«Громовержцы*» по киновселенной Marvel внезапно приятно удивляют. Особенно после недавних неудач франшизы: казалось, про какого героя ни снимай после ухода Железного человека и Капитана Америки, зритель не оценит. Кажется, что не хватало нового угла зрения, новой оптики, умения режиссёров взглянуть на стандартные супергеройские вопросы и проблемы по-другому, не так, как раньше. При этом — умело дозировать оригинальность, так чтобы она не делала фильм слишком уж… странным.
И в «Громовержцах*» это наконец получилось. С одной стороны, стандартные проблемы сверхчеловеческого толка, для решения которых не обойтись без супергероев, и приятная порция гэгов и шуток. С другой стороны, немного прикладной психотерапии и борьба со злом, которую приходится вести не кулаками, а совсем иначе.
Жанр: супергеройский боевик
В ролях: Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Дэвид Харбор, Уайатт Рассел
Похоже на: «Отряд самоубийц» (2016)
Несмотря на то что в центре истории не классические супергерои первого эшелона, а второстепенные персонажи вселенной Marvel, смотреть на их приключения увлекательно. И даже не потому, что они то подначивают друг друга, то шутят, то расписываются друг другу в своём злодействе или бесполезности. Просто они способны действовать неожиданно друг для друга. Ожидание и предвкушение, кто в какой момент предаст, а кто скосячит, делает их «рейд» особенно приятным для зрительского глаза. От каноничного Капитана Америки всегда понятно что ожидать. А вот что исполнит недоделанный Капитан Америка со скелетами в шкафу — это уже интересненько.
Сценаристы умело бросают героев в череду конфликтов, из которых, кажется, нет выхода. Сначала участники команды вынуждены сражаться друг с другом (и пытаются выполнить условия этого задания фактически до последнего), затем осознают, что заперты глубоко под землёй в ожидании скорой гибели, и наконец сталкиваются с поистине непреодолимым противником — Часовым, который не только неуязвим и всемогущ, но и опасно неуравновешен. Следить за тем, как герои пытаются справиться с этим калейдоскопом проблем, каждая из которых более масштабна, чем предыдущая, довольно занимательно.
Дальше небольшие спойлеры!
Однако особенно удачной получилась центральная метафора фильма, связанная с жизненными травмами и внутренней пустотой. Тёмное измерение, созданное альтер эго Часового, Мраком, представляет собой бесконечный лабиринт комнат, каждая из которых — мучительное воспоминание героя, момент, когда было особенно плохо и исправить уже ничего нельзя. Этот образ передаёт глубокое и узнаваемое состояние безысходности, с которым героям предстоит справиться в финале.
Подобные лабиринты, конечно, уже встречались в кинематографе и даже выглядели более масштабно, как в «Начале» Нолана, или страшнее, как в хорроре «1408» по рассказу Кинга (где комната всего одна, зато кошмаров много), или эмоционально насыщеннее, как в «Вечном сиянии чистого разума», где герой спасает воспоминания от стирателей. Но «Громовержцы» используют этот приём очень уместно, делая акцент именно на переживании безысходности и на принятии своего прошлого. Когда понимаешь, что Мрак не просто развеивает людей, превращая их в чёрные тени, а заключает их в темноту и безысходность собственных терзаний, эта суперспособность начинает выглядеть гораздо интереснее.
И она же делает фильм сбалансированным и композиционно целостным. Эмоциональное путешествие героев, в частности Елены Беловой, выстроено чётко и убедительно: от её начального ощущения одиночества и пустоты до решительного противостояния собственным страхам и тьме в финале. Важнее становится не то, насколько ты умело сражаешься, а то, что ты сражаешься вместе. И способен принять светлую часть своего врага, который в этот момент пытается тебя убить. Очень впечатляюще.
Ещё один персонаж, добавляющий глубины повествованию, — Мэл, секретарша и ближайшая помощница главной антагонистки Валентины. Мэл постепенно осознаёт, что, возможно, стоит не на той стороне, однако в решающий момент именно её действия приводят к катастрофическим последствиям — пробуждению зловещего Мрака внутри Боба. Эта внутренняя двойственность персонажа подчёркивает основную идею фильма о тонкой грани между добром и злом и о последствиях выбора, сделанного в момент сомнений.
Нельзя не отметить и Зимнего солдата — Баки Барнса, который в фильме неожиданно оказывается конгрессменом, что выглядит одновременно забавно и непривычно. В костюме и в рамках необходимости воевать только словами Баки довольно нелеп. Зато в супергеройском амплуа он полностью раскрывается, выполняя важную роль командира. Его появление поистине грандиозно, а дальнейший — нелёгкий! — труд по объединению команды идеально ложится в парадигму «что же, теперь каждый наконец-то на своём месте!».
Ещё одно достоинство «Громовержцев» — тонкий баланс между драматизмом и комедией. Юмор здесь ненавязчивый, и при этом он действительно работает: несколько гэгов вроде нелепо звучащего, но странно эффективного слова «огурцы», с помощью которого Боб борется с боязнью высоты, заставляют посмеяться вслух. Признаться, до последнего я ждала, что с помощью огурцов же будет повержен Мрак.
Сам Боб, пожалуй, главный подарок фильма зрителю — невероятно милый персонаж, одновременно комичный и трагичный. Чего только стоит его комната, где заключены не травмирующие моменты прошлого, а агрессивный гигантский цыплёнок, который дерётся столбом с дорожным указателем. Как говорится, меньше надо было принимать изменяющих сознание веществ!
«Громовержцы*» — неплохо скроенный фантастический боевик, при просмотре которого можно и посмеяться, и посопереживать героям. Ибо кто не ощущал той самой бездны пустоты и собственной ненужности, ну хотя бы раз в жизни? То-то же. Да и сцена после титров не разочаровывает. Ждём знакомства новых Мстителей с Фантастической четвёркой, даёшь кроссоверы!
P. S. Почему «Громовержцы» со звёздочкой?
Потому что в финале команда меняет название на «Новые мстители». Marvel даже начали заново рекламировать фильм под новым названием, хотя официально он не переименован.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Читает книги, переводит книги, пишет книги, делает игры и любит постмодернизм.