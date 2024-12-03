«Моана 2»: «А помните, как было круто?», спрашивает Disney

Родное племя Моаны вспомнило о своём призвании бороздить моря, но героиня опять слышит зов предков. Теперь отважной дочери вождя нужно предотвратить вымирание народа и заново открыть водные пути для всех племён в великом Океане. Моана отправляется на поиски легендарного острова Мотуфиту, заручившись поддержкой нескольких соплеменников и, конечно же, хвастливого полубога Мауи.

Disney не торопится делать большие сиквелы своих новых хитов, в отличие от киноремейков классики. Возможно, ещё сильна травма конца 1990-х годов, когда студия переживала жуткий кризис и выпустила тьму продолжений сразу на VHS для почти всех своих анимационных блокбастеров. Удачные «вторые части» мультфильмов тех лет можно пересчитать по пальцам. Последний раз полнометражное продолжение диснеевского хита выходило в 2019 году — « Холодное сердце 2 » («Головоломка 2» снята Pixar, если что). В основном сейчас Disney делает ставку на стриминг и продолжает раскручивать успешные франшизы на Disney+ в виде телефильмов, а чаще мультсериалов.

Такая судьба ждала и « Моану ». После кассового успеха мультфильма планировался к выходу мультсериал с режиссёром Дэвидом Дерриком — младшим. Но в феврале этого года он вдруг превратился в полнометражный мультфильм для больших экранов! Боссы студии впечатлились результатами команды и решили, что материал достоин кинотеатров. Это стало сюрпризом для всех — недаром первый трейлер «Моаны 2» за первые сутки набрал рекордное количество просмотров, уступающее только переснятому «Королю Льву».

Объективно было чему радоваться. «Моана» пусть и не блистала сложным сюжетом, но запоминалась драйвовыми песнями, яркими героями и сочным тропическим миром Океана. Вдобавок в ней обаятельная сильная героиня и актуальный посыл, да ещё и полновесная увлекательная история без романтики и ярко выраженных злодеев.

Вторая часть пыталась остаться такой же. Перед нами снова яркий мир неба и океана, дышащий волшебством. Прошло три года, Моана повзрослела, но не расстеряла смелости и живости, хоть ответственности в её жизни стало ещё больше. Девушка не только печётся о своём народе, но и думает о масштабных вещах — о том, как найти других людей и не допустить изоляции племени. Тут как раз очень заметно, что у мультфильма сериальное прошлое: главный конфликт, включающий в себя исследование мира, решение глобальных проблем и противостояние с ненавидящим людей богом, явно рассчитан не на двухчасовой хронометраж. Получив ценные указания от древнего предка-мореплавателя, Моана собирает команду талантливых односельчан и отправляется в очередное странствие.

Как и раньше, анимация и графика на высоте, от воды до светящихся огоньков на шкуре мистического кита. Мультфильм явно пытается сказать: «А помнишь, как было круто?» и пестрит отсылками к первой части — как визуальными, так и вокальными. Детские шуточки с падениями, соплями, угрозами съесть петушка и поросёнка льются через край. А для взрослых припрятано несколько пасхалок: Мауи опять намекает, что путешествовал в будущее, и шатает четвёртую стену (Моана не признаёт, что она принцесса, а Мауи многозначительно замечает в камеру, что «многие с ней не согласились бы»).

Есть в «Моане 2» и кое-что новое. Нам представляют любопытную героиню с серой моралью — полубогиню Матанги. Она клыкаста, умеет летать и висеть вниз головой, командует стаей летучих мышей, обладает тёмной харизмой, имеет некие мутные связи с главным злодеем и точит зуб на Мауи. Забавные какаморы из просто агрессивных дикарей превращаются в ещё один народ Океана, потерявший дом. И Моана, и Мауи явно выросли морально и духовно. Характер девушки стал твёрже, она в полной мере понимает важность объединения и учится быть лидером, а заносчивый задиристый полубог смягчился и поумерил свой пыл в разы. Звучит хорошо. Однако… всему этому списку плюсов чего-то не хватает.

Мультфильм получился более музыкальным, чем первый. Но в нём нет однозначного хита, который мог бы осесть в плейлистах этой зимы. Возможно, дело в смене композиторов на более молодых и менее опытных. Впрочем, песни на самоанском завораживают, а новая песня Мауи в исполнении Дуэйна «Скалы» Джонсона качает, хоть и не так, как «You`re Welcome».

В целом «Моана 2» похожа на подростка, пережившего внезапный скачок роста. Вроде старая одежда впору, но сидит уже не так. Как будто хочется взрослых героических деяний, но история про друзей и семью всё ещё здесь. Авторы замахиваются на эпическую легенду о становлении полубогини, но постоянно недокручивают. Новые локации пустоваты, не хватает оригинальных проявлений древней магии, приключение превращается в банальное посещение мест А, B и C. Завораживающая поначалу Матанги становится просто функцией, движущей героев по сюжету.

Новые спутники Моаны тоже, кажется, существуют, чтобы заполнить экранное время суетой и продемонстрировать, что в одиночку отправляться в большое плавание на крупном судне нереалистично. Более-менее выделяется только дед-огородник. Мультфильм разгоняется до желаемой легендарной мощи только к финалу — и на этой ноте заканчивается, подразнив зрителя обещанием третьей части в сцене после титров .

«Моана 2» по-прежнему хороша как яркая тропическая сказка среди зимы и добрая история о героической девушке, любящей свой народ, но ощущается как филлерная серия сериала и подготовка к чему-то большему. Судя по всему, это мы увидим в третьем фильме через несколько лет. Узнать, какие новые татуировки получит Моана, очень любопытно, так что ждать всё-таки стоит.

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