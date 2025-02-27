Говорим о лучшей анимации 2024 года в первой части 164 выпуска «Фантастического подкаста»

Финальный подкаст с итогами 2024 года — про анимацию всех видов и расцветок, — также выходит в двух частях. В первой части Марина Беляева, Денис Старостин, Роман Файницкий и Борис Блинохватов обсуждают полнометражные фильмы — от дорогих сиквелов Диснея до малобюджетных венгерских релизов!
В этом выпуске:
Порочная любовь к миньонам — платят ли их аниматорам бананами?
Так всё-таки, Pixar/Disney ещё тот, или уже нет? О продолжениях «Головоломки» и «Моаны».
Зловещая долина и материнский инстинкт «Дикого Робота».
«Война Рохиррим» и раскопки хороших сюжетов внутри франшизы.
Буддистский постапокалипсис «Потока» и умиление капибарой.
«Формула воды» и Лавкрафт для самых маленьких.
Венгерские индейцы и их архетипическая космология.
И наконец «Марс Экспресс» — логичное и элегантное французское киберпанковое великолепие!
Список упомянутых фильмов
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.