«Мир юрского периода 2»: обзор без спойлеров

С событий «Мира юрского периода» прошло три года. Пути Оуэна и Клэр разошлись, но очередной катаклизм снова сводит парочку вместе. На острове Нублар вот-вот произойдет извержение вулкана, и динозаврам опять грозит вымирание. Герои присоединяются к группе наемников, пытающихся спасти хоть нескольких особей. Но, вернувшись на остров, Оуэн и Клэр понимают, что у организаторов экспедиции куда более зловещие планы.

Jurassic World: Fallen Kingdom Жанр: фильм о монстрах, приключения

Режиссёр: Хуан Антонио Байона

В ролях: Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Джастис Смит, Даниэлла Пинеда

Премьера в России: 8 июня 2018

Возрастной рейтинг: 12+

В 2015 году «Мир юрского периода» заработал в прокате больше миллиарда — такой успех стал сюрпризом даже для его создателей. Студия анонсировала сиквел уже через месяц. Колин Треворроу заявил, что не вернется в режиссерское кресло. Его занял испанец Хуан Антонио Байона, наиболее известный по фэнтези-драме «Голос монстра». А Треворроу ограничился ролью продюсера и сценариста.

Колин пообещал, что продолжение получится мрачнее и выведет действие за пределы острова. И оба этих обещания он сдержал. Только проблема в том, что его сценарий не выдерживает никакой критики. Треворроу и его соавтор Коннолли плюнули на здравый смысл и окончательно превратили историю о противостоянии человека с природой в аттракцион: зрелищный, красивый, но бессмысленный.

Неинтересный конфликт

Роман Крайтона и основанный на нём первый фильм Спилберга рассказывали, что бывает, когда человек решает поиграть в Бога и забывает, что жизнь всегда найдёт лазейку. В «Падшем королевстве» силы природы отошли на второй план. Даже вулкан служит только поводом перекинуть повествование с острова на большую землю.

Главными противниками Оуэна и Клэр становятся очередные безжалостные корпоративные дельцы, мечтающие нажиться на бедных динозавриках. Один из них, к слову, почему-то списан с Илона Маска. Злодеи получились просто никакими, а их гениальный план не выдерживает критики.

А новейшее изобретение мастеров-генетиков, индораптор, появляется только под конец фильма и не может даже вырваться из клетки без помощи сценаристов и одного безмозглого персонажа. Сцены с индораптором, крадущимся по изысканной усадьбе в поисках маленьких девочек, не идут ни в какое сравнение с напряжёнными моментами из первого «Парка юрского периода», где мы всерьёз переживали за Лекс и Тимми. Даже злобный спинозавр из неудачной третьей части доставил героям больше проблем, чем этот продукт генной инженерии.

Поговорим о героях

Второй «Мир юрского периода» унаследовал от первого и другую проблему — бездарных и неинтересных персонажей. Актерский состав фильма играет не живых людей, а картонные шаблоны. Оуэн Грейди — громила, решающий проблемы кулаками. Клэр Диринг — подружка и любовный интерес. После того как критики разгромили героиню в первой части, в сиквеле Клэр выдали сапоги и добавили пару боевых сцен, но забыли придумать, зачем она нужна в большинстве сцен фильма.

Оуэну и Клэр помогает парочка второстепенных персонажей — темнокожий умник-программист и латиноамериканка-ветеринар. Добавлены они, скорее, для политкорректности, потому что смысла от них в сюжете никакого. К тому же темнокожий умник раздражает не хуже Джа-Джа Бинкса и порочит своим поведением всех гиков и программистов. Его основное занятие в фильме — визжать как истеричка, потеть и удирать от динозавров.

Единственный луч света в темном царстве — девочка Мейси, которая хоть как-то скрашивает вторую половину фильма. Но и она в паре мест совершает совершенно нелогичные поступки и никак не реагирует на сюжетный поворот, который должен был перевернуть ее жизнь с ног на голову.

За приключениями таких поверхностных и нераскрытых персонажей совершенно неинтересно наблюдать. С самого начала нам дают понять, что герои бессмертны и защищены сюжетной броней. Когда им грозит беда, из кустов выскакивает очередной динозавр и мимоходом их спасает.

Динозавры, как всегда, лучшее, что есть в фильме. Главные звезды фильма не Оуэн, не Клэр, а именно они, тираннозавр-рекс и велоцираптор по кличке Блю. Они превращают каждое свое появление на экране в так называемый «money shot» — кадр, за который вы заплатили деньги.

Все самые искренние и эмоциональные сцены так или иначе связаны с динозаврами: вот маленькая Блю жалеет якобы раненого Оуэна, вот маленький трицератопс ищет защиты у мамы. Ну а самый пронзительный момент картины — кадр с одиноким брахиозавром, погибающем в огне вулкана. От одного взгляда на него слёзы брызнут даже у прожжённого циника.

Визуальное пиршество

Картинка — единственное, за что хочется похвалить создателей. Динозавры кажутся живыми и настоящими, а извержение вулкана повергает в шок и трепет. Но за всем этим великолепием виден холодный и трезвый расчет. Фильм пытается пугать, восхищать и держать в напряжении словно по расписанию. Во всём этом нет никакой души. Стивен Спилберг когда-то снял снял «Парк юрского периода», потому что обожал динозавров, и создатель парка Хаммонд был отчасти списан с него самого. А этот фильм снимали, просто чтобы заработать ещё миллиард.

Одно хорошо: финал картины открывает просторы для фантазии создателям третьей части — которая, конечно же, будет. Теперь действие может происходить не только на острове, но и почти где угодно, хоть в центре США, хоть в Сибири. Вот только после этого фильма ждать продолжения уже как-то не хочется.

Зрелищный, но очень глупый фильм-аттракцион с неинтересными персонажами и дырами в сюжете.