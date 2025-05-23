Disney перенесла премьеры «Мстителей: Судный день» и «Секретные войны»

«Дьявол носит Prada 2».





Продолжение «Мстителей» под названием «Секретные войны» тоже перенесли — с 7 мая на 17 декабря 2027 года.





Теперь «Судный день» будет конкурировать с триквелом «Дюны», которая выходит 18 декабря 2026-го. В Disney и Marvel Studios не стали объяснять причины переноса.







Подтвержденный каст «Судного дня» выглядит так:

Disney объявила о смещении даты выхода блокбастера «Мстители»: «Судный день» — теперь лента выйдет 18 декабря 2026 года вместо ранее запланированного 1 мая. Освободивший слот занял