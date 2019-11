Новые диснеевские мультфильмы — как первый снег. Неизбежно приходят каждый ноябрь, приносят радость малолетним пользователям инстаграма и головную боль — их родителям-автомобилистам, на пару часов наполняют мир ощущением свежести и чистоты, но уже скоро растворяются в общей слякоти зимнего кинопроката. Меняются сюжеты, герои и игрушки в магазинах, но результат остается примерно тем же: кассовый успех, умеренно высокие оценки критиков и одна-две номинации на «Оскар». Кому-то такое постоянство кажется даже уютным — всегда знаешь, чего ожидать! — а другие пожимают плечами и обходят кинотеатры стороной. Мол, чего мы там не видели?

Frozen 2 Жанр: музыкальный сказочный мультфильм

Режиссёры: Крис Бак, Дженнифер Ли

Роли озвучивают: Идина Мензел, Кристен Белл, Джонатан Грофф, Джош Гэд

Премьера в России: 28 ноября 2019

Возрастной рейтинг: 6+

Похоже на:

«Храбрая сердцем» (2012)

«Моана» (2016)

Однако с «Холодным сердцем 2» не всё так просто. В отличие от собратьев из Pixar, студия Walt Disney Animation не жалует сиквелы: за последние двадцать лет они выпустили всего три продолжения (четыре, если считать мягкий перезапуск «Винни Пуха»). Да, франшизы часто получают развитие на ТВ и в коротком метре, но возвращение на большие экраны, с соответствующим бюджетом и размахом — это событие. По словам продюсеров, сиквелам дают добро, только если у авторов оригинала есть интерес и желание рассказать новую историю. Что же это за история?

«Холодное сердце 2» стартует через три года после финала первого фильма. В скандинавском королевстве Эренделл всё спокойно. Правящее семейство коротает время за организацией праздников и игрой в шарады (снеговик-перевертыш Олаф всегда выигрывает). Ледоруб Кристоф собирается сделать предложение принцессе Анне, но пока тренируется на оленях. А снежная королева Эльза задумчиво стоит на балконе и прислушивается к неведомому голосу, зовущему её куда-то вдаль.

Во время одного из таких «сеансов связи» на Эренделл налетают разгневанные духи четырёх стихий. Город спешно эвакуируют, а героическая партия отправляется в путешествие на поиски ответов. В деле замешаны вековой раздор, память воды и тот факт, что черепашки дышат попой.

А теперь внимание: всё вышеизложенное совершенно не важно! Сценарий Дженнифер Ли шит белыми нитками, интрига полна условностей, а развязка легко угадывается уже на пятой минуте фильма. Потенциально интересный конфликт героев-«скандинавов» и племени «финно-угров» вроде бы намечается, но так и не доходит до точки кипения. Все попытки расширить географию и мифологию мира спускаются на тормозах. По факту у новых персонажей не больше пяти минут экранного времени на всех.

И это нормально. Авторов волнует не фабула, но темы и герои. «Холодное сердце 2» не эпическое нордическое фэнтези и даже не сказка, а подростковая музыкальная мелодрама. Эмоциональное путешествие по переживаниям и стремлениям юных героев, стоящих на пороге перемен. Франшиза взрослеет вместе с аудиторией: первый фильм был рассчитан скорее на младших школьников и вместе с ними посмеивался над романтическими клише.

Теперь, шесть лет спустя, история равняется уже на поколение выпускников, обращается к их тревогам. Что там, в неизвестном и пугающем будущем? Чем я похож на своих родителей, насколько их выбор определяет мою судьбу? Как найти свой путь в жизни, при этом не растеряв друзей и близких?

Сепарация, пожалуй, центральный мотив «Холодного сердца 2». Эльза, Анна и их честная компания отправляются на свой героический квест вместе (а как иначе?), но неминуемо отрываются друг от друга. Да, с точки зрения сценарной логики эти расставания часто выглядят натянутыми, но сюжет лишь догоняет уже оформившийся внутренний конфликт. Эльза неутомимо мчится вперёд, не замечая опасности. Анна верно следует за сестрой и пытается уберечь её от беды, но такая пассивная роль неизбежно загоняет девушку в капкан, и выбираться из него ей придётся самостоятельно. У всех своя судьба: одна героиня учится отпускать любимых, вторая — не отказываться от помощи. Не самая очевидная мораль для диснеевского мультика!

Визуальная сторона фильма создана по тому же принципу. Для магической вселенной, полной разнообразных народов и мистических существ, мир сиквела выглядит несколько бедно. Зато он на редкость выразительно работает как поэтическое отражение метаний героев. Путь в будущее скрывается за стеной непроницаемого тумана. Перемены надвигаются на тихое счастье Эренделла неудержимой стеной воды (кто-то из создателей явно фанат норвежского фильма-катастрофы «Волна»). Эльза загоняет себя в ледяной тоннель, полный отражений и призраков прошлого. Мучимый сомнениями Кристоф теряет дорогу в лесу.

Декорации меняются с похвальной регулярностью, снова и снова демонстрируя мастерство художников и аниматоров Disney. Как известно, при работе над фильмом команда отправилась в настоящую экспедицию по Скандинавии, пытаясь уловить величие северной природы и снимая терабайты референсных кадров. Результат того стоил. Мир «Холодного сердца 2» поражает красотой и подчас выглядит совершенно фотореалистично — особенно в том, что касается листвы, мха и воды. Правда, технические достижения приводят к парадоксу: в отдельных сценах задники настолько убедительны, что стилизованные персонажи на их фоне кажутся почти кукольными. В недавней «Истории игрушек 4» или в «Как приручить дракона 3» с его невероятной детализацией лиц этот баланс был выдержан удачнее.

Зато Disney оставляет конкурентов далеко позади там, где дело касается музыки. Первый фильм надолго покорил хит-парады и каналы на YouTube хитом Let It Go, и сиквел уверенно держит планку. Дерзну сказать, что «Холодное сердце 2» — лучший киномюзикл за последние пару лет. Яркое, зрелищное представление, впечатляющее вокальными партиями, богатством оркестровки и разнообразием стилей. Фильм легко переключается с кельтской колыбельной на комедийный номер в духе классических мюзик-холлов, а с него на остроумную пародийную рок-балладу. После чего снова возвращается к колыбельной, но теперь рифмует её с эмоциональной поп-арией о поисках собственной идентичности.

Авторы песен (и, что немаловажно, соавторы сюжета) Кристен Андерсон-Лопез и Роберт Лопез точно ухватывают суть истории и дают каждому из персонажей возможность «пропеть» свои надежды и сомнения. На этом построены лучшие сцены фильма: герои выражают свои эмоции, ищут себя, взаимодействуют с близкими — и делают это так искренне и обаятельно, что зрителю нет никакого дела до спасения Эренделла. Лучше покажите ещё раз, как добрые друзья играют в шарады, а снеговик Олаф уморительно пересказывает события первого фильма!

В этом смысле «Холодное сердце 2» напоминает прошлогодний сиквел «Человека-муравья»: комфортное кино про добрых и забавных персонажей, готовых пойти друг за другом в огонь. Интрига второстепенна, любовный треугольник отсутствует, даже злодея фактически нет — только всем понятные вызовы и трудности взросления. Тем, кто уже полюбил Эльзу, Анну, Кристофа и Олафа (а заодно пережил вымученные короткометражки), новая история будет как бальзам на душу. И даже у неофитов есть шанс проникнуться фильмом, ведь, в отличие от первой части, сиквел не тратит время на высмеивание диснеевских сказок, а сразу переходит к героям и их взаимоотношениям.

Итог: необязательная, но ни в коем случае не проходная глава в мульт-каноне Disney. Большое, зрелищное и технически виртуозное кино, заслуживающее просмотра на большом экране… или хотя бы прослушивания саундтрека на хорошей аудиосистеме. Есть ли за ним коммерческий расчёт? Безусловно: постоянно обновляемый гардероб Эльзы не даст об этом забыть. Но в то же время фильм полон искренних эмоций и глубокой симпатии к героям. В идеале родители не только купят дочерям милейшую огненную саламандру из плюша, но и смогут лучше понять те сложные, подчас взрывные эмоции, которые испытывают молодые люди, отправляясь «вновь за горизонт». Возможно, этого как раз хватит, чтобы «Холодное сердце 2» задержалось в памяти зрителей хотя бы до будущей весны.