Несмотря на то что в центре истории не классические супергерои первого эшелона, а второстепенные персонажи вселенной Marvel, смотреть на их приключения увлекательно. И даже не потому, что они то подначивают друг друга, то шутят, то расписываются друг другу в своём злодействе или бесполезности. Просто они способны действовать неожиданно друг для друга. Ожидание и предвкушение, кто в какой момент предаст, а кто скосячит, делает их «рейд» особенно приятным для зрительского глаза. От каноничного Капитана Америки всегда понятно что ожидать. А вот что исполнит недоделанный Капитан Америка со скелетами в шкафу — это уже интересненько.



