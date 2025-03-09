Ловим динозавров и андроидов вместе с Майклом Крайтоном в 165 выпуске «Фантастического подкаста»

В новом выпуске « Фантастического подкаста » мы говорим о замечательном писателе, сценаристе и режиссёре, успевшем за свою жизнь оставить много значимых произведений как в литературе, так и в кино и телевидении — Майкле Крайтоне! Мы — это Юлий Ким, Даниил Ряснянский, а также наш почётный гость из подкаста «Сундук со сказками» Павел Обиух.