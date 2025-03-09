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#подкаст#писатели-фантасты#Майкл Крайтон

Ловим динозавров и андроидов вместе с Майклом Крайтоном в 165 выпуске «Фантастического подкаста»

Кот-император
9 марта 13:00
В новом выпуске «Фантастического подкаста» мы говорим о замечательном писателе, сценаристе и режиссёре, успевшем за свою жизнь оставить много значимых произведений как в литературе, так и в кино и телевидении — Майкле Крайтоне! Мы — это Юлий Ким, Даниил Ряснянский, а также наш почётный гость из подкаста «Сундук со сказками» Павел Обиух.
В этом выпуске будет много всего: 
  • Восставшие андроиды.
  • Сбежавшие динозавры.
  • Летающие коровы.
  • Патологоанатомы-детективы.
  • Разумные обезьяны.
  • Подводные психологи.
  • Плохие экранизации.
  • Устрашающие нанороботы.
  • Опороченные палаты.
  • Хитрые арабы.
  • Ограбленные поезда.
И многое, многое другое!

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Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#писатели-фантасты#Майкл Крайтон
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