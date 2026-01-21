Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time отменили

Ubisoft в рамках масштабной реорганизации отменила многострадальный ремейк Prince of Persia: The Sands of Time.
Компания отметила, что обновленная версия игры не соответствовала ожидаемому качеству.
Ранее инсайдеры отмечали, что рекламная кампания проекта должна была стартовать в декабре 2025 года, а релиз был запланирован на январь 2026-го.
Напомним, изначально за ремейк отвечали Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai, но после неудачного анонса за него взялась Ubisoft Montreal.
Кроме того, Ubisoft отменила еще пять игр, среди которых мобилка и три тайтла по совершенно новым IP, и отложила семь проектов — вероятно, среди них неанонсированный ремейк Assassin's Creed IV: Black Flag.
Также французская компания закрыла сразу две студии: Ubisoft Halifax и Ubisoft Stockholm.
