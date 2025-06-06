Путеводитель по «Громовержцам». Неснятые сценарии, пасхалки и будущее Marvel

В мае в прокат вышли «Громовержцы» — уже 37-й по счёту фильм киновселенной Marvel. И хотя кассовые сборы новинки оставляют желать лучшего, критики, в том числе и наш рецензент , приняли картину Джейка Шрейера очень благожелательно. двух десятков Поэтому мы подготовили небольшой путеводитель по «Громовержцам», истории их создания и заложенным в них пасхалкам. Благо что информации о фильме в этот раз было даже очень много — один из сценаристов картины Эрик Пирсон раздал порядка интервью ). Но давайте обо всём по порядку.

Кто такой Эрик Пирсон?

В 2009 году тогда ещё молодая студия Marvel запустила Marvel Writers Program — инициативу, рассчитанную на поиск и развитие молодых сценаристов. Участники программы целый год проводили в офисах студии, помогая с находящимися в разработке сценариями и готовя собственные проекты, для которых позволялось брать любых второ- и третьестепенных персонажей Marvel. За многие годы через программу прошли такие авторы, как Николь Перлман («Стражи Галактики», «Капитан Марвел»), Кристофер Йост («Тор: Рагнарёк») и Джо Роберт Коул («Чёрная Пантера»).

Кто-то из выпускников Marvel Writers Program быстро распрощался со студией, а кто-то остался на подхвате. Так, Эрик Пирсон помогал с полировкой «Человека-муравья» и «Возвращения домой», был сценарным доктором на «Войне бесконечности» и «Финале», пытался реанимировать «Блэйда». Постепенно Пирсону стали поручать всё более крупные задачи — он выступил соавтором «Рагнарёка» и в одиночку написал сценарии к «Чёрной Вдове» и «Фантастической четвёрке». Впрочем, не все труды Пирсона добрались до экрана.

Эрик Пирсон в интервью Den of Geek Я написал сценарии фильмов про Люка Кейджа и Железного Кулака. Больше всего я горжусь вторым — он назывался «Книга Железного Кулака» и состоял из десяти глав, следующих друг за другом не в хронологическом порядке. Там была полностью анимационная глава, глава, показывающая все события фильма с точки зрения злодея, — мне кажется, концепция была что надо. Как минимум я получил огромное удовольствие от работы. Я бы хотел, чтобы у зрителей была возможность увидеть «Книгу Железного Кулака», но понимаю, что это не моя вселенная.

За годы сотрудничества с Marvel Пирсон набрал достаточно веса внутри студии, чтобы ему дозволяли питчить собственные проекты. Идея «Громовержцев» посетила его на съёмочной площадке «Чёрной Вдовы».

Эрик Пирсон в интервью Polygon Это была полностью моя задумка, студия не планировала снимать фильм о «Громовержцах». Но на «Чёрной Вдове» я увидел невероятную химию между Дэвидом Харбором и Флоренс Пью, которую я считаю выдающейся актрисой, и предложил нашему продюсеру Брайану Чапеку возможное развитие их отношений.

Эволюция сценария

Не «Отряд самоубийц». В комиксах существовало несколько версий «Громовержцев». Создателем первой выступил барон Земо. Пока величайшие герои вселенной считались погибшими во время событий «Натиска», Земо собрал нескольких суперзлодеев, переодел их в новые костюмы, придумал новые имена и биографии и презентовал как команду новых борцов со злом. Разумеется, Земо ни с каким злом бороться не собирался — он планировал воспользоваться народной поддержкой, чтобы получить доступ к секретам Мстителей и других команд и выгодно продать их на чёрном рынке. Но случилось то, чего барон никак не ожидал, — некоторые из «Громовержцев» так прониклись героизмом, что всерьёз решили творить добро.

В дальнейшем несколько новых команд «Громовержцев» собирало уже правительство — из осуждённых суперзлодеев и впавших в немилость героев, которым таким образом предоставляли шанс искупить былые грехи. В общем, «Отряд самоубийц», версия Marvel. И ровно этого Пирсон хотел избежать на экране.

Эрик Пирсон в интервью ScreenRant Я с самого начала хотел переизобрести концепцию «Громовержцев» для киновселенной. Зрители видели уже два «Отряда самоубийц». Зрители видели «Грязную дюжину». Истории в духе «власти собирают вместе команду преступников и злодеев и угрозами заставляют выполнять за них грязную работу» уже приелись. К тому же, глядя на наш набор персонажей, я видел не злодеев, а лузеров.

Изначальная задумка была совсем другой. При всей своей многословности и открытости, Пирсон почти не говорит о том, какой была изначальная задумка фильма, и ограничивается общими словами. Из этих слов складывается довольно масштабный сюжет: после смерти Тони Старка крупные корпорации поделили долю «Старк Индастриз» на рынке и продолжили рыскать по миру в поисках новых источников заработка. Одним из таких источников становится адамантий — металл, из которого создан скелет Росомахи. За право обладания им разворачивается настоящая война. Но эта концепция не работала.

Эрик Пирсон в интервью The Wrap Совсем не работала. Студии понравилась идея создания новой команды, но Кевин Файги заметил, что «Громовержцы» заслуживают более камерной истории.

«Йиппи-ка-ей, Громовержцы!» Прислушавшись к совету Файги, Пирсон решил создать что-то камерное и в качестве источника вдохновения обратился к… «Крепкому орешку». Чтобы добиться отличий от «Отряда самоубийц», Пирсон решил, что марвеловский аналог Аманды Уоллер, Валентина Аллегра де Фонтейн, не будет отправлять «Громовержцев» на смертельно опасные задания, а попытается тихо избавиться от них, собрав всех своих секретных агентов в уединённом месте и натравив друг на друга.

В финальной версии фильма Громовержцы встречаются в секретном бункере и какое-то время пытаются из него выбраться. В одобренном Файги питче почти всё действие разворачивалось внутри бункера и покинуло его лишь в конце второго акта.

Эрик Пирсон в интервью The Wrap Я хотел запереть их под землёй и заставить заниматься тимбилдингом, пока они ищут выход. И лишь когда в режиссёрское кресло сел Джейк Шрейер, он начал добавлять в сюжет новые элементы вроде поездки на автомобиле или финального столкновения в Нью-Йорке.

«Назовём их Новыми Мстителями». По словам Пирсона, процесс питчинга новых идей в Marvel Studios идёт тяжело — редко когда кому-то из сценаристов удаётся уйти с первоначальным видением проекта. Но в случае с «Громовержцами» у Кевина Файги был всего один комментарий.

Эрик Пирсон в интервью Den of Geek Кевин лишь в конце произнёс: «Мне кажется, Валентине стоит назвать их “Новыми Мстителями”». И я подумал: «Если это все комментарии, я пошёл писать сценарий, а Новые Мстители — ваша проблема».

Впрочем, Пирсон не думает, что смена названия как-то существенно повлияет на суть команды.

Эрик Пирсон в интервью Den of Geek По правде говоря, я не хочу, чтобы Громовержцы, как бы они там ни назывались, когда-либо переставали быть Громовержцами. Они будут ныть, жаловаться, они, скорее всего, на полчаса опоздают к началу драки, но в итоге найдут способ одолеть врага, пусть даже они одни из слабейших супергероев во вселенной. Их доброта, ум, готовность войти в надвигающуюся тень смерти — вот их настоящие силы.

Баки появился не сразу. Первая пара версий сценария обходилась без него. Но Баки сразу придал команде необходимые опыт и авторитет.

Эрик Пирсон в интервью Den of Geek Громовержцы пытаются поступать правильно, и иногда им нужен кто-то, кто скажет: «Я знаю, как быть героем, просто примите это решение и следуйте за мной».

При этом сценарист добавляет, что решение сделать Баки конгрессменом пришло уже позже и принадлежит Кевину Файги.

Эрик Пирсон в интервью Yahoo В моём сценарии Баки был кем-то вроде лоббиста. Представьте, что вы нанимаете старого бейсболиста жать руки вашим клиентам на автомойке. Политики используют его для пропаганды, и зритель думает: «Боже, как низко пал Баки». А затем вы видите, как он обсуждает свои наблюдения с другим конгрессменом, и понимаете, что он внедрился в этот мир политики и коммерции, чтобы вывести на чистую воду Валентину.

Да кто вообще вспомнит этого Хоукгая? Поскольку работа над первыми вариантами «Громовержцев» шла вскоре после выхода «Чёрной Вдовы» и появления Беловой в «Соколином Глазе», Пирсон написал сцену, в которой разъярённая Елена возвращается к де Фонтейн и обвиняет её в том, что вместо предполагаемого убийцы Наташи Валентина отправила Вдову за головой лучшего друга её сестры.

Однако Валентина мигом оборачивает ситуацию в свою пользу. « Я тебя подставила? Ты хочешь сказать, заплатила тебе за работу, с которой ты в итоге не справилась? Ну, услышала я оказавшиеся недостоверными слухи, извини, что попыталась тебя мотивировать. Но это — твоя работа, а вот задавать вопросы не входит в твои должностные обязанности », — решительно заявляет она. И уже после этого Елена начинает ныть, что ей не нравится её работа и она хотела бы что-то изменить в жизни.

Однако поскольку «Громовержцы» вышли в прокат спустя четыре года после премьеры «Соколиного Глаза», настолько прямую отсылку к сериалу решили убрать как утратившую актуальность.

Быть Джоном Малковичем. По словам Пирсона, часть внутри психики Боба придумал Джейк Шрейер, сравнивший сцену с фильмом «Быть Джоном Малковичем». Причём изначально сцена должна была длиться дольше, а зритель увидел бы, с какими ужасными воспоминаниями сталкиваются Баки, Призрак и Красный Страж.

Обнимашки рулят. Во всех версиях сценария к победе в финальной схватке с антагонистом должны были привести обнимашки.

Эрик Пирсон в интервью Den of Geek Они могли бы даже подраться, и это ничего бы не дало. Сила этих героев кроется в их эмоциональной связи, так что они должны были обнять своего противника и дать ему понять, что он не один в мире. И именно это спасло бы мир.

Изначально в фильме был другой злодей. Одно из главных откровений Пирсона — то, что в первоначальных версиях сценария противником Громовержцев должен был стать… Джон Уокер, неудавшийся Капитан Америка и один из членов итоговой команды.

По задумке сценариста, Валентина заявляла Джону, что введённая ему сыворотка начала сбоить и ему требуются новые инъекции. Но под видом стабилизатора де Фонтейн вкалывала Агенту США своего рода Халк-бомбу, которую можно было удалённо активировать, если бы Валентине понадобилось срочно сообразить кризис или придумать новую глобальную угрозу.

Но Уокер в роли злодея смотрелся недостаточно убедительно, и тогда Пирсон вспомнил о Часовом, с комиксами о котором он познакомился во времена Marvel Writers Program.

Эрик Пирсон в интервью Den of Geek Я подумал: «Постойте, а разве в комиксах не было парня, точь-в-точь похожего на Супермена с Сатаной в роли его альтер эго. Однако вместо противостояния чистого добра и зла я решил поставить в центре конфликта уважение к себе, героические амбиции и благородство против ненависти к себе, депрессии, изолированности и одиночества».

Таскмастер, живи. Второе главное откровение из интервью Пирсона — в его версии сценария Антония Дрейкова доживала до финала, причём у неё была совместная сюжетная арка с… Призраком. По задумке сценариста, Антония и Эйва нашли бы общий язык на почве того, что обе они выросли в лабораториях, и Эйва, как более опытная, примерила бы на себя роль старшей сестры, помогающей Антонии приноровиться к жизни на свободе.

Эрик Пирсон в интервью The Wrap Ещё одной темой была амнезия Антонии, из-за которой она постоянно забывала, где находится, и вновь и вновь пыталась атаковать остальных.

Гибель Антонии стала для самого сценариста большим сюрпризом.

Эрик Пирсон в интервью Hollywood Reporter Но я понимаю, почему они сделали это. Джейк хотел удивить аудиторию и показать, что никто из героев не может чувствовать себя в безопасности.

Кто ещё мог появиться в фильме?

Билл Фостер. Приёмный отец Эйвы мог появиться в довольно смешном камео и даже успел бы превратиться в Голиафа.

Эрик Пирсон в интервью Den of Geek Я даже не могу вспомнить, по какой причине от этого отказались.

Барон Земо. В некоторых версиях сценария барон Земо, создатель «Громовержцев» в комиксах, должен был появиться в сцене после титров, которая намекнула бы, что это Земо, сидя за решёткой, втайне дёргал за все ниточки, что и привело к образованию команды. Но Пирсон быстро отказался от этой идеи, так как она казалась слишком вымученной.

Канг Завоеватель. В другой версии сценария в сцене после титров должен был появиться Канг. Это было в те времена, когда он ещё считался главным антагонистом Саги Мультивселенной. От сцены отказались по понятным причинам — Marvel больше не работает с оскандалившимся актёром Джонатаном Мейджорсом.

Пасхалки

В самом начале «Громовержцев» привычную заставку Marvel медленно поглощает Мрак, словно бы предвосхищая сюжет фильма.

Баки Барнс в Конгрессе представляет Бруклин — район Нью-Йорка, где выросли он и Стив Роджерс.

Валентина устраивает благотворительный приём в честь «Героев Нью-Йорка» — Мстителей и жителей города, погибших во время битвы за Нью-Йорк. Среди экспонатов выставки — щит Капитана Америки, шлем Железного Человека, скипетр Локи (явно подделка!) и наручники читаури, которыми впоследствии воспользуется Баки, чтобы подавить способности Призрака.

Текст в секретных документах «Проекта “Часовой”» взят прямиком из комиксов, правда, в несколько адаптированной форме. Если по комиксам Часовой обладал силой миллиона солнц, то в фильме — всего тысячи.

Валентина называет Часового величайшим героем Земли — явно по аналогии с Мстителями, которых окрестили величайшими героями Земли.

По фильму Громовержцы обязаны своим названием детской футбольной команде, в которой когда-то играла маленькая Елена. В оригинальных комиксах Барон Земо вдохновлялся поэмой поэта и дипломата XVI века (а также британского посла при дворе Ивана Грозного) Томаса Рэндольфа, написавшего такие слова: Justice, like lightning, ever should appear to few men's ruin, but to all men's fear (Правосудие, словно молния, должно являться лишь немногим, но в страх вгонять нас всех).

Тони Старк продал Башню Мстителей ещё в фильме «Человек-паук: Возвращение домой», но только в «Громовержцах» стало известно, что покупателем башни выступила Валентина Аллегра де Фонтейн.

Валентина переименовала Башню Мстителей в Сторожевую башню — явная отсылка к комиксам, в которых Сторожевая башня, база Часового, располагалась прямо над зданием Мстителей.

Мел, ассистентка Валентины, которую весь фильм упорно называют только сокращённым именем, носит ожерелье с птичкой. Фанаты франшизы разглядели в этом намёк на то, что полное имя Мел — Мелисса Голд. По комиксам бывшая злодейка Мелисса Голд, также известная как Певчая Птица, стала одним из самых уважаемых Громовержцев.

Газетные заголовки из финальных титров картины, на чём свет поносящие Новых Мстителей, — явный оммаж вступительным титрам «Железного Человека 2», в которых газеты, наоборот, превозносили Тони Старка.

Как приняли фильм пресса и зрители

Пока кассовые сборы фильма составляют всего 359 миллионов долларов. Forbes отмечает , что «Громовержцы», судя по всему, станут вторым по провальности фильмом Marvel — меньше в прокате заработал только «Капитан Марвел 2», даже «Новый мир» и третья «Квантомания» собрали больше. Впрочем, учитывая производственный бюджет в 180 миллионов долларов, картине Джейка Шрейера вроде бы удаётся со скрипом выйти в ноль. Однако сайт World of Reel утверждает , что точка безубыточности фильма находится в районе 500 миллионов — а значит, «Громовержцы» принесли Marvel убыток в 100 миллионов долларов. Правда, сайт не указывает, откуда взялась цифра.

При этом оценки у фильма очень высокие — рейтинг «Громовержцев» на Rotten Tomatoes составляет 88% свежести на основе 339 рецензий. Простые зрители и вовсе оценили новинку на 93% — так что на качество фильма низкую кассу не свалишь. Скорее, дело в общей усталости от супергероики и потере доверия к бренду Marvel.

Как «Громовержцы» подводят Marvel к «Судному дню»

Один рекорд «Громовержцы» всё же установили. В фильме самая длинная сцена после титров за всю историю Marvel — она длится 2 минуты 54 секунды. Её действие разворачивается спустя 14 месяцев после основных событий. Новые Мстители всё ещё продолжают работать вместе, но общественность, похоже, так и не приняла новую команду. Что хуже, Новых Мстителей не принял Капитан Америка — Сэм Уилсон, которому принадлежат права на бренд «Мстители». И пока что попытки Баки урезонить старого приятеля терпят крах — Уилсон намерен обращаться в суд. Действия Сэма, впрочем, намекают, что у него всё-таки есть и своя команда героев.

Перебранку персонажей нарушает явление прилетевшего из альтернативной реальности корабля «Фантастической четвёрки». Казалось бы, эта линия должна получить дальнейшее развитие в «Первых шагах», но действие этого фильма развернётся в альтернативной реальности в 1960-х годах. Стало быть, в священный таймлайн Четвёрка если и попадёт, то только в конце собственного фильма, если не в сцене после титров.

Значит, следующий по хронологии фильм после «Громовержцев» — это «Судный день», который буквально на днях перенесли на полгода — его придётся ждать аж до декабря 2026-го. Но какие же конфликты подготовили для нас на экране?

Мстители против Новых Мстителей. Тут всё ясно из сцены после титров — новый Кэп не рад конкурентам и намерен судиться, хотя государство в лице Валентины явно одобрило (и даже иниицировало) ребрендинг. Правда, едва ли конфликт двух команд супергероев будет в основе сюжета, скорее всего, он закончится или отойдёт на второй план, как только герои столкнутся с угрозой в лице доктора Дума.

Явление доктора Дума. Недаром же в фильме заявлен Роберт Дауни — младший. Некоторые обозреватели считают, что именно он, а вовсе не Фантастическая четвёрка, был на борту корабля, замеченного Громовержцами в сцене после титров.

Люди Икс встретят остальную вселенную. Причём в «Судном дне» появятся классические версии персонажей из первой трилогии, а не их молодые версии из «Первого класса».

Ещё какие-то выводы можно будет сделать после оглашения полного актёрского состава. Пока что в фильме заявлены:

Мстители (предполагаемый состав, исходя из каста)

Сэм Уилсон, Капитан Америка (Энтони Маки)

Тор, бог грома (Крис Хемсворт)

Скотт Лэнг, Человек-муравей (Пол Радд)

Шан-Чи (Симу Лю)

Хоакин Торрес, Сокол (Дэнни Рамирес)

Новые Мстители

Баки Барнс, Зимний Солдат (Себастьян Стэн)

Елена Белова, Чёрная Вдова (Флоренс Пью)

Джон Уокер, Агент США (Уайатт Рассел)

Алексей Шостаков, Красный Страж (Дэвид Харбор)

Эйва Старр, Призрак (Ханна Джон-Камен)

Боб Рейнольдс, Часовой (Льюис Пуллман)

Фантастическая четвёрка

Сью Шторм, Невидимая женщина (Ванесса Кирби)

Рид Ричардс, Мистер Фантастика (Педро Паскаль)

Джонни Шторм, Человек-факел (Джозеф Куинн)

Бен Гримм, Существо (Эбон Мосс-Бакрак)

Независимые герои (а также антигерои, боги обмана и злодеи)

Шури, Чёрная Пантера (Летиша Райт)

М’Баку (Уинстон Дюк)

Нэмор-подводник, король Талокана (Теноч Уэрта)

Локи, бог обмана (Том Хиддлстон)

Виктор фон Дум, доктор Дум (Роберт Дауни — младший)

Люди Икс

Чарльз Ксавье, Профессор Икс (Патрик Стюарт)

Эрик Леншерр, Магнето (Иэн Маккеллен)

Хэнк Маккой, Зверь (Келси Грэммер)

Курт Вагнер, Ночной Змей (Алан Камминг)

Рэйвен Даркхолм, Мистик (Ребекка Ромейн)

Скотт Саммерс, Циклоп (Джеймс Мэрсден)

Реми Лебо, Гамбит (Ченнинг Татум)

«Громовержцы» — отличный фильм, пожалуй, лучший во всей «Саге о Мультивселенной» из вышедших на данный момент. Он заслуживает куда большего внимания, чем ему уделили зрители. И если вы вдруг не знаете, чем занять свободный вечер, Чесапикские Громовержцы ждут вас.

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