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Disney перенесла премьеры «Мстителей: Судный день» и «Секретные войны»

Андрей Квасков
23 мая 12:34
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1 минута на чтение
Disney объявила о смещении даты выхода блокбастера «Мстители»: «Судный день» — теперь лента выйдет 18 декабря 2026 года вместо ранее запланированного 1 мая. Освободивший слот занял «Дьявол носит Prada 2».

Продолжение «Мстителей» под названием «Секретные войны» тоже перенесли — с 7 мая на 17 декабря 2027 года.

Теперь «Судный день» будет конкурировать с триквелом «Дюны», которая выходит 18 декабря 2026-го. В Disney и Marvel Studios не стали объяснять причины переноса.

Подтвержденный каст «Судного дня» выглядит так:

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Андрей Квасков
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