадцать лет голливудские студии, вдохновлённые успехом «Мстителей», пытались каждую франшизу превратить в мультивселенную, битком набитую сиквелами, приквелами, спин-оффами и телевизионными сериалами. В случае же с «Миром юрского периода» Universal стабильно выпускает по фильму раз в несколько лет. Каждый раз она, не отвлекаясь на спин-оффы, рассказывает новую магистральную историю, которая, с одной стороны, учитывает события прошлых картин, а с другой — не требует знакомства с ними. И «Возрождение» в этом смысле заходит даже дальше других — впервые за всю серию в кадре не появляется ни один из персонажей предыдущих частей. Оказывается, что без бесконечных камео можно спокойно прожить.

Так может, до сценаристов следующих частей дойдёт, что «Мир юрского периода» способен существовать и без визитов на остров с динозаврами? Остаётся только понять, как обойтись без этих поездок в мире, где динозавры сохранились только на нескольких островах в районе экватора.

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