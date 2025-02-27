Говорим о лучшей анимации 2024 года в первой части 164 выпуска «Фантастического подкаста»

Финальный подкаст с итогами 2024 года — про анимацию всех видов и расцветок, — также выходит в двух частях. В первой части Марина Беляева, Денис Старостин, Роман Файницкий и Борис Блинохватов обсуждают полнометражные фильмы — от дорогих сиквелов Диснея до малобюджетных венгерских релизов!