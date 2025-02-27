КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в кино в марте 2025? Йовович против русских комедий
Магия льда и огня: фэнтези и фантастические фильмы, снятые в Исландии
Магия льда и огня: сверхъестественная природа в исландском кино
«Бразилия» Терри Гиллиама: безумная и жизненная антиутопия про Маленького Брата

Классика

Экранизации Толкина, забытые и неснятые
Магия льда и огня: фэнтези и фантастические фильмы, снятые в Исландии
Подкасты
#подкаст#итоги 2024#анимация

Говорим о лучшей анимации 2024 года в первой части 164 выпуска «Фантастического подкаста»

Кот-император
27 февраля 13:00
117
Финальный подкаст с итогами 2024 года — про анимацию всех видов и расцветок, — также выходит в двух частях. В первой части Марина Беляева, Денис Старостин, Роман Файницкий и Борис Блинохватов обсуждают полнометражные фильмы — от дорогих сиквелов Диснея до малобюджетных венгерских релизов!
В этом выпуске:
  • Порочная любовь к миньонам — платят ли их аниматорам бананами?
  • Так всё-таки, Pixar/Disney ещё тот, или уже нет? О продолжениях «Головоломки» и «Моаны».
  • Зловещая долина и материнский инстинкт «Дикого Робота».
  • «Война Рохиррим» и раскопки хороших сюжетов внутри франшизы.
  • Буддистский постапокалипсис «Потока» и умиление капибарой.
  • «Формула воды» и Лавкрафт для самых маленьких.
  • Венгерские индейцы и их архетипическая космология.
  • И наконец «Марс Экспресс» — логичное и элегантное французское киберпанковое великолепие!

Список упомянутых фильмов

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind.I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#итоги 2024#анимация
Рекомендуем
Мир фантастики № 255 (февраль 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Старая добрая кинофантастика»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Подкасты

Вспоминаем ещё больше сериалов 2024 года во второй части 163 выпуска «Фантастического подкаста»

Подкасты

Вспоминаем все сериалы 2024 года в первой части 163 выпуска «Фантастического подкаста»
Особый выпуск «Фантастического Подкаста» — студийный, про сериалы, в двух частях!

Подкасты

Заканчиваем обсуждать лучшее аниме 2024 года во второй части 162 выпуска «Фантастического подкаста»
Ну что, пацаны, снова аниме?

Подкасты

Начинаем обсуждать лучшее аниме 2024 года в первой части 162 выпуска «Фантастического подкаста»
Ну что, пацаны, аниме?

Подкасты

Пребываем в Восторге от Bioshock в 161 выпуске «Фантастического подкаста»
Будьте так любезны, присоединяйтесь к прослушиванию!

Подкасты

Пересматриваем лучшие фильмы 2024 года в 160 выпуске «Фантастического подкаста»
Добро пожаловать в фантастический кинотеатр!

Подкасты

Вспоминаем лучшие книги 2024 года в 159 выпуске «Фантастического подкаста»
Книголюбы, общий сбор!

Подкасты

Обсуждаем лучшие игры 2024 года в 158 выпуске «Фантастического подкаста»
Открываем новый сезон подкаста!

Подкасты

Хороним «паучью» киновселенную Sony в 157 выпуске «Фантастического подкаста»
Прощай, паучья вселенная без паука!

Подкасты

Листаем «Чёрную книгу» в 156 выпуске «Фантастического подкаста»
И едем в Чердынский уезд Пермской губернии
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты